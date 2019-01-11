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الرئيسية | سياسة | الفشل يهدد "لقاء جنيف" .. ودبلوماسي: البوليساريو "تغتال" كولر

الفشل يهدد "لقاء جنيف" .. ودبلوماسي: البوليساريو "تغتال" كولر

الفشل يهدد "لقاء جنيف" .. ودبلوماسي: البوليساريو "تغتال" كولر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 11 يناير 2019 - 21:00

وسط أجواء مشحونة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، تنطلق بعد أسابيع المائدة المستديرة الثانية حول محادثات الصحراء بمشاركة جميع أطراف النزاع، في إطار المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ سنوات.

وخلافاً للقاء جنيف الأول في دجنبر 2018، والذي سادته أجواء إيجابية وروح التفاؤل، فإن اللقاء الثاني المرتقب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية يعقدُ في مناخ مشحون سمته الأساسية تصعيد جديد من جبهة البوليساريو، وتجاهل التزاماتها الدولية تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المناطق العازلة.

مصادر دبلوماسية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن انتهاكات واستفزازات البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية أعادت المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، إلى نقطة الصفر.

وأضاف مصدر دبلوماسي، غير راغب في كشف هويته، أن البوليساريو "قتلت مسلسل الأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية بعدما خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن ما وقع من مناورات عسكرية وتمرينات قتالية بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة أمهيريز من شأنه أن يؤثر على لقاء جنيف المرتقب، قبل أن يؤكد أنه "لن يعطي أكله".

وأشار المتحدث إلى أن مضمون المائدة المستديرة بين أطراف النزاع هو "الوقوف على حقيقة وجود إرادة سياسية لإنهاء النزاع"، وزاد مستدركا: "لكن ما قامت به البوليساريو يظهر بشكل ملموس أن هذا الكيان لا يتوفر على أي إرادة أو مصداقية".

وكانت هسبريس انفردت بكشف احتجاج المملكة المغربية لدى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات واستفزازات البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

وفي محاولة لتمويه مجلس الأمن الدولي تزامناً مع اقتراب جلسة حول الصحراء نهاية الشهر الحالي، وجه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة رسالة إلى السفير سينجر فايسينجر، المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في يناير.

وقدمت البوليساريو معطيات مغلوطة لرئاسة مجلس الأمن، تحذر من خلالها "من حدوث أي توغل للجيش المغربي في الشريط العازل في منطقة الكركرات"، وعبرت، في الرسالة ذاتها، عن استعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بهدف "التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم من شأنه أن يكفل لشعب الصحراء ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

يشار إلى أن المغرب قدم ملفا بالصور لأعضاء مجلس الأمن، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة، عن الانتهاكات التي وقعت في 6 يناير 2019 بعد تنظيم الميليشيات المسلحة مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية، في بلدة مهيريز، شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

