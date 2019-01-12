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كُتّاب وآراء
الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء
طغت "أزمة حجاب البرلمانية أمينة ماء العينين" على أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد اليوم السبت بمدينة سلا وترأسه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، وحضره أيضاً الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران.
وقال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، إن الحزب "يتعرض لهزات ولحملات استهداف متواصلة، وهي مناسبة تتطلب العودة إلى أساسيات الحزب بهدف ضبط البوصلة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والثبات على طريق الإصلاح الذي اختاره الحزب".
ولم يذكر الأزمي بشكل مباشر، ضمن كلمته، قضية الصور التي تم تداولها على "فيسبوك" وتظهر فيها ماء العينين عارية الرأس، لكنه عرج على الموضوع من خلال الحديث عن الحملات وتذكيره بمرجعية الحزب.
وأضاف الأزمي أن حزبه "مجموعة بشرية تحكمها ضوابط ومبادئ، وأعضاؤه ليسوا ملائكة؛ فهم معرضون للخطأ والصواب، وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الحزب ككل أو أن ينشغل به ويلهيه عن الأمور الكبرى، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الأداء العام والصورة العامة للحزب".
وشدد الأزمي على أن "معركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للمفسدين هي أولاً وقبل كل شيء معركة نفسية ومعركة استنزاف، وهو ما ينبغي أن نعيه جيداً حتى لا نكون وقوداً لمثل هذه الحملات المتتالية التي تزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات".
ودعا الأزمي أعضاء حزبه إلى الإعراض عن الحملات التي قال إن "البيجيدي يتعرض لها من طرف خصومه"، دون أن يسميهم، في إشارة إلى قضيتي أمينة ماء العنين وعبد العالي حامي الدين، اللتين أثارتا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب طيلة الأيام الماضية.
ودفعت الأزمة التي تسببت فيها أمينة ماء العينين الأزمي إلى التذكير بـ"مرجعية الحزب ومبادئه باعتباره حزباً سياسياً وطنياً يسعى، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".
لكن الأزمي استدرك بأن الحزب، وإن كان ينطلق من المرجعية الإسلامية، "لا يعتبر نفسه وصياً على الإسلام أو ناطقاً باسمه"، معتبرا "الانطلاق من المرجعية الإسلامية هو الوضع الطبيعي في مجتمع مغربي تجذر الإسلام في أعماقه وفي ثقافته وتاريخه وحاضره".
وفي محاولة لتبرير عدم تضامنه المباشر مع أمينة ماء العنين، قال الأزمي إن "الدفاع والتضامن المطلق مع عبد العالي حامي الدين ليس دفاعاً عن عضو من أعضاء الحزب، فالأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي، إذ هو دفاع عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وعلى التطبيق العادل للقانون".
وأكد الأزمي أن "إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، يضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد ويشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
لسنا ندري كم فضائح ارتكبتم لكنها لم توثق.
والله انتم منافقون.
ماذا فعلت لمدينة فاس يا عمدة المدينة من سيئ الى أسوء . الله يخاذ فيكم الحق شديتو عشرين بلاصة و مادرتو حتى حاجة زينة ف شي بلاصة.
المكان اللي كات تديرو فيه رجليكم كاي يضيع .
ان يكون الفرد معرض لارتكاب أخطاء فذلك مما لا يختلف عليه عاقلان..ما لا يستسيغه المنطق والذوق السليم هو عدم الالتزام بالمبدا والوضوح مع النفس ومع المواطن/الناخب..اما مع الخالق سبحانه وتعالى فلا احد يتدخل في علاقة الفرد بربه..ما يؤكد كون اخوان المصباح اغلبهم مجرد تجار للدين يوظفون للوصول إلى الكراسي والمناصب للاستفادة من الامتياازات الجمة واتمتع بها في عاصمة الانوار وعلى شواطئ الوت دازور وماربيا وغيرها من مناطق أوروبا الجميلة..ما لا يقبله الشرع هو أن أكون مسلما هنا واناقض الشرع هناك..ان اكيل بمكيالين في التزام الديني..ان اخدع من وثق بي..كل فرد منا حر في تصرفاته وقناعاته..لكن شريطة ان لا يكون شخصية عمومية وصلت إلى مناصب بموجب التزام أخلاقي مع الناخبي والذي على أساسه يجب أن تكون تصرفات المنتخبين..واذا ارتاى المنتخب تغيير قناعاته والتزاماته وتوجهاته فلا احد يثنيه عن ذلك..فقط عليه الالتزام بالوضوح والشفافية..خلاصة القول:أن البيجيدي ين افضحوا وبانت عوراتهم على حقيقتها..وما يزكي ذلك تصريحات كبيرهم السابق الذي برر ما لا يبرر وهو الذي بنى تاريخه على خطاب سياسي مستند على الدين..
