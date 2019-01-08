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كُتّاب وآراء
العثماني ينفي زيادات في الأسعار .. وبرلماني ينصحه بزيارة الأسواق
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب انتقادات كثيرة إلى الحكومة بسبب ما اعتبره تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتجميد كثلة الأجور لسنوات وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي خلال الفترة الأخيرة، "ما أدى إلى إفراز ظواهر اجتماعية تمس بكرامة الإنسان، من قبيل التسول والسرقة".
وردا على سؤال وجهه الفريق الاستقلالي، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية، مساء أمس الاثنين، يتعلق بـ"أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟"، أجاب العثماني بأن "حماية القدرة الشرائية للمغاربة تعتبر هاجسا يوميا للحكومة؛ لذلك قامت بتدابير كثيرة في مختلف البرامج الاجتماعية".
وأشار العثماني إلى أن قرار رفع الدعم عن المواد المدعمة "لن تتخذه الحكومة إلا إذا كان في صالح المواطن ولن يضر بالقدرة الشرائية للمغاربة"، لافتا إلى أن حكومته "واصلت دعم المواد الأساسية بميزانية كبيرة وصلت إلى 16 مليارا في 2018، ويتوقع أن تصل في 2019 إلى 17.8 مليار درهم".
وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال رئيس الحكومة: "لا توجد زيادات كبيرة في الأسعار بدليل أن نسبة التضخم في المغرب هي أدنى نسبة في المنطقة كلها"، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، فإن "الحكومة تؤكد ضرورة التفكير لدعم القدرة الشرائية بشكل أكبر مستقبلاً".
وأورد العثماني أن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين لتدرس الأسعار والإشكالات التي يمكن أن تطرح في هذا الموضوع.
في المقابل، استغرب الفريق النيابي الاستقلالي النظرة التفاؤلية لرئيس الحكومة، وقال إن "التقارير الوطنية والدولية تظهر عكس ما يقوله".
وتابع المصدر أن "المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تراجع ادخار المغاربة، ما يعني أن الأسر تكمل الشهر عن طريق الكريديات".
ودعا عبد العزيز لشهب، عضو الفريق الاستقلالي، رئيس الحكومة إلى القيام بجولة في الأسواق المغربية للوقوف على حقيقة الأوضاع.
وقال إن "الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة"، مشيرا إلى "فشل الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور لأكثر من 10 سنوات وارتفاع الضغط الضريبي على المواطن والشركات".
واستدل المتحدث ذاته على موقفه بأن "عشرات المواطنين دفعتهم وضعيتهم إلى بيع أملاكهم من أجل العلاج رغم توفرهم على بطاقة راميد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
اكفس حكومة في العالم واكفس حكومة في تاريخ المغرب، ميزتهم الكذب و النفاق و الفساد. دعيناكم لله.
هناك ضغط رهيب على كل من ينتج ويعمل في هذا البلد السعيد.
ضغط جبائي غلاء الاسعار وليس المحروقات فقط رداءة او انعدام الخدمات.
اما الوزراء والموظفين الكبار خاصة الذين يحصلون على ليبريم فحدث ولا حرج.
يجب ان يتساءل العثماني عن مقابل ما يحصله عليه هو وأعضاء حزبه.
بلد كالمغرب ترى فيه منتخبون ووزراء يمضون عطلهم في اشهر المناطق السياحية في العالم.
وفقراء يسكنون الكهوف وفي العراء وترى بعض الوزراء يضحكون ويبتسمون ويجاحدون.
احيانا يفقد الكلام اي معنى بل الحياة نفسها.
اطرح سؤالا واحدا هل نحن اخوة في الوطن عندما تتناول طعاما في مكان فاخر وترى مواطنين يبحثون عن طعامهم في القمامة.
نسأل سيادة الدولة أنتم تحرصون في قانون المالية على تحصيل أكبر عدد من الضرائب
لمذا سوق الجملة بالدار اابيضاء معلوم أنه بيد البلطجية تهضر فيه الأموال بدون حسيب
لمذا في الأسواق الأسبوعية لا تعطى أوراق الصنك
لمذا حراس السيارات لا يعطون تيكيت
لمذا الرمال
لماذا المقالع
لمذا الرخص الصيد
أين العدل أولا كتقلبو غير على الحيط الصغير
الظلم ظلمات يوم القيامة
يترجاهم يفكوا لنا هذا الثقاف و هذه العكوسات .
ـ و لا ينسى أن يأخذ مصروف المركوب و ثمن الشمع من الصندوق.
طريق السلامة ، نحن في إنتظارك ، و لا داعي للسرعة .
ـ راه المالكي حاضيه ، يطل عليه.
آش دخل تجميد كتلة الأجور واش هادو لي كيتسولو عندهم اجرة ؟
الغريب في الامر هو واحد يتقاضى فوق 5000 درهم و كيقول علي راسو مأزم و ما بال من لا دخل له و لي كيتقاضى السميك.
اصبحت زيازادات فكلشي مواد غدائية فجميع لحوايج دابا حتى الى زادونا 500dh دير بحساب زيادة فالاسعار فكلشي .
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