24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)

  2. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  3. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  4. الأمم المتحدة ملاذ البسطاء (5.00)

  5. مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة

الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة

الأمم المتحدة تنفي اتهام المغرب للبوليساريو بانتهاك المنطقة العازلة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 13 يناير 2019 - 13:00

في أول رد فعل رسمي على الرسالتين اللتين وجههما المغرب إلى مجلس الأمن والأمين العام الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات واستفزازات قامت بها البوليساريو في المنطقة العازلة وشرق منظومة الدفاع، أكدت الأمم المتحدة أن بعثتها بالصحراء "لم تلاحظ أي شيء يرقى إلى مستوى خرق الجبهة لاتفاقيات وقف إطلاق النار".

وكان مضمون الرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن والأمين العام أكد أن التصرفات الأخيرة الصادرة عن البوليساريو "تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي أمر فيه مجلس الأمن البوليساريو بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة للكركرات كما أمرها بعدم الإقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية".

ورداً على احتجاج المغرب، وجّه ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صفعة قوية إلى الدبلوماسية المغربية يرتقب أن تثير الكثير من ردود الأفعال الرسمية، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) "كانت حاضرة في كلتا الحالتين المزعومتين من قبل المغرب، ولم تلاحظ أي شيء مما يمكن أن يشكل انتهاكا بموجب نصوص الاتفاقيات المعمول بها".

وأشار المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحافي بنيويورك، إلى أن البعثة الأممية بالصحراء "تقوم بالإبلاغ في حالة حدوث أي خرق بالمنطقة يتم تحديدها على أساس أنها انتهاكات للاتفاقيات الجاري بها العمل مع أطراف النزاع؛ وذلك لاتخاذ إجراءات فورية".

وأوضح المسؤول الأممي أن المراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة بالصحراء "هي عملية فعالة لمنع حدوث أي مواجهات بين المغرب والبوليساريو والحفاظ على وقف إطلاق النار منذ توقيعه بين الطرفين".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تلقي الأمم المتحدة رسالة احتجاج من عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، يبلغ فيها عن حدوث انتهاكات بخصوص وقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة بموضوع الصحراء؛ "لكن، كما تعلمون، هناك إجراءات ثابتة لتقييم مثل هذه الادعاءات من قبل أي الطرفين تقوم به بعثة المينورسو في الميدان، وذلك استنادا إلى وظائف الرصد والمراقبة المحايدة لزملائنا في الصحراء".

ويفيد من خلال هذه التوضيحات بأن الأمم المتحدة لا تعتبر منطقة مهيريز المتواجدة شرق منظومة الدفاع في الصحراء تدخل ضمن نطاق المناطق العازلة كما هو الشأن بالنسبة للكركرات ومناطق أخرى، وهو الأمر الذي يفرض على المغرب خوض معارك جديدة لإدراج مهيريز ضمن الأراضي التي لا ينبغي حدوث فيها أي تغيير يمكن أن يؤثر على وضعها التاريخي والقانوني.

وفي السادس من يناير الجاري، نظمت الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة مهيريز. كما شرعت، قبل أيام، في نقل "بنيات إدارية" مزعومة إلى بلدة ذاتها. كما رصد المغرب نشر البوليساريو مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات.

وأدانت الرباط بقوة هذه الخطوات باعتبارها "تهدد أمن واستقرار المنطقة، "وتنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 وتهدد بشكل خطير وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنها "تمثل إهانة واضحة لمجلس الأمن وتحديا لسلطته".

