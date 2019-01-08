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الرئيسية | سياسة | العثماني ينفي زيادات في الأسعار .. وبرلماني ينصحه بزيارة الأسواق

العثماني ينفي زيادات في الأسعار .. وبرلماني ينصحه بزيارة الأسواق

العثماني ينفي زيادات في الأسعار .. وبرلماني ينصحه بزيارة الأسواق
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:00

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب انتقادات كثيرة إلى الحكومة بسبب ما اعتبره تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتجميد كثلة الأجور لسنوات وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي خلال الفترة الأخيرة، "ما أدى إلى إفراز ظواهر اجتماعية تمس بكرامة الإنسان، من قبيل التسول والسرقة".

وردا على سؤال وجهه الفريق الاستقلالي، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية، مساء أمس الاثنين، يتعلق بـ"أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟"، أجاب العثماني بأن "حماية القدرة الشرائية للمغاربة تعتبر هاجسا يوميا للحكومة؛ لذلك قامت بتدابير كثيرة في مختلف البرامج الاجتماعية".

وأشار العثماني إلى أن قرار رفع الدعم عن المواد المدعمة "لن تتخذه الحكومة إلا إذا كان في صالح المواطن ولن يضر بالقدرة الشرائية للمغاربة"، لافتا إلى أن حكومته "واصلت دعم المواد الأساسية بميزانية كبيرة وصلت إلى 16 مليارا في 2018، ويتوقع أن تصل في 2019 إلى 17.8 مليار درهم".

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال رئيس الحكومة: "لا توجد زيادات كبيرة في الأسعار بدليل أن نسبة التضخم في المغرب هي أدنى نسبة في المنطقة كلها"، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، فإن "الحكومة تؤكد ضرورة التفكير لدعم القدرة الشرائية بشكل أكبر مستقبلاً".

وأورد العثماني أن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين لتدرس الأسعار والإشكالات التي يمكن أن تطرح في هذا الموضوع.

في المقابل، استغرب الفريق النيابي الاستقلالي النظرة التفاؤلية لرئيس الحكومة، وقال إن "التقارير الوطنية والدولية تظهر عكس ما يقوله".

وتابع المصدر أن "المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تراجع ادخار المغاربة، ما يعني أن الأسر تكمل الشهر عن طريق الكريديات".

ودعا عبد العزيز لشهب، عضو الفريق الاستقلالي، رئيس الحكومة إلى القيام بجولة في الأسواق المغربية للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وقال إن "الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة"، مشيرا إلى "فشل الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور لأكثر من 10 سنوات وارتفاع الضغط الضريبي على المواطن والشركات".

