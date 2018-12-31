بولتون يطالب سكان مخيمات تندوف بالعودة إلى الأقاليم الصحراوية

هسبريس – نور الدين إكجان

يبدو أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، ماض في تحركاته لزعزعة سكون قضية الصحراء؛ فقد انتقل هذه المرة إلى أوضاع مخيمات تندوف، وطالب بـ"إتاحة فرصة العودة إلى الأقاليم الصحراوية للرجال والنساء والشيوخ والأطفال القابعين في المخيمات"، مشيرا إلى أنه غير صبور على الإطلاق بخصوص الوضع القائم، وعلى الجميع التحرك من أجل حل المشكل.

وأقر بولتون في تصريحات لجريدة "ذي نيو يوركر"، التي أعدت ملفا حول قضية الصحراء، بـ"وجوب الضغط على أطراف الصراع لتحقيق تقدم في الملف"، مشددا على حق العودة لمن هم في مخيمات تندوف إلى منازلهم، مضيفا أنه سيتكفل شخصيا بالتواصل مع المعنيين بالصراع لفك الصراع.

الجريدة الأمريكية أضافت في المقال ذاته أن "تواجد شخص مثل جون بولتون في محيط القرار السياسي الأمريكي، أعاد الحركية إلى الملف، بعد أن دام الجمود بين أطراف النزاع لأزيد من 10 سنوات"، رابطة حضوره وضغطه بعقد المائدة المستديرة التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بجنيف خلال دجنبر.

وفي هذا الصدد، يرى خالد الشكراوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، أن "السياسة الأمريكية معروفة، ومسألة الضغط عادية"، مضيفا أنهم "أصحاب مفهوم الفوضى الخلاقة، وغالبا ما يدفعون نحو صراع أو انفجار بين أطراف النزاع من أجل إرغامهم على الحوار والوصول إلى حل للمشكل".

وأوضح الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مخرجين للقضية، إما أن تفرض أمريكا تصورها، أو الدفع نحو الفوضى بشكل معين، خصوصا بعد أن انتقلت السياسة الأمريكية إلى منطق الفوضى المستدامة في العديد من مناطق العالم، كما هو حاصل في الصومال أو أفغانستان أو سوريا أو العراق أم ليبيا، حيث لا يزعج واقع تلك الدول الإدارة الأمريكية، وهو أمر مخيف في الحقيقة".

وأضاف المتحدث أن "المغرب لا اعتراض له بخصوص زيارة سكان تندوف أو عودتهم إلى أقاليمه الجنوبية، لكن وفق شروط معينة"، لافتا إلى أن "الأهم الآن هو ما الذي سيحدث في الجولة الثانية من المفاوضات، فأمريكا قدمت إشارات إيجابية خلال الأيام القليلة الماضية بقراراتها داخل مجلس الأمن الدولي".

وبخصوص مواقف المستشار الأمريكي، قال الشكراوي إن "بولتون مجرد عنصر وهناك عناصر أخرى داخل الإدارة الأمريكية"، وطالب الدبلوماسية المغربية بالتحرك لتبيان أن الجمود مرتبط بجبهة البوليساريو والجزائر، أما الرباط فهي مستعدة من أجل الحلول، مشددا على أن "مسألة العودة لا نقاش فيها، والحكومة عليها أن تحضر نفسها من أجل ذلك؛ إذ يتوجب إيجاد حلول لـ40 أو 50 محتجزا، على مستوى الإسكان والإدماج الثقافي والنفسي".

وأردف الأستاذ الجامعي أن "العودة ليست سهلة، خصوصا على المستوى النفسي، فالمرء عليه الانتقال من فكرة مخيم العيون إلى مدينة العيون"، ودعا الحكومة إلى إعداد مخططات وتوفير ميزانيات من أجل هذا الأمر.