كما تضمن الملف رصدا بالأدلة حول تحرك الجبهة في نقل "بنية إدارية" مزعومة إلى بلدة مهيريز نفسها، في يوم 07 يناير، بالإضافة إلى توثيق نشر البوليساريو مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات في 08 يناير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - وجدي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:16
ايرضى هؤلاء الانفصاليين بتلك المعيشة الضنكى في خيام بالية .. واخوتهم الوحدويين يتنعمون بالمناطق المسترجعة . ان العمر قصير فعودوا الى رشدكم و انتفضوا ضد محتضنكم حكام المرادية
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37
2 - abdou الجمعة 11 يناير 2019 - 21:17
الفشل دائما مع المرتزقة والرصاص هو سيد الموقف.هولاء يخافون ولا يستحيون.
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31
3 - louardi dz الجمعة 11 يناير 2019 - 21:18
البوليزاريو ليست غبية لتمنح للمغرب طوق نجاة للتملص من المفوضات اللتي طالما افتعل الذرائع و الحجج لتفاديها و ارغم على الجلوس مع البوليزاريو رغم انفه اذا كل هاته الهالة الاعلامية نشاهدها قبل كل لقاء او تقرير لمجلس الامن حول قضية الصحراء و ما تلك الحملة اللتي شنها المغرب قبل لقاء جنيف واللتي طالب من خلالها بان المفوضات يجب ان تكون مع الجزائر هذه سياسة الهروب الى الامام لم تعد تنطلي على احد و المغرب الان امام الجدار
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-50
4 - trump الجمعة 11 يناير 2019 - 21:19
لا أجواء مشحونة ولا هم يحزنون , الكلام الصحيح هو ان امريكا ومنها المينورسو سئمت من هذا المسلسل الذي لم يجد لنفسه الحلقة الاخيرة و ترامب يضغط على بولتن لانهاء هذه القضية والانتقال الى شيئ اخر , والمغرب اليوم موجود في موضوع صعب لا يحسد عليه .
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-16
5 - وجدي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:21
يجب اقاف هذه المهزلة والرد على هذه الاستفزازات لان عناصر هم قطاع طرق لا غير وللمغرب كامل الصلاحية والحجج للدفاع عن ارضه
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29
6 - wald salem الجمعة 11 يناير 2019 - 21:22
قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة يجب المغرب تقبلها. فلا يوجد هناك أكثر من خياريين: إما إستقلال الصحراء وإما الاستفتاء لتقرير المصير.جون بولتون كان المستشار الخاص لجيمس بيكر ويعرف جيدا مشكل الصحراء. ويعرف أن النزاع قضية تصفية استعمار يستلزم إستفتاء تقرير المصيرلشعب الصحراوي ويعرف من يعرقل حل النزاع وتهديده ،أمرى أمريكا بسحب المينورسو التي أنشأها هو شخصيا واشرف عليها بعد توقيع وقف اطلاق النار بين الطرفين وبعد 27 سنة لم تقدم ما أسست من أجله وهو تنظيم الاستفتاء يلمح للبوليساريو بأن تأخذ حقها بنفسها بعدما أعطتها الامم المتحدة حق تقريرمصيرها .فالمغرب أصبح علي بركان سينفجر في أي وقت وهوفي حالة عزلة دولية والمهم والاهم تخلي السعودية وحلفائها الخليجيين عنه، فاعطوا للصحراويين حق تقرير المصيرأو سيرجع المغرب الي العصور القديمة عن طريق حرب طويله بينه وبين البوليزريو، المغرب جرب الحرب لمدة 16 سنة والنتيجة الاف اليتامى والارامل و5609 أسيرحرب وخسرته مئات مليارات الدولارات.أليس المغرب هو الدي دعا إلى توقف الحرب واجراء استفتاء.ألم تعلمتو درسا من الماضي أغلابية دول العلم تساند استقلال الصحرء.وعلى رأسهم USA
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-55
7 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:22
تهديد رالي موناكو دكار من طرف مليشيات البوليساريو الارهابية و اختراق شرق الجدار الدفاعي و تنظيم مناورة عسكرية تحت اشراف ضباط جزائريين و باسلحة جزائرية يكشف النوايا الحقيقية لتلك المليشيات الارهابية التي لن تستطيع التقدم الى الامام في مسلسل المفاوضات لانها بكل بساطة تخدم اجندات النظام الجزائري و مخابراته و لا يهمها السلام او الحكم الذاتي او غير ذالك من المقترحات لا يمكنها ان تخرج عن طاعة النظام مهما كانت طبيعة المفاوضات التي اصبحت مضيعة للوقت لان فاقد الشيئ لا يعطيه و نزاع الصحراء المغربية هو نزاع ثنائي مغربي جزائري و الذي يقول غير هذا اما متواطئ و ناكر للحقيقة و اما يعرف كل شيئ لكن مادام هناك استنزاف لاموال الشعب الجزائري الشقيق على مدى 44 سنة فانه مجبر على غض الطرف و تبرئة النظام من دم يعقوب الى حين توقف الاستنزاف فيوم امس طار عبدالقادر مساهل الى بعض الدول الاسندنافية و جمل حقائبه و مساعديه لكن بعض المغفلين قد يعتقدون ان زيارته تهدف الى تقوية العلاقات لما فيه مصلحة الشعب لكن كل ما في الامر انه حاول بشكل انتهازي استغلال جريمة شمهروش و تذمر الاسكندنافيين لتحقيق بعض المكاسب ضد المغرب.
