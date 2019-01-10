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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية"

بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية"

بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 10 يناير 2019 - 17:05

مازالت صور آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تظهر فيها دون غطاء رأس وسط أحد شوارع باريس، تثير الكثير من الجدل، بحيث دخل عبد الإله بنكيران على خط الموضوع، بعدما اجتمعت به المعنية بالأمر في منزله الكائن بحي الليمون بالرباط.

وشددت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن بنكيران عاب عليها عدم استشارته منذ اليوم الأول بغض النظر عن صحة الصور من عدمها، وقال: "لستِ أصلا في موقع مساءلة تجاهها".

ونقلت الناشطة السياسية ذاتها نصيحة بنكيران خلال اللقاء الذي جمعهما معا بأن تقول: إوا ومن بعد؟ وإن كنت قد اخترت أن أنزع الحجاب في الخارج أو أرتديه هنا فهذا شْغْلي، واللي مزوجني وما عجبوش يطلقني واللي كيتسالني شي حاجة ياخذها".

وأضاف عبد الإله بنكيران: "إلى خرقت القانون نتحاكم وإلى خالفت شي حاجة من تعاقدي مع الحزب نتساءل، ومادام ارتداء الفولار أو خلعه لا يدخل ضمن هذا كله فتلك مسألة شخصية"، وفق تدوينة القيادية في حزب "المصباح".

وعن موقف رئيس الحكومة السابق من نزع الحجاب، أوردت ماء العينين قوله: "نقولك واحد الحاجة، أنا لو جاءتني ابنتي تقول لي إني أفكر في خلع الحجاب فسأقول لها ذلك شأنك وحدك. سبق أن صرحتُ مرارا أن الحجاب ليس شرطا للنساء للانخراط في الحزب أو النضال في صفوفه، وقد بحثنا عن نساء بدون حجاب لترشيحهن في الحزب".

وأوضحت النائبة البرلمانية أنها لم تتفاجأ بجواب بنكيران، قائلة: "في الحقيقة، لم يفاجئني كثيرا كلام السي عبد الإله لما أعرفه عنه وعن أفق تفكيره وإدارته لمختلف المعارك، ولو لم أكن معنية بهذه القصة لقلت مثله وأكثر".

وأردفت: "تحدثنا في كل شيء وفي كل ما يثار، وكان حريصا على صنع مساحات للنكتة والضحك، وأنا أعي أنه كان يبحث عن تحريري من الضغط لأكون مرتاحة أكثر".

وبخصوص سياق الزيارة، زادت: "لم أزرك منذ بداية الحرب الضروس علي حتى لا يُفهم أنني أطلب منك شيئا لأنني لا أطلب إلا الله، وزيارتي لك الآن يمليها علي ما يجمعنا من علاقة إنسانية ودية خارج الصفات والألقاب (علما أنني مواظبة على زيارته منذ الإعفاء إلى الآن)".

وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول: "أما أنا وبعد كل هذه الهجمة وما وُظف فيها من إمكانيات ضخمة للتشهير بي، وبعد ما أعلنته سابقا، فإنني أزداد قناعة بأن مسار النضال يجب أن يستمر بعزم وإرادة أكبر، داخل المغرب أو خارجه، بحجاب أو بدونه، بصفة وموقع أو بدونه، لتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة، وحقوق الإنسان الفردية والجماعية. وإذا كان هناك من يظن أنه يمتلك كل شيء في حرب قذرة ولا أخلاقية، فإن هناك من هو أكبر وأقوى وأشد، إليه ألجأ ومنه أستمد القوة واليقين سبحانه وتعالى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سبحان مبدل الاحوال الخميس 10 يناير 2019 - 17:13
لأنك بعت كرامتك و دينك من أجل منصب زائل
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24
2 - عبظالحق الخميس 10 يناير 2019 - 17:14
الحمد لله لقد نطق المفتي في خلع الحجاب بانه مسألة شخصية هنا اقول لك بانكم تتاجرون في الدين
اتمنى ان تنشر هده الاسطر القليلة والتي معناها تعتبر بالكثير
وشكرا لك با جريدة هيبريس المفضلة عندي
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21
3 - مهاجر إسبانيا الخميس 10 يناير 2019 - 17:16
خافي من الي خلقك اما العبد ما عندو ما يديرلك اهو هدا الزوج الله الى ما طلقك الله انزل عليه اللعنة الى يوم الدين
