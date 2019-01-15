24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك محمد السادس يبصم بقوة برامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط
- مواجهة ساخنة للمحامين تشعل ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية
- المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون"
- تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو
- إسبانيا تعتقل العشرات في بطولة غير قانونية للديوك
مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)
واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)
- بنكيران: أرفض الملكية البرلمانية.. و"اليسار المتطرف" يهدد الدولة - (162)
- رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران - (78)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (78)
- أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد - (73)
- الحقاوي: 4 آلاف مشرد يتجولون في شوارع المملكة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تتدارس مرسوم ضريبة القيمة المضافة
ينعقد مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، يوم الخميس من الأسبوع الجاري لتدارس مشروع قانون يغيّر التشريع المرتبط بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
وأضاف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
الموعد سيعرف، أيضا، دراسة اتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
كما شدد البلاغ نفسه أن مجلس الحكومة سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا؛