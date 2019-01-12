24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)

  2. حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)

  3. حزب جزائري يربط وحدة الدول المغاربية بإرساء "السيادة الشعبية" (5.00)

  4. استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)

  5. كافكا وصراصير مكة.. (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء

الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء

الأزمي: "البيجيدي" مُستهدف والمنتمون إلى الحزب عرضة للأخطاء
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 12 يناير 2019 - 23:00

طغت "أزمة حجاب البرلمانية أمينة ماء العينين" على أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد اليوم السبت بمدينة سلا وترأسه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، وحضره أيضاً الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران.

وقال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، إن الحزب "يتعرض لهزات ولحملات استهداف متواصلة، وهي مناسبة تتطلب العودة إلى أساسيات الحزب بهدف ضبط البوصلة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والثبات على طريق الإصلاح الذي اختاره الحزب".

ولم يذكر الأزمي بشكل مباشر، ضمن كلمته، قضية الصور التي تم تداولها على "فيسبوك" وتظهر فيها ماء العينين عارية الرأس، لكنه عرج على الموضوع من خلال الحديث عن الحملات وتذكيره بمرجعية الحزب.

وأضاف الأزمي أن حزبه "مجموعة بشرية تحكمها ضوابط ومبادئ، وأعضاؤه ليسوا ملائكة؛ فهم معرضون للخطأ والصواب، وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الحزب ككل أو أن ينشغل به ويلهيه عن الأمور الكبرى، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الأداء العام والصورة العامة للحزب".

وشدد الأزمي على أن "معركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للمفسدين هي أولاً وقبل كل شيء معركة نفسية ومعركة استنزاف، وهو ما ينبغي أن نعيه جيداً حتى لا نكون وقوداً لمثل هذه الحملات المتتالية التي تزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات".

ودعا الأزمي أعضاء حزبه إلى الإعراض عن الحملات التي قال إن "البيجيدي يتعرض لها من طرف خصومه"، دون أن يسميهم، في إشارة إلى قضيتي أمينة ماء العنين وعبد العالي حامي الدين، اللتين أثارتا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب طيلة الأيام الماضية.

ودفعت الأزمة التي تسببت فيها أمينة ماء العينين الأزمي إلى التذكير بـ"مرجعية الحزب ومبادئه باعتباره حزباً سياسياً وطنياً يسعى، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".

لكن الأزمي استدرك بأن الحزب، وإن كان ينطلق من المرجعية الإسلامية، "لا يعتبر نفسه وصياً على الإسلام أو ناطقاً باسمه"، معتبرا "الانطلاق من المرجعية الإسلامية هو الوضع الطبيعي في مجتمع مغربي تجذر الإسلام في أعماقه وفي ثقافته وتاريخه وحاضره".

وفي محاولة لتبرير عدم تضامنه المباشر مع أمينة ماء العنين، قال الأزمي إن "الدفاع والتضامن المطلق مع عبد العالي حامي الدين ليس دفاعاً عن عضو من أعضاء الحزب، فالأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي، إذ هو دفاع عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وعلى التطبيق العادل للقانون".

