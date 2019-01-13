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الرئيسية | سياسة | منصب سفير أمريكي "مطلوب" في المغرب .. وترامب "يتجاهل" إفريقيا

منصب سفير أمريكي "مطلوب" في المغرب .. وترامب "يتجاهل" إفريقيا

منصب سفير أمريكي "مطلوب" في المغرب .. وترامب "يتجاهل" إفريقيا
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 13 يناير 2019 - 16:00

منذ يناير 2017 لم يصل إلى الرباط سفير جديد للولايات المتحدة الأمريكية، ليدخل مسلسل الشغور عامه الثالث في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيستمر هذا الشغور إلى أجل غير مسمى بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال الأسبوع الجاري، في تأكيد تعيين دافيد فيشر سفيراً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرباط قبل نهاية الولاية التشريعية، وأعاد الأمر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وليس دافيد هو التعيين الوحيد الذي أعاده مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض، بل شمل الأمر عدداً من التعيينات الأخرى، وهمت جوزيف ماكمانوس الذي عينه ترامب سفيراً فوق العادة لبلاده في جمهورية كولومبيا، إضافة إلى تعيينات أخرى في وزارات التجارة والصحة والعدل وبنك التصدير والاستيراد وإدارة المقاولات الصغرى.

وكان ترامب عين فيشر برتبة سفير مفوض فوق العادة لدى المغرب في نونبر من عام 2017، ليخلف السفير السابق دوايت بوش، الذي غادر السفارة بداية سنة 2017 مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في مواجهة هيلاري كلينتون.

وفيشر هو رجل أعمال دعم ترامب في الحملة الانتخابية، وهو الرئيس التنفيذي ومالك شركة تعتبر من أكبر شركات بيع السيارات المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فيشر أكد، خلال الاستماع إليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المغرب هو أحد أقدم حلفاء بلاده، وأكد أن هناك فرصاً اقتصادية كبيرة في مجالات المبادلات التجارية مع المملكة.

ويعتبر المغرب، حسب فيشر، أحد البلدان القليلة المرتبطة بالولايات المتحدة بموجب اتفاقية للتبادل الحر، ويتموقع كمنصة مهمة للشركات الأمريكية نحو الأسواق الأخرى.

ولكي يصل السفير الجديد إلى الرباط يتعين عليه أن يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي، لكن تعذرُ ذلك يجعل المنصب شاغراً إلى حد الساعة؛ فيما تستمر ستيفاني ميلي في أداء مهام القائمة بأعمال السفارة.

وإعادة مجلس الشيوخ الأمريكي للتعيينات إلى البيت الأبيض يعني أن يُعيد التعيين أو يطرح أسماء جديدة لتلك المناصب؛ لكن هذا التأخر يُغذي التساؤلات حول موقف ترامب من العلاقات مع المغرب، خصوصاً في ظل تصريحات غير مسبوقة لجون بولتن، مستشار الأمن القومي، حول ملف الصحراء.

ويبدو أن ترامب يبدي اهتماماً أكبر بالشرق الأوسط، في حين أن تعيينات السفراء في عدد من بلدان العالم عرفت بطئا كبيراً؛ كما أنه لا يولي اهتماماً كبيراً للقارة الإفريقية بالمقارنة مع خلفه باراك أوباما، نظراً لأصوله الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - زكرياء المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 16:15
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصوله البيت الأبيض وهو مهتم فقط بإيران كوريا الشمالية روسيا الصين الاتحاد الأوروبي المكسيك فنزويلا سوريا والعراق ودعم إسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان فقط لا يريد علاقات التعاون مع الدول الإفريقية لأنه في إحدى خطاباته وصف بعض الدول الأفريقية بعبارات سيئة ومهينة
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9
2 - Ziryab الأحد 13 يناير 2019 - 16:18
شغور منصب السفير الأمريكي يعطي فكرة عن وزن المغرب في حسابات الولايات المتحدة و مدى تأثيره على المستوى الدولي
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13
3 - simo danmark الأحد 13 يناير 2019 - 16:20
انا لست مع ترامب لكن احيانا اؤيده في بعض القرارات....مادا يجني من افريقيا؟؟؟سوى المئة والجهل والويلات والأمراض والإجرام والنفاق والخيانة وعدم الثقة والمتاجرة باسم الدين.....فسياسة الانفتاح على افريقيا هي سياسة فاشلة بكل المقاييس
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2
4 - lahsak. moh الأحد 13 يناير 2019 - 16:24
Bonjour.
Je suis un. Master. Logistique et achats. Et je mérite ce poste
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5 - khalid الأحد 13 يناير 2019 - 16:25
ماكين مايدار عندنا. غير طالقينها
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1
6 - المعلم الأحد 13 يناير 2019 - 16:25
على المغرب ان يستغل تواجد ترامب في البيت لابيض ؛لان الجمهوريون يشهد لهم التاريخ بوقوفهم الى جانب المغرب .ففي عهد الرءيس رولاند ريغان رحمه الله شيد المغرب الجدار الدفاعي في الصحراء .لكن اليوم للاسف الخارجية المغربية لم تعط الاهمية لوجود ترامب في البيت الابيض ،بل العكس استغل مستشاره برونتون الوضع وبدا يساند علانية البوليساريو.وارى ان ترامب قادر على فرض الامر الواقع على الجزاءير ،لكن بمجهود ديبلوماسي مغربي داءيم ولكن بالديبلوماسية الدفاعية الظرفية.
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7 - كاليفورنيا دريمين الأحد 13 يناير 2019 - 16:26
ترامب رجل أعمال لا يعرف سوى المال، كل ما يفعله أو لا يفعله هو بناء على حسابات الربح و الخسارة المادية.. و حنا و البلاد ديالنا ما عندنا صراحة باش نفيدو ميريكان ...
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8 - karim الأحد 13 يناير 2019 - 16:28
il semble que l usa a oublie le maroc ou que trump n a pas de temps a consacre a un pays sous develope comme. le maroc au contraire a l arabie saudite
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9 - Mazalni 3la didani الأحد 13 يناير 2019 - 16:32
ما ترامب إلى غمام سيزول كما زال اسلافه
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