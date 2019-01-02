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كُتّاب وآراء
الملك يهنئ البشير في ذكرى استقلال السودان
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.
وبهذه المناسبة، أعرب الملك لعمر حسن أحمد البشير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والهناء، وللشعب السوداني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية الملك "كما أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أواصر الأخوة التي تجمع بين شعبينا".