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6
4 - channa الخميس 10 يناير 2019 - 17:17
اسيدي هاد الناس بغاو ينوضو ضجة بلا فايدة السيدة حرة في لباسها الله يجعلها تعرى فين ما بغات المهم عندنا هو العمل ديالها في ارض الوطن واش كتخدم واش كائنة المردودية هادا هو المهم عندنا اما هاد الهضرة الخاوية ماسوقناش فيها وهاد تحرميات ديال الأحزاب والحرب بيناتهم حنا بعادين منها
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-17
5 - سليمان الخميس 10 يناير 2019 - 17:18
الوجه القاصح وللسان عافية.هدفكم تحقق هو ربح المال
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14
6 - nour lhouda الخميس 10 يناير 2019 - 17:19
فإن هناك من هو أكبر وأقوى وأشد، إليه ألجأ ومنه أستمد القوة واليقين سبحانه وتعالى ......... على من يضحكووون ؟؟؟؟؟؟
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13
7 - tarek الخميس 10 يناير 2019 - 17:19
deux poids deux mesures....rappelez à Mr Benkirane son comportement au sein du parlement à l'encontre d'une journaliste et à Mme son discours à connotation religieuse là ou elle passe...peut elle juste nous faire savoir pourquoi ce comportement de mettre le voile localement et de l'enlever hors du pays??!!!
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6
8 - abdou rabat الخميس 10 يناير 2019 - 17:19
اسيدي فعلا ماقلتي عيب هاد المسألة كتبقى حرية شخصية غير هو يكون الإنسان منسجم مع نفسو ماشي هنا بالحجاب واللحية وفبلاد الغرب يقلب الفيستة حيث هنا نستنتج أنه اللي كيدير هاكا يا إما غير مقتنع بحجابه أولا داير هادشي مجرد أدوات للتاثير على المداويخ ولكم في البصارة والكونغو والصنادل أمثلة عديدة
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12
9 - خالد الخميس 10 يناير 2019 - 17:22
باش طلعتو في الانتخابات من غيرالفولار واللحية اقوم المنافقين
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15
10 - مغربي الخميس 10 يناير 2019 - 17:22
سلام عليكم
نحن الشعب نعتبر مصداقية الأشخاص شيئ مقدس عندنا خاصت لدى السياسين, فمهما بررتم أفعالكم الشنيعة و نفاقكم المستبين أنتم و باقي قياديكم في الحزب فلن تعيدو مصداقيتك الدينية لدى الشعب لقد سقطت عنكم ورقة التوت, هفوات متتالية تناقض الخطاب الديني الدي تعودنا سماعهم منكم و من تابيعيكم و كان سبب لمصداقيتك عندنا أم الآن فيضهر ان المال أعمى بصيرتكم و هد شيئ متوقع فالمال دائما ماكان سبب للإنحراف ضعيفي القلوب و المنافقين.
( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ( 27 ) )
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1
11 - محمد الخميس 10 يناير 2019 - 17:22
انما الامم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
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8
12 - hmido الخميس 10 يناير 2019 - 17:22
انها مسالة شخصية و ما زلنا في المغرب ننبش في أشيء لا فاءدة منها غالبا ما يرفض على المرأة ارتداء الحجاب او ترتديه لتفادي التحرش و عدا واقع اما للسيدة المعنية تبقى حريتها الشخصية
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-8
13 - skizo الخميس 10 يناير 2019 - 17:23
ياك السي بن كيران؟.
ويلا بنتك بغات تتزوج من بنت أخرى غادي توافق ؟فهمتيني ولا لا.(حرية شخصية)
وأيلا ولدك بغا يلبس ملابس نسائية ويمشي يتنزه في مراكش في البوناني غاي تقول هادي حرية ولا لا؟(حرية شخصية).
طاح عليك البق أعبد الإله ؛؛؛و بلا أسي؛؛؛وبلهجة سواسة تورقات ليك الملاّسة.واقيلا واقيلا بغيتي الدير ما دار صاحبك يتيم في باريس أو كتقلب على السبة (أبشرك أنها حرية شخصية).
