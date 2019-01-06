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الرئيسية | سياسة | وهبي: بنشماش لن يمنعني من الكلام .. والأزمة في "البام" قائمة

وهبي: بنشماش لن يمنعني من الكلام .. والأزمة في "البام" قائمة

وهبي: بنشماش لن يمنعني من الكلام .. والأزمة في "البام" قائمة
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 06 يناير 2019 - 18:00

يبدو أن المحاولات الإطفائية لعبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لن تجدي نفعا أمام غضبة القيادييْن عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، اللذين فضّلا عدم الحضور لاجتماع المكتبين الفيدرالي والسياسي، الذي عقد صباح أمس السبت بالعاصمة الرباط، للبتّ في المطبات التي اعترت اشتغال "البام" خلال ولاية بنشماش.

البرلماني عبد اللطيف وهبي قال "إن لا شيء يدفعه إلى حضور اللقاء، ما دام أحمد اخشيشن لم يفرج بعد عن تقريره الذي يتناول أزمة "البام" في كل ربوع المملكة"، مشيرا إلى أن "المشكل يتجاوز الأمين العام الحالي عبد الحكيم بنشماش ويهم التنظيم"، وزاد: "ما يقع في "البام" ليس مرتبطا فقط بالقيادة بل حتى بالقواعد".

وأضاف وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المصالحات الفردية غير مقنعة بالنسبة إليه"، مطالبا بـ"التوافق مع مؤسسات الحزب"، مشددا على أنه "غير معني باجتماع بنشماش، ما دامت الأزمة الحالية قائمة"، وزاد بأنه لن يتجاوز التزامات المجلس الوطني، ولا يزال ينتظر تقريرا مفصلا حول الأزمة.

وبخصوص مطالبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بوقف ما أسماه "التراشق الإعلامي"، قال وهبي: "هذا الكلام موجه إلى موظفيه. أما أنا فلا يمكن أن يوقفني"، لافتا إلى أن "الأمين العام مطالب بفتح تحقيق حول من سرب التسجيل الصوتي لوهبي، ومن غير المنطقي أن يدعو إلى الصمت في حين أنه بنى موقفا سياسيا على تسريب".

وأوضح النائب البرلماني عن دائرة تارودانت أنه "لا يشتغل ولا يناقش الأمور الجزئية، ويملك معطيات عن طبيعة مسربي التسجيل الصوتي؛ لكنه ينتظر خطوة الأمين العام لفتح تحقيق في الأمر".

واعتبر وهبي، في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قيادات "البام" الحالية لا تتمتع بالشرعية النضالية"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك مُنظرون يقودون الصراع والنضال منذ 2007، وفي الأخير يأتي شخص له سبعة أيام في الحزب ويصبحُ قيادياً وبرلمانيا". وعلق على ذلك قائلا: "يؤلمني ذلك، وأتمنى أن يكون لبعض الأصدقاء موقف واضح مما يحدثُ، وأن يكونوا نزهاء مع أنفسهم، ومع هذا الحزب الذي قدم لهم الكثير".

