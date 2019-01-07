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الرئيسية | سياسة | بعد إنهاء "أزمة بنشماش" .. حزب الأصالة والمعاصرة يحضّر الانتخابات‬

بعد إنهاء "أزمة بنشماش" .. حزب الأصالة والمعاصرة يحضّر الانتخابات‬

بعد إنهاء "أزمة بنشماش" .. حزب الأصالة والمعاصرة يحضّر الانتخابات‬
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الاثنين 07 يناير 2019 - 15:00

نجحَ حزبُ الأصالة والمعاصرة في طيِّ خلافات أعضائه في المكتب السياسي وتجاوُزِ مرحلة "عصيبة" كادتْ تعصفُ باستقراره الدَّاخلي، بعدَما عبّرَ المُخالفون لتوجُّه الأمين العام لـ"حزب الجرار" عن إعطاء فرصة جديدة للقيادة من أجلِ الذهابِ إلى المؤتمر الوطني المقبل بدون خلافات داخلية.

وأسرَّ مصدر من المكتب السياسي، آثرَ عدمَ ذكر اسمهِ، أنَّ "الحزب عادَ إلى مسارهِ الطبيعي بعد انعقادِ الاجتماع المشترك الذي جمعَ المكتبين السياسي والفيدرالي نهاية الأسبوعِ الماضي"، مشيراً إلى أنَّ "الحزب ماضٍ في تجاوز الخلافات الداخلية، على اعتبار أنه يمثل القوة السياسية الثانية في البلاد، وعليه ألا يتأثّر ببعض المناوشات التي تحصلُ هنا وهناك".

وأوردَ المصدر ذاتهُ أنَّ أحمد اخشيشن، الذي أُسْندت إليه مهمة الأمين العام بالنيابة؛ إلى حين عقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب عام 2020، زارَ عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي للحزب، وأحد أشرس معارضي القيادة الحالية في "البام"، في بيته، وقررا معاً طيّ الخلاف، على أساس الاتفاق على العودة إلى المكتب السياسي بهدف التهيؤ للمؤتمر الوطني.

وقرّر القياديان عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، اللذان كانا قد طالبا في وقت سابقٍ بحلّ المكتب السياسي والفيدرالي والنظر في المطبات التي اعترت اشتغال "البام" خلال ولاية بنشماش، تجاوز المرحلة السابقة التي شابتها "أخطاء" حسبِ المصدر المصرّح لهسبريس، مشيراً إلى أن "البام سيفتحُ النقاش في جميع القضايا الخلافية".

وتعهّد بنشماش أمام أعضاء حزبه بتقديم صورة واضحة حول ما يقع داخل الهيئة السياسية التي يقودها، بينما سيعملُ زميله في الحزب اخشيشن على تقديم صورة حول التقرير الذي يهمُّ أزمة "البام"؛ فيما طالبَ معارضو بنشماش بأن تكون الأمور واضحة خلال قادمِ المحطات، "لأن الحزب يبقى فوق كل الاعتبار".

وكشفَ مصدر مطلع لهسبريس أن القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري "هي الأخرى قرّرت تجاوز الخلافات والعودة إلى اجتماعات المكتب السياسي للحزب بعد الانفراج الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي". وعيَّن حزب الأصالة والمعاصرة القيادي المؤسس أحمد اخشيشن نائبا للأمين العام للحزب خلال أشغال الاجتماع المشترك الذي جمع بين المكتبين الفيدرالي والسياسي.

وأعلن حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، عقب اجتماع "المصالحة" الذي ضم حوالي 50 قياديا في المكتبين السياسي والفيدرالي، وغابَ عنه القياديان وهبي والمنصوري، عن تغييرات في هيكلة "الجرار"، كاشفا أنه عرض على أحمد اخشيشن تولي مهمة الأمين العام بالنيابة.

وأوضح بنشماش أن دورة المجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد في أبريل المقبل، ستبدأ فيها التحضيرات للمؤتمر الوطني الذي ستكون في أجندته أولوية قصوى هي انتخابات 2021، لأن الحزب "يحتاج إلى جيش عرمرم من المرشحين لتغطية جميع الدوائر والاستعداد للانتخابات الجماعية والتشريعية وانتخابات غرف الأقاليم والجهات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - zak الاثنين 07 يناير 2019 - 15:20
لاعلاقة بين مشاكل الشعب ومشاكل الأحزاب، الأحزاب هي فقط تكتل لشخصيات من أجل يسير مصالحهم
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2 - هشام الاثنين 07 يناير 2019 - 15:44
حضروا كيفما شئتم..حيلكم وخططكم لم تعد تنطلي على أحد..دائما نفس الوجوه ونفس القيادات وكأن الأمهات لا يلدن سواكم بهذه البلاد..المغرب لن يرتقي إلا بالشباب المثقف الواعي اما أمثالكم وجيلكم أكل الدهر عليه وشرب..شوية ديال القناعة راكم نشفتوها..
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3 - عبدالحمن الاثنين 07 يناير 2019 - 15:57
بدا الاختلاف قبل ميشدو الحكم.الله يحسن عون المغاربة الى حكمنا هد الناس...
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4 - نورس الاثنين 07 يناير 2019 - 15:58
إن هدا الاقتتال الداخلي ما هو إلا دليل واضح على الرغبة في ركوب الآمواج و البحث عن المصالح الشخصية و ربح مواقع جني الثمار في أحسن الأحوال
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5 - ali الاثنين 07 يناير 2019 - 15:59
ومن يهن الله فما له من مكرم.

سبحان الله. أين الحزب الذي كان في الامس القريب يتبطح بسلطته وبهيمنته المطلقة.

أين الياس العماري والباكوري ومن كنا نراهم يوميا في الاعلام.

بعد انتهاء مهامه وفشله في الاطاحة بالعدالة والتنمية ولي المخزن ظهره لحزب الجرار معطيا الاولوية الان للأحرار.
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