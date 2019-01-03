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الرئيسية | سياسة | رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة

رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة

رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 يناير 2019 - 15:00

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس في الرباط، إن "سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين".

وفي أول اجتماع لها في العام الجديد، وجه العثماني جملة من النصائح إلى أعضاء الحكومة، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها".

وقال المسؤول الحكومي: "في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع من وتيرته ونسير في اتجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة".

رئيس الحكومة أكد أن الهدف المبتغى في 2019 هو النجاحا في الوصول إلى الأهداف، ولانتظارات الملك من الحكومة، من أجل ولوج البلاد دائرة الدول الصاعدة، وهذا أمر يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل.

وبعد أن نوّه بكل القطاعات الحكومية، اعتبر العثماني أن "نجاح كل وزير في قطاعه هو نجاح لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر بأن نجاح عضو آخر هو نجاح له"، مشيرا إلى أن "ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى".

وبدعم من الملك محمد السادس، يُضيف رئيس الحكومة، "أخرجنا عددا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر، وستبدأ لجنة القيادة فورا عملها بوضع خارطة الطريق للتنزيل على أرض الواقع والشروع في ذلك".

ولفت العثماني الانتباه إلى بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المعروضين حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لتنزيلها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.

ولم يتطرق العثماني، في كلمته، إلى حالة "البلوكاج" التي يعيشها الحوار الاجتماعي بعد فشله في التوافق مع المركزيات النقابية بخصوص عرض الزيادة في الأجور، رغم دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح هذا التعاطي.

