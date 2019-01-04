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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين

"البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين

"البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 يناير 2019 - 19:05

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تضامنه المطلق والكامل مع النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، معبّرا عن امتعاضه وأسفه الشديد لما وصفها بــ"الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة التي تشنها أطراف مغرضة، والتي تنتمي ظلما وبكل أسف إلى مهن نبيلة كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية والترفع عن الأحقاد وتوقير الأعراض".

وأوضح فريق "البيجيدي"، في بلاغ صادر عنه، أن حملات هذه الأطراف "لن تغيّر من عزم الفريق على مواصلة العمل الجاد والمسؤول الذي يستجيب لأولويات الوطن والمواطنين وانتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان بتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة".

كما ذكّر البلاغ بأن "المطلوب اليوم هو الاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره، وإنتاج ما ينفع الناس، عوض إهدار الزمن الوطني في معارك وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع، تسعى فقط بالباطل والبهتان إلى تسفيه الخصوم وإحباط العزائم من خلال وسائل خسيسة، كالخوض في الأعراض والتشهير والتلفيق والاختلاق والكذب والافتراء".

وختم البلاغ بتأكيده على دعم فريق الحزب بمجلس النواب للنائبة البرلمانية "في كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الجمعة 04 يناير 2019 - 19:11
مجلس آخر الزمان أصبح يناقش قضايا تافهة
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16
2 - salah الجمعة 04 يناير 2019 - 19:15
بانت ليهم غير ماء العينين اتضامنوا معاها مبانش ليهم التضامن مع هذ الشعب اللي قهرتوه بالقرارات اللا سياسية واللا شعبية منهار شاف وجوهكم واحنا اللور اللور
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24
3 - ولد القرية - سلا - الجمعة 04 يناير 2019 - 19:22
معروف عنهم انهم يتضامنون مع اي بيجيدي سواء كان ظالما ام مظلوما . حزب معروف عنه النفاق خلال كل تجربته الحكومية لذا لا غرابة في انهم تضامنوا مع حامي الدين رغم انه متابع في جريمة قتل وشعارهم هو "لن نسلمكم اخانا" وايضا الان مع ماء العينين رغم اعترافها بان الصور المتداولة حاليا سبق ان شاهدها اعضاء من الحزب ولكن الحزب سيتضامن مرة اخرى بشعار " لن نتخلى عن اختنا" . كان هذا الامر اي صورة ماء العينين بلباس عادي في باريس او صورة لا محالة ان كانت موجودة حقيقة بالبيكيني ستتم دون هرج لو كان حزب العدالة والتنمية لا يتجرا وينتقذ ويهاجم حريات الاخرين ولكن جعل نفسه نصب الاعين حول اي مغامرة جنسية او علاقة غرامية لقياداته . وبعد ثماني سنوات من تسييرهم للبلاد ظهرت مغامرات عديدة لقياداته وفقهائه وائمته غارقين في الفساد الاخلاقي والاجتماعي والسياسي
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18
4 - الباجدةوالنفاق السياسي المزدوج الجمعة 04 يناير 2019 - 19:24
لا يهم ما تلبسه ماء العينين أو غيرها و لكن الذي يهم الرأي العام المغربي وشرائحه الإجتماعية و كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الحقوقيين هو الخطاب السياسي الشعبوي الزائف و المعسول و الوعود الكاذبة للباجدة و وقيادييهم و ممارستهم خطاب الاستبلاد والاستحمار والاستغباء والنفاق السياسي المزدوج الحربائي المتلون ضد عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور وتمرير سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية ضده و الاسترزاق الانتفاعي البرغماتي و جني مكاسب ومنافع و امتيازات الريع السياسي الفاسد البرلماني و الوزاري...
