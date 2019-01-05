جهة الشرق تخصص 200 مليون درهم لكهربة القرى

هسبريس من الرباط

قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن إقليم جرسيف الذي كان يعرف خصاصا كبيرا في قطاع الكهرباء استفاد بأزيد من 98 مليون درهم في ما يخص كهربة العالم القروي، ما يمثل حصة 50 في المائة من القيمة المالية لبرنامج كهربة العالم القروي على صعيد جهة الشرق؛ جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم السبت بإقليم جرسيف، خلال تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بحضور حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، ونواب رئيس الجهة وأعضاء مجلس الجهة المنتمين للإقليم، ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وتم بهذه المناسبة تقييم برنامج كهربة العالم القروي بجهة الشرق، الذي ينجز في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بقيمة مالية تزيد عن 200 مليون درهم، والذي استفادت منه جميع أقاليم الجهة.

كما أشار بعوي إلى أن نسبة كهربة العالم القروي بإقليم جرسيف انتقلت من 85 في المائة إلى 96 في المائة، وذلك بزيادة 11 في المائة في ظرف سنتين. كما عرفت جماعة هوارة أولاد رحو تدشين طريق بدوار الطرش، وتقديم جميع المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز، التي أعطى انطلاقتها مجلس جهة الشرق.

وكشف رئيس جهة الشرق أن مجلس جهة الشرق استثمر أزيد من 240 مليون درهم في مشاريع مختلفة بإقليم جرسيف، بالإضافة إلى أزيد من 250 مليون درهم في إطار شراكات مع قطاعات أخرى.

وفي إطار تقديم حصة إقليم جرسيف من المشاريع التي يشرف على تمويلها مجلس الجهة، أسوة بباقي الأقاليم، تم الوقوف على برنامج الطرق المنجزة، والتي توجد في طور البرمجة والتمويل بمختلف الجماعات، وتوسيع العرض التربوي، وإنجاز ملاعب القرب المبرمجة في جميع الجماعات، وتأهيل مراكز بعض الجماعات وبرنامج تطهير السائل.