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كُتّاب وآراء
بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية"
مازالت صور آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تظهر فيها دون غطاء رأس وسط أحد شوارع باريس، تثير الكثير من الجدل، بحيث دخل عبد الإله بنكيران على خط الموضوع، بعدما اجتمعت به المعنية بالأمر في منزله الكائن بحي الليمون بالرباط.
وشددت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن بنكيران عاب عليها عدم استشارته منذ اليوم الأول بغض النظر عن صحة الصور من عدمها، وقال: "لستِ أصلا في موقع مساءلة تجاهها".
ونقلت الناشطة السياسية ذاتها نصيحة بنكيران خلال اللقاء الذي جمعهما معا بأن تقول: إوا ومن بعد؟ وإن كنت قد اخترت أن أنزع الحجاب في الخارج أو أرتديه هنا فهذا شْغْلي، واللي مزوجني وما عجبوش يطلقني واللي كيتسالني شي حاجة ياخذها".
وأضاف عبد الإله بنكيران: "إلى خرقت القانون نتحاكم وإلى خالفت شي حاجة من تعاقدي مع الحزب نتساءل، ومادام ارتداء الفولار أو خلعه لا يدخل ضمن هذا كله فتلك مسألة شخصية"، وفق تدوينة القيادية في حزب "المصباح".
وعن موقف رئيس الحكومة السابق من نزع الحجاب، أوردت ماء العينين قوله: "نقولك واحد الحاجة، أنا لو جاءتني ابنتي تقول لي إني أفكر في خلع الحجاب فسأقول لها ذلك شأنك وحدك. سبق أن صرحتُ مرارا أن الحجاب ليس شرطا للنساء للانخراط في الحزب أو النضال في صفوفه، وقد بحثنا عن نساء بدون حجاب لترشيحهن في الحزب".
وأوضحت النائبة البرلمانية أنها لم تتفاجأ بجواب بنكيران، قائلة: "في الحقيقة، لم يفاجئني كثيرا كلام السي عبد الإله لما أعرفه عنه وعن أفق تفكيره وإدارته لمختلف المعارك، ولو لم أكن معنية بهذه القصة لقلت مثله وأكثر".
وأردفت: "تحدثنا في كل شيء وفي كل ما يثار، وكان حريصا على صنع مساحات للنكتة والضحك، وأنا أعي أنه كان يبحث عن تحريري من الضغط لأكون مرتاحة أكثر".
وبخصوص سياق الزيارة، زادت: "لم أزرك منذ بداية الحرب الضروس علي حتى لا يُفهم أنني أطلب منك شيئا لأنني لا أطلب إلا الله، وزيارتي لك الآن يمليها علي ما يجمعنا من علاقة إنسانية ودية خارج الصفات والألقاب (علما أنني مواظبة على زيارته منذ الإعفاء إلى الآن)".
وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول: "أما أنا وبعد كل هذه الهجمة وما وُظف فيها من إمكانيات ضخمة للتشهير بي، وبعد ما أعلنته سابقا، فإنني أزداد قناعة بأن مسار النضال يجب أن يستمر بعزم وإرادة أكبر، داخل المغرب أو خارجه، بحجاب أو بدونه، بصفة وموقع أو بدونه، لتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة، وحقوق الإنسان الفردية والجماعية. وإذا كان هناك من يظن أنه يمتلك كل شيء في حرب قذرة ولا أخلاقية، فإن هناك من هو أكبر وأقوى وأشد، إليه ألجأ ومنه أستمد القوة واليقين سبحانه وتعالى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
اتمنى ان تنشر هده الاسطر القليلة والتي معناها تعتبر بالكثير
وشكرا لك با جريدة هيبريس المفضلة عندي
نحن الشعب نعتبر مصداقية الأشخاص شيئ مقدس عندنا خاصت لدى السياسين, فمهما بررتم أفعالكم الشنيعة و نفاقكم المستبين أنتم و باقي قياديكم في الحزب فلن تعيدو مصداقيتك الدينية لدى الشعب لقد سقطت عنكم ورقة التوت, هفوات متتالية تناقض الخطاب الديني الدي تعودنا سماعهم منكم و من تابيعيكم و كان سبب لمصداقيتك عندنا أم الآن فيضهر ان المال أعمى بصيرتكم و هد شيئ متوقع فالمال دائما ماكان سبب للإنحراف ضعيفي القلوب و المنافقين.
( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ( 27 ) )
ويلا بنتك بغات تتزوج من بنت أخرى غادي توافق ؟فهمتيني ولا لا.(حرية شخصية)
وأيلا ولدك بغا يلبس ملابس نسائية ويمشي يتنزه في مراكش في البوناني غاي تقول هادي حرية ولا لا؟(حرية شخصية).
طاح عليك البق أعبد الإله ؛؛؛و بلا أسي؛؛؛وبلهجة سواسة تورقات ليك الملاّسة.واقيلا واقيلا بغيتي الدير ما دار صاحبك يتيم في باريس أو كتقلب على السبة (أبشرك أنها حرية شخصية).
شخصيا صوتت للعدالة وربعمية في 2011 أول مرة أصوت وأخر مرة إن شاء الله صوتت لأن الخطاب الديني الذي أستعمل أنذاك من طرف مرشحي الحزب في الرشيدية كان خطابا لا يخلوا من عبارات دينية ومحاربة الفساد والاستبداد وتغيير المنكر في القنوات التلفزيونية الوطنية لا زلت أتذكر بعض الخطب كلها حماس وأيضا إستعمال السبحة وترك اللحي ووو
إلا أنهم للأسف خانوا ثقتنا وانقلبوا على عهودعم ولو سنحت لي الفرصة ألغي صوتي
اذا كانت خارجه ؟!؟ وربما هذا ما ذهب اليه يتيم الذي اختار فتاة شابة بنية الزواج وهذا من حقه ولكن في اطار المرجعية الاسلامية التي أوصلتهم الى الحكم ...وليس خارج هذا الإطار ..والقاعدة المعروفة: الشخصيات العامة تراقب من طرف الناخبين اي الشعب وتنتقد عن اي انحراف عن المبادئ الاخلاقية العامة سواء كان الشخص يساريا او ذي مرجعية إسلامية وبالتالي كل انحراف يسمى نفاقا ووصولية... ولهذا نقول للمسمى ابن كيران ابنتك لايهمنا امرها لانها ليست شخصية عامة ....
علاش اسي بنكيران ،ماء العيون دير الفولار وللا تزولو هاداك شأن خاص، وهاديك الصحافية اللي بهدلتوها في البرلمان على لباسها، ماشي شأن خاص!!!!!
بنتو على حقيقتكم :وجهان لعملة واحدة،ألا وهي النفاق. النفاااااااق للوصول الى الكرسي الذي يساوي الملايين شهريا.
اما ارتداء الحجاب في المغرب وفي الخارج لا فهذا اسمه نفاق. والله لا يحب المنافقين
وأقول لك بانك اجمل بالحجاب والله يحفظك و يفطنك وانت معذورة لانك امرأة والله والرسول أوصى عن المرأة والله يعينك
خارج المغرب احترام وتقدير للمرأة لذلك خلعته وتنسمت عطر الحرية
وداخل المغرب ترتديه كي تسلم من أعين الذكوريين
إنها حريتك سيدتي
واتمنى ان تتحرر المرأة بتحرر الذكر من عقليته الذكورية
تباركلاه على الأخت الفاضلة قوية الإيمان العارفة بالله نازعة الحجاب عند الحدود
حقيقة هذا الحزب هي أنه لا يهمه حجاب و لا غيره، كل ذلك من إكسسوارات العمل فقط، إكسسوارات يجب الالتزام بها في الواجهة الوطنية باعتبار الحزب - كما يتفوه هو بذلك- حزبا إسلاميا أو ذو مرجعية إسلامية (علما انه لا وجود لا لحزب إسلامي و لا اشتراكي مثلما لا يوجد شيوعي، هناك حزب مصلحي، نفعي، و هناك تيارات منبثقة عنه تسمى نفسها أحزاب و تعتقد أن لها أيديولوجيات و مرجعيات، ربما على المستوى الشخصي أما الجماعي فإنها تعتقد).
خلاصة النازلة-حسب قاموسهم-، أمرها لا يهمنا و لتبحث عن البوز بأسلوب أخر كنصيحة. تنزعه أو تتركه شغلها ما دام الأمر يستدعي وجود واجهتين.