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7
14 - املشيل الخميس 10 يناير 2019 - 17:24
انت وعفيا اصبحي دليل على كل من يظهرون لنا مباشرة في المغرب او في التلفاز بوجه نبي ورسول ...لكن حقيقتكم تظهر فقط في منازلكم وخارج ارض الوطن...ادن انت منافقون ورباعت الشلاهبية...قسما بالله ما نعاود نصوت على شي بشر....الجن مرحبا
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2
15 - كريم الخميس 10 يناير 2019 - 17:24
الله اباخد فيكم الحق يا ربي الدين الدييين فالاخير شنووووو
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4
16 - سي كوريط الخميس 10 يناير 2019 - 17:24
سوف يتكلم التاريخ..أن أول شعب في العالم لا مستشفيات ولا مدارس لديه..البطالة ولفقر تنخر مجتمعه...و يناقشون لماذا عضوة في الحزب الحاكم نزعت الحجاب...و مع ذلك مازال هناك من يقول أننا أذكى شعب ..أنا متأكد أننا في المستقبل سوف نصبح نكت تحكى في العالم بأسره و بجميع اللغات.
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3
17 - Abdou الخميس 10 يناير 2019 - 17:24
في الاول صاحت ماء العينين ان الصور مفبركة والان اعترفت ان الصور حقيقية ودرءا لردود فعل جارفة ضدها، لجٱت لبنيكران الزعيم الروحي للحزب لكي يزكيها وتنجو من هجمات اخوانها في الحزب. وهكدا يكون الحزب قد تخلى علنا لاول مرة في تلريخه عن احد مرتكزات عقيدته وهي الحجاب.
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3
18 - الرشيدية الخميس 10 يناير 2019 - 17:25
هي حرية شخصية لا نختلف في ذلك، لكن بهذا الحجاب تمت استمالة غالبية أصوات الناخبين
شخصيا صوتت للعدالة وربعمية في 2011 أول مرة أصوت وأخر مرة إن شاء الله صوتت لأن الخطاب الديني الذي أستعمل أنذاك من طرف مرشحي الحزب في الرشيدية كان خطابا لا يخلوا من عبارات دينية ومحاربة الفساد والاستبداد وتغيير المنكر في القنوات التلفزيونية الوطنية لا زلت أتذكر بعض الخطب كلها حماس وأيضا إستعمال السبحة وترك اللحي ووو
إلا أنهم للأسف خانوا ثقتنا وانقلبوا على عهودعم ولو سنحت لي الفرصة ألغي صوتي
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4
19 - سام. الخميس 10 يناير 2019 - 17:25
لا و الف لا ياسيدي فخلع الحجاب هو إخلال بالمبادئ التي على أساسها تمت العلاقة التي ربطت بين المواطنين و حزب ذو مرجعية دينية إسلامية و مؤازرة المخلة بالمبادئ هو في حد ذاته التأكيد على شعبوية الخطاب السياسي و دس كل المباديء و القضية قضية مباديء
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5
20 - العكاري الخميس 10 يناير 2019 - 17:25
سي ابنكيران متافقين معاك راه الصورة ديال الأخت ديالكوم مفيها والو كون كنتو مشي حزب دا مرجعية اسلامية والأصل التجاري ديالكوم هوة اللحية وغطاء الرأس
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5
21 - كوثر الخميس 10 يناير 2019 - 17:26
اوا دخلي سوق راسك نسيتي نهار لبسو شي بنات القصير ودخلتي فيهم.
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6
22 - abdo الخميس 10 يناير 2019 - 17:26
المشكلة فالصورة الاخيرة بدلتي الخطة من حجابي عفتي الى صايتي حريتي ..... و مرجعيتكم تسمي الصاية بدون سروال تبرج ... ومرحعيتكم اللا دينية هي مرجعية دير ليه خاوية فعامرة
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3
23 - محمد الخميس 10 يناير 2019 - 17:28
إلى جات عندك بنتك تسألك اسي بن كيران عن نزع الحجاب غادي تقول ليها شغلك هداكً ولكن ماذا ستقول لربك يوم القيامة عندما يسألك عن ذلكً , اللهم يامقلبً القلوب تبث قلبنا على دينك ولا تفتنا في ديننا يارب
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24 - مغربي عايق الخميس 10 يناير 2019 - 17:29
مشيتي عند كبيركم اللذي علمكم تجارة الدين باش تلقاي تخريجة
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5
25 - بيجيدي سابق الخميس 10 يناير 2019 - 17:29
مسالة شخصية او حرية فردية هذا ماقاله السيد عيوش تماما اذا اقتنع اخيرا السيد بنكيران بكلام السيد عيوش لقد كان السيد ابعد نظرا. لقد اعجبني ماقاله السيد التيجيني عنهم في اطار انصر اخاك ظالما او مظلوما سيعترفون بحقوق المثليين فقط اذا اصبح واحد منهم مثليا.
