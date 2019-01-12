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الرئيسية | سياسة | أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين

أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين

أخنوش يربط أداء "حزب التجمعيّين" بالوقوف في وجه أفكار الظلاميين
هسبريس- محمد بلقاسم
السبت 12 يناير 2019 - 21:00

في خروج جديد له أمام الآلاف من شبيبة حزبه بمدينة الناظور، اختار عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يوجه العديد من الرسائل، كانت أقواها إعلانه "الحرب" على الظلامية والفكر الذي ينتج التطرف في المغرب.

وقال أخنوش، اليوم السبت ضمن المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية في الجهة الشرقية، والذي خصص لمناقشة المشاركة السياسية للشباب، إن "أكبر خطر يهدد المغرب هو العدمية والبؤس والفكر الهدام، والذي يجعل الشباب ضد الحياة".

وشدد القيادي الحزبي على "ضرورة مواجهة خطاب اليأس والتطرف عبر برامج فعالة بلورها التجمع الوطني للأحرار لمواجهة هذا الفكر الظلامي، والذي لن يسمح له بالتغلغل داخل الوطن".

رئيس "حزب الأحرار" يرى أن محاربة هذا الفكر تتم عبر "العودة إلى التقاليد المغربية الأصيلة، والالتزام بتعاليم الدين الوسطية المعتدلة والسمحة"، داعيا إلى "تبني خطاب الواقعية والأمل والانفتاح على الأفكار الخلاقة والإيجابية".

وقال أخنوش في هذا الصدد: "نحن مطالبون بتجفيف الظلامية ونشر قيم المغاربة، من تدين وسطي معتدل، مع المحافظة على قيم المجتمع المغربي القائمة على التضامن"، وزاد: "عندما قلنا إننا ضد العدمية والخوف فهذا ليس استهدافا لطرف سياسي بقدر ما هو دق ناقوس الخطر الذي يهدد الشباب"، كما أضاف أن "هذه الفئة يجب أن تكون عمادا للتنمية".

أخنوش، وهو يتحدث أمام أنصار "حزب الحمامة" بالناظور والأقاليم المجاورة، أكد أن حزبه "لا يبيع الوهم، بل يؤمن بالواقعية رغم الإكراهات، لكون المجهودات الحالية ليس لها الوقع الكبير، من تشغيل وتعليم"، مردفا: "لا يمكن أن ننكر أن المغرب حقق الكثير من حيث الحقوق والحريات ومناخ الأعمال وغيره".

"لا يمكن أن نظل متفرجين، ولن تهزمنا النقائص والتحديات لأننا مسلحون بالطموح وحب الوطن"، يقول كبير التجمعيين، الذي شدد أمام شبيبته على أن "السياسية ليست هي الحروب الكلامية واستغلال معاناة البسطاء"، مطالبا بضرورة "إرساء دولة المؤسسات والبنيات باعتبارها حافزا للمضي قدما في الإجابة عن رهانات الحاضر والمستقبل".

وبخصوص إشكالية التجار، سجل أخنوش أن "السبب راجع إلى غياب الاستشارة والإشراك"، منبها إلى أن "المسؤول السياسي لا يجب أن يبيع الوهم، لأن البرلمان وحده الذي يغير القوانين وليس التصريحات أمام الصحافة".