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23
8 - ملاحظ تربوي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:26
استفزازات البوليزاريو متعمدة و مدروسة بمشاركة الجزائر
لأظعاف المفاوضات المباشرة و الضغط على المغرب لتقديم تنازلات أخرى.على الدولة المغربية التدخل بقوة و لو بضربة عسكرية خفيفة و محدودة المكان و الزمان لإعادة هبة السلطة المغربية على الاقاليم الجنوبية.كفانا من التساهل المفرط مع أعداء و حدتها الترابية!!!!
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7
9 - أزغوذ الجمعة 11 يناير 2019 - 21:31
ما دام المغرب يقف مكتوف ااأيدي أمام استفزازات جبهة البولزاريو و هي تقوم بمناورات عسكرية و معدات حربية كبيرة أمام مرأى و مسمع القوات المسلحة المغربية .فلا تنتظر إلا الفشل .لا تستطيع أي دولة من دول العالم أن تنظبط أمام هذا الوضع .كيف تصبر على شخص يقوم بشحذ سكينه أمامك ليذبحك و أنت تبتسم .مالذي تنتظروه من هذه العصابة المسلحة أن تسلم لكم أنفسها .سياسة خاطئة و فاشلة .
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10
10 - Kamal Deutschland الجمعة 11 يناير 2019 - 21:34
هؤلاء القوم لو كانوا فعلا يدافعون عن قضية عادلة وٱستعمار لكانوا ربحوا،ولكن هم عبارة عن مرتزقة وخونة وبيدق في يد من يريد الخراب والشتات في المنطقة.فعلا كان هناك أخطاء في الماضي في حق بعض أبناء المنطقة الذين لم يتم التعامل معهم بحكمة ووطنية آنذاك.ولكن هذا لايعني أن أحارب وطني الأم وأخونه وأتآمر عليه.هم الآن لايريدون حلا،بل هدفهم البلبلة وخلق الفتن والمشاكل في المنطقة.وأسيادهم ليس في مصلحتهم حل المشكل لأن بعد ذلك سيتم التطرق لمشكل الحدود.
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3
11 - FROM IMZOUREN RIF الجمعة 11 يناير 2019 - 21:44
جابوكم البوليزاريو كتطيرو من المناطق العازلة مكتشوفوش الطريق وجيتو تقمعو وتختطفو الريافة المسالمين
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-1
12 - عبدالله الجمعة 11 يناير 2019 - 21:45
باراكا علينا من المهزلة، راه الامم المتحدة او الدول العظمى بالمغربية ما تا تشوف الا المصالح ديالها ، سميو عويشة باسمها ، ماشي البوليزاريو انها الجزاءر التي تشتري الدول والاعضاء بغازها ماشي البوليزاريو، لان البوليزاريو ما عندهومش حتى الكابينة حاشاكم عاد يكون عندهم عسكر.
المهم الى بغا المغرب ينهي هاذ النزاع وهو يعطي للجزاءر ومرتزقتها اخر حظ لحل هاد المشكل او ينزع ملفه من هاته الامم المصلحية او سدات مدام وتجندو للعدو لانه لا يفهم النقاش ويفهم الا خلا ضاربوه ، باراكا علينا من هاذ الدل او هاد الموضوع ما غاديش نبقى نعلق عليه لان نهار المغرب يخرج ليها كود انا مستعد باش ندافع على بلادي او صافي . السلام عليكم.
تخيلو ان الحكم الداتي نجح ماذا سوف تفعلون مع هاذ الشرذمة الإرهابية في العيون ؟ خصنا تصفيو جدبوهم كلهم لانه ما غادي تكون غير المشاكل كل مرتزق خصو عسكري فوق راْسه .
الجزاءر العدوة ما بغاتش تحل المشكل بغات حجرة في صباط المغرب مما قالها لهلا يرحم دين بوه الماسوني بومديان او المغرب خصو يحل مكتب ديال القباءل الجزاءري في المغرب باش نديرو ليهم صخرة في صباطهم او نتقادو معهم .
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-3
13 - عومر زياني الجمعة 11 يناير 2019 - 21:45
في إحاطته اليومية للصحفيين أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تلقت رسالة من المغرب يشجب فيها العديد من الإجراءات الأخيرة لجبهة البوليساريو مدعياً أنها تنتهك إتفاق وقف إطلاق النار ..

