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الرئيسية | سياسة | تنظيم التهريب المعيشي يجمع جهود حكومة سبتة وسلطات المغرب

تنظيم التهريب المعيشي يجمع جهود حكومة سبتة وسلطات المغرب

تنظيم التهريب المعيشي يجمع جهود حكومة سبتة وسلطات المغرب
هسبريس - أمال كنين
الأحد 13 يناير 2019 - 14:00

ما تزال الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة تضع المزيد من الشروط من أجل دخول المدينة؛ إذ من المنتظر أن تفرج خلال القادم من الأيام عن جدول زمني يحدد الأوقات التي سيسمح فيها لممتهني التهريب المعيشي بالمرور عبر معبر المدينة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة المحلية لسبتة عقدت اجتماعا مع السلطات المغربية أمس الجمعة من أجل التباحث وتحديد أوقات معينة سيسمح خلالها لممتهني التهريب المعيشي بالمرور عبر المعبر الحدودي لسبتة "تارخال"؛ وذلك من أجل تجاوز المشاكل التي تحدث جراء عدم تنظيم المرور عبر هذا المعبر.

واتفق الطرفان على إحداث جدول عام للمواعيد خلال الفترة ما بين يناير الجاري وأبريل المقبل، وهو الجدول الذي سيتم تغييره خلال فصل الصيف نظرا لكون تلك الفترة تعرف رواجا مهما.

ووفق المصدر نفسه، لم يحسم الاجتماع الأول باقي التفاصيل المرتبطة بالوقت؛ إذ من المنتظر عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل من أجل تحديد الزمن المخصص لممتهني التهريب المعيشي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار سابق للسلطات الإسبانية بمنع المغاربة من دخول سبتة، باستثناء الحاصلين عن التأشيرة أو أوراق العمل الرسمية بالمدينة السليبة.

يذكر أن سياسيين إسبانا قدموا، الخميس الماضي، وثيقة للبرلمان الإسباني تدعو إلى ضرورة وضع معاهدة لحسن الجوار مع المغرب من أجل النهوض بأوضاع المدينتين المحتلتين، وحل إشكالية ممتهني التهريب المعيشي.

وتهدف الوثيقة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب بالبرلمان الإسباني إلى الحصول على التزام الدولة بتحسين سياستها في هذا الشأن، وحث حكومة بيدرو سانشيز على توقيع معاهدة جوار جديدة مع المغرب حتى لا يتم خرق المصالح المحلية للمدينتين المحتلتين.

وسبق لعشرات النساء المغربيات ممتهنات التهريب المعيشي أن نظمن وقفة احتجاجية أمام معبر باب سبتة "تاراخال"، رفعن خلالها شعارات تدعو الملك إلى التدخل لحل أزمتهن، قبل أن تتحول الوقفة إلى مسيرة على الأقدام في اتجاه عمالة المدينة تم تفريقها في منتصف الطريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Simo الأحد 13 يناير 2019 - 14:11
تقولون المغرب أحسن بكثير من جيرانه
تقولون المغرب متطور على جيرانه
تقولون. المغرب. قوي اقتصاديا أحسن من جيرانه
انا أقول لكم الكذب لا ينفع لو أنتم رجال لما تركتم نساءكم تتبهدل بهذه الطريقة الا تخجلون
سيضهر احدكم و يقول لي الحكومة و العثماني
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7
2 - عبد الله الأحد 13 يناير 2019 - 14:21
خلف ممتهنات "التهريب المعيشي" هناك تجار كبار يربحون الملايير دون ان يدفعو ضرائب ويحطمو معامل مغربية,46 الف فرصة شغل في قطاع النسيج سنة 2018 بسبب التهريب واتفاقيات التجارة الحرة.12 مطبعة اغلقت بصفة نهائية.
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3
3 - يوغرطة الأحد 13 يناير 2019 - 14:37
ليس هناك تهريب معيشي هده كذبة لتبرير تهريب منظم مفيوزي يؤدي للأمن والجمارك رشاوي يومية بالملايين. وتقوم النساء فيه بدور البغلات في حمل عشارات الرزم لفائدة شخص واحد مقابل 300 الى500درهم في الحمولة الواحدة. وهدا ما يفسر الازدحام الكبير في معبر طرخال.
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13
4 - ساعة الجد الأحد 13 يناير 2019 - 14:50
يجب خلق البديل قبل الزجر .وإنتهى الكلام
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2
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