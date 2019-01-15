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الرئيسية | سياسة | الحكومة تتدارس مرسوم ضريبة القيمة المضافة

الحكومة تتدارس مرسوم ضريبة القيمة المضافة

الحكومة تتدارس مرسوم ضريبة القيمة المضافة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 08:08

ينعقد مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الخميس من الأسبوع الجاري لتدارس مشروع قانون يغيّر التشريع المرتبط بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

وأضاف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

الموعد سيعرف، أيضا، دراسة اتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

كما شدد البلاغ نفسه أن مجلس الحكومة سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا؛ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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