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كُتّاب وآراء
"البيجيدي" بمجلس النواب يتضامن مع ماء العينين
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تضامنه المطلق والكامل مع النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، معبّرا عن امتعاضه وأسفه الشديد لما وصفها بــ"الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة التي تشنها أطراف مغرضة، والتي تنتمي ظلما وبكل أسف إلى مهن نبيلة كالمحاماة والإعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية والترفع عن الأحقاد وتوقير الأعراض".
وأوضح فريق "البيجيدي"، في بلاغ صادر عنه، أن حملات هذه الأطراف "لن تغيّر من عزم الفريق على مواصلة العمل الجاد والمسؤول الذي يستجيب لأولويات الوطن والمواطنين وانتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان بتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة".
كما ذكّر البلاغ بأن "المطلوب اليوم هو الاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره، وإنتاج ما ينفع الناس، عوض إهدار الزمن الوطني في معارك وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع، تسعى فقط بالباطل والبهتان إلى تسفيه الخصوم وإحباط العزائم من خلال وسائل خسيسة، كالخوض في الأعراض والتشهير والتلفيق والاختلاق والكذب والافتراء".
وختم البلاغ بتأكيده على دعم فريق الحزب بمجلس النواب للنائبة البرلمانية "في كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
لبسيه و لا جلسي سوقك هاداك.. هاد العدالة و التنمية حالفا ما تخرج من هاد الحكومة حتى تصفيها الكلشي.. حزب فاشل في جميع المستويات.. جبتو الاشمئزاز للمغاربة ..
أخانا لن نعطيكم أختنا. لبسو لي بغيتو. غير متنافقوش باش تاكلو عقل لمغاربة لي نية مساكن.
هذ الشي كلّو تبارك الله ؟
وشحال خاصكوم تاع الوقت بالسلامة باش تحققو لينا هذ الشي كامل ؟
إيمتا غاذ تبداو ان شاء الله ... ؤ لا البلايص مازال ما سخنو مزيان ؟
فاش غاذين تنسيو الشعب عاود ثاني و باش غاذين تلهيوه ؟
اني و الله أجدها جميلة مهما كان لبسها و لا أعلم كيف يمكن أن ننتقذها حتى و لو لبست بيكيني. حياتها الشخصية لا تهمنا بل بينها و بين الله. انا اتعجب في السيدة التي قالت عنها ما قالت و أخبر أبناء المغرب بان المسلمين في أوروبا يعانون من الحجاب و ها حزب اشتراكي يطعن في البيكيني. هل البيكيني أو الميني جيييب يدخلون في لابس اشتراكي و يمنع عن المسلمات. الأحزاب السياسية في المغرب لا اخلاق لها لا اشتراكية و لا يمينية و لا يسارية و لا شيء. لا يهمنا نزاعكم عن السلطة و التخلص من سياستكم سيأتي عاجلا لأن أبناء المغرب ملوا و يإسوا من السياسة. العمل و العمل مهما كان الباس أو الحزب. مشكلت المغاربة هي العمل و الصحراء المغربية و الباقي الله يخلف امين.
الحقيقية لتضامنوا مع بنكيران رغم أني أخالفه الرأي في كثير من قراراته و لاختاروا المعارضة قوم منافق مصلحي انتهازي ملته هي مصلحته الشخصية لا غير ينافقون حتى بعضهم البعض.