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها ستيفان دو جاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأمم المتحدة، تحركات صادرة عن البوليساريو بالمنطقة كانت موضوع احتجاجي مغربي؛ فقد سبق أن نفى، في أبريل 2018، اقتحام عناصر الجبهة منطقة المحبس على الرغم من وجود صور تظهر ذلك وقتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - صحراوي الأحد 13 يناير 2019 - 13:12
الحل تحريك قواتنا المسلحة الملكية لسحقهم ونتهناو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - ختامها الأحد 13 يناير 2019 - 13:12
على المغرب استرجاع ما اخذ منه.الامم المتحدة لاتؤمن بالمتقاعسين والمنهزمين...تاسيسها بني على نظرية الاقوى....على المغرب المواجهة والا فقد ماهو مستكين من اجله؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - ber nour الأحد 13 يناير 2019 - 13:13
الدبلوماسية المغربية في الحضيض مع الأسف . دائما نتلقى الصفعات في جميع الملفات. الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - حماسي الأحد 13 يناير 2019 - 13:14
كون بغيتو تطلقونا كون راه ساليييييينا شحال هاذي مايكون لا بوليساريو ولا غوتريس ولا حتى واحد كون راه للمغرب هاني من فريع الرأس الخاوي ديال مجلس للا أمن......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - Jalloul الأحد 13 يناير 2019 - 13:15
كيف يعقل ان يقع المغرب في هكدا خطأ .اتساءل هل المغرب لا يعلم بالخراءط الموجودة لدى المينورسو ؟واش المرتزقة صايدونا.في حين المغرب يقول منطقة عازلة الا مم المتحدة تقول العكس.مما يطرح العديد من التساؤلات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - تنغيري الأحد 13 يناير 2019 - 13:17
ايوا قولوا للأقمار ديالكم تنفعكوم،واقيلا حتا الاقمار الصناعية ديالنا منافقة بحال المسؤولين ديالنا.هههه موالفا لكذوب.ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - الحسن لشهاب الأحد 13 يناير 2019 - 13:18
بما ان مهمة البعثة الاممية المتواجدة بالصحراء هو الابلاغ عن كل ما يحدث من خروقات بالمنظقة،فلمادا المغرب يحشر نفسه في توجيه الرسالتين؟ هل كامرات المغرب افضل جودة من كامرات الصهاينة؟ هل الاقمار الاصطناعية المغربية اكبرة دقة من الاقمار الصهيونية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - hamid الأحد 13 يناير 2019 - 13:20
ها اللي مبغيناش تاني...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - skizo الأحد 13 يناير 2019 - 13:24
اذن بهذا اذا ما تم قتل مرتزقة البوليزاريو داخل المنطقة العازلة فلا احد يلوم المغرب لانهم انداك سيعتبرون مجرد عناصر مسلحة متطرفة و ارهابية (فالامم المتحدة نفسها نفت وجود البوليساريو هناك اذا فماذا سنسمي من يحمل السلاح بدون غطاء اممي اليس ارهابي؟.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - عمر د الأحد 13 يناير 2019 - 13:25
ياودي باراكا علينا من الكذوب واش كحسبونا بهيم !! المناطق العازلة معروفة والمناطق لي كتواجد فيها البوليساريو وملشياتها هي صحاري شاسعة محررة او تحت سيادتها سميها ما شئت وهذا مند توقف الحرب.. معمرني شفت شي بلاد بحال هاد البلاد كولشي فيها مبني على التزوير والكذوب على هاذ الشعب مسكين المغفل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - دور القمر الأحد 13 يناير 2019 - 13:26
ادا ما فائدة الأقمار الصناعية اللتي أطلقها المغرب لتعرض صور البوليساريو وهي تخترق المناطق العازلة لتكون حجة عليهم .سؤال فقط لماذا الخوف ولدينا جيش قوي وأسلحة متطورة. وإن لم يكن فلدينا شعب مغربي عظيم أخرج الاستعمار الفرنسي بالمقاومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - Youssef el.mekanssi الأحد 13 يناير 2019 - 13:28
يعني القمر الاصطناعي ديال 500 مايون اورو منفع الحدىشي. دراهمنا كلاتهم فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - hicham الأحد 13 يناير 2019 - 13:32
رد الأمم المتحدة مجانب للصواب وانحياز واضح للوبي الجزائري، إذن على القوات المسلحة الملكية ان تأخذ زمام أمرها بيدها وتطرد المينورسو التي عوض ان تساعد في الحل، تدعم جبهة انفصالية إرهابية، هؤلاء خارج القانون، فهل أنتم كذلك يا أمم متحدة، أن تناور بعتاد تقيل في منطقة منزوعة السلاح، ولا يتم الاحتجاج على ذلك إنما الأمر فيه مافيه من عدم الوضوح....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - hicham الأحد 13 يناير 2019 - 13:32
رد الأمم المتحدة مجانب للصواب وانحياز واضح للوبي الجزائري، إذن على القوات المسلحة الملكية ان تأخذ زمام أمرها بيدها وتطرد المينورسو التي عوض ان تساعد في الحل، تدعم جبهة انفصالية إرهابية، هؤلاء خارج القانون، فهل أنتم كذلك يا أمم متحدة، أن تناور بعتاد تقيل في منطقة منزوعة السلاح، ولا يتم الاحتجاج على ذلك إنما الأمر فيه مافيه من عدم الوضوح....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - متتبع الأحد 13 يناير 2019 - 13:32
الأمم المتحدة تريد دليلا ملموسا، على القوات المسلحة المغربية إلقاء القبض عليهم و تقديمهم أمام العدالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - El facil الأحد 13 يناير 2019 - 13:32
المينورسو إذاً معمولة فقط لرصد صوت إطلاق الرصاص و هذا جيد. بمعنى يحق أيضا للقوات المسلحة الملكية أن تقوم بمناورات و دوريات في المنطقة العازلة أثناء رصد تحركات الملشيات الإنفصالين وحتى أثناء مناورات بالأسلحة الثقيلة نقترب منهم ونطوقهم وننتظر إطلاق النار لنرى المينورسوا ماذا تقول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - citoyen الأحد 13 يناير 2019 - 13:34
للاسف فان هذا ينم عن ضعف الجهاز الديبلوماسي الذي بات يحتاج الى التكوين والى التخصص والفعالية، فديبلوماسية "كعب الغزال" و"القفطان" والرحلات والأسفار والريع .. كلها وسائل أصبحت جزءا من التاريخ، ينبغي القطيعة معها، نحتاج الى جيل جديد من الدبلوماسيين النساء والرجال من ذوي الكفاءات العلمية العالية والروح النضالية والنفس الحقوقي والمواطنة، حتى تنتصر الديبلوماسية المغربية في معركة الوحدة الثرابية وغيرها من المعارك الاخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Oujdi الأحد 13 يناير 2019 - 13:34
إدارة ملف الصحراء بشكل هاوي ، يعطي للأعداء اكثر قوة .
لنا دبلوماسية مغربية تتوجه اكثر للداخل على الخارج .
حتى التحركات الديبلوماسية الموازية تكون بشكل مناسباتي .
حتى مؤسسي البوزبال الذين عادوا الى المغرب ليس لهم اَي وجود على الساحة الدولية .
خلقنا اقتصاد الريع في الصحراء، أصبحت مافيات عائلية تسيطر على تجارة الصحراء.
نتخبط في نفس المشاكل لانه ليس هناك إرادة و طنية و إنما إرادة مصالح مثلها مثل ما تسير به كابرانات قصر المورادية بالجزائر .
ولذا نقول خلق مشكل الصحراء ليدوم و الكل يدفع الفاتورة غاليا ،

