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كُتّاب وآراء
الفشل يهدد "لقاء جنيف" .. ودبلوماسي: البوليساريو "تغتال" كولر
وسط أجواء مشحونة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، تنطلق بعد أسابيع المائدة المستديرة الثانية حول محادثات الصحراء بمشاركة جميع أطراف النزاع، في إطار المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ سنوات.
وخلافاً للقاء جنيف الأول في دجنبر 2018، والذي سادته أجواء إيجابية وروح التفاؤل، فإن اللقاء الثاني المرتقب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية يعقدُ في مناخ مشحون سمته الأساسية تصعيد جديد من جبهة البوليساريو، وتجاهل التزاماتها الدولية تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المناطق العازلة.
مصادر دبلوماسية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن انتهاكات واستفزازات البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية أعادت المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، إلى نقطة الصفر.
وأضاف مصدر دبلوماسي، غير راغب في كشف هويته، أن البوليساريو "قتلت مسلسل الأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية بعدما خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن ما وقع من مناورات عسكرية وتمرينات قتالية بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة أمهيريز من شأنه أن يؤثر على لقاء جنيف المرتقب، قبل أن يؤكد أنه "لن يعطي أكله".
وأشار المتحدث إلى أن مضمون المائدة المستديرة بين أطراف النزاع هو "الوقوف على حقيقة وجود إرادة سياسية لإنهاء النزاع"، وزاد مستدركا: "لكن ما قامت به البوليساريو يظهر بشكل ملموس أن هذا الكيان لا يتوفر على أي إرادة أو مصداقية".
وكانت هسبريس انفردت بكشف احتجاج المملكة المغربية لدى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات واستفزازات البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
وفي محاولة لتمويه مجلس الأمن الدولي تزامناً مع اقتراب جلسة حول الصحراء نهاية الشهر الحالي، وجه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة رسالة إلى السفير سينجر فايسينجر، المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في يناير.
وقدمت البوليساريو معطيات مغلوطة لرئاسة مجلس الأمن، تحذر من خلالها "من حدوث أي توغل للجيش المغربي في الشريط العازل في منطقة الكركرات"، وعبرت، في الرسالة ذاتها، عن استعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بهدف "التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم من شأنه أن يكفل لشعب الصحراء ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
يشار إلى أن المغرب قدم ملفا بالصور لأعضاء مجلس الأمن، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة، عن الانتهاكات التي وقعت في 6 يناير 2019 بعد تنظيم الميليشيات المسلحة مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية، في بلدة مهيريز، شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
كما تضمن الملف رصدا بالأدلة حول تحرك الجبهة في نقل "بنية إدارية" مزعومة إلى بلدة مهيريز نفسها، في يوم 07 يناير، بالإضافة إلى توثيق نشر البوليساريو مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات في 08 يناير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
لأظعاف المفاوضات المباشرة و الضغط على المغرب لتقديم تنازلات أخرى.على الدولة المغربية التدخل بقوة و لو بضربة عسكرية خفيفة و محدودة المكان و الزمان لإعادة هبة السلطة المغربية على الاقاليم الجنوبية.كفانا من التساهل المفرط مع أعداء و حدتها الترابية!!!!
المهم الى بغا المغرب ينهي هاذ النزاع وهو يعطي للجزاءر ومرتزقتها اخر حظ لحل هاد المشكل او ينزع ملفه من هاته الامم المصلحية او سدات مدام وتجندو للعدو لانه لا يفهم النقاش ويفهم الا خلا ضاربوه ، باراكا علينا من هاذ الدل او هاد الموضوع ما غاديش نبقى نعلق عليه لان نهار المغرب يخرج ليها كود انا مستعد باش ندافع على بلادي او صافي . السلام عليكم.
تخيلو ان الحكم الداتي نجح ماذا سوف تفعلون مع هاذ الشرذمة الإرهابية في العيون ؟ خصنا تصفيو جدبوهم كلهم لانه ما غادي تكون غير المشاكل كل مرتزق خصو عسكري فوق راْسه .
الجزاءر العدوة ما بغاتش تحل المشكل بغات حجرة في صباط المغرب مما قالها لهلا يرحم دين بوه الماسوني بومديان او المغرب خصو يحل مكتب ديال القباءل الجزاءري في المغرب باش نديرو ليهم صخرة في صباطهم او نتقادو معهم .
"ستيفان دوجاريك" أعتبر أن أيا من هذه الإجراءات التي نفذتها جبهة البوليساريو و التي إشتكى منها المغرب لا تشكل أي إنتهاك لإتفاق وقف إطلاق النار ..
انا اقترح بزيادة نسبة النساء في المحادثات حول الصحراء, باضافة السيدة مونية بوستة مثلا.
ثانيا, استم من صرحتم بانكم لا تتفاوضون مع المرتزقة التي تقصدون بها البوليزاريو?
يبدو أن المغرب وصل إلى الطريق المسدود في قضية الصحراء و بدأ يتخبط مثل السردوك المذبوج بسكينا حافيا و كانه لم يعد يعلم ماذا يفعل او إلى طرف يلجئ و أصبح يتوهم أشياء يصدقها و يحاول إقناع شعبه لكنه سيعود للواقع المر لأن قضية الصحراء وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا و أمريكا تريد حلا نهائيا لهذه القضية التي طال أمدها و هذا الحل من الواضح أنه ليس في صالح المغرب و خير دليل مثل هذه المواضيع الوهمية التي تنشر في الصحافة المغربية و التي تجعل الأطراف الأخرى تبتسم لمجرد قرأتها.
البوليزاريو استولى على 20/100 من اراضيه معترف بها عالميا و له حق ان يمارس تدريباته فوق ارضيه لانه يؤمن بقضيته العادلة عكس المغرب الذي يعيش في الاحلام و الموازين.