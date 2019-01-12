استفزازات جبهة البوليساريو تعبث بأوراق مباحثات حل نزاع الصحراء‬

هسبريس - مصطفى شاكري

قال عبد الواحد أولاد مولود، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، إن "الاستفزازات العسكرية الأخيرة التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة أمهيريز ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت في السنوات الأخيرة، وتُعزى خلفيتها إلى رالي موناكو دكار، الذي يمر بالمغرب صوب موريتانيا عبر الكركارات، ويبتر ما تسميها الجمهورية الصحراوية".

وأضاف أولاد مولود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قضية الصحراء عرفت في واقع الأمر منحى آخر خلال الشهور الأخيرة، لاسيما بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرارين 14-24 و40-24، إذ يحث جميع الأطراف على التكتل من أجل إيجاد حل واقعي يرضي الطرفين، لأن الصراع عمر طويلا".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أنه "يجب ربط التطورات الأخيرة بالإستراتيجية الأمريكية في المنطقة"، وزاد: "يمكن أن نذكر تصريحات مستشار الأمن القومي بولتون حينما عرض توجهات الخطة الأمريكية تجاه إفريقيا قبل شهر في مركز الأبحاث بواشنطن، وخصص لنزاع الصحراء حيزا زمنيا يتعدى خمس دقائق، ليحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة تبعات النزاع؛ كما أشار إلى كون أمريكا ستقطع مع سياسة دعم بعثات السلام الإفريقي على غرار بعثة المينورسو".

وأردف الباحث ذاته: "خرج بولتون بتصريح آخر في إحدى الجرائر الأمريكية (نيويورك جورنال تحديدا)، خصصت ملفا كاملا حول الصحراء، ليؤكد ضرورة عودة النساء والأطفال والشيوخ من المخيمات، وبالتالي فقد بدا غير صبور على الوضع الحالي بتندوف، ما يعكس النية المبيّتة تجاه الملف، خاصة أنه كان من بين الأوائل الذين أسسوا لوقف إطلاق النار سنة 1991، كما كان مساعدا للمبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر، ليشغل سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ما بين 2005 و2006".

وشدد المتحدث على أن "الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها جبهة البوليساريو من شأنها أن تؤثر على المباحثات الثنائية التي ستقام في الشهرين المقبلين"، مضيفا: "مازلنا ننتظر هل ستسير الجبهة في نهج هذه الاستفزازات أم ستنسحب من المنطقة العازلة؟ الأكيد أن مقاربة قضية الصحراء عرفت تغيرات كثيرة وسوف تتغير في المستقبل".

يشار إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية تحدت مقررات الأمم المتحدة من خلال تدشينها مجمعات إدارية بالناحية العسكرية الرابعة، تضم مقرات إدارات جهوية تابعة للعسكر الانفصالي؛ كما اقتحمت مناطق أمهيريز العازلة المشمولة بوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، وأجرت مناورة مسلحة بالذخيرة الحية.