واستدل المتحدث ذاته على موقفه بأن "عشرات المواطنين دفعتهم وضعيتهم إلى بيع أملاكهم من أجل العلاج رغم توفرهم على بطاقة راميد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - العمتاني الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:17
لقد نفذت حكومة العدالة والتنمية ولله الحمد وعدها في النقص من وزن البوطاغاز....حيت أصبحت أقل وزن من الماضي.مما يعني مدة إستهلاكها أقل.وشفرة هذي.
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25
2 - مغربي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:18
اما انهم يضحكون على ذقون المغاربة، اما ليس لهم علم بما يجري في خارج منازلهم، اما ليس لهم المستوى الذين يعرفون به مؤشر الأسواق والاسعار.
اكفس حكومة في العالم واكفس حكومة في تاريخ المغرب، ميزتهم الكذب و النفاق و الفساد. دعيناكم لله.
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30
3 - Momo الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:20
انت وامثالك عايشين على قوت و اموال الشعب فكيف ستشعر بزيادة الاسعار و غلاءها .المهم انتم و عاءلاتكم تكونوا عايشين بخير مرفحين و سمحو لينا ادا كنا كنبرزطوكم و كنصدعكم
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22
4 - سكزوفرين الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:22
لاحظوا ردود فعل الذباب الالكتروني المصباح.
هناك ضغط رهيب على كل من ينتج ويعمل في هذا البلد السعيد.
ضغط جبائي غلاء الاسعار وليس المحروقات فقط رداءة او انعدام الخدمات.
اما الوزراء والموظفين الكبار خاصة الذين يحصلون على ليبريم فحدث ولا حرج.
يجب ان يتساءل العثماني عن مقابل ما يحصله عليه هو وأعضاء حزبه.
بلد كالمغرب ترى فيه منتخبون ووزراء يمضون عطلهم في اشهر المناطق السياحية في العالم.
وفقراء يسكنون الكهوف وفي العراء وترى بعض الوزراء يضحكون ويبتسمون ويجاحدون.
احيانا يفقد الكلام اي معنى بل الحياة نفسها.
اطرح سؤالا واحدا هل نحن اخوة في الوطن عندما تتناول طعاما في مكان فاخر وترى مواطنين يبحثون عن طعامهم في القمامة.
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20
5 - karim الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:25
اكس حكومة على مر التاريخ قروض خارجية ضخمة بيع أملاك الدولة تفويت أراضي مجانا ارتفاع الأسعار انخفاض الأمن فقدان الثقة و ما خفي كان أعظم
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19
6 - مولطنة الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:26
مسمينها جلسة الأسئلة الشوفية. قتلتونا بالشفوي هادي سنين بدون جدوى هادشي راه معروف المغرب كايعاني من كل الآفات و الأزمات الفقر الإجرام التسول الأمية الناس كاتموت بالبرد والجوع والموظف كيكمل الشهر بالكريدي أما قطاع الصحة لاجدوى منو كيساهم فقتل المرضى بالمواعيد البعيدة المدى والكارثية. حنا مابغيناش الشفوي بغينا التطبيقي نلمسو إهتمام الحكومة بالمواطنين فالواقع. كفى ضحكا على الذقون و قومو بواجبكم فإنتم المسؤولون عن ما تؤول إليه الأوضاغ بالمغرب المُخرب بجشعكم وحبكم لأنفسكم فقط. كولو أوكلو
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14
7 - مصطفى الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:26
السلام على من إتبع الهدى
نسأل سيادة الدولة أنتم تحرصون في قانون المالية على تحصيل أكبر عدد من الضرائب
لمذا سوق الجملة بالدار اابيضاء معلوم أنه بيد البلطجية تهضر فيه الأموال بدون حسيب
لمذا في الأسواق الأسبوعية لا تعطى أوراق الصنك
لمذا حراس السيارات لا يعطون تيكيت
لمذا الرمال
لماذا المقالع
لمذا الرخص الصيد
أين العدل أولا كتقلبو غير على الحيط الصغير
الظلم ظلمات يوم القيامة
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7
8 - سعيد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:33
أودي غا زيد حنا طايحين طايحين ومانيديش ما نيديتش نحن لا نتتظر الزيادة أو النقصان بل نطلب العيش الكريم وحصتنا كم هي
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5
9 - غيور الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:38
واش انت يا ريس المحكومة عايش في المريخ ولا كدوخ على المداويخ رآه الأسعار صاروخية وفيق من القلبة انشري يا هسبريس
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7
10 - زوروا الصالحين الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:43
نصيحة ممتازة ، و زد على ذلك ، أن يزور أولياء الله الصالحين ،
يترجاهم يفكوا لنا هذا الثقاف و هذه العكوسات .
ـ و لا ينسى أن يأخذ مصروف المركوب و ثمن الشمع من الصندوق.
طريق السلامة ، نحن في إنتظارك ، و لا داعي للسرعة .
ـ راه المالكي حاضيه ، يطل عليه.
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3
11 - موظف مقهور الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:45
اسي العثماني واش تقدر تعيش انت و زوجة و 3 أبناء بأجرة 2990 درهم فشهر و تزيد سويعات مع دولة بلا تعويضات و اولادك ما يستافدوش من المنحة الجامعية بحجة باك موظف ؟؟ و معايا موظف كيشد مليون و نص و الله ما كيخدم كيدير قضية دوخ راسك تسطاب العيش و كيضل يشاطي مع بنات قد بناتو . أين العدالة في تقسيم الأجور
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4
12 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:48
....زعمة هدو أصحاب الحكومة. مساكين كيباتوا بلا نعاس .من كثرة التفكير في القفة انتاع المواطن....هما فارعينوا بالزيادات..وقلة الدرهم .والبطالة عند الشباب وصلت رقم قياسي ...وكيقولك...مشكلة الطاقة الشرائية عند المغاربة هوس عند الحكومة....مساكين الله يعطينا الصبر معاهم...هذا المدة اللي باقا لهم معانا...والا بقيتو شفتو شي صوت من عندي بالانتخابات انا .وعاءىلتي.. يا خويا.....يعطيني السم..
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13 - Nizar الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:50
سبق ان قلت حكومة فاشلة بامتياز لو كانت عنذهم ذرة جرإة قذموا استقالتهم الشغب والمواطن والموظف والمستخذم اكتووا بنيران هذا الحزب الفاشل نريذ حكومة انقاذ الشعب وسل فيه السيل الزبى وصل السكين لعظم الصبر انتهى لا نريذ ان نستفيذ من الذول الاخرى اتمنى ان تتذخل العقول الحاكمة المتبصرة حتى لاتفوت الاوان القوة والتعجرف لن يحل المشاكل اذا ثار الشعب
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14 - يقولون ما لا يفعلون الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:51
أخرج الأسواق وأذهب للمستشفيات وأعمل جولات بنفسك لترى بعينيك اذهب للأحياء الشعبية وشوف الفقر فين واصل وتدني وانعدام الامن زر المدارس العمومية وشوف ماتبقاش تغطي الشمس بالغربال وتقول العام زين.....
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15 - هشام الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:51
هدو رهام معشينش في المغرب الشعب في بلد الحكومة في بلد اخر لله دير شتوين ديال الخير
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16 - Ali الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:51
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها...حكومة الباجدة ظلمت هذا الشعب وردت البلاد سنين إلى الوراء... لقد أبانوا عن خبثهم وتخفيهم وراء الدين، وهي بهذا تكون أسوأ حكومة في تاريخ المغرب.
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17 - walid الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:54
"ما أدى إلى إفراز ظواهر اجتماعية تمس بكرامة الإنسان، من قبيل التسول والسرقة
آش دخل تجميد كتلة الأجور واش هادو لي كيتسولو عندهم اجرة ؟
الغريب في الامر هو واحد يتقاضى فوق 5000 درهم و كيقول علي راسو مأزم و ما بال من لا دخل له و لي كيتقاضى السميك.
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18 - oussama الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:58
صعب الصمود أمام فتنة المال و السلطة ...، و هادشي لي طرا لحزب العدالة و التنمية كانو فالأول كايقولوا كلام و دابا ولاو عاطينها لماساجات في باريس و الإستجمام في فنادق 5 نجوم ... رغم أن هذه أمور شخصية لكن كتبين لينا بلي لبلاد خاصها أناس صادقين و هذا شيء صعب لمنال في ظل الفساد مطلق الذي نعيشه
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19 - abdo الثلاثاء 08 يناير 2019 - 09:58
سلام على جميع
اصبحت زيازادات فكلشي مواد غدائية فجميع لحوايج دابا حتى الى زادونا 500dh دير بحساب زيادة فالاسعار فكلشي .
..
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