وأكد الأزمي أن "إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، يضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد ويشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - observateur السبت 12 يناير 2019 - 23:05
يمهل ولا يهمل.....
لكم ايام يا ظلمة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - marocain fache السبت 12 يناير 2019 - 23:07
يااخي اعمالكم وتراسكم للعديد من المدن هي الثي تتحدث فمتلا اكادير اصبحت مدينة اشباح مدينة مهمشة بامتياز ليت القباج الاشتراكي يعود من جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
3 - ابو انس ج- السبت 12 يناير 2019 - 23:12
عجيب امر هذا الحزب اذ "يتعلمون الحجامة في رؤوس اليتامى" (اي المغاربة)- هم حاكرين على لمغاربة و خاصة على الضعفاء و البسطاء و الموظفين و تراهم يتباكون حينما يواجهون الاقوياء او الكبار..و هذا هو النفاق بعينه...تراهم ينبشون في خصوصيات الناس و يجعلون منها سياسة و اخلاق لكن حين يتعلق الامر بهم تراهم ينافقون و يخادعون و يمكرون و كأن المغاربة خرفان...اليزمي رأيناه مثل طفل صغير يبكي و يبكي فقط من هضرة معلمه الذي علمه السحر و من اجل ان يبقيه في منصبه و رأينى ناس يتطهرون في ابشع و اشخف المواقف و منهم من عاينوه في سيارة بجانب البحر مع امرأة متزوجة و منمهن من تطلقت و تزوجت من اجل الوظيفة و منهن يظهرهن اكثر من وجه اي وجه عفيف و وجه سافر و هذا هو النفاق و منهم من يرتدي قبعة الكاهن و الساحر و لكنه يأتي الافعال الشيطانية الكبرى و رأيناهم على حقيقتهم اكثر طمعا و جشعا و اقل التزاما و اخلاقيا من الباقي و رأيناهم يدافعون عن المنكر و عن القتلة بلا احترام للضحايا و عائلاتهم و رأيناهم يدافعون عن اخبث القرارات الاقتصاية الاجتماعية التي تطال عامة الناس...و الله لم نرى قوما مثل هؤلاء في الخبث و الرياء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
4 - الوطنية السبت 12 يناير 2019 - 23:14
محاربة الفساد والمفسدين فعلا يتطلب الجهد الجهيد وعلى رأس هؤلاء المفسدين حزب الندالة الذي مند دخوله الحكومة وهو يشتكي من العفاريت والتماسيح التي تستهدفكم عطيتوا لراسكم اكثر مما تستحقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
5 - بوجادي السبت 12 يناير 2019 - 23:14
أعتقد أن إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية المقبلة جد مستبعدة و قد تكون مستحيلة، لأنه حزب خدم السلطوية وهمّش الفعل الديمقراطي في البلاد ولم يجلب للمغاربة إلا الدمار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
6 - الطاطاوي السبت 12 يناير 2019 - 23:17
لمادا لم تقولوا هدا اول الأمر. لم تستطيعوا ان تقولوا هدا الا بعد نشر الدلائل بالصورة.
لسنا ندري كم فضائح ارتكبتم لكنها لم توثق.
والله انتم منافقون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - الجزب يخرب بيته بنفسه السبت 12 يناير 2019 - 23:17
لا أحد يستهدف الحزب ...لماذا تصرون دائما على تصدير ازمة الحزب للخارج ..الحزب يتامرون عليه ، الحزب محط استنزاف من طرف المفسدين والمتربصين ..؟ أنتم من خربتم الحزب بأيديكم ، ألم يكن لكم الخيار حينما وقع البرلوكاج في وضع المفاتيح عند صاحبيها والانتقال إلى جانب الشعب دفاعا عن مصالحه و محاربة للفساد والمفسدين من موقع المعارضة ....لكنكم كنتم انتهازيين وجشعين فقلبتم ظهركم للشعب الذي لولاه لكنتم نسيا منسيا ولكنتم تدرون بين الأزقة والشوارع من جلسة تربوية لأخرى دون أن يلقى لكم أحد بال وفضلتم الارتماء لأحضان المخزن الذي بدأ يلعب بكم كما يشاء من ملف بوعشرين وملف ماء العينين وقبل دلك أهانتكم في تشكيل حكومة العثماني بفرض وزراء عليكم بزز منكم وأنتم في النهاية لا تملكون سوى الصراخ والعويل ...أيها السادة قليل من النقد الداتي مفيد ...ولي نصيحة : إرحلوا فوجدوكم الأن في مراكز القرار خراب للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - ghizlane السبت 12 يناير 2019 - 23:18
لهلا يعطينا وجهكم.