وكانت عدد من التنظيمات النقابية أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية ابتداء من هذا الشهر، رافضة العرضَ الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، واصفة إياه بـ"الهزيل و"غير الواقعي"، وبأنه يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عبدو الرباطي الخميس 03 يناير 2019 - 15:04
الله يجعلني نتيق ، سنة سعيدة كيف القاعيدة
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21
2 - MED الخميس 03 يناير 2019 - 15:06
400 dh عاىى 3 سنوات hhh انجاز كبييير
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19
3 - سكينة من عمان الخميس 03 يناير 2019 - 15:06
اوا هاحنه غدي نشفو اشمن قونين ديال هاد سنه الله يحفض اوصافي زياده في لاسعار راه زايده
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14
4 - karim الخميس 03 يناير 2019 - 15:11
نشكر السيد العثماني على حسن نواياه و لغة الخشب التي استعملها خلال هذا المجلس الحكومي. فمزيدا من الكلام الذي يشبه كلام ما فات من الأعوام
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18
5 - مواطن من بلاد العجائب الخميس 03 يناير 2019 - 15:14
هاد السيد راه عايش افعالم اخر
والله اعلم
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32
6 - محمد الخميس 03 يناير 2019 - 15:15
ماذا عن انتظارات الشعب من الحكومة؟! أليس هو من صوت على متزعميها وأخرجهم من الزلط والفقر الذي كانوا فيه الى النور و الترف الذي يعيشونه اليوم؟ أليس من حق الشعب اليوم ان ينعم ولو بقليل من الفتات الذي يتساقط من جشعكم و نرجسيتكم؟ أم أن حتى الفتات لا تكادون تتركونه يتسرب من جيوبكم؟
هنيئا لكم بمزيد من الإصلاحات على ضهر شرفاء الوطن و طبقته المسحوقة.
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20
7 - من فاس.. الخميس 03 يناير 2019 - 15:15
اي مشاريع يا رئيس الحكومة..... ستعرف النور. لكي تتعطل و تنهب ميزانيتها...... وتبقى اطلال. منها ما هو مشروع ملكي.... وهذا مشروع كذا. وامبر مشروع في العالم للطاقة نور 1 و 2 ....المسكين يتخبط في مشاكل التدبير. و التأخير....... وبينهما الفئران تأكل الجبنة.... مشاريع. تطلق و تموت ...امبر مكتبة في افريقيا في فاس. شاعقة و المسكينة كأنها من مخلفات الحرب.... اطلقت. و ماتت...... لا تطلقوا السلوقية على الشعب..... ان مشاريع المستشفيات و المدارس..... اطلقت و لا زالت حبرا على ورق... لتتكون لجنة... و تعصف بما تبقى...... المهم.... سلاك. و صافي
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10
8 - مغربي الخميس 03 يناير 2019 - 15:18
فعلا انها اصلاحات كبرى التي تزيد الاغنياء واصحاب النفوذ واللوبيات غنى و تزيد الشعب فقرا. اللهم ان هذا منكر كبير. ان الله يمهل و لا يهمل.
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14
9 - Hamido الخميس 03 يناير 2019 - 15:19
وعدتنا بمحاكمة المفسدين ووعد (المؤمن )دين عليه.مازلنا ننتظر ام ان كلام الليل يمحوه النهار؟
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10
10 - محب لوطنه الخميس 03 يناير 2019 - 15:19
بالفعل هذا في حد داته عين العقل فبتغيير العقليات وبمزيد من العزم في اخد الامور بصفة جدية وباستحضار المحاسبة لتتساوئ مع المسؤولية اداك ستكونون قد وضعتم وارسيتم القطار علئ سكته الصحيحة بكل امن وامان وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد علئ السواء .
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-6
11 - الحاضي الخميس 03 يناير 2019 - 15:21
لماذا سنة ٢٠١٩ سنة الاصلاحات الكبرى وماذا كان في السنوات العجاف الماضية ؟ هل تنتظر الحكومة مائدة عيسى (س) ان تنزل عليها من السماء؟ الذي يشتغل لا يربط اعماله بالسنوات ومن يقول السنة القادمة، اعلم انه كسول.
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7
12 - الهاشمي الخميس 03 يناير 2019 - 15:21
أسيدي نتمنى الخير فيما بقي من ولايتكم، وقولك أن كل وزير ناجح يعكس باقي الإختلاف الحكومي، دليل على عدم نضج المسؤول المغربي والروح الجماعية مازالت غائبة عن عقيدته لذالك ينعكس فكر الفشلة على مصلحة المواطن المغربي، واللهم وفق من أراد بهذا المغربي خيرا لرخاء معيشته ونجاعة تعليمه وصحته وآمنه غير هذا اللهم إنتقم من الخونة.
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13 - ادريس الخميس 03 يناير 2019 - 15:22
اصلاح مضمومة الأجور سيدي الرئيس الحكومة نحن أصحاب السلاليم الدنيا نعاني الكثير الكثير زيادة 500 درهم ستخفف عنا الكثيرو أن زدتم في التعويض عن الأطفال 200 درهم سيكون أفضل والله ولي التوفيق
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14 - abouama الخميس 03 يناير 2019 - 15:23
سنواتكم تتشابه ولن يكون أي جديد مادام أصحاب اللحي هم المسؤولون في تسيير البلاد. اتمنى ان لا يكون ارتفاع في جميع المواد ولاسيما المحروقات. الله يحفض من شي مفاجئة من أصحاب اللحي .شكرا هسبريس
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15 - سكينة من عمان الخميس 03 يناير 2019 - 15:23
نسيت بغيت نقول اشمن مشاريع دارو في سنه لفتت غير الغلاء ولا طروقات ولا اصلاحات سنه راحت كلاها ادربات وحزن شعب هادي سنه يمكن بتكون متل سنه لي فاتت ادا كان العتماني راح يبقا في هادي سنه الجديده ولا شي راح يتغير
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16 - hmo afifi الخميس 03 يناير 2019 - 15:26