وأكد المسؤول الأول داخل "حزب الحمامة" على ضرورة "تعديل هذا القانون في أفق فتح حوار مع المعنيين"، مضيفا: "لا أضرب في الحكومة في هذا المجال، لأننا اليوم نتحدث كحزب ونقول إننا غير متفقين مع الإجراءات الحالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مريم السبت 12 يناير 2019 - 21:06
الشبيبة التجمعية أصبحت رمزاً للعمل الجاد في تأطير الشباب و تكوينهم على قيم المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي.
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2 - زولا السبت 12 يناير 2019 - 21:06
حزب التجمع اختار ان يكون الحراك الشابي و طاقات الشباب المغربي مصدر اقلاعه و انطلاقه نحو التميز باستراتيجية محكمة مرتكزاته التكوين و التاطير و التواصل عن قرب
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3 - نعمان الرباطي السبت 12 يناير 2019 - 21:06
التجمع في المسار الصحيح بقيادة هذا الرجل الكفاءة
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4 - زوليو السبت 12 يناير 2019 - 21:06
تحية عالية لشبيبة حزب الحمامة على تفاعلها السريع مع المستجدات الوطنية و السياسية.
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5 - كريم السبت 12 يناير 2019 - 21:07
العمل ثم العمل . فلا يصح الا الصحيح ، الشباب محتاج للدورات التكوينية خصوصا في المجال السياسي لأن العزوف عن المشاركة السياسية التي تميز الشباب على الخصوص اودت الى عدم استفادتهم من التكوينات السياسية اللازمة والكثيرون فقدو البوصلة ، لذا يجب الاهتمام بالشباب ومواكبته وتكوينه
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6 - ظولان السبت 12 يناير 2019 - 21:07
التجمع الوطني للاحرار حزب المبادرات الهادفة و الخلاقة.
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7 - عمران السبت 12 يناير 2019 - 21:08
التجمع حزب يعي جيدا ضرورة الاهتمام بالثقافات المتعددة والغنية للمملكة المغربية
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8 - ظاوية السبت 12 يناير 2019 - 21:08
بالتوفيق لحزب التجمع الوطني للاحرار في اختيار مواضيع جد مهمة بالأخص اللغة الامازيغية
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9 - عببد المالك السبت 12 يناير 2019 - 21:08
ولى زمن العمل والإشتغال أثناء فترة الإنتخابات فقط فحزب التجمع دائم التواصل مع المواطن والعمل الميداني الذي بصمت عليه قياداته منقطع النظير
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10 - Mann السبت 12 يناير 2019 - 21:09
أخنوش يطالب بالعودة الى التعاليم الدينية الوسطية و حزب العدالة يدعي أنه ذو مرجعية دينية !! واش زعما فعلا هذا الشعب لهذه الدرجة مكلخ !؟ خطاب الدين أصبح يجر لهذه الدرجة !؟؟
إيوا نحن الذين لا نريد لا أخنوش و لا العثماني و زبانيتهما ماذا نكون ؟ بوذيون ؟
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11 - هداية السبت 12 يناير 2019 - 21:09
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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12 - عبدالصمد السبت 12 يناير 2019 - 21:09
الشبيبة التجمعية أصبحت رمزاً للعمل الجاد في تأطير الشباب و تكوينهم على قيم المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي.
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13 - احمد السبت 12 يناير 2019 - 21:09
بفضل القيادة الرشيدة حزب التجمع أصبح حزبا يعول عليه في النهوض بالتنمية
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14 - حكيم السبت 12 يناير 2019 - 21:09
منذ ان تولى عزيز اخنوش قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار و الحزب أصبح يعمل بمنهجية عمل واضحة قائمة على المشاركة السياسية لكل المغاربة، و فتح نقاش عمومي حول من القضايا التي تشكل  اولويات يجب التركيز عليها لتحقيق اقلاع تنموي جديد.
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15 - عثمان السبت 12 يناير 2019 - 21:10
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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16 - ايت القاضي السبت 12 يناير 2019 - 21:10
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة بكفاءاتها و أطرها و ستكون في المستوى ان شاء الله.
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17 - مغربي السبت 12 يناير 2019 - 21:10
تبارك الله على الشباب هذا هو المضنون فيكم انتم الأمل والمستقبل هنيئا لنا بكم
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18 - اكرام السبت 12 يناير 2019 - 21:10
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
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19 - محمد السبت 12 يناير 2019 - 21:10
حزب التجمع اختار ان يكون الحراك الشابي و طاقات الشباب المغربي مصدر اقلاعه و انطلاقه نحو التميز باستراتيجية محكمة مرتكزاته التكوين و التاطير و التواصل عن قرب
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20 - لاولو السبت 12 يناير 2019 - 21:10
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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21 - صمااادو السبت 12 يناير 2019 - 21:10
العمل ثم العمل . فلا يصح الا الصحيح ، الشباب محتاج للدورات التكوينية خصوصا في المجال السياسي لأن العزوف عن المشاركة السياسية التي تميز الشباب على الخصوص اودت الى عدم استفادتهم من التكوينات السياسية اللازمة والكثيرون فقدو البوصلة ، لذا يجب الاهتمام بالشباب ومواكبته وتكوينه
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22 - حكيمة السبت 12 يناير 2019 - 21:11
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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23 - سماااتي السبت 12 يناير 2019 - 21:11
التجمع الوطني للاحرار حزب المبادرات الهادفة و الخلاقة.
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24 - خديجة السبت 12 يناير 2019 - 21:11
العمل ثم العمل والمعقول واغاراس أغاراس ليس مجرد شعارات فقط بل فلسفة حياة، وفعيل على ارض الواقع، واصلوا ديناميتكم بالتوفيق
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25 - رضوان السبت 12 يناير 2019 - 21:11
اعتقد أن مستقبل المغاربة سيكون زاهرا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقترحات التي جاءت في مسار الثقة تعد جواب شافي وحل ناجع للمعضلات الإجتماعية.
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26 - جااااد السبت 12 يناير 2019 - 21:11
التجمع حزب يعي جيدا ضرورة الاهتمام بالثقافات المتعددة والغنية للمملكة المغربية
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27 - خدوج السبت 12 يناير 2019 - 21:11
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل .
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28 - منير السبت 12 يناير 2019 - 21:11
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة ، برافو شباب التجمع الوطني للاحرار
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29 - سوسي السبت 12 يناير 2019 - 21:11
الخروج من النمطية هي سمة الفترة الحالية للاحرار . الشبيبة مستقبل الأمة والاشتغال معها سر نجاح الحزب أغراس أغراس
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30 - باعمراني السبت 12 يناير 2019 - 21:12
كيف ل أخنوش محاربة الفكر الظلامي ونحن ندرسه في المدارس والمساجد ونطبل له في الإعلام؟ وكل يوم يزداد كثير من شباب الاسلام خطوره واجرام ..فقد كتب مسلم مغربي ترك الاسلام تحليل لهذا الإجرام المستمر للاسلامجيه بكل دول العالم باسم الاسلام وطالب بضروره مواجهه العالم له انه باعتباره كان شاهدا على خطوره الاسلام وعنصريته ضد الاخر ..يقول ان الاسلام خطورته تأتى في المقام الأول للأسباب أهمها ، رفض شيوخه ومناهج دراسته ومؤسستها تغيير التفسير العنيف لآيات الحرب والعنف والكراهيه ضد الاخر . ايضا فشل الاسلام والمتأسلمين انه يثبتوا انه ديناً او نظاما مجتمعياً قيما كما ينبغي أن يكون فهو لايستطيع أن يضبط ويردع أتباعه بأي منظومة اخلاق وقيم رادعه وقانون ما..يجعلهم يحترموا الاخر واختياره لعقيدته اى ان كانت فقد وضع شيوخه من نصوصه آلية لتكفير الناس وحشر انفهم فى حياه الاخرين و وايضا تفعيل فقه دفع المنكر أصبح كل مسلم إلهاً مصغراً يضع نفسه مكان الله ويقوم مقامه بتكفير وقتل ومحاسبة وتقييم الناس وقبض أرواحهم .
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