ماذا فعلت لمدينة فاس يا عمدة المدينة من سيئ الى أسوء . الله يخاذ فيكم الحق شديتو عشرين بلاصة و مادرتو حتى حاجة زينة ف شي بلاصة.
المكان اللي كات تديرو فيه رجليكم كاي يضيع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
9 - هشام السبت 12 يناير 2019 - 23:19
تبرعتوا مع راسكم فخيرات هاد البلاد..أول حكومة فتاريخ المغرب تتاكل هي بوحدها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - المتتبع السبت 12 يناير 2019 - 23:20
السيد الازمي كل الاحزاب كيفما كان خطها السياسي سواءا كانت في ابمعارضة الو الحكومة كلها مستهدفة لان هذه هي اللعبة السياسية الديمقراطية لان كل حزب يبحث عن نقضة الضعف في الحزب الاخر ليعمل على فضحه واسقاطه ولكن حزب العدالة والتنمية مستهدف ممن صوتوا لصالحه لان الحزب ضحك عليهم ولم يفي ولو بواحد في الماية بما التزم به اثناء الحملة الانتخابية ولنبدا بك انت اولا كمثال انت عمدة ندينة فاس بالله عليك كم تمضي من الوقت في مقر العمودية يوميا او اسبوعيا او شهريا يمكن انك تزور مدينة فاس عند كل دورة وبس حزب وهذا هو مشكل المنتخبين من حزبكم لا يلازمون المواطنين لحل مشاكلهم نهاييا وهذا هو لماذا استهدفكم منتخبيكم لانكم كذبتم عليهم وهذا ليس في فاس وحدها بل فاس والرباط والدار البيضاء وطنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - ملاحظ تربوي السبت 12 يناير 2019 - 23:22
تبررون فشلكم في تدبير شؤون البلاد بالادعاء أنكم مستهدفون و كانكم مثل حزب العدالة و التنمية في تركيا.للاسف،خنتم أمانة الشعب الذي صوت عليكم.الى مزبلة التاريخ!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
12 - wood السبت 12 يناير 2019 - 23:24
المخزن أتى بالباجدة بعدما كانوا حفاة عراة و قضى بهم مآربه و مرر بهم قرارته اللاشعبية ، و حاليا أنتهت صلاحيتهم و يجب أن يتخلص منهم ، لكن يبدو أنهم (لصقة) ، فالباجدة و المخزن وجهان لعملة واحدة و كلاهما يستعمل الدين لخداع المغاربة ، فالباجدة كل ما يهمهم هي السلطة و ٱمتيازاتها و لا شيء أخر و مستعدون للتحالف حتى مع الشيطان من أجل مصالحهم ، لهذا يعتمدون على الخطاب المزدوج فهم يتقربون و يتملقون المخزن و يبدون أكثر مخزنية من المخزن نفسه إذا كانت الأمور تسير حسب مصالحهم و هو الخطاب الذي كان عند بنكيران لما كان في السلطة و الذي دافع بقوة على كل القرارات المشؤومة التي تضرب مصالح الشعب المغربي ، و عندما تم التضييق عليهم يشهرون خطاب المعارضة ، فالباجدة متمرسون في النفاق و الكذب و المكر و الغدر أكثر من غيرهم خصوصا كبيرهم شيخ المنافقين بنكيران !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
13 - حلايقي السبت 12 يناير 2019 - 23:25
بل الحزب معرض للاخطاء وأعضاؤه مستهدفون بفعل سلوكاتهم المتناقضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
14 - مواطن عادي السبت 12 يناير 2019 - 23:25
حان وقت انسحابكم حتى تتم غربلة الحزب واجيو مرحبا بيكم لستم لصوصا كسابقيكم ولاكن النفاق اشد وقعا من اللصوصية تجديد الثقة تتطلب خطوة الى الوراء وليس التبريرات....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - السلام عليكم السبت 12 يناير 2019 - 23:25
فعلا اعضاء الحزب معرضون للأخطاء. ولكن في الدول الغربية عندما يخطئ السياسيون ينسحبون ويستقلون.اما ان تحتمي ماء العينين ببنكيران وهو يبرر خطءها ويباركها فتلك هي المشكلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - فيصل السبت 12 يناير 2019 - 23:26
اودي اش غادي تقولو لله ما العباد راكو دوختوهم لي بغا يرفع راية الاسلام مرجعية ديال الحزب خاص. يقطع الذراع المريضة ديالو ونتوما ضحيتو بمباديء الحزب من اجل بعض افراده. هادشي ماشي اسلام المهم ديرو السياسة ولكن المفسدين راه مقديتوش عليهم. راه خاربتو غير الموظفين الضعفاء. صافي. منبقاوش. تكلمو على مؤامرة. لان المؤامرة هي. لي درتو على المساكين لي تاقو فيكم وطلعوكم للحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