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14
5 - مراقب من بعيد الجمعة 04 يناير 2019 - 19:24
اودي تقاداو كاع المشاكل باقي غير هاد ماء العينين، كن على يقين الى شفتي هاد ماء العينين لابسا البيكيني في رمضان يدوز ليك الصيام..
لبسيه و لا جلسي سوقك هاداك.. هاد العدالة و التنمية حالفا ما تخرج من هاد الحكومة حتى تصفيها الكلشي.. حزب فاشل في جميع المستويات.. جبتو الاشمئزاز للمغاربة ..
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16
6 - مغربي حر الجمعة 04 يناير 2019 - 19:26
واش تعرف ديرو غير التضامن المغاربة تاقو فيكم ونتم هناك الفقراء والمعوزين
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8
7 - حنضلة الجمعة 04 يناير 2019 - 19:31
تجار الدين يتظامنون حتى مع شيطان حزبهم كان بن كيران يخوف المغاربة بالتماسيح والعفاريت حتى ثاق به وهم يستولون على خيرات البلاد ويثقلونه بالديون الخارجية والداخلية وقضى على الاخضر واليابس بالفقر والتهميش والحكرة وأصبح تجار الدين من اغنى اغنياء البلد
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13
8 - مولاة لحريرة الجمعة 04 يناير 2019 - 19:31
تبع لكداب حتالباب دار. دابا عاد فهمت سياسة الإخوان. حلال علينا حرام على الشعب. لن نعطيكم
أخانا لن نعطيكم أختنا. لبسو لي بغيتو. غير متنافقوش باش تاكلو عقل لمغاربة لي نية مساكن.
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13
9 - محمد العروي الجمعة 04 يناير 2019 - 19:32
مع من تتضامنون مع الفقراء من الشعب ام مع انفسكم تحية للمغاربة الاحرار يجبدوكم يجبدوكم وخا تبدلو توني في باريس البارح كان مول انا ماشي مواطن انا وزير وليوما الشيخة ماء العين ديال بني مطهر
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9
10 - متابع الجمعة 04 يناير 2019 - 19:33
اذا كان "البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين فان الراي العام المغربي يرفض ذالك ومن حقه ان يتضامن مع الطرف الاخر.
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14
11 - محمد ربان الجمعة 04 يناير 2019 - 19:33
حافظوا على ماء الوجه قبل المحافظة على ماء العينين فقد سئمنا ووصل السيل الزبى بتصرفاتكم الحمقاء.
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19
12 - العريان الجمعة 04 يناير 2019 - 19:37
المثل المغربي يقول: (اشكون لشكرك العروسة ؟قالت: أمي و ابي) انه ينطبق على هاذه البرلمانية و زملاءىها .
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14
13 - sohail الجمعة 04 يناير 2019 - 19:38
اودي السياسيين لي عولن عليهم احلوا المشاكل دالبلاد ويخدموا الشباب كأن بحاجي يحمل المسؤولية فيما وصلت اليها الاوظاع لماء العينين عندما تعرت او تبرجت فطارت البركة على البلاد عادة الحمق مرتبط بالفقراء لكن الذكاء الغير العادي للبعض وانعدام الثقة في نفسية البعض بالتشكيك في كل من حوله هو حمق السياسيين والاغنياء
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5
14 - مغربي للي كيغر على بلادو الجمعة 04 يناير 2019 - 19:40
بارك من هاد الأفعال ديال الدراري. فيكم الهضرا بزاف والنتيجة والو.نتوما البجيدي بنتو على حقيقتهم. قضوتو غرضتكم و الشعب بقا مسكين
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7
15 - محمد الجمعة 04 يناير 2019 - 19:42
يجب ان ندافع عنها في السراء والضراء هي مغربية واختنا مهما كانت اخطا او اصابت تبقى دائما مغربية كفى من التحقير الاشهار بنت مغربية شرفها شرفنا عيب وعار من الحملات الفسبوكية
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-14
16 - انىش تاين الجمعة 04 يناير 2019 - 19:45
خاص هاذ البوجادية تضحك باش مقارنتها معا التصويرة تكون ساهله
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8
17 - wood الجمعة 04 يناير 2019 - 19:49
