24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار" (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. حزب العدالة والتنمية أوهن من بيت العنكبوت (5.00)

  5. 2019 (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"

نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"

نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 10 يناير 2019 - 00:00

وجّهت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نقدا لاذعا إلى كل من آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة وللتنمية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، عقب "ظهورهما في وضعية لا تعكس خطابهما داخل المغرب"، قائلة: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مستغربة من المرجعية التي تبيح ارتداء سروال قصير ومرافقة الشابات في شوارع باريس، والدعوة إلى ارتداء "الخنشة" داخل المغرب".

وأضافت منيب، التي كانت تتحدث مساء الأربعاء في ندوة نظمها فرع الاشتراكي الموحد بمدينة تطوان، أنه "بات من اللازم فضح تناقضات الإسلاميين؛ فالدين ملك للجميع، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أسلمة المجتمع، بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي مليئا بالشعراء والكتّاب والمثقفين".

وأوضحت الفاعلة اليسارية أن "شعبية الإسلاميين تتراجع بشكل كبير في بلدان المنطقة، بسبب تشجيعها لليبرالية المتوحشة"، مناشدة "حركة المثقفين إلى تعميم الفكر لانتشال الناس من الجهل المقدس وإرساء التغيير والثورة الثقافية؛ فالعقل الجمعي للمغاربة يعيش على وقع خزعبلات الحرام والحلال".

وأشارت منيب، في معرض حديثها، إلى أن "من ساعد في الالتفاف على حركة 20 فبراير عليه أن يقوم بنقد ذاتي حقيقي لسلوكياته وممارساته"، مشددة على أن "جبهة الصراع مع اليسار كانت واضحة، لكن التحاق الإسلاميين بالنظام ومساعدتهم إياه جعل العمل يتسع على عدة واجهات".

وفي سياق آخر، أوردت الأمينة العامة أن "المدخل السياسي هو عماد نموذج تنموي يلبي حاجيات المجتمع، عبر وقف نزيف الريع والإفلات من العقاب"، مناشدة "الحراكات الاجتماعية إلى التنسيق جنبا إلى جنب مع الفدرالية، من أجل وقف الظلم الذي يمارس عليهم اليوم، والذي مورس على اليسار إبان سنوات الجمر والرصاص".

وأبرزت منيب أن "الشباب المغربي يمرُّ من أزمات حادة وكبيرة، خصوصا على مستوى إيجاد فرص للشغل"، مطالبة بـ"توفير نظام اقتصادي ديمقراطي ومنفتح يقف فيه الجميع على قدم المساواة، فضلا عن دمقرطة الدولة والمجتمع عبر إقرار دستور حقيقي، يعتمد الملكية البرلمانية"، مشيرة إلى أن "إقرار كل هذا يقتضي التحرك والعمل الميداني، أكثر من الاشتغال داخل المقرات".