"ستيفان دوجاريك" أعتبر أن أيا من هذه الإجراءات التي نفذتها جبهة البوليساريو و التي إشتكى منها المغرب لا تشكل أي إنتهاك لإتفاق وقف إطلاق النار ..
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4
14 - راشيد الجمعة 11 يناير 2019 - 21:45
يكفي من ضبط النفس المعادلة التى ينهجها المغرب بنية مع الغرب هي نفسها التي ينهجها اعداء المغرب ضد المغرب وهي ناجحة بالنسبة لهم..يكفينا من السياسة القديمة و الله علينا ان نتحرك دفاعا عن ارضنا وبحزم ونسترد الصحراء الشرقية...كفى من العاطفة...ماذا جنينا من العاطفة سوى الغدر
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-2
15 - Peace الجمعة 11 يناير 2019 - 21:48
في المائدة المستديرة الثانية حول محادثات الصحراء, يجب ان يكون المغرب صارما و يبين بان البوليساريو ليست لديها اي إرادة أو مصداقية لحل النزاع و تستعمل فقط الاستفزازات و اعمال صبيانية ل و لا لتزم برارات مجلس الامن و ان من حق المغرب لرد عليها و انهاء هذه المهزلة, خصوصا ان داعمتها الجزائر تعاني من مشاكل سياسية و اقتصادية و حقوقية تتعلق بمصداقية الانتخابات القبلة بعد بوتفليقة المهول لمصير, هل مازال اصلا على قيد الحياة و من يحكم الجزائر اصلا, فحدوث حرب اهلية داخل المخيمات و نقلها الى المنطقة العازلة قد يشكل تهديدا للمنطقة كلها و يؤدي الى حرب العصابات و الارهاب.

