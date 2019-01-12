بوشطارت يقلّب منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي

هسبريس - وائل بورشاشن

صدر للكاتب المغربي عبد الله بوشطارت كتاب جديد بعنوان "الأمازيغية والحزب..دراسات سياسية، قانونية، ووثائق حول المنع"، من تقديم أحمد الدغرني، فاعل أمازيغي.

ويضم المؤلَّف، حسب منشور تعريفي لكاتبه، "دراسة نقدية لخطاب الحركة الوطنية وتفكيكا لأساطيرها السياسية، وتتبُّعا لمسار تبلور فكرة الحزب الأمازيغي داخل الحركة الأمازيغية".

ويؤرّخ الكتاب، حسب المصدر نفسه، لـ"تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي منذ لحظة تأسيسه سنة 2005، ومعركته مع وزارة الداخلية، إلى يوم صدور حكم الاستئناف لحلِّه وإبطالِه في يوم رأس السنة الأمازيغية 13 يناير 2010".

ويعزِّز بوشطارت كتابه الجديد بوثائق وأدبيات الحزب، محاولا "التأريخ لتجربة سياسية أمازيغية"، وآمِلا أن يكون "مرجعا ومصدرا مهما للباحثين في العلوم السياسية والقانونية، وأن يمكّن من فهم تجربة "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" واستيعابها وإعطائها المكانة التي تستحقها، والاستفادة من أخطائها مستقبلا"، حسب تعبيره.