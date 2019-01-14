المالكي: القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للمغاربة

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، طاهر المصري، رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من الهيئة.

خلال هذا اللقاء، نوّه رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للغرفة الأولى، بعمل الهيئة وإنجازاتها في إعمار فلسطين، مجددا التأكيد على أن "القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للمغاربة"، ومبرزا دور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وسجل المالكي أن وكالة بيت مال القدس، التي تحتضنها المملكة المغربية، تحظى برعاية الملك، مشيرا إلى أنها تسهم في مشاريع مهمة وملموسة لفائدة ساكنة المدينة المقدسة.

وشدد المالكي على إدانة السياسات الاستيطانية والممارسات العدوانية للاحتلال، داعيا إلى مواصلة حشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة، وأضاف أن "تضحيات الشعب الفلسطيني ستتوج لا محالة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جهته، أكد رئيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أن المغرب معروف بمواقفه المشرفة إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك وكافة مكونات الشعب المغربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وقدّم طاهر المصري توضيحات حول الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ومختلف المشاريع التي قامت بإنجازها، مشيرا إلى أن الهيئة تأسست بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008، وتضم هيئات ومنديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وتهدف إلى تنمية الواقع المعيش في فلسطين.