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26 - elias الخميس 10 يناير 2019 - 17:29
الحرية الشخصية مسألة محسومة،يمكن لك أن تلبس ما شئت أو تفعل ما شئت ما دمت لا تحرج الأخرين،أو تخدش الحياء،لكن أن تستعمل اللباس،اللحية أو الخطاب الديني أو الخطاب الثوري من أجل أغراض شخصية،من أجل الظفر بكرسي في البرلمان،هو شيء غير مقبول.
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0
27 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 10 يناير 2019 - 17:30
لقد تطرقنا من قبل الى تذبذب مواقف اعضاء اللاعدالة واللاتنمية كثير منهم لَبس قناع النفاق الديني ليصل الى مناصب دنيوية مخزنية سواء في الحكومة او مجلس النوام وغيرهما وهاهي شخصية عامة ترتدي الحجاب اعتقادا منها ان الله الذي يراها موجود في المغرب فقط ولكنه لن يراها
اذا كانت خارجه ؟!؟ وربما هذا ما ذهب اليه يتيم الذي اختار فتاة شابة بنية الزواج وهذا من حقه ولكن في اطار المرجعية الاسلامية التي أوصلتهم الى الحكم ...وليس خارج هذا الإطار ..والقاعدة المعروفة: الشخصيات العامة تراقب من طرف الناخبين اي الشعب وتنتقد عن اي انحراف عن المبادئ الاخلاقية العامة سواء كان الشخص يساريا او ذي مرجعية إسلامية وبالتالي كل انحراف يسمى نفاقا ووصولية... ولهذا نقول للمسمى ابن كيران ابنتك لايهمنا امرها لانها ليست شخصية عامة ....
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28 - omar الخميس 10 يناير 2019 - 17:30
من هادشي كامل الشعب البليد يستحق أكثر من هكا.
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29 - RACHID الخميس 10 يناير 2019 - 17:30
بنكيران هو معلمك و استاذك الكبير وبطبيعة الحال سيكون سعيدا بك لانك تطبقين اساليبه باتقان !
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30 - kamal الخميس 10 يناير 2019 - 17:30
نريد جوابا من الاخونجية؛ هل الحجاب من الاسلام ام مجرد قناعة شخصية؟
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31 - Momo الخميس 10 يناير 2019 - 17:31
بنكيران يقول نحن مسلمون مع المسلمين و كفار مع الكفار الله يعطينا و جهكم يا وجوه النفاق و التجارة و جني الاموال بالحجاب و اللحية.
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32 - boulevard de Hamid الخميس 10 يناير 2019 - 17:31
الحجاب مسألة شخصية ؟قول فيه نظر .ايتها القيادية النحريرة ادا كان الأمر كدلك فلماذا لم تتفضلي بخلعه ولو مرة واحدة في بلدك المغرب .أن تكون قدوة شيء وان تكون من عامة الناس شىء آخر. وادا لم تفرقي بين الحالتين فتلك كارثة من كوارث نظامنا التعليمي الذي داءما تنادين باصلاحه.
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33 - عبدو الخميس 10 يناير 2019 - 17:32
نحن العرب نحل لنفسنا ما نحرمه على غيرنا .نناقش مسائل هامشية ونهمل مسائل مهمة .الاسلام ليس فولارا وليس لحية .الاسلام عمل ونهج .... تعالوا نناقش الغلاء والانتهازية والزبونية والعطالة .....