هي سياسة مخزنية بإمتياز لإلهاء المغاربة عن مشاكلهم و تحويل الأنظار عن المسؤول الحقيقي عن أوضاعهم المزرية و عن الفشل الذريع في كل المجالات بخلق معارك وهمية بين أحزاب كرتونية لا تملك من أمرها شيئا مكونة من الإنتهازيين و الوصوليين يقتاتون مما يتساقط من موائد المخزن و يتسولون عند أبوابه ، فالمخزن يسعى جاهدا أن يحمل جميع القرارات السابقة و سوء التسيير لحزب النذالة و التعمية كما حملها سابقا لحزب الإتحاد الإشتراكي المزور ، كما يلاحظ في هذه الحملة تسابق و تتدافع من ضعاف النفوس و المتملقين للقيام بهذه المسرحية على أحسن وجه !!!
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3
18 - الريع العربي الجمعة 04 يناير 2019 - 19:50
البيجيدي إستغل الريع العربي والدين ووصل لمناصب لم يكونوا يحلمون بها فهلك البلاد والعباد.
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5
19 - zman الجمعة 04 يناير 2019 - 19:50
من يوم ما تلعتو للمسوولية اونتما غي همكوم الوحيد هو. النقود والمناصب و التشريفات والله لعجب ايها. الانتهازيون باسم الدين .اما السيدة ماء العينين. انا ضد هادوك الاوغاد اللي تاينشرو الصور ديال الناس فالعالم الافتراضي ، العدالة كون قدمتم الاستقالة شحال هادي كون كسبتو التقة ديال الناس . الساعة الى مزبلة التاريخ ....
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5
20 - متتبع الجمعة 04 يناير 2019 - 19:52
المال والبنون فتنة والسيدة ماء العينين تراكم اموال كثيرة من المهام المسندة لها برلمانية نائبة الرئيس الجهة الجماعة التعليم وووو واش كاينة غير هي في العدالة والتنمية حيث نجد عدد كثير من العدليات مثقفات حاصلات على ديبلومات وعاطلات
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5
21 - abouama الجمعة 04 يناير 2019 - 19:54
متى كان أصحاب اللحي يفكرون في مصالح الشعب الذي صوت لهم.همهم الوحيد هو اغتناءهم على ظهر الفقراء والمساكين والركوب على مصالح من صوت لصالحهم. لذلك لن نسمح لهم في كل ظلم ظلموه لهذا الشعب ولاسيما تحرير اسعار المحروقات الذي أتى على الأخضر واليابس.
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5
22 - بنعبدالسلام الجمعة 04 يناير 2019 - 20:01
هذا الحزب لم يبق حزبا سياسيا بل أصبح حزبا من أجل التضامن مع أصحاب الفضائح ومتفسخي الأخلاق وأصحاب الشُّبُهات. فبالأمس تضامن مع الشوباني في القضية المعروفة، ثم بعده تضامن مع ذلك المراهق الذي أُلْقِيَ عليه القبض متلبسا بممارسة الرذيلة في الهواء الطلق بسيدي بوزيد ثم بعد ذلك جاء دور المدعو "يتيم" وغرامياته في عاصمة الأنوار. دون أن ننسى تضامنهم مع المدعو حامي الدين ضد مؤسسة القضاء في جريمة أيت الجيد، واللائحة طويلة. والخلاصة فإن المغرب لم يعرف في تاريخه الحزبي حزبا ضرب الرقم القياسي في الفضائح مثل هذا الحزب الذي يقود اليوم حكومة بلادنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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23 - Double discours الجمعة 04 يناير 2019 - 20:06
Ces mêmes parlementaires qui ont montré leur solidarité avec leur collègue du parti n’ont-ils pas oublié les cris et les insultes qu’ils ont prononcés contre la journaliste de 2M alors qu’elle faisait son travail de journaliste et portait un Tschit similaire… En plus la journaliste n’a pas de double vie… elle ne portait pas le voile comme le cas de la députée !
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24 - متتبع الجمعة 04 يناير 2019 - 20:08
هم لم يتغيروا بل كشفوا فقط عن حقيقتهم مستغلين العاطفة المغربية تجاه الدين ليستغلوه ابشع استغلال لشغل المناصب و جمع الثروات و تمرير اخبث القرارات ضد الشعب لزيادة تفقيره انهم فعلا بلاء مبين على المغاربة.
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25 - باز! الجمعة 04 يناير 2019 - 20:11
« مواصلة العمل الجاد والمسؤول الذي يستجيب لأولويات الوطن والمواطنين وانتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان بتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة. »

