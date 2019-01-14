24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. إندونيسيا تطمئن مرضى السيدا حول توفر الدواء (5.00)

  2. الأمم المتحدة ملاذ البسطاء (5.00)

  3. أشهر صانع طاجين بالبيضاء (5.00)

  4. "مركز الذاكرة" يستقبل السنة الأمازيغية الجديدة بإرساء حوار الثقافات (5.00)

  5. رصيف الصحافة: جهات دولية تسرق محتويات الهواتف الذكية للمغاربة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية

بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية

بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 14 يناير 2019 - 09:00

في خروج إعلامي جديد، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن آمنة ماء العينين تم استهدافها في قضية الحجاب، مشيرا إلى أن "العدالة والتنمية لا يتنكر لها اليوم، لكنه يلومها على عدم الوضوح".

وأضاف بنكيران، في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بالخارج، مساء الأحد، أنه "حتى إن كان لباسها صحيحاً فأنا لن أحاسبها عليه". وحذر قيادات الحزب من اتخاذ أي عقوبة تأديبية في حقها، قائلاً: "إيلا درنا شي حاجة فحقها ماشي هي هاديك معناه أننا وقعنا في الفخ".

ولجأ بنكيران إلى الخطاب الديني لتبرير نزع ماء العينين حجابها خارج المغرب، موضحا أن الإسلام لا يفرض مساءلة شرعية على حجاب المرأة، وأن ذلك يدخل في إطار الحرية الشخصية. وأضاف "إن أرادت المرأة أن تلتزم به فهي حرة، ولكن اللي مابغاتش فهذا اجتهاد ديالها ولا نعرف ظروفها".

وهاجم بنكيران منتقدي ماء العينين بسبب لباسها الباريسي، مشيرا إلى أن "جهات مغرضة قامت باستهدافها وتصويرها، ولو كان الشرع يطبق فيجب معاقبة هؤلاء لأن ذلك يخالف شرع الله".

وتحدث رئيس الحكومة السابق بلسان "الحداثي" في مسألة الحريات الفردية للدفاع عن زميلته في الحزب، إذ قال: "أنا ماشي شغلي حتى فالشذوذ الجنسي وخا أنا أستنكره، وما عندي حتى مشكل يمشي راجل مع لمرا، لكن اللي ماشي مسموح به هو المجاهرة بالمعصية، وهي التي يعاقب عيها الإسلام".

وأكد بنكيران أن هناك استهدافا لماء العينين من قبل جهات تريد أن تقضي على حزبه، واصفا إياها بـ"ألمع سيدة في السياسة بالمغرب، إلى جانب نبيلة منيب".

واعترف بنكيران أن العدالة والتنمية يعيش أياما حالكة، وخاطب شباب الحزب بالخارج قائلا: "لنفترض أن الحزب ليس على ما يرام بسبب قضية حامي الدين وماء العينين، والتضييق على إخواننا في الجماعات"، قبل أن يؤكد أن "البيجيدي" لا يزال حزب المبادئ والأخلاق، وأن كل من ثبتت في حقه مخالفة ذلك تتم معاقبته فورا.

وقال بنكيران إن "بضعة أفراد في العدالة والتنمية من يمتلكون فيلا، وبالقروض بالكاد"، مشيرا إلى الأخبار غير الصحيحة، التي تم نقلها عن الوزير بوليف بعدما قام بشراء أرض بمدينة تمارة تبلغ مساحتها 300 متر بقرض بنكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.