17 - محمد ايوب السبت 12 يناير 2019 - 23:28
حق اريد به باطل:
ان يكون الفرد معرض لارتكاب أخطاء فذلك مما لا يختلف عليه عاقلان..ما لا يستسيغه المنطق والذوق السليم هو عدم الالتزام بالمبدا والوضوح مع النفس ومع المواطن/الناخب..اما مع الخالق سبحانه وتعالى فلا احد يتدخل في علاقة الفرد بربه..ما يؤكد كون اخوان المصباح اغلبهم مجرد تجار للدين يوظفون للوصول إلى الكراسي والمناصب للاستفادة من الامتياازات الجمة واتمتع بها في عاصمة الانوار وعلى شواطئ الوت دازور وماربيا وغيرها من مناطق أوروبا الجميلة..ما لا يقبله الشرع هو أن أكون مسلما هنا واناقض الشرع هناك..ان اكيل بمكيالين في التزام الديني..ان اخدع من وثق بي..كل فرد منا حر في تصرفاته وقناعاته..لكن شريطة ان لا يكون شخصية عمومية وصلت إلى مناصب بموجب التزام أخلاقي مع الناخبي والذي على أساسه يجب أن تكون تصرفات المنتخبين..واذا ارتاى المنتخب تغيير قناعاته والتزاماته وتوجهاته فلا احد يثنيه عن ذلك..فقط عليه الالتزام بالوضوح والشفافية..خلاصة القول:أن البيجيدي ين افضحوا وبانت عوراتهم على حقيقتها..وما يزكي ذلك تصريحات كبيرهم السابق الذي برر ما لا يبرر وهو الذي بنى تاريخه على خطاب سياسي مستند على الدين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - Fes السبت 12 يناير 2019 - 23:29
موعدنا الإنتخابات القادمة، أغلبية الشعب تضررت من سياسة هذه الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - متابع السبت 12 يناير 2019 - 23:30
لازالت ايام جميلة تنتظر هذا الحزب مادام الشعب مخدر بالتدين الشكلي او كما تقول السيدة المحترمة منيب الجهل المقدس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - ما شي مشكل السبت 12 يناير 2019 - 23:32
كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)صدق الله العظيم.
ماشي مشكل ما يقع، انا شخصيا لا يهني ما يقع
ولكن مايهم هو النتيجة
لي ماخرج من الدنيا ما خرج من اعقايبها
لاتظهرن الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك
لي كال ظهر الناس اوجد ظهروا
.
.
.
المهم هو ان يستوعب البجيدي وغيره ان قاعدة كل شيء يجوز في الحرب غير صحيحة مع الله، لان الجيش الالكتروني للبجدي: ياما تحامل على خصومه السياسيين وبشراسة في حمالات سابقة ونصب الحزب معصوم.هو وليس غيره من يهمه المغرب والمغاربة.
اللهم لا شماتة في الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - جريء السبت 12 يناير 2019 - 23:32
فاس تشتكي منك الى الله.
انتم لا تستحقون تسيير حتى مطعم صغير، ضحكتم على المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
22 - بوجادي 2 السبت 12 يناير 2019 - 23:35
لا أحد استهدف الحزب كل ما في الأمر أن الحزب هو الذي استهدف المواطن البسيط في قدرته الشرائية و في أمنه واستقراره حيث انتشار الجريمة و المخدرات و الفساد بمفهومه الواسع، أما الفضائح المتتالية فهي من صنيع أصحابها المنتمين إلى المصباح لا أحد ضربهم على أيديهم للقيام بها، قاموا بها عن طواعية داخل البلاد وخارجه لكننا لا نعيب عليهم البيكيني أو المساج أو الدروس في شاطئ البحر و غراميات قيس وليلى فهذا داخل في الحرية الشخصية و حقوق الإنسان، لكن أن نعيب عليهم استغلال المقدس الديني للوصول إلى مراكز القرار و الإزدواجية في الخطاب السياسي والديني فتارة تجدهم وراء اللحية والجلباب والتباكي عندما يريدون استمالة وضغضغة مشاعر الكتلة الناخبة و تارة أخرى يتخلون عن زي النفاق عندما يرغبون في الزهو والنشاط واستحمار الكتلة الناخبة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - بوجادي 3 السبت 12 يناير 2019 - 23:38
