الحكومة تدرس تسليم المجرمين بين المغرب والهند

هسبريس من الرباط

ينعقد، مجلس للحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "MORATEL S.A" والثاني بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.