ووصفت منيب "الدساتير السابقة بالممنوحة"، مشددة على "ضرورة فصل السلط، وديمقراطية حقيقية من أجل أن يتبوأ المغرب المكانة التي يستحقها"، مشيدة بـ"الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي لإسماع صوت الشعب، في ظل سيادة مقولة "الاستقرار رغم وجود الظلم"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - سقوط أقنعة الطهرانية الخميس 10 يناير 2019 - 00:10
من خلال حكاية "ساندريلا الباجدة" يتبين أن الشعب المغربي الكادح و المقهور وناخبيه قد تعرضوا لأخبث و أكبر عملية  نصب او تدليس أو بالأصح حسب الدارجة المغربية "سماوي سياسي" في التاريخ السياسي المغربي باسم الدين و مقدسات الوطن و بمباركة مخزنية من طرف هذا الحزب و قادته و حوارييه و أنصاره و كل تجار الدين و كل من يقوم بالترويج لإيديولوجيا الإسلام السياسى الإخواني الظلامية لجني مكاسب ومنافع و امتيازات الريع السياسي البرلماني و الوزاري الفاسد والتسلق على أكتاف الشعب المغربي و قطف ثمار نضالاته الشعبية و خصوصا نتائج انتخابات ٢٥نونبر ٢٠١١ بعد الحراك الفبرايري و تبوأ الباجدة مهام تدبير الشأن العام المغربي ...  
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - Fofo الخميس 10 يناير 2019 - 00:13
هههه اوشكون حيد الشعراء والمثقفين زعما حزب العدالة والله يعطينا وجهك متي وباقي الأحزاب ولا واحد يؤمن بمرجعيته لا العدالة ولا الحمامة ولا اشتراكي ولا شيوعي مجرد أسماء الأحزاب والفعل بعيد لن انسى ما فعله حزب الاستقلال بالشباب والعراق الدولة في الديون حتى جاو هاد المنافقين حطيتو عليهم كولشي كدب كدب البلد لم يغرق بين ليلة وضحاها بل غرق بسبب العلمانيين المنافقين هم ايضا ما المتاسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
3 - مولاة لحريرة الخميس 10 يناير 2019 - 00:14
مستغربة من المرجعية التي تبيح ارتداء سروال قصير ومرافقة الشابات في شوارع باريس، والدعوة إلى ارتداء "الخنشة" داخل المغرب".
مخليتي ليا منقول الالا نبيلة. الله يعطيك الصحة. حرام علينا حلال عليهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
4 - سعيد الخميس 10 يناير 2019 - 00:18
كلكم تدعون الفقه و المعرفة و تعظون بعضكم البعض و تتصيدون العثرات لتحشدوا المجتمع تستقووا به على بعضكم البعض و كأن هذا المجتمع محجور عليه فلتعلموا كلكم أن المغاربة ليسوا قطيعا تسوقونهم أينما و كيفما شئتم و أبسط مثال ما جادت به قريحة الألتراس التي رفعت شكوى الشعب للرب العالي هذه الشكوى التي لا يخرج عن دائرتها السياسويون و أشباه المثقفين الذين يسترزقون من خلال هيآت مزيفة نرجوا الله أن يأخد منهم الحق جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
5 - Hassan الخميس 10 يناير 2019 - 00:18
السيدة منيب من أنصار حرية المعتقد و الحرية الفردية . حالة ماء العينيين تفتح قوسين . سبق للبابا أن قال أفضل الملحد عن المنافق . الساسة لهم سترتان ، سترة للعمل حامية والأخرى حميمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - wood الخميس 10 يناير 2019 - 00:18
حزب العدالة و التنمية هو صنيعة المخزن و بالتالي فهو يمثل المخزن كباقي الدكاكين السياسية ، أما هذه الحملة الموجهة ضد عناصر هذا الحزب هدفها تضليل المغاربة عن المسؤول الحقيقي عن أوضاعهم المزرية و عن الجهة الحقيقية التي تمسك بزمام الأمور ، فهم بدون شك منافقون شأن كل من ينخرط في لعبة مغشوشة و يصبح جزء من نظام فاسد ، و كل هذه الهرج مجرد سحابة من الدخان لتحويل نظر المغاربة عن واقعهم و إيهامهم أن المشكل في أشخاص أو أحزاب هي كلها تسترزق عن أبواب المخزن !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - ادريس الخميس 10 يناير 2019 - 00:21
تكلمت المناضلة على ماء العينين و لباسها و لم تتكلم عن تعرية الموظفين بالاقتطاعات المتتالية لفاىدة صناديق التقاعد المثقوبة اين هو اليسار من الدفاع عن حقوق العمال تشابهت علينا الاحزاب و الخطابات و الشعارات الفضفاضة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - سبحان الله الخميس 10 يناير 2019 - 00:22
