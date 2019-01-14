24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جهة الشرق تنجز مشاريع تنموية بإقليم الدريوش (5.00)

  2. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  3. معصيد: الحكومة تناقش "الميكا" وتبخّس السياسة (5.00)

  4. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  5. أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي: القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للمغاربة

المالكي: القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للمغاربة

المالكي: القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للمغاربة
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 يناير 2019 - 18:21

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، طاهر المصري، رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من الهيئة.

خلال هذا اللقاء، نوّه رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للغرفة الأولى، بعمل الهيئة وإنجازاتها في إعمار فلسطين، مجددا التأكيد على أن "القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للمغاربة"، ومبرزا دور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وسجل المالكي أن وكالة بيت مال القدس، التي تحتضنها المملكة المغربية، تحظى برعاية الملك، مشيرا إلى أنها تسهم في مشاريع مهمة وملموسة لفائدة ساكنة المدينة المقدسة.

وشدد المالكي على إدانة السياسات الاستيطانية والممارسات العدوانية للاحتلال، داعيا إلى مواصلة حشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة، وأضاف أن "تضحيات الشعب الفلسطيني ستتوج لا محالة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جهته، أكد رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أن المغرب معروف بمواقفه المشرفة إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك وكافة مكونات الشعب المغربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وقدّم طاهر المصري توضيحات حول الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ومختلف المشاريع التي قامت بإنجازها، مشيرا إلى أن الهيئة تأسست بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008، وتضم هيئات ومنديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وتهدف إلى تنمية الواقع المعيش في فلسطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amagous الاثنين 14 يناير 2019 - 18:34
Tout ce qui est exageré est insugnifiant.Ce genre d'engagement nuit à la cause palestenienne.Il faut soutenir toutes les communautés qui sont victimes de l'injustice et cesser d'adopter le langage des nationalistes arabes.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - Abdelghani الاثنين 14 يناير 2019 - 18:40
القضية الفلسطنية قضية وطنية ا السي الحبيب المالكي الله يهديك اوكان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - mjalwake fnew york الاثنين 14 يناير 2019 - 18:55
il faut voir la situation du maroc et des marocains avant de voir les autres pays qui ne s,interessent meme pas au maroc.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.