الله غالب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - ملاحظ الأحد 13 يناير 2019 - 13:35
ويفيد من خلال هذه التوضيحات بأن الأمم المتحدة لا تعتبر منطقة مهيريز المتواجدة شرق منظومة الدفاع في الصحراء تدخل ضمن نطاق المناطق العازلة كما هو الشأن بالنسبة للكركرات ومناطق أخرى... وهذا يعني انه ان دخلت هناك، شرق الجدار، مجموعات مسلحة ايا كانت، ارهابية من القاعدة او من المجموعات المسلحة المعروفة من يحتضنها، بطريقة مباشرة او غير مباشرة و منها البوليزاريو...انهم، بتصريح دوجاريك، مسموح لهم رسميا ان يدخلوا هناك بسلام و باي اسلحة ثقيلة و باي تهديد، حتى الفوضاوية او التي تتربص الجرائم، فلا سلطة للمغرب و حتى للامم المتحدة على ذلك. فالمنورسو ما عليهم الا ان يتفرجوا في عمليات تمنعها القوانين الدولية و لا تهمهم عواقبها و لو انها اشارات تهديد دول الجوار و السلم العالمي...اذا كان هكذا...و التهديد حقا هو موجود...فهذا يعني انه لا سلام او اتفاق في اي حوار، و ادارة الامم المتحدة تشجع الفوضى و السلاح في منطقة اتفق ممنوعة السلاح، و بمجموعات و مجرمين لا يعترف بهم المنتظم الدولي، و هذا اما انه سيفتح مواجهة اخرى بين المغرب و ادارة الامم المتحدة التي تكون قد بدت تخرج عن منطق الامن و السلم في المنطقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.