في وقت كنا ننتظر اعتذار المتسبب في إطلاق الإشاعة والمتلاعب في الصورة،تفاجئ الجميع بانتقاد الضحية،شاء مراكش تعاطفتم معه ،والمظلومة،هاجمتموها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
9 - منابع الخميس 10 يناير 2019 - 00:23
لقد كان ومازال الإسلاميون اداة و موالين للأنظمة في جميع البلدان التي ابتليت بهم و هذا معروف لذا الأنظمة العربية التي تستعملهم و ترميهم كيفما ارادت انطلاقا من مصر ووصولا الى المغرب،وذلك باعتراف الإسلاميين أنفسهم كبن كيران و ابنة عبدالسلام ياسين في اكثر من مرة..يضحكون على الشعب المغيب العقل بقال الله وقال الرسول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - سعاد القنيطره الخميس 10 يناير 2019 - 00:24
السيد منيب كلامها صادق وحقيقي المنافقين والمنافقات وتجار الدين في درك الاسفل .. حزب لاعدالة لاتنميه وتبيعاته واتباعه..باعو الدين والقيم باعو زوجاتهم وازواجهم..باعو شعب لي ثاق فيهم وصلهم لقمة الاسرترزاق ولمناصب وتعينات ولوظاءف باعو الوطن والمواطن للوبيات وسماسره لارباب محطات لوقود ولمخابز نافقهم كدبهم شعاراتهم تحريضهم على القصر وعلى الملك وعلى مستنمرين وعلى شركات لاشغال فتيل الفتنه والخراب ..وضرب العامل والفلاح واقنصاد المغرب ليصبح ملاين المغاربه فقراء ينتظرون صدقه شهريه من حزب بنكران رغم انهم يستنزفون ملاير دولارات شهريا من ضهر المغاربه الدين اصبحو يعانو من الغلاء محروقات مواد غداءيه ضراءيب.كهرماء..خوصصت تعليم ليتشفاء لتصريق الاموال الدي اصبحو ينهبونه من خزينه دولة وبالقانون حتى شواهد ماستر دكتورا مزوره ابناءهم يدرسون في جامعات تركيه من اموال المغاربه ويخططون لتغزو تركيا والاخوان المغرب بمساعدت دول اجنبيه المهم مستقبل المغرب والمغاربه في خطر هل تعلم ايه المغربي بان تحريض على مقاطعت 3شركات ليس في حب مستهلك او مواطن الدي هلكه بنكرانلعثماني وتجار دين بعد حدف لمقاصه وغيرو ملايرها لجيوبهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - لا نامت أعين الجبناء الخميس 10 يناير 2019 - 00:26
مشكلة الإسلامين عموما هو ان لهم وجهين : وجه للغسيل و وجه للتشلال ...وجه يبرزونه امام الشعب هو وجه الصلاح والتقوى والإيمان و ووجه اخر أمام المخزن يقدمون فيه انفسهم بأنهم خدام أوفياء له ...أنا لا يهمني ماء العينين لكل شخص الحرية في أن يفعل ما يشاء ...وأنا لا أعلق على كلام منيب فأنا أعلم جيدا أن منيب إنما تدغدغ مشاعر الشعب فهي لا مشروع لها ولا رؤية لها ورأس مالها الكلام ...أنا أنتقد حزب العدالة والتنمية لأنه حزب جبان ..هذا الحزب ما كان له أن يسقط في هذا الدرك والمستنقع لو أنه وقت حصول البلوكاج وضع المفاتيح وقال أنا مع الشعب ولن أبيع نفسي للمخزن ...لكن للأسف هذا الحزب أبان عن جبن قل نظيره ...وفي السياسية قد يغفر لك كل شئ لكن لا يغفر لك الجبن والخيانة وهما صفتين اجتمعتا في حزب العدالة والتنمية ...سعى إلى ترضية المخزن على حساب الشعب فانتهي به المطاف مهنا من طرف المخزن الدي يفبرك ويفضح قيادته الواحد تلو الاخر ...ومقصيا من طرف الشعب الذي خانه في الوقت الذي كان ينتظر منه المساندة ...لا نامت اعين الخونة ولا نامت أعين الجبناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - واااااحد من الناس الخميس 10 يناير 2019 - 00:30
نبيلة تكلمت عن حق لكن أرادت به باطﻻ ؟؟؟؟ فماء العينين ليست هي اﻹسﻻم يا سيدتي وانما مسلمة قد تخطأ وقد تصيب ...فﻻ تلسقوووووا باﻹسلام أخطاء البشر ..فﻻ تتصيدوووووا أخطاء الناس من أجل مصالح ودنيا فانية يا سيدتي المح...تر...مة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Bruxellois الخميس 10 يناير 2019 - 00:31
لقد سقطت يا استاذة في الشعبوية ، الحوار يكون سياسيا وليس شعبويا يرتكز على الأشكال . مع الأسف اصبح هذا الحزب الاشتراكي الموحد يتطرق الا للهوامش ، بذلا ان يكون لكم الشجاعة لتحليل بنيوي للمشاكل الاقتصادية و المجتمعية ترددين ما يردده ،الأحزاب الشكلية .
كان بالأحرى ان تنتقدي الحكومة في عجزها لخلق الثروة بدلا ببيع ممتلكات البلاد او اثقال المغاربة بالضرائب لملئ صناديق الدولة .
كان عليكم الحديث عن الحكومة في اخفاقها لمحاربة الفقر، او الصحة، او الإدارة ،.... وووو