وعن علاقته بالأمين العام الحالي، قال وهبي إنه "تعامل معه بصراحة وصدق ووضوح، كما تعامل مع الأمين العام بدعمٍ كبيرٍ وصدقٍ وعقلية نقدية، وبدونِ تملُّقٍ وحسابات ذاتية أو ظرفية". لافتا إلى أنه يدافعَ عنِ الحزب، وسيظلُّ يدافعُ عنه، ولهم الحق في أنْ يصفُوني بما يريدون. هم يتمسَّكون بكراسي المكتب السياسي بشكلٍ غير قانوني وشرعي، وأنا أقول إنَّ الحزب لا يستحقُّ أن نتعامل معهُ هكذا، وأن نحوله إلى مجرد كرسي نريدُ الجلوس عليه لحسابات ذاتية فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبد الحق الأحد 06 يناير 2019 - 18:07
قد تكون مجرد مسرحية فصولها معروفة
لايهمنا السراع أو الخلاف أو التسريبات التي تكلمت عنها لا مصداقية لكم جميعا
أحزاب مخزنية بامتياز فاسدة قدرة خاءنة للوطن و للمواطن
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23
2 - احمد الأحد 06 يناير 2019 - 18:10
وهبي الانسان الرقيق المشاعر لن يتحمل نبرات صوت بنشماس الغليظة المتغالظة داخل الجلسات .. بنشماس يصلح سجانا يرهب بصوته الخليع السجناء و ينهرهم .. بنشماس لا يصلح الا فزاعة في حقل الارهاب النفسي .. لست متحزبا .. و التسريب هو متعدد بالمناسبة ..
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5
3 - Jadamalih الأحد 06 يناير 2019 - 18:16
شاهدنا النجاح الكبير الذي حققه الراب المغربي بفضل الكلاش بيغ ضد روابا لان روابا مشريهم احتا واحد اما كلاش فالسياسة لا يحرك السياية لان كل السياسين الموجدين فالساحة غير مستقلين
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2
4 - هروكي الأحد 06 يناير 2019 - 18:16
هل يوجد سياسي صادق ؟؟؟ وهل يوجد سمسار يخدم في سبيل الله ؟؟ لا أآمن لا بسياسي ولا سمسار
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13
5 - دكاكين الريع والفساد الأحد 06 يناير 2019 - 18:18
البام.....الباجدة... الأحرار....والبقية تأتي..... دكاكين الريع والفساد و النفاق السياسي المخزنية و الخطاب المزدوج و المفضوح في الطريق نحو الهاوية والهلاك و السقوط المدوي...دكاكين مرفوضة رفضا شعبيا مطلقا عارما...إلى مزبلة التاريخ....
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11
6 - مغربي الأحد 06 يناير 2019 - 18:31
هذا الشخص طموحه أكبر من امكتنياته
ما ههو رصيده النضالي والمعرفي والتنظيمي
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3
7 - Fofo الأحد 06 يناير 2019 - 18:33
خلاها الزفزافي الدكاكين السياسية اسم على مسمى .الحمد لله الأحزاب كلها جربات نصيبها ولم تفعل اي شيء غير النهب يعني بلا كتبت الشرف والعفة المخير واكل فلوس الحرام
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4
8 - جمال الشمالي الأحد 06 يناير 2019 - 18:44
السلام كان مجرد رقم سياسي في العملية الانتخابية ولم تكن له لا أهداف ولا برنامج وطنيين وبالتالي النتيجة الحتمية هي الصراع بين مكوناته على المناصب والامتيازات مما سيؤدي إلى تفتيته وشرذمته كسابقيه ويبقى الحزب الظلامي المؤدلج وحده في الساحة يأكل لحم المغاربة على أقل من معاه.
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1
9 - MEKOUAR.B الأحد 06 يناير 2019 - 18:45
اسطوانة مشروخة . حركات مفضوحة . ادوار باهتة . لهاث من اجل الاستوزار وجني المغانم . سقطت الاقنعة فليخجل كل ذي مروءة .
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10 - ذ.عبدالقاهر بناني الأحد 06 يناير 2019 - 18:50
هل بإمكان تعنت البرلماني عبداللطيف وهبي بل وحتى عبد الإله بنكيران أن يكونا لهما القدرة للإطاحة بشرعنة رآسة البرلمان بمجلسيه؟؟؟؟ فلطالما كثرت الإنتقادات للسيد عبد الحكيم بنشماس ومحيطه من أجل خلافته لكن دوره ضل مشعا وطنيا ودوليا لتثبيت ما عجزت عنه الديبلوماسيات الحزبية أو الموازية في إعلاء قدر المغرب. فنصيتي لهذا الحزب الذي أنشأ لأجل إعادة الثقة لدى المواطنين بالسياسة ألا ينساقوا كثيرا وراء التسابق القيادي بل لتثمين رآى الدولة من أجل الأهداف التي خلق من أجلها الحزب.
أما رآسة البرلمان ولمذا آلت لليساري الحبيب المالكي فهذا موضوع آخر ويسهل تفسيره.
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11 - نجيب الأحد 06 يناير 2019 - 18:57
الى عبد القاهر بناني. اي شرعنة يملك بنشماس بالبرلمان و غيره و قد تم توجيه بلاغ له بعدم التحدث باسم القصر داخل و خارج المملكة_ اي شرعنة يملك يا دكتور
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12 - تادوارت الأحد 06 يناير 2019 - 19:02
من يستمع إلى هذا الكلام يخال أنه يعيش في أعتى ديمقراطيات العالم مع الأسف منذ الإستقلال إلى يومنا الحاضر والأحزاب في المغرب لا تلعب الدور المنوط بها بل هي ديكورية ولا تملك حتى قرار نفسها والدليل هذه النماذج الفاشلة التي تتحدث عن الإصلاح بينما هم في الحقيقة يعاركون حول المراكز (كون كان الخوخ إداوي كن داوا راسوا)
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13 - يوسف الأحد 06 يناير 2019 - 19:03
سلام
السياسة هي الثقة و الأمانة و الصدق و العمل الصالح في جميع الديانات السماوية من يهود و نصارى و مسلمين.
سلام
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14 - رياض الأحد 06 يناير 2019 - 19:03
مشكل البام وآخرين لم يستوعبوا أن النصر يأتي من القاعدة الشعبية وليس من المال أو الوجوه لخير دليل على هذا الكلام حزب العدالة والتنمية الذي يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف لأن لديهم اولا آلة إعلامية جهنمية وحضور في الجنائز بتقديم الدعم المادي والمعنوي للفقراء والهوامش وحضور الأفراح ومثال أما تأسيس الجمعيات الخيرية فحدث ولا حرج إذن كيف سنقاومون هذا الحزب بالكلام لا أظن عليكم بوضع رؤية واستراتيجية واضحة من الآن وإلا لن تقوم لكم قائمة أمام حزب العدالة والتنمية حتى حزب الاستقلال رجع إلى الوراء لا أدري لماذا وشكرا
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