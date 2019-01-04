"البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين

هسبريس من الرباط

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تضامنه المطلق والكامل مع النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، معبّرا عن امتعاضه وأسفه الشديد لما وصفها بــ"الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة التي تشنها أطراف مغرضة، والتي تنتمي ظلما وبكل أسف إلى مهن نبيلة كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية والترفع عن الأحقاد وتوقير الأعراض".

وأوضح فريق "البيجيدي"، في بلاغ صادر عنه، أن حملات هذه الأطراف "لن تغيّر من عزم الفريق على مواصلة العمل الجاد والمسؤول الذي يستجيب لأولويات الوطن والمواطنين وانتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان بتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة".

كما ذكّر البلاغ بأن "المطلوب اليوم هو الاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره، وإنتاج ما ينفع الناس، عوض إهدار الزمن الوطني في معارك وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع، تسعى فقط بالباطل والبهتان إلى تسفيه الخصوم وإحباط العزائم من خلال وسائل خسيسة، كالخوض في الأعراض والتشهير والتلفيق والاختلاق والكذب والافتراء".

وختم البلاغ بتأكيده على دعم فريق الحزب بمجلس النواب للنائبة البرلمانية "في كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".