وليس لباس ماء العينين ، هناك احزاب اخرى قادرة عن تناول هذا الموضوع الشعبي .

Les parties politiques au Maroc sont devenus tous les smêmes et on peut pas les différenciés , aucune valeur ajoutées à part le populisme ,

C’est grave
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - حسن بنلحسن الخميس 10 يناير 2019 - 00:43
هذا موال قديم دفع فيه جيل الستينات السبعينات ثمنا غاليا وعاشوا حتى رأوا من كانوا يغنون هذا الموال وهم يحصدون ثمار تماهيهم مع السلطة و خداعهم للشباب. نحن نرى الاشتراكيين يعيشون في القصور و يدرسون أبنائهم خارج مدارس الشعب و يزكون ابنائهم في مناصب السيادة مع السلطة.
إذا كان يتيم وماء العينين ينافقون ولا يعكسون المفاهيم الاسلامية التي يدافعون عنها ويلبسون السروال القصير ويشبك يتيم يده مع يد فتاة و تنزع ماء العينين الوشاح عن شعرها فإن نبيلة تقوم بنفس الشيء من الجانب الاخر فهي تدافع عن الفقر وتعيش حياة الترف والبذخ وتنادي بالتفتح والعلمانية و اللادينة وتلبس لباس المتطرفين في مناسبات الموت و تستشهد بالقرآن. وما قاله اشتراكيو الأمس لن تستطيع نبيلة حتى التفكير فيه ومع ذلك فهم اصحاب الدرك.
أنتم سيان و الهذف ثابت. المنصب، المال، الامتيازات للأصول والفروع، الجنسية المزدوجة والشخصي المتقلبة.
لا يهمنا ان تلبس ماء العينين البيكيني او السترينك و لا يهمنا ان يقبل يتيم عشيقته ولا يهمنا ان تغني نبيلة الموال القديم ما نتمناه هو ان تتراموا على كل شيء فقط في صمت حتى لا نشعر بخزي الرعاع.
وكفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
15 - donkichotte الخميس 10 يناير 2019 - 00:46
يا عجبا ...نبيلة منيب ....قيادية حزب اشتراكي لا يؤمن بالاديان يؤمن بفكرة الدين أفيون الشعوب أصبحت تفتي بنفاق الناس وتؤمن بالنار و الآخرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
16 - معلق الخميس 10 يناير 2019 - 00:59
جات تكحلها عماتها خزعبلات الحرام والحلال التي تتحدثين عنها هي ثوابت تستدلين بالقرآن وتطعنين في ثوابته انتم السياسيون مجرد كراريز يتفرج عليها المجتمع الذي تجاوز خطاباتكم الجوفاء دون استثناء ليس في القنافيد أملس فلم يعد الشعب يعتمد على أي حزب أو منظمة أو نقابة لانهم الجميع يبعثون وراء مصالحهم الشخصية ويضم لقمة من الكعكة التي هي من الشعب والى الشعب وانتم تلتهمونها دون وازع أخلاقي أو ديني أو....أو ...... .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - ولد حميدو الخميس 10 يناير 2019 - 01:03
كل من نافق فهو ينافق نفسه
بالنسبة الي فماء العينين لا تلبس الخمار حتى نستغرب بلباسها العصري بباريس لأن باوربا لا يكثرت احد لمظهرك ليس مثل المغرب فادا كانت بالجلابة فعليها أن تبق بها
الفرق بين منيب و أمينة هو الفولار على الراس و المنديل و اللباس المحتشم أصبح حتى عند الاوربيات
و لكن ما يقع حسابات سياسية و فيها شيء من الاحتقار و لو كانت أخرى ستقول لها
سكتي و لا نجبد ليك الدواصا كما قال محمد الوفا مع احد البرلمانيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
18 - Tony الخميس 10 يناير 2019 - 01:05