انا اقترح بزيادة نسبة النساء في المحادثات حول الصحراء, باضافة السيدة مونية بوستة مثلا.
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-6
16 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:49
سننتظر كيف سيكون رد مجلس الامن على الملف المتكامل الذي قدمه المغرب ضد ارهاب مليشيات البوليساريو لرالي موناكو دكار و على الخرق السافر لقرارات مجلس الامن و بنود وقف اطلاق النار فتلك التهديدات الموثقة بالصوت و الصورة و نوعية الاسلحة المستعملة في تلك المناورات و المشرفين عليها ستضع اعضاء مجلس الامن امام الحقيقة و هي ان مليشيات البوليساريو لا شيئ لولى اموال الشعب الجزائري الشقيق التي تؤجج ذالك النزاع المفبرك فتراب الصحراء المغربية يوجد في قلب الدول العربية لكن و لا دولة واحدة من اعضاء الجامعة العربية تهتم بتلك الخرافة تراب الصحراء المغربية يوجد في قلب العالم الاسلامي من طنجة الى جاكارتا و لا دولة واحدة تهتم بخرافة كيان السراب في تندوف لكن هناك دولة واحدة و هي الجزائر التي جعلت من خرافتها كيانا مفبركا فوق اراضيها و وفرت له الدعم العسكري و الدبلماسي و شراء الدمم على حساب قوت شعبها لكن كل دول العالم لا تحرك ساكنا اتجاه هذا الكيان الوهمي و تتجاهله لكن بالنسبة للنظام الجزائري اصبحت قضية النظام الاولى لذالك سننتظر كيف سيكون رد موقف مجلس الامن من النظام المسؤول عن النزاع بعد الاطلاع على ملف المغرب
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0
17 - Hema الجمعة 11 يناير 2019 - 21:50
الرصاص هو سيد الموقف.هولاء يخافون ولا يستحيون
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3
18 - مواطن صريح الجمعة 11 يناير 2019 - 21:52
صدعونا ببولتون والله ولو يجي الجن الكحل لا ديتو للمغاربة الارض ديالهم باش يفرحو بها كابرانات دزاير
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-1
19 - حقيقة الصحراء الجمعة 11 يناير 2019 - 21:54
لو كان المغرب على حق لقام باسثفتاء للشعب الصحراوي كما يطلبه العالم وبهذا سيسحب البساط من تحتى اقدام الجزائرالمزعومة، لكن الشفار يبقى شفار حتى يقبض عليه القانون ومن بعد لن يعود له ملجأ وسينحني امام الحق هكذا حال المغرب يريد الاستلاء على ارض ليست له بسم البيعة الوهمية مغلفة بشعارالوحدة الترابية. سبتة ومليلة والجزر يقعان في القارة الامريكية اوالقارة الاوروبية فهم لا يدخلان في قاموس الوحدة الترابية ولا ينطق بهم لسان، فشل المخزن في اقناع دولة واحدة في العالم اومنظمة دولية” في الاعتراف بسيادته على تلك المنطقة أرجعوإلى معاهدة مراكش الموقعة عام 1767 لا يوجد فيها اسم الصحراء وصادق عليها المغرب معترفا بان لا سيادة له بعد واد النون أتركو الصحراويين يعبيرون على أنفسهم في الأراضي المحتلة..وسترون النتيجة،
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20 - عكاشة بو شرويطة . الجمعة 11 يناير 2019 - 22:01
لا مفاوضات ولا مائدة مستديرة إلا برجوع هؤلاء المرتزقة الى حالتهم الاولى ألا وهي مخيم تندوف في انتظار الرجوع الى ارض الوطن من طرف الاخوة المحتجزين غصبا . اما المرتزقة فلا وطن لهم وسيتهون في صحراء الساحل - اي استفزاز يجب الرد عليه بالحديد والنار وحق المتابعة سواء فوق التراب الموريطاني او بمخيم الدل والعار بجارة السوء التي لا تستحق الذكر . ولنا المثل في دولة تركيا التي تحارب الحركات الانفصالية تحت انظار العالم والامم المتحدة . يحب تتبع خطوات ابراهيم الرخيص واسره على طريقة أوجلان . وما النصر إلا من عند الله وليس من الامم المتحدة .
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21 - من بعيد الجمعة 11 يناير 2019 - 22:02
ما متابعتي في قظية الصحراء استجدت اشياء غريبة تحصل في سياسة المغرب و هي: الستم من قلتم نحن نسحب من الاتحاد الافريقي بسبب وجود الوفد الصحراوي و على راسه جبهة البوليزاريو?
ثانيا, استم من صرحتم بانكم لا تتفاوضون مع المرتزقة التي تقصدون بها البوليزاريو?
يبدو أن المغرب وصل إلى الطريق المسدود في قضية الصحراء و بدأ يتخبط مثل السردوك المذبوج بسكينا حافيا و كانه لم يعد يعلم ماذا يفعل او إلى طرف يلجئ و أصبح يتوهم أشياء يصدقها و يحاول إقناع شعبه لكنه سيعود للواقع المر لأن قضية الصحراء وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا و أمريكا تريد حلا نهائيا لهذه القضية التي طال أمدها و هذا الحل من الواضح أنه ليس في صالح المغرب و خير دليل مثل هذه المواضيع الوهمية التي تنشر في الصحافة المغربية و التي تجعل الأطراف الأخرى تبتسم لمجرد قرأتها.
البوليزاريو استولى على 20/100 من اراضيه معترف بها عالميا و له حق ان يمارس تدريباته فوق ارضيه لانه يؤمن بقضيته العادلة عكس المغرب الذي يعيش في الاحلام و الموازين.
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