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34 - عبده/ الرباط الخميس 10 يناير 2019 - 17:32
ان ما ترتديه هذه السيدة ليس حجابا و إنما هومنديل راس لزوم الشغل ... فمثلما بتردي الطبيب الوزرة البيضاء اثناء العمل و كذلك المعلم ... و عندما يرتدي السمكري الوزرة الزرقاء من اجل العمل... و عندما يرتدي حارس السيارات الصدرية البرتقالية او الصفراء اثناء العمل .... و عندما يرتدي امام الجمعة الجلباب و البرنس اثناء خطبة الجمعة ... و عندما يرتدي المنافق وجه الناصح الأمين اثناء الحديث ... و غير ذلك كثير ... و لذلك فلا داعي للوم هذه السيدة فوضع المنديل فوق الراس اثناء العمل فهو من اجل الضرورة باعتبار ان الحزب الذي تنتمي اليه له مرجعية دينية.... الا ان السؤال هل الالتزام. فيه و فيه ..... ؟؟؟؟؟؟؟
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35 - dakir hamid الخميس 10 يناير 2019 - 17:32
Rien à dire tu as raison donc nous devons comprendre ma chère que tu vas renoncer définitivement au port du voile
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36 - Peace الخميس 10 يناير 2019 - 17:32
اوا اجتمعت به المعنية بالأمر فيلاته الكائنة بحي الليمون بالرباط ا وبقات تتبكي عليه و هي تبقى فيه مسكين, مع هو عرفتو دبا قلبو هشيش و وعدهل قاليها دبا انا غادي انوض على وعدي و سعدي ندافع عليك, دابا الى ما دافعتش عليك اا فهاد الوقت العصيب, شكون لي غادي يقدر يدافع عليك?! حتى ان بقات فيا الصراحة, و لكن هي لاش معدبا راسها, حتى هنا فالمغرب يمكن ليها تحيد الحجاب و تهنى هي كاع فمرة و مريضنا ما عندو باس و لي تيسلها شي حاجة يمشي يدعيها او راجلها هداك شغلها معاه بيناتهوم, بغى يبقى معاها راه غادي يبقى ما بغاش راه غادي يطلقها و تشف يها شي راجل اخر و او لا تبقى هي كاع بلا راجل احسن, لان السياسة كلها مشاكيل و الوقت للاسرة و الراجل ما تيبقاش, الانسانة تتكون مشغولة و تتسافر بزاف فلعالم...المهم هادشي راه توقع عادي.
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37 - السياسة قيم ومبادئ وليست نفاق الخميس 10 يناير 2019 - 17:33
غريب أمر تجار الدين قمة النفاق . هذا أقوى دليل على ركوبهم على الدين لاستمالة الناخبين السدج حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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38 - م عبدو الخميس 10 يناير 2019 - 17:34
سبحان مبدل الأحوال. اليوم عاد وليتو تقولو هذا شأن خاص،حتى تفضحتو.
علاش اسي بنكيران ،ماء العيون دير الفولار وللا تزولو هاداك شأن خاص، وهاديك الصحافية اللي بهدلتوها في البرلمان على لباسها، ماشي شأن خاص!!!!!
بنتو على حقيقتكم :وجهان لعملة واحدة،ألا وهي النفاق. النفاااااااق للوصول الى الكرسي الذي يساوي الملايين شهريا.
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39 - وليد الراجي الخميس 10 يناير 2019 - 17:34
مسألة حرية شخصية مهم تخدم بلاد و تعطي اما تحيد زيف وخا تحيد كلشي ما سوقناش اهم تخدم بلاد حنت داكشي بينها او بين الله
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40 - مواطن الخميس 10 يناير 2019 - 17:35
حزب العدالة والتنمية حزب فقد مصداقيته
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41 - عبدالله الخميس 10 يناير 2019 - 17:35
نعم ارتداء الحجاب واجب شرعي لكنها مسألة مابين العبد وخالقه. النائبة البرلمانية ذات مستوى ثقافي و سياسي عالي.لكن السؤال المطروح لماذا الحجاب في المغرب ونزعه في فرنسا هل الله حسيب فقط في المغرب و فرنسا مباح . الاستنتاج هو ارتداؤه ليس عن قناعة ايمانية بل هو صورة للاستغلال السياسي لا غير . تجار الدين .
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42 - عصام الخميس 10 يناير 2019 - 17:36
حزب العدالة و التنمية كان و لا زال داءما ضد الحريات الفردية ولكن منين كايتعلق الامر باعضاء الحزب ديالكوم عاد ديك الساعة كتوليو تقولو حرية شخصية. السكيزوفرينية في قمتها معكم.