إعادة المحاكمة كما يدعي الباجدة تقتضي أن يكون الفعل هو نفسه زمانا ومكانا، أما هذه النازلة الجديدة تختلف تماما شكلا ومضمونا على التهمة الأولى التي توبع بها المعني بالأمر والتي كانت جنحة تبادل الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية حذوته والتي جرت أدوارها داخل الحرم الجامعي في زمن يختلف تماما عن زمن التهمة الثانية وهي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي كانت خارجة الحرم الجامعي بالشارع العام بشهادة شهود الإثبات، لذا وجب تسمية الأشياء بمسمياتها وأن يبتعد اصحاب " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " و " لن نسلمكم أخينا " أن يبتعدوا عن تسيس القضية وكل أساليب الكذب و التضليل و الضحك على الدقون، ونقل المعركة إلى قبة البرلمان بشقيه النواب و المستشارين، ثم محاولة حشد الأحزاب السياسية وتلطيخها بدم القتيل، إذن هذه ليست إعادة محاكمة، بل هي قضية جديدة بكل المعطيات وعليه وجب معالجتها داخل محاكم الجنايات لا في مقرات الأحزاب، لذا وجب تقديم الجاني وهو في حالة اعتقال مكبل اليدين لا حرا طليقا، ترسيخا لدولة الحق والقانون التي يلتف حولها الشعب المغربي بكل مكوناته و أطيافه ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - hassia السبت 12 يناير 2019 - 23:38
وبزاف الغرام فى البر والبحر والجو وفى الداخل والخارج ولغمز ورندفو فى قبة البرلمان,انتما فن عقلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - sifao السبت 12 يناير 2019 - 23:38
الاسلامي لا يستطيع العيش بدون عدو ، اذا لم يوجد في الواقع يوجده في دماغه ، ماء العينين والبيجيديين يتاجرون بالدين ، اتخذوه مطية لنيل ثقة المغاربة ، بعدما حققوا ما اردوه ، جمع الثروة، بدأت ملامحهم الحقيقية تظهر للعيان ، وبدل ان يستغفروا الله ويعترفوا بخداعهم وكذبهم يزيدون الطين بلة ، من يستهدفكم ؟ تلك السمفونية لم تعد تُرقص احد أ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - جريء السبت 12 يناير 2019 - 23:40
الدين مطية الكذابة و النصابة، تجارة مربحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - ابن كيران السبت 12 يناير 2019 - 23:40
راس مال العدالة و التنمية هو الدين و بسببه صعدوا الى المناصب حيث كانت الجرعة الدينية مكثفة جدا ابان الحملات السياسية و كان الدين هو مدار الدعاية السياسية و وسيلة لخطف الاصوات من قلوب المغاربة حتى اذا استتب الامر لهم و ظهر على السطح سلوكيات منحرفة و فجور و تهتك خففوا من الجرعة و اخذوا بالتبرير و التاويل المتعسف من قبيل ان الحجاب قضية شخصية و اللحية كذلك.. و اعتبر في جميع المسلمات الدينية الاخرى فاننا لا نستبعد بروز قياديين ملحدين مستقبلا و اذ ذاك ستجد من يخرج علينا مبررا بان الدين حرية شخصية وو ... الذئب لا ينخدع بعد المرة الاولة ابدا فيقوا المغاربة و كونوا ذياب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
28 - السفيري السبت 12 يناير 2019 - 23:45
إيوا مديرش متخافش و كفى من كسب التعاطفات و محاولات تبرئة أنفسكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - husta السبت 12 يناير 2019 - 23:46
Quand je PJD est arrivé au pouvoir, je me suis dit que ça allait être une chance pour le Maroc bien que je sois contre le mélange dangereux entre la politique et la religion. Je croyais que le PJD allait donner un souffle nouveau et donner l'exemple à ces partis corrompus et incompétents. Je reconnais que je me suis trompé. Le PJD est le pire parti à mon sens. Parti de donneurs de leçons, de moralistes et dont la base de travail est l'hypocrisie: faites ce que je dis mais pas pas ce que je fais.
Un ami chercheur m'a expliqué une chose: les point faibles des islamistes sont le sexe et l'argent.
Puisque vous êtes les chantres de la morale, pourquoi vous ne démissionnez jamais quand vous donnez le mauvais exemple. Cela prouve que ce qui compte, c'est votre intérêt personnel. Quant aux marocains...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - محماد السبت 12 يناير 2019 - 23:47
