24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)

  2. سبيك: جريمة شمهروش إرهاب محلي .. وهذه خطط داعشي سويسري (5.00)

  3. المخترع البوعزاوي عضو في لجنة دولية للابتكار (5.00)

  4. أسعار التبغ ترتفع بالمغرب .. هذه لائحة السجائر الشقراء والسمراء (5.00)

  5. بطء برنامج "مدن بلا صفيح" يبخر وعود الفاسي بمحو "الكاريانات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الملك يهنئ البشير في ذكرى استقلال السودان

الملك يهنئ البشير في ذكرى استقلال السودان

الملك يهنئ البشير في ذكرى استقلال السودان
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 02 يناير 2019 - 07:55

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك لعمر حسن أحمد البشير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والهناء، وللشعب السوداني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "كما أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أواصر الأخوة التي تجمع بين شعبينا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.