24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اكتشاف جثة خمسيني وسط غطاء غابوي في سطات (5.00)

  2. سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق (5.00)

  3. كافكا وصراصير مكة.. (5.00)

  4. الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع (5.00)

  5. مستثمرة مغربية تناشد الملك تيسير مشروع إيكولوجي في الخميسات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوشطارت يقلّب منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي

بوشطارت يقلّب منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي

بوشطارت يقلّب منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي
هسبريس - وائل بورشاشن
السبت 12 يناير 2019 - 11:55

صدر للكاتب المغربي عبد الله بوشطارت كتاب جديد بعنوان "الأمازيغية والحزب..دراسات سياسية، قانونية، ووثائق حول المنع"، من تقديم أحمد الدغرني، فاعل أمازيغي.

ويضم المؤلَّف، حسب منشور تعريفي لكاتبه، "دراسة نقدية لخطاب الحركة الوطنية وتفكيكا لأساطيرها السياسية، وتتبُّعا لمسار تبلور فكرة الحزب الأمازيغي داخل الحركة الأمازيغية".

ويؤرّخ الكتاب، حسب المصدر نفسه، لـ"تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي منذ لحظة تأسيسه سنة 2005، ومعركته مع وزارة الداخلية، إلى يوم صدور حكم الاستئناف لحلِّه وإبطالِه في يوم رأس السنة الأمازيغية 13 يناير 2010".

ويعزِّز بوشطارت كتابه الجديد بوثائق وأدبيات الحزب، محاولا "التأريخ لتجربة سياسية أمازيغية"، وآمِلا أن يكون "مرجعا ومصدرا مهما للباحثين في العلوم السياسية والقانونية، وأن يمكّن من فهم تجربة "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" واستيعابها وإعطائها المكانة التي تستحقها، والاستفادة من أخطائها مستقبلا"، حسب تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.