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43 - dans domaine الخميس 10 يناير 2019 - 17:36
حتى جوابك الآن يدل على كثير من النفاق الأحرى بك أن تؤكدي أو تنفي أما أن تقولي لا يهمك أي أحد فهذا كذلك نفاق لأن الصورة التي تريدين تسويقها في الداخل فيه الحجاب شخصيا أحمد الله إني نزعت الحجاب وأنا في الكلية عندما لاحظت كمية النفاق في تعاملهم مع الغير وكأنهم ليسوا بمسلمين
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44 - imad الخميس 10 يناير 2019 - 17:38
هاد الإخوانيين تايحللو او إيحرمو ليبغاو.وزعما وجهوكم قاسحين
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45 - respect et tolérance الخميس 10 يناير 2019 - 17:39
كلام صحيح من أراد ان يعمل الحجاب فل يعمله ومن لن يرد فل يتركه .كل انسان حر و مسؤول عن أعماله و لا يجب التدخل في شؤون الناس. للاسف هده المواضيع لا توجد إلا في البلدان المتخلفة
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46 - Hassan الخميس 10 يناير 2019 - 17:40
سبحان الله الحجاب اختزلته في الفولار و هذا إن ذل على شيء فيدل على زيف إيمان الأخت . الحجاب ترتديه المرأة المسلمة لحجب مفاتنها وتكون عرضة للمتلصصين . أما بنكيران فلماذا تهجم على الصحافية واتهمها بالتبرج ؟
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47 - dala الخميس 10 يناير 2019 - 17:40
انت نائبة برلمانية لمسلمين وليس مسيحيين وهذا يكفي
اما ارتداء الحجاب في المغرب وفي الخارج لا فهذا اسمه نفاق. والله لا يحب المنافقين
وأقول لك بانك اجمل بالحجاب والله يحفظك و يفطنك وانت معذورة لانك امرأة والله والرسول أوصى عن المرأة والله يعينك
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48 - نورالدين الخميس 10 يناير 2019 - 17:40
بالحجاب السيدة ماء العينين جميلة هي، وبدون حجاب أجمل خصوصا بطريقة التقاط الصورة
خارج المغرب احترام وتقدير للمرأة لذلك خلعته وتنسمت عطر الحرية
وداخل المغرب ترتديه كي تسلم من أعين الذكوريين
إنها حريتك سيدتي
واتمنى ان تتحرر المرأة بتحرر الذكر من عقليته الذكورية
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49 - عبد الرزاق الخميس 10 يناير 2019 - 17:41
هدا يسمى نفاق .لمادا ترتدين الحجاب في بلدك وتخلعيهي في بلاد اخرى اليس هناك اناس كانوا في السابق نصارى او مسيحيين ثم اسلموا فتحجبوا .مادا تقولين لهم في رايك .تتبعين واجباتك امام الله وأمام الناس في بلدك وفي بلاد اخرى تخالفينها مادا نسمي هادا الفعل
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50 - جليل نور الخميس 10 يناير 2019 - 17:42
سبحان مغير الاحوال..هل هذا قول نفس بنكيران الذي، يوم كان لا يزال نائبا في معارضة البيجيدي «البناءة» لحكومة اليوسفي، تصدى للسيدة كميرامان التلفزة و هي تصور جلسة للمجلس النيابي و صرخ في و جهها و نهرها، و كاد يمد يده عليها، فقط لانها كانت مرتدية سروال جينز..هل تغير فعلا سي بنكيران منذ ضع الكرافتة و خفف اللحية و صافح السيدات و مازحهن..ام انه فقط حظ الصحافية المسكينة العاثر الذي كعل دمعها ينهمر و قد التقته في زمن «الحزم و العزم» أم انه، سي بنكيران، لكل مقام مقال و لا احد يدري ماذا تخرج من قبك (حتى لا اقول قبعتك) غدا !
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51 - observateur الخميس 10 يناير 2019 - 17:45
"وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ" صدق الله العضيم.
