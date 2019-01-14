24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك محمد السادس يبصم بقوة برامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط
- مواجهة ساخنة للمحامين تشعل ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية
- ثانوية الجولان تحتفي بذكرى 11 يناير
- حقوقيون إسبان يتهمون المغرب بإيذاء مهاجرين
- في صعوبات الانتقال إلى الديمقراطية
مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)
- بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية - (128)
- بنكيران: أرفض الملكية البرلمانية.. و"اليسار المتطرف" يهدد الدولة - (75)
- الفولكلور والاستعراضات يؤثثان احتفالات أمازيغ الجزائر بالعام الجديد - (62)
- أوجار: دستور المغرب ليس سوقا للتجار والأمازيغية أولوية "الأحرار" - (54)
- المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية الصيد البحري في بروكسيل - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المالكي: القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للمغاربة
استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، طاهر المصري، رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من الهيئة.
خلال هذا اللقاء، نوّه رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للغرفة الأولى، بعمل الهيئة وإنجازاتها في إعمار فلسطين، مجددا التأكيد على أن "القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للمغاربة"، ومبرزا دور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وسجل المالكي أن وكالة بيت مال القدس، التي تحتضنها المملكة المغربية، تحظى برعاية الملك، مشيرا إلى أنها تسهم في مشاريع مهمة وملموسة لفائدة ساكنة المدينة المقدسة.
وشدد المالكي على إدانة السياسات الاستيطانية والممارسات العدوانية للاحتلال، داعيا إلى مواصلة حشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة، وأضاف أن "تضحيات الشعب الفلسطيني ستتوج لا محالة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
من جهته، أكد رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أن المغرب معروف بمواقفه المشرفة إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك وكافة مكونات الشعب المغربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وقدّم طاهر المصري توضيحات حول الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ومختلف المشاريع التي قامت بإنجازها، مشيرا إلى أن الهيئة تأسست بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008، وتضم هيئات ومنديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وتهدف إلى تنمية الواقع المعيش في فلسطين.