غير كون هاني راه حتى حزب مكيحمر الوجه كلهم مستهدفين وشلاهبية. واش بغيتي نسكتو على المنكر والنصب والإحتيال لي دايرين لي دار الدنب يستاهل العقوبة راه هما لي دايرين علاش وسقط قناعهم وفضحت قناعاتهم المزيفة، لاهما حزب ديني ولا علماني هم أقرب إلى حزب شيطاني كباقي أحزاب المحكومة والأحزاب الأخرى التي شفطت كل خيرات البلاد حتى أصبح بقرة عجفاء يحلب دمها بلا رحمة وكلهم يقولون نفسي نفسي أما الشعب فهو في موت سريري توقف فيه كل شيء ينتظر المنقذ إلى ما لا نهاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - Nizar السبت 12 يناير 2019 - 23:50
لا ذاعي للتبريرات ساعتكم انتهت انكشفتم باي باي باي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - مواطنة السبت 12 يناير 2019 - 23:51
حزب له مرجعية إسلامية ويفاجئنا بفضيحة تلو فضيحة
.الغريب ان بنكران يدافع على فضيحة المحتجبة المزيفة ماء العينين وكان في ما مضى قد قصف علنا صحفية كانت تمارس مهنتها في قبة البرلمان بسبب لباسها . عجيب و غريب امر هذا الحزب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - مظلمون السبت 12 يناير 2019 - 23:52
ـ آ سي الأزمي ، يقولون:" من أراد ألا يخطئ ، فلا يفعل شيئاً ،
و إن لم يفعل شيئاً ، فذلك هو الخطأ الكبير".
ـ عندما نتناول فاكهة ما ، قد نصادف إحدى الحبات حلوة وأخرى مرة ،
و ثالثة فاسدة ،..... نتقبلها لأن الواحدة تغطي على الأخرى.
ـ أما أن تكون كلها فاسدة أو جميعها مرة ، فتلك مشكلة ، و هذا ما وقع
بشهادة الجميع ، و هل تريد منا أن نقول لهم "حسن جداً"(الله يستر).
ـ أما قولك عنهم: مُو6هْـدَ فين؟أين؟
ـ هذا الناس أبرياء ، يتعرضون لهزات و رجات عنيفة وتسونامي هائل ،
( بقاو فيا ، مساكين ،غرقوا البلاد ، و طحنوا العباد).
ـ سنعترف أننا مخطئون ، لو أعطيتنا عملاً إيجابياً واحداً تجاه المواطنين،
عوض بلابلا...و تصريحاتكم تلك ، تزيد من النفور منكم ، أتمموا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - marocain السبت 12 يناير 2019 - 23:55
وسيرو فحالكم راه قهرتو الشعب.الكل وصلات فيه لعضم.حتى لهيه و غادي نتحاسبو .قراراتكم سلبية وغير مدروسة. دعيناكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - Me again الأحد 13 يناير 2019 - 00:01
.... "مرجعية الحزب ومبادئه باعتباره حزباً سياسياً وطنياً يسعى، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".
وحلت ليه في الحلق، مابغاش يقول معتز بثقافته الامازيغية، بدل أصالته التاريخية!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - bounakhalla الأحد 13 يناير 2019 - 00:02
البيجيدي ما مُستهدَف ما والو إنما هو حزب إجتمع فيه رجال و نساء لا كفاءة لهم في العلوم النافعة للبلدان والشعوب
لكي،لا يملكون إلا تاحراميات الخَطابة والترهيب والترغيب والقلقلة والفَنْقلَة والعَنْعَنَة و يا أخي ويا أُختاهْ في الله
أعرف منهم مَنْ قضى شبابه في دادّا و مالي وفهِم بعد التَّمَتُّع والإشتراكية أنّ الدين هو أسهل طريق لمخادعة المغاربة
الذين ورثوا الإسلام الفطري عن الآباء والأجداد ومع تقليص دور علماء القرويين ،فُتِح المجال للُّصوص الدينيين
فأدخلوا على المغاربة قُنْبُلَتين مصنوعتين في الشر الأوسط ، الأولى قُنبُلة الإخوان المفلسين من مصر والثانية القنبُلة
الوهّابية من السعودية وكادت هاتان القنبُلتان الخبيثتان أن تنفجرا علينا لولا الألطاف الإلاهية
فهنيئاً للبيجيديين على ما جمعوا من ثروات بعدما كاوا يتنقلون بالموبيلات والطوبيسات أصبحوا يتنقلون في الميرسيديسات يقودها الشيفورات ودبَّروا على الأبناء والبنات وتناسبوا التُركِيات وبنوْا لأهلهم فيلاّت و يقولون لنا ضحكنا عليكم بالدين فلا تُعلموا أبنائكم الطب والعلوم بل علّموهم كيف يخطبون ويكذبون إنه أسهل طريق للأكل والشرب والزواج والتمتع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - سعدان الأحد 13 يناير 2019 - 00:03
حزب مرجعيته إسلامية وفضائح بالجملة ظهرت الحقيقة .حزبكم مرجعيته ربح المال وبركة من النفاق موعدنا 2021 إن شاء الله إنتها الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 37 | عرض: 1 - 37

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.