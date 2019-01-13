24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  2. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  3. حكومة مليلية تُخصص دعما ماليا لاحتفالات "رأس السنة الأمازيغية" (5.00)

  4. استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)

  5. مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم

العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم

العلمي: "عام الأمازيغ" سبق "11 يناير" .. والمغاربة يرفضون الظلم
هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 13 يناير 2019 - 05:00

في خروج مثير لرشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، طالب بإعلان 13 يناير، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا، متسائلا عن "السر وراء تزامن تقديم وثيقة الاستقلال مع بداية السنة الأمازيغية."

وضمن المنتدى الجهوي لـ"الشباب الأحرار" في جهة الشرق، حول "المشاركة السياسة للشباب"، تساءل العلمي عما إذا كان "اختيار 11 يناير صدفة أم احتفالا مدروسا"، مؤكدا أن "السنة الأمازيغية هي الأولى لأنها وجدت قرونا قبل تقديم وثيقة الاستقلال".

وفِي مقابل إعلان القيادي التجمعي رفض كل الإيديولوجيات المستوردة، كيفما كانت، لكون المغاربة يتفاعلون مع كل الثقافات المحيطة بهم، سجل السياسي أن "الدرس من استقلال المغرب عن المستعمر هو استقلال الهوية المغربية عن جميع التأثيرات الخارجية".

من جهة أخرى، عاد الطالبي العلمي إلى الحديث عن وضعية المغاربة بتأكيده أن "صبر المواطنين مقرون برفض الظلم و"الحكرة""، وزاد: "تعرضنا للتهكم بعد إطلاق الدينامية الجديدة للحزب، لذلك نقول لكل من استهزأ تعالوا لتروا أين وصلنا عن طريق الحوار البناء الجديد".

"قبل سبع سنوات رفعت شعارات وتمت الاستجابة لها، ولكننا نحتاج اليوم إلى التقييم"، يقول العلمي، مردفا: "حزبنا اشتغل أربعين سنة، وبعد هذه المدة جاء ببديل، وهو مسار الثقة، فماذا قدم الآخرون بعيدا عن الشعارات ودغدغة العواطف"، موضحا أن "الملك أعطى تعليمات منذ سنتين للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، ومنها التكوين المهني والحوار الاجتماعي، لكن لا أجوبة من طرف الجهاز التنظيمي إلى حدود الساعة".

وفِي هجوم ضمني على حزب العدالة والتنمية، تساءل العلمي: "إذا كانوا يكذبون على المغاربة ويتاجرون بالآلام للحصول على بعض الأصوات، فهل يرجى من هؤلاء خير؟"، منتقدا ازدواجية التعامل مع التدافع السياسي في المغرب.

واستغرب العلمي، في هذا الصدد، متابعة شابين في المجلس الجماعي لمدينة طنجة بسبب مواقفهما داخل المؤسسات؛ و"هو ما يمثل رسالة سلبية تهدف إلى تصريف المواقف خارج المؤسسات، رغم أننا نحترم القضاء والقانون"، وفق تعبيره،.

وأضاف القيادي في التجمع الوطني للأحرار: "هذا الأمر يتم في حين أن هَادَاك لّي كايخرج يضرب بالحجر لا يتحدث عنه أحد"، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.