I love this :"مستغربة من المرجعية التي تبيح ارتداء سروال قصير ومرافقة الشابات في شوارع باريس، والدعوة إلى ارتداء "الخنشة" داخل المغرب"."
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - الىfofo الخميس 10 يناير 2019 - 01:08
تنتقد حزب الاستقلال الله يعطينا وجهك ماذا فعل حزب الاستقلال امام الاهوال والكوارث التى اتى بها حزب العدالة اما اليساريون العلمانيون كما تقول هم من ادوا الثمن سنوات الرصاص من اجل ان تنعموا بالدمقراطية التي اوصلت ا اسلامييكم اليوم الى السلطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - moha raiss الخميس 10 يناير 2019 - 01:10
ان حزب العدالة والتنمية اظهر عن وجه لم نكن نتصوره اطلاقا .
- الفظاءح الجنسية كانت سيدة الموقف .فهم اما يمارسون الزنى فجرا على البحر وحين يحسوا بالخطر في المغرب يذهبون الى بلاد الدمقراطية فرنسا وغيرها لان الفنادق هناك لاتطالبهم عند المبيت بعقد الزواج . فقط بجواز السفر .
- والذباب الالكتروني الخاص بهم تجدهم ينتقدون الغرب واعياد الميلاد
- الاستاذة نبيلة منيب جامعية ورغم خسارتها الانتخابات بالقوة واوامر المخزن تبقى شريفة فيما قدمت لهدا الجيل من علم . اما ماء العينين مادا قدمت بالله عليكم سوى الكذب و12 مليون شهريا من جيوب الظعفاء
- انا متاكد ان ماء العينين لن تستطيع ان تنادي بملكية برلمانية في المغرب ومحاسبة الوزراء والبرلمانيين . لان جلهم يمتلك جواز سفر اجنبي اي جنسية فرنسية او غيرها . فهم انفصالين يحكمون المغرب .
- اتحدى ماء العينين ان تصرح وتدافع عن معتقلي الحراك بل فهي ضدهم وتعتبرهم انفصاليون فاين سنجد النضال فيكم يا اعداء الله . لقد سرقتم الاسلام منا حتى اعتقد البعض ان منيب تنتقد الاسلام لا يا سادة الاسلام في نظر منيب بريء منكم فانتم تتاجرون به وتريدون سرقته منا . لكن هيهات منا ا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - اليونسي محمد الخميس 10 يناير 2019 - 01:14
من المفروض في المثقفين أن يتجنبوا هدا المستوى لمادا لأنه من المفروض عليهم معرفة الفرق بين الحياة الشخصية للفرد وحياته أو حياتها المهنية. اما أن تستغل هده الفرصة لتفشي بما في صدرك من حقد أو كراهية فهدا شيء لا يوازيك بل بالعكس يحط من قيمتك ويطيح بمصداقيتك. أن السياسي لا ينتظر منه أو منها أن ينزلن أو ينزلوا إلى هدا المستوى الصبياني. من المفروض على الفاعلين في هدا المجتمع أن يفرقوا بين ما هو شخصي وما هو عمومي ودهاب السيدة ماء العينين إلى البحر أو المطعم أو أي مكان باللباس الدي تختاره أو الموضة التي تختارها لهده المناسبة يبقى شيء خاص ويبقى أمر بتعلق بحياتها الشخصية لأنه لا يضر المواطن في شيء فلدالك أي تعليق في هدا الموضوع خاصة من الساسة والفاعلين يبقى دليل قاطع على صبيانيتهم ولربما يشخص بلادتهم واميتهم وجهلهم بما هو خاص وما هو عمومي. فمع الاسف هدا التدخل الغير المبرر لا يزيد الا في تكليخ العقلية في هدا البلد والتي هي اصلا عريقة في التكليخ والجهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - MAGHREBI NAFSS الخميس 10 يناير 2019 - 01:14
, حفظك الله أختنا نبيلة.رمز الكفاح و التضحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.