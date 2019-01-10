أحزاب وتنظيمات مغاربية تلتقي في المملكة لإحياء "الاتحاد الإقليمي"

هسبريس – نور الدين إكجان

في سياق إعادة فتح ورش الاتحاد المغاربي من طرف بلدان شمال إفريقيا، من المنتظر أن تجتمع بالمغرب في نهاية شهر يناير الجاري أحزاب سياسية جزائرية ومغربية، يتقدمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري وحزب التقدم والاشتراكية المغربي، وتنظيمات تقدمية من تونس وليبيا، بعد سلسلة لقاءات سابقة احتضنت آخرها مدينة المنستير التونسية.

اللقاء كشف عنه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ويأتي "لتعميق العلاقات، والدفع بدينامية إحياء الاتحاد المغاربي، وكذا لإبراز الروابط بين التقدميين المغاربيين"، بتعبير هذه التنظيمات السياسية المغاربية التي أشارت إلى أن "العلاقات بين البلدان تشترك في التاريخ والمصير المشترك"، معتبرة أن ذلك "حقيقة ثابتة" بالنسبة لها، واصفة اللقاءات بأنها "فرصة لتوسيع الاتصالات مع قوى سياسية أخرى للإسهام في الاجتماعات المقبلة".

وباشر حزب التقدم والاشتراكية، في وقت سابق، "جملة من المبادرات؛ حيث قام باتصالات مع الأحزاب الجزائرية الشقيقة والصديقة"، التي تربطها علاقات به وصفها بالتاريخية، "قصد بحث السبل الكفيلة ببلورة إسهام القوى الحية في البلدين في هذه الدينامية الجديدة خدمة لمصالح الشعبين".

وفي هذا الصدد، يرى هشام معتضد، أستاذ جامعي بكندا، أن "للأحزاب السياسية دورا مهما وأساسيا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الهيئات السياسية المغاربية التي تسعى إلى إحياء ما يصطلح عليه بالاتحاد المغاربي"، مشيرا إلى أن "السعي وراء عقد لقاءات حزبية لبحث سبل التوافقات السياسية حول مختلف التوجهات التي يشترك فيها مستقبل شعوب هذه المنطقة ومصالح دولها، لا يجب أن يقتصر على ظرفية معينة أو رهان على المستوى القريب".

وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب هو العمل المستمر لتهييئ منصة صلبة هدفها بناء اتحاد مغاربي محوره الأساسي التنمية البشرية لكل سكان هذه المنطقة"، مشددا على أن "القوة السياسية للأحزاب المغاربية هي أن لها دورا استراتيجيا تاريخيا يجب أن تتحمل مسؤوليته لحماية مستقبل شعوب المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالدفع بالنموذج التنموي واستثمار الموارد البشرية لتجنيب المنطقة مشاكل اجتماعية ومزيد من العوائق الاقتصادية التي تحد من الدفع بعجلة التنمية المشتركة في عالم لا يُؤْمِن إلا بالتكتلات الإقليمية القوية والمندمجة".

وأوضح الباحث في جامعة شيربوك الكندية أنه "إذا كان هدف اللقاءات سيبقى رهين الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة لكل حزب من الأحزاب المشاركة، فإن رؤية ومشروع الاتحاد المغاربي ستبقى بعيدة المنال؛ لأنه مشروع مرتبط بمستقبل الشعوب والمصالح المشتركة للدول، وللأحزاب السياسية دور تقديم الحلول والأفكار الممكن تطبيقها على أرضية الميدان بروح المسؤولية المشتركة بهدف تحقيق ازدهار اقتصادي وتجمع قوي له وزنه على المستوى الإقليمي والقاري".