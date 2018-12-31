24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2913:3516:1018:3219:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. انتخاب "مرشحة البيجيدي" رئيسة لبلدية المحمدية (5.00)

  2. الأمازيغية تودع العام .. تحرك أممي واستمرار دسترة "دون اهتمام" (5.00)

  3. ساحة المأكولات الشعبية ببركان (5.00)

  4. سوسيولوجي يمسك بـ11 مفتاحا لفهم "جريمة شمهروش" الإرهابية (5.00)

  5. ماكرون يتخذ تدابير ضد شركات لا تدفع الضرائب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الحكومة تدرس تسليم المجرمين بين المغرب والهند

الحكومة تدرس تسليم المجرمين بين المغرب والهند

الحكومة تدرس تسليم المجرمين بين المغرب والهند
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:20

ينعقد، مجلس للحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "MORATEL S.A" والثاني بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مهند الاثنين 31 دجنبر 2018 - 14:36
كنا نضن تسليم طائرات تكنلوجيا علم معرفة صواريخ إلى آخره .هاد هيا حكومتنا الغالب الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.