هذ الشي كلّو تبارك الله ؟

وشحال خاصكوم تاع الوقت بالسلامة باش تحققو لينا هذ الشي كامل ؟

إيمتا غاذ تبداو ان شاء الله ... ؤ لا البلايص مازال ما سخنو مزيان ؟

فاش غاذين تنسيو الشعب عاود ثاني و باش غاذين تلهيوه ؟
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26 - الوطنية الجمعة 04 يناير 2019 - 20:14
وا ناقشوا مشاكل الشعب والمعاناة الانفلات كاين بكثرة المضاهرات وااوقت ك تخبع الاسوء . وخليوا علينا المشاكل الثانوية ها حامي الدين ها ماء العنين ها التماسيح والعفارين حكومة اخر الزمان هذ الملاسنات ما ك نسمعوهاش في المجالس الاروبية
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27 - بوجادي الجمعة 04 يناير 2019 - 20:14
كلما تعرض أحد الباجدة إلى هزة كيفما كانت طبيعتها إلا و سارع النواب المحسوبين على هذا التيار إلى عرض حالة تحت قبة البرلمان بشقيه النواب و المستشارين على حساب قضايا الكبرى للمواطنين، فهل زاغ دور مكان التشريع والرقابة عن دوره؟ التضامن و التنديد بمسألة ذات طابع شخصي تكون في مقر الحزب والاحرى أن يرفع المتضرر مظلوميته إلى القضاء ليبث فيها...
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28 - دولهايبوش.كونيتو الجمعة 04 يناير 2019 - 20:16
حتى انتوما في الحملات الانتخابية انتاعكم ماوقرتو لاغاز ولابلوز.تحصدون مازرعتم.احنا كنا كانشوفوا كولشي.في خيامكم ماوقرتو بميكروفوناتكم لاشريف ولاعفيف اوسخيف.اتكون القشابة واسعة.والقرد في ما علا كاتبان نايمورتو للكل.
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29 - دمحم الجمعة 04 يناير 2019 - 20:20
السؤال الموجه الى السيد وزير الداخلية في البرلمان... سؤال الحزب الاشتراكي عن تصوير مجرم مراكش و لن نسمع كلمة عن السيد ماء العينين و البيكيني.
اني و الله أجدها جميلة مهما كان لبسها و لا أعلم كيف يمكن أن ننتقذها حتى و لو لبست بيكيني. حياتها الشخصية لا تهمنا بل بينها و بين الله. انا اتعجب في السيدة التي قالت عنها ما قالت و أخبر أبناء المغرب بان المسلمين في أوروبا يعانون من الحجاب و ها حزب اشتراكي يطعن في البيكيني. هل البيكيني أو الميني جيييب يدخلون في لابس اشتراكي و يمنع عن المسلمات. الأحزاب السياسية في المغرب لا اخلاق لها لا اشتراكية و لا يمينية و لا يسارية و لا شيء. لا يهمنا نزاعكم عن السلطة و التخلص من سياستكم سيأتي عاجلا لأن أبناء المغرب ملوا و يإسوا من السياسة. العمل و العمل مهما كان الباس أو الحزب. مشكلت المغاربة هي العمل و الصحراء المغربية و الباقي الله يخلف امين.
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30 - محمود الجمعة 04 يناير 2019 - 20:23
يتضامنون مع ماء العينين و حامي الدين و يتيم ضد من لو كانت لهم روح التضامن
الحقيقية لتضامنوا مع بنكيران رغم أني أخالفه الرأي في كثير من قراراته و لاختاروا المعارضة قوم منافق مصلحي انتهازي ملته هي مصلحته الشخصية لا غير ينافقون حتى بعضهم البعض.
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