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52 - saad الخميس 10 يناير 2019 - 17:45
بدل مناقشة حجاب ماء العينين و الدي لا يهمنا في شئ يجب تبرير المعنية بالأمر لحزمة التعويضات المالية التي تراكمها شهريا في بلد تريد حكومته دون حياء زيادة موظفيها 400درهم في الأجرة و علي مدى 3 سنوات .ونتساءل ماهي القيمة المضافة التي تمثلها المعنية بالأمر حتى تستفيد من تكديس هاته التعويضات الغير مبررة .
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53 - كرطوني الخميس 10 يناير 2019 - 17:47
نجح هذا الحزب في اسمالة الناخبين ذوي النيات الحسنة معتمدا على كل مايتصل بالدين الاسلامي كالحجاب واللحية والكلام المعسول..لكن حقيقتهم غير ذلك تماما..فالمراة المسلمة المقتنعدة بالحجاب لاتزيله ولو تتعرض للطرد من عملها او من بلد الاقامة..ولنا امتلة كتيرة في ذلك .فهناك طالبات وعاملات طردن من بلدان اوربية بسبب الحجاب..لكن ان ترتدي المراة الحجاب في المغرب خوفا على مصالحها.. وعندما تسافر الى بلد ليست لها فيه مصالح تظهر الحقيقة وتقول لنا ان الحجاب وسيلة للخداع وليس على قناعة..كالتاجر الذي يغش في تجارته ويطلق اللحية حتى يتق الناس فيه...اتقوا الله في هذا الشعب المغلوب.
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54 - هشام الخميس 10 يناير 2019 - 17:48
وبخصوص سياق الزيارة، زادت: "لم أزرك منذ بداية الحرب الضروس علي حتى لا يُفهم أنني أطلب منك شيئا لأنني لا أطلب إلا الله..."
تباركلاه على الأخت الفاضلة قوية الإيمان العارفة بالله نازعة الحجاب عند الحدود
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55 - حسن الخميس 10 يناير 2019 - 17:51
فالحقيقة شغلها هذاك عينكم فالحزب خرجوا ليه ديريكت وخليو عليكم السيدة وراسها حرة فيه . حاسبوهاعلى مسؤوليتها وعملها ام دون ذالك فهو قلت التربية والاخلاق الدنيئة
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56 - حكيم افقير الخميس 10 يناير 2019 - 17:51
الضحك على الدقون الحجاب واجب شرعى يا بنكران وناىبة المحترمة تضحك على المغاربة فى البرلمان ملتزمة با الحجاب وفى اروبا العرى وسفور سقطت القناع عن حزب العدالة والتنمية أصبحتوم حزب التناقضات فى السياسة وفى الحياة العامة لم أعود أطيقكم كفى من الاستهتار با المغاربة
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57 - Reda الخميس 10 يناير 2019 - 17:51
نزع الحجاب أو تركه، هذاك شغلها و أمر يخصها، ما يهمنا هو لماذا هناك وجهين أو واجهتين؟ هذا هو السؤال، لماذا انتم تجدون أنفسكم مضطرين للظهور بوجهين؟ وجه خاص بالمغرب و آخر خاص بخارج المغرب، من يلزمكم بذلك؟... لماذا الواجهتين المختلفين؟
حقيقة هذا الحزب هي أنه لا يهمه حجاب و لا غيره، كل ذلك من إكسسوارات العمل فقط، إكسسوارات يجب الالتزام بها في الواجهة الوطنية باعتبار الحزب - كما يتفوه هو بذلك- حزبا إسلاميا أو ذو مرجعية إسلامية (علما انه لا وجود لا لحزب إسلامي و لا اشتراكي مثلما لا يوجد شيوعي، هناك حزب مصلحي، نفعي، و هناك تيارات منبثقة عنه تسمى نفسها أحزاب و تعتقد أن لها أيديولوجيات و مرجعيات، ربما على المستوى الشخصي أما الجماعي فإنها تعتقد).
خلاصة النازلة-حسب قاموسهم-، أمرها لا يهمنا و لتبحث عن البوز بأسلوب أخر كنصيحة. تنزعه أو تتركه شغلها ما دام الأمر يستدعي وجود واجهتين.
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58 - رأي محايد الخميس 10 يناير 2019 - 17:54
أظن أنه علينا إحترام الحريات الفردية لكل شخصا أيا كان أما الحجاب بالنسبة لماء العينين فهي أمور بينها وبين خالقها.
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