كما عهدناه سابقا تمخض الجبل وولد فارا اصلاحات عبارة عن رتوشات ضئيلة لن تغير في وضعية المغاربة وتحسين ظروف الشباب خصوصا هو يتحدث عن اهم اصلاح في نظره التجنيد الاجباري الدي يتخوف منه غالبية المغاربة فعن اي انجازات كبرى في خياله فقط لم يتحدث عن التشغيل,الاستثمار,تحسين الخدمات الصحية والادارية,ارتفاع الاسعار,ارباح البنوك المفرطة على المواطن...............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17 - Oujdi الخميس 03 يناير 2019 - 15:27
إصلاحات مور إصلاحات و شعب فقير
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18 - غيور"ت" الخميس 03 يناير 2019 - 15:28
السلام عليكم.
كلام الخشيبات والكلام الفارغ سئمنا منه.يقول مشاريع وإنجازات. أتحداه أن يعطينا مشروع واحد على أرض الواقع يهم المواطن. أي نعم هناك إنجازات كثيرة تهم أصحاب الريع والحكومة والبرلمان. أما المواطن فاستفاد من الفقر والزيادات في كل شيء يضره والنقص من كل شيء يهمه وتعطيل شبابه وتحكير الشعب ووصفه بأشنع الأوصاف على من يضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. المغاربة يرجون الله عز وجل أن تكون سنة 2018 هي آخر سنة لحكومة الفاشلين الحقودين.. وترتاح الأمة من خزعبلاتهم الفارغة.
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19 - SAIDA الخميس 03 يناير 2019 - 15:29
إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة الله يحفظ أو صافي فاين غادي يزيدو
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20 - dak الخميس 03 يناير 2019 - 15:29
غير نتسناو ساعة أخرى زايدة ف 2019
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21 - محمد الخميس 03 يناير 2019 - 15:29
كم من مرة تدعون ان بداية كل سنة رالاصلاحات الكبرى سترى النو بل نرى فقط الكوارث من بينها الاقتطاعات في الاجور . نظام البرلمان يعتبر كدالك المؤسسة العمومية لمادا لا تطبق عليهم النظام التقاعد الجديد مثل باقي جميع الموظفين . لمادا النقابات لم تعلن اضراب العام لمادا النقابات لم تطرح المشكل وترفعه الى الجلالة الملك حفظه الله ان يحسم الامر .انا شخصيا شاهدت من خلال التلفزيون الرئيس بوتن رئيس روسيا .النقابات وقعوا بالقوة بحضرة الرئيس بوتن يجب كدالك ان يتم لان هدا المشكل طال كثيرا ولم يجدوا له الحل استعصى الحل لا بد ان ترفع الى مقام جلالة الملك حامي الوطن و نتمنى من الله ان يتدخل جلالته ليحسم في الامر .
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22 - بدر الخميس 03 يناير 2019 - 15:31
كفى من الوعود في عهدكم هرمنا......
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23 - aziz (Toronto) الخميس 03 يناير 2019 - 15:32
To The Moroccan government : Please no more bills leave average Moroccan citizens in peace.
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24 - aziz الخميس 03 يناير 2019 - 15:34
اوراش واوهام وخيالات لا توجدالا في راس صاحبه.اتمنى ان تسقط هذه (الحكومة) وكل الاحزاب اللتي جعلتنا نحلم بالسراب وهم وازلامهم يزدادون ثراءا واستعلاءا بارزاقنا منذ ما يسمونه استقالا الا انه استغلالا ومصا لدماءنا وعرقنا.
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25 - far الخميس 03 يناير 2019 - 15:35
اكدب ، اكدب ثم اكدب حتى يتيقوا بك.
قاعدة في علم النفس
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26 - ولد زعير الخميس 03 يناير 2019 - 15:38
يا ودي عييتينا بالكدوب عن اي اصلاحات تتكلم كلشي هلكتوه وغرقتونا بالمشاكل لازيادة فالاجور عرفتو تزيدو غير فالساعة واجتمعتو فرمشة عين ووثقتوها فالجريدة الرسمية فرمشة. عين وقهرتونا الله ياخد فيكم الحق كلشي زاد فالثمن والدرويش واكل العصا شوف الدول لي عندها عطف على شعوبها كيف ما عنلات على الزيادة ما قسماتها ونتما لقيتو هاد الشعب درويش ولكن عند الله نتلقاو.
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27 - Morocco الخميس 03 يناير 2019 - 15:40
هل سيتم استرداد الأموال المنهوبة،واعتقال السياسيين الفاسدين ؟؟
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28 - ALI الخميس 03 يناير 2019 - 15:40
إلغي الساعة الملعونة وأرح واستريح. أما إصلاحات 2019 فلن تكون أحسن من إصلاحات 2018.
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29 - غير اناااااااااااااااااااا الخميس 03 يناير 2019 - 15:42
ايه الإصلاحات بحال الزيادات المتواصلة في المواد الغذائية والاقتطاعات المتزايدة من اجور صغار الموظفين والزيادات في معاشات البرلمانيين وكبار الموظفين والطامة الكبيرة هي ديك الساعة الإضافية المشؤومة لي نغصتو لينا حياتنا وحياة ولادنا بها ...هذه جملة من الإصلاحات المنتظرة في العام الجديد
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30 - الدئب يخاطب الخرفان. الخميس 03 يناير 2019 - 15:43
ستعرف 2019 إصلاحات اقتطاعية كبرى من جيوب دافعي الضرائب أي السواد الأعظم من الفقراء و المساكين أو إصلاح أنظمة التقاعد من 63 إلى 65 أو تحرير الميزانية العامة من المقاصة و ربطها بالقصاص أو إصلاح بيت الحكومة و توسيعه بحكومة وحدة وطنية لإرضاء الخواطر، و للإشارة فمرادفات مصطلح إصلاح بالنسبة لهذه الحكومة = زيادة أو اقتطاع أو مقاسة.
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31 - l'expert retraite bénévole الخميس 03 يناير 2019 - 15:46
و من بين الإصلاحات الكبرى التي نتمنى أن يدشنها رئيس الحكومة في بداية هذه السنة هو الإقرار بجميع مداخله الإضافية خلال الأربع سنوات الأخيرة من أجل إخضاعها للضريبة على الدخل و التي تنص عليها مدونة الضرائب لإن الإعفاء من هذا التصريح خاص بالأشخاص الذاتيين الذين لا مدخول لديهم إلا راتبهم أو معاشهم الخاضع للإقتطاع من المنبع.

