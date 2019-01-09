ساجد يتباحث مع سفير سنغافورة لتعزيز التعاون‎

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، "جيورج جوه"، سفير سنغافورة غير المقيم بالمغرب، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية، والمديرية العامة للطيران المدني، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومديرية الإستراتيجية والتعاون.

وأشاد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، خلال هذا اللقاء، بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، مبرزا مختلف أوجه التعاون القائم بينهما، وعلى الخصوص في مجال النقل الجوي والبنيات المطارية والترويج للسياحة بالبلدين.

واتفق الطرفان على السعي نحو تثمين هذه العلاقات، سواء على مستوى البنيات التحتية المطارية والسياحية. كما يسعى الطرفان إلى إيجاد سبل كفيلة لإرساء التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.

من جانبه تطرق السفير إلى علاقة المغرب وسنغافورة كنموذج ناجح في المجال الاقتصادي والتجاري..وأشاد الطرفان بالمستوى الرفيع الذي تعرفه هذه العلاقة، مؤكدين دعمها ومواصلة العمل من أجل تطويرها؛ كما اتفقا على إعداد مجموعة من اتفاقيات التفاهم والتعاون تشمل مجالات النقل الجوي والمنشات المطارية والسياحة.