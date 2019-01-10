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عرض جداول تعديلية للوائح الانتخابية على المغاربة

عرض جداول تعديلية للوائح الانتخابية على المغاربة
هسبريس من الرباط
الخميس 10 يناير 2019 - 15:05

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، أنه تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري.

وأضاف المصدر أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر وزير الداخلية بأن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة.

البلاغ كشف إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10 يناير، إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير، وخلال هذا الأجل يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان؛ داخل أوقات العمل الرسمية.

وزير الداخلية حرض على تذكير المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.

كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب، لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية، وفق البلاغ الذي شدد على أن الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد زين العابدين الخميس 10 يناير 2019 - 15:18
عدلوا أولاتعدلوا فقد تركنا لكم مستنقع الانتخابات اسبحوا فيه كما تشاؤون فقد خبرنا تخاذل السياسيين وانبطاحهم وقفزهم على طموحات وأحلام الشعب المغربي.
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8
2 - الحاقد الخميس 10 يناير 2019 - 15:25
هههه علاش كاين شي إنتخابات بعدا .. انا لم و لن اعطي صوتي لأيى خائن لشعب المغربي
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8
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