و إن لم تكن له مداخل إضافية بعد إغلاق مصحته فل يصاحب بعض و زرائه الميسورين حسب السجل الوطني للثروة و الفقر أمام عدسات الإعلام للإشهار بهذا الواجب الضريبي الذي يجهله الجميع إلا من له المنفعة الادية في ذلك.

فالتصريح بالممتلكات لا معنى له إن لم تواكبه التصريحات السنوية لمداخلها مقابل وصل الإيداع الذي نتمنى أن يتباهى به الوزراء و القضاة و الموظفون السامون أمام الملاء.

و الكارثة الكبرى هو أن تنتظر مديرية الضرائب كل هذه الشخصيات الميسورة أن يطرقوا بابها من أجل ملئ وثائق لم يسبق لأحد
أن سمع بوجودها رهن إشارتهم من قبل.

فتمويل ميزانيات 2019..2021 بموارد ذاتية ممكن و خبرتنا رهن إشارتكم إن مازلنا على قيد الحياة و بصحة جيدة.
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32 - محمد أمين الخميس 03 يناير 2019 - 15:46
إصلاحات في زيادات في نوتير مكلف بسكن الاقتصاد وزيادات في الأسعار المواد الغذائية زيادات في العقار هده إصلاحات تفقبر الفقير واغناء الغني دعناكم الله وكلنا عليكم الله حقنا نخده عند الله من جلدكم لقؤنا عند الله سبحانه وتعالى
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33 - Touhali الخميس 03 يناير 2019 - 15:47
كل شيء ممكن تحقيقه وذالك بفضل المجهودات والصفة في لعمل ونكران ذات والمنافسة مع البلدان النامية المتقدمة.
أنا نريدوا أن نرى ﻷعمال بأعيوننا. لكﻻم ﻻ يهمنا.
بناء طرق واصلاحها إصلاح التعليم وبناء المدارس والجامعات، بناء لمستشفيات وتجهيزها، جلب ﻹستثمارات وتصنع المنتوجات التي نستوردها كثيرا.
محاربة الفساد ، ومحاربة البطالة بإيجاد شغل.
تنظيف المدون من ﻷزبال ونفيات.
نريد ان نرى المغرب مثل بلدان المتقدمة.
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34 - hamid الخميس 03 يناير 2019 - 15:47
وأين هو الحوار الاجتماعي السيد رئيس الحكومة هل أقبرته كماأقبره سلفك هذه مجرد وعود فارغة لاأساس لها من الصحة سئمنا من هذا
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35 - simo الخميس 03 يناير 2019 - 15:48
الحكومة أصبحت لا تتقن شيىئا سور إخراج القوانين. وفعلا سنة 2019 ستفرغ ما تبقى من القوانين الضاربة في قدرة المعيشة للمواطنين وسن قوانين تخدم المزيد من المحضوضين في هذا الوطن وهم معروفون. أما عن الإصلاح فذلك من الخيال وأصبحنا لا نطب سوى أن يبقى الأمر كما هو في انتضار فرج من الله.
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