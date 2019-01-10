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كُتّاب وآراء
نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"
وجّهت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نقدا لاذعا إلى كل من آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة وللتنمية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، عقب "ظهورهما في وضعية لا تعكس خطابهما داخل المغرب"، قائلة: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مستغربة من المرجعية التي تبيح ارتداء سروال قصير ومرافقة الشابات في شوارع باريس، والدعوة إلى ارتداء "الخنشة" داخل المغرب".
وأضافت منيب، التي كانت تتحدث مساء الأربعاء في ندوة نظمها فرع الاشتراكي الموحد بمدينة تطوان، أنه "بات من اللازم فضح تناقضات الإسلاميين؛ فالدين ملك للجميع، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أسلمة المجتمع، بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي مليئا بالشعراء والكتّاب والمثقفين".
وأوضحت الفاعلة اليسارية أن "شعبية الإسلاميين تتراجع بشكل كبير في بلدان المنطقة، بسبب تشجيعها لليبرالية المتوحشة"، مناشدة "حركة المثقفين إلى تعميم الفكر لانتشال الناس من الجهل المقدس وإرساء التغيير والثورة الثقافية؛ فالعقل الجمعي للمغاربة يعيش على وقع خزعبلات الحرام والحلال".
وأشارت منيب، في معرض حديثها، إلى أن "من ساعد في الالتفاف على حركة 20 فبراير عليه أن يقوم بنقد ذاتي حقيقي لسلوكياته وممارساته"، مشددة على أن "جبهة الصراع مع اليسار كانت واضحة، لكن التحاق الإسلاميين بالنظام ومساعدتهم إياه جعل العمل يتسع على عدة واجهات".
وفي سياق آخر، أوردت الأمينة العامة أن "المدخل السياسي هو عماد نموذج تنموي يلبي حاجيات المجتمع، عبر وقف نزيف الريع والإفلات من العقاب"، مناشدة "الحراكات الاجتماعية إلى التنسيق جنبا إلى جنب مع الفدرالية، من أجل وقف الظلم الذي يمارس عليهم اليوم، والذي مورس على اليسار إبان سنوات الجمر والرصاص".
وأبرزت منيب أن "الشباب المغربي يمرُّ من أزمات حادة وكبيرة، خصوصا على مستوى إيجاد فرص للشغل"، مطالبة بـ"توفير نظام اقتصادي ديمقراطي ومنفتح يقف فيه الجميع على قدم المساواة، فضلا عن دمقرطة الدولة والمجتمع عبر إقرار دستور حقيقي، يعتمد الملكية البرلمانية"، مشيرة إلى أن "إقرار كل هذا يقتضي التحرك والعمل الميداني، أكثر من الاشتغال داخل المقرات".
ووصفت منيب "الدساتير السابقة بالممنوحة"، مشددة على "ضرورة فصل السلط، وديمقراطية حقيقية من أجل أن يتبوأ المغرب المكانة التي يستحقها"، مشيدة بـ"الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي لإسماع صوت الشعب، في ظل سيادة مقولة "الاستقرار رغم وجود الظلم"".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
مخليتي ليا منقول الالا نبيلة. الله يعطيك الصحة. حرام علينا حلال عليهم.
كان بالأحرى ان تنتقدي الحكومة في عجزها لخلق الثروة بدلا ببيع ممتلكات البلاد او اثقال المغاربة بالضرائب لملئ صناديق الدولة .
كان عليكم الحديث عن الحكومة في اخفاقها لمحاربة الفقر، او الصحة، او الإدارة ،.... وووو
وليس لباس ماء العينين ، هناك احزاب اخرى قادرة عن تناول هذا الموضوع الشعبي .
Les parties politiques au Maroc sont devenus tous les smêmes et on peut pas les différenciés , aucune valeur ajoutées à part le populisme ,
C’est grave
إذا كان يتيم وماء العينين ينافقون ولا يعكسون المفاهيم الاسلامية التي يدافعون عنها ويلبسون السروال القصير ويشبك يتيم يده مع يد فتاة و تنزع ماء العينين الوشاح عن شعرها فإن نبيلة تقوم بنفس الشيء من الجانب الاخر فهي تدافع عن الفقر وتعيش حياة الترف والبذخ وتنادي بالتفتح والعلمانية و اللادينة وتلبس لباس المتطرفين في مناسبات الموت و تستشهد بالقرآن. وما قاله اشتراكيو الأمس لن تستطيع نبيلة حتى التفكير فيه ومع ذلك فهم اصحاب الدرك.
أنتم سيان و الهذف ثابت. المنصب، المال، الامتيازات للأصول والفروع، الجنسية المزدوجة والشخصي المتقلبة.
لا يهمنا ان تلبس ماء العينين البيكيني او السترينك و لا يهمنا ان يقبل يتيم عشيقته ولا يهمنا ان تغني نبيلة الموال القديم ما نتمناه هو ان تتراموا على كل شيء فقط في صمت حتى لا نشعر بخزي الرعاع.
وكفى
بالنسبة الي فماء العينين لا تلبس الخمار حتى نستغرب بلباسها العصري بباريس لأن باوربا لا يكثرت احد لمظهرك ليس مثل المغرب فادا كانت بالجلابة فعليها أن تبق بها
الفرق بين منيب و أمينة هو الفولار على الراس و المنديل و اللباس المحتشم أصبح حتى عند الاوربيات
و لكن ما يقع حسابات سياسية و فيها شيء من الاحتقار و لو كانت أخرى ستقول لها
سكتي و لا نجبد ليك الدواصا كما قال محمد الوفا مع احد البرلمانيين
- الفظاءح الجنسية كانت سيدة الموقف .فهم اما يمارسون الزنى فجرا على البحر وحين يحسوا بالخطر في المغرب يذهبون الى بلاد الدمقراطية فرنسا وغيرها لان الفنادق هناك لاتطالبهم عند المبيت بعقد الزواج . فقط بجواز السفر .
- والذباب الالكتروني الخاص بهم تجدهم ينتقدون الغرب واعياد الميلاد
- الاستاذة نبيلة منيب جامعية ورغم خسارتها الانتخابات بالقوة واوامر المخزن تبقى شريفة فيما قدمت لهدا الجيل من علم . اما ماء العينين مادا قدمت بالله عليكم سوى الكذب و12 مليون شهريا من جيوب الظعفاء
- انا متاكد ان ماء العينين لن تستطيع ان تنادي بملكية برلمانية في المغرب ومحاسبة الوزراء والبرلمانيين . لان جلهم يمتلك جواز سفر اجنبي اي جنسية فرنسية او غيرها . فهم انفصالين يحكمون المغرب .
- اتحدى ماء العينين ان تصرح وتدافع عن معتقلي الحراك بل فهي ضدهم وتعتبرهم انفصاليون فاين سنجد النضال فيكم يا اعداء الله . لقد سرقتم الاسلام منا حتى اعتقد البعض ان منيب تنتقد الاسلام لا يا سادة الاسلام في نظر منيب بريء منكم فانتم تتاجرون به وتريدون سرقته منا . لكن هيهات منا ا