ماشي مشكل ما يقع، انا شخصيا لا يهني ما يقع
ولكن مايهم هو النتيجة
لي ماخرج من الدنيا ما خرج من اعقايبها
لاتظهرن الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك
لي كال ظهر الناس اوجد ظهروا
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المهم هو ان يستوعب البجيدي وغيره ان قاعدة كل شيء يجوز في الحرب غير صحيحة مع الله، لان الجيش الالكتروني للبجدي: ياما تحامل على خصومه السياسيين وبشراسة في حمالات سابقة ونصب الحزب معصوم.هو وليس غيره من يهمه المغرب والمغاربة.
اللهم لا شماتة في الجميع.
انتم لا تستحقون تسيير حتى مطعم صغير، ضحكتم على المغاربة
Un ami chercheur m'a expliqué une chose: les point faibles des islamistes sont le sexe et l'argent.
Puisque vous êtes les chantres de la morale, pourquoi vous ne démissionnez jamais quand vous donnez le mauvais exemple. Cela prouve que ce qui compte, c'est votre intérêt personnel. Quant aux marocains...
.الغريب ان بنكران يدافع على فضيحة المحتجبة المزيفة ماء العينين وكان في ما مضى قد قصف علنا صحفية كانت تمارس مهنتها في قبة البرلمان بسبب لباسها . عجيب و غريب امر هذا الحزب .
و إن لم يفعل شيئاً ، فذلك هو الخطأ الكبير".
ـ عندما نتناول فاكهة ما ، قد نصادف إحدى الحبات حلوة وأخرى مرة ،
و ثالثة فاسدة ،..... نتقبلها لأن الواحدة تغطي على الأخرى.
ـ أما أن تكون كلها فاسدة أو جميعها مرة ، فتلك مشكلة ، و هذا ما وقع
بشهادة الجميع ، و هل تريد منا أن نقول لهم "حسن جداً"(الله يستر).
ـ أما قولك عنهم: مُو6هْـدَ فين؟أين؟
ـ هذا الناس أبرياء ، يتعرضون لهزات و رجات عنيفة وتسونامي هائل ،
( بقاو فيا ، مساكين ،غرقوا البلاد ، و طحنوا العباد).
ـ سنعترف أننا مخطئون ، لو أعطيتنا عملاً إيجابياً واحداً تجاه المواطنين،
عوض بلابلا...و تصريحاتكم تلك ، تزيد من النفور منكم ، أتمموا...
وحلت ليه في الحلق، مابغاش يقول معتز بثقافته الامازيغية، بدل أصالته التاريخية!
لكي،لا يملكون إلا تاحراميات الخَطابة والترهيب والترغيب والقلقلة والفَنْقلَة والعَنْعَنَة و يا أخي ويا أُختاهْ في الله
أعرف منهم مَنْ قضى شبابه في دادّا و مالي وفهِم بعد التَّمَتُّع والإشتراكية أنّ الدين هو أسهل طريق لمخادعة المغاربة
الذين ورثوا الإسلام الفطري عن الآباء والأجداد ومع تقليص دور علماء القرويين ،فُتِح المجال للُّصوص الدينيين
فأدخلوا على المغاربة قُنْبُلَتين مصنوعتين في الشر الأوسط ، الأولى قُنبُلة الإخوان المفلسين من مصر والثانية القنبُلة
الوهّابية من السعودية وكادت هاتان القنبُلتان الخبيثتان أن تنفجرا علينا لولا الألطاف الإلاهية
فهنيئاً للبيجيديين على ما جمعوا من ثروات بعدما كاوا يتنقلون بالموبيلات والطوبيسات أصبحوا يتنقلون في الميرسيديسات يقودها الشيفورات ودبَّروا على الأبناء والبنات وتناسبوا التُركِيات وبنوْا لأهلهم فيلاّت و يقولون لنا ضحكنا عليكم بالدين فلا تُعلموا أبنائكم الطب والعلوم بل علّموهم كيف يخطبون ويكذبون إنه أسهل طريق للأكل والشرب والزواج والتمتع