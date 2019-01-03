24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)

  2. مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادر قصر الإيليزي (5.00)

  3. مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)

  4. وزير الداخلية الألماني يطالب بتسهيل طرد لاجئين (5.00)

  5. البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الحكومة تردّ على تهديدات البوليساريو باعتراض رالي دولي بالصحراء

الحكومة تردّ على تهديدات البوليساريو باعتراض رالي دولي بالصحراء

الحكومة تردّ على تهديدات البوليساريو باعتراض رالي دولي بالصحراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات
الخميس 03 يناير 2019 - 17:30

رداً على تهديدات جبهة "البوليساريو" الانفصالية لسباق رالي دولي بالصحراء المغربية، أكدت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن هذه الاستفزازات تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس مع المملكة المغربية فقط.

وكانت أخبار قد راجت تفيد بقيام "البوليساريو" بنشر عدد من العناصر المسلحة قرب المعبر الحدودي "الكركارات"، على بُعد أيام قليلة من مرور سباق السيارات الشهير "موناكو-داكار"، الذي يُرتقب أن يجوب الطريق الرابطة بين موريتانيا والمملكة في السابع من يناير الحالي.

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "مجلس الأمن الدولي كان صريحا وواضحا في قراراته من أن أي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة بصفة عامة".

وأضاف المسؤول الحكومي أن قرارات مجلس الأمن الدولي دعت "البوليساريو" إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الاستفزازات في المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"استفزازات يائسة تضع الانفصاليين في مواجهة مع المنتظم الدولي".

وأوضح الخلفي أن "المغرب، منذ انطلاق وقف إطلاق النار في التسعينيات وإلى غاية اليوم، كان حازما وسيبقى حازما وسيستمر حازما إزاء هذه الاستفزازات".

مصادر محلية كشفت، في تصريح سابق لهسبريس، أن جبهة "البوليساريو" وجّهت رسالة تحذير إلى منظّمي السباق، خلال الأسبوع الماضي، تطالب فيها بإشراكها على غرار موريتانيا والمغرب، مشددة على أنها لن تسمح بمرور المشاركين في سباق "موناكو-داكار".

وأوضحت الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن "الجبهة سبق لها أن أطلقت تحذيراتها بخصوص السباق، في السنة الماضية؛ لكن لم يأخذوها على محمل الجد، بعدما وضعوا على مسار السباق العَلمين المغربي والموريتاني"، مؤكدة أنها "ستوقف مرور الرالي في حال أي استفزاز من طرف بعض المشاركين، سواء تعلق الأمر بحمل العلم المغربي أو أية خارطة مستفزة".

وكان المغرب قد نبّه، السنة الماضية خلال الحدث نفسه، أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى خطورة انتشار عناصر مسلحة جديدة من "البوليساريو" بالكركارات، وتهديدات هذه الأخيرة بمنع مرور رالي "إفريقيا إيكو رايس".

ودعت المملكة، وقتها، كافة محاوريها إلى تحمّل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم، مطالبة "البوليساريو" بمغادرة منطقة الكركارات بشكل فوري، ودون قيد أو شرط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Momo الخميس 03 يناير 2019 - 17:37
كل عام و دولتنا تشتري اسلحة متطورة بالملايير ،اذا لم نسحق بها هذه الجرثومة و نقضي عليها بصفة نهاءية،فلماذا نستنزف اموال الشعب على التسلح؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
135
2 - الجوكر الخميس 03 يناير 2019 - 17:40
هنا عرفتهم غير كيشيرو ويعطيو لعور واش يقدرو ينسفو شي رالي فيه مشاركين غربيين والله ويمشيو حتى يبغيو يديروها غاظي نعسو نفيقو صباح نسمعو كان فعل ماضي ناقص كانت المرتزقة واسيادها يستوطنون هذا الجزء من القارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - kokoriko الخميس 03 يناير 2019 - 17:46
هْنا غا نشوفو "حنة يديك" ... واش الحكومة قادَّ دير شي حاجة، او غا الهضرة الخاوية ... و يا ريت توقع -أي حاجة- باش تْخَلي هاد المسلسل التركي ديال (مشكل الصحراء) يْتْسالا و نتهناو منو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - Observateur الخميس 03 يناير 2019 - 17:50
Pour resumer, Le gouvernement Marocain ne peut rien pour assurer la sécurité des participants dans le Ralley.
Le Maroc compte sur la pression internationale pour maintenir le Polisario sous control
Cette situation n encourage aucune autre manifestation sportive de choisir le Maroc et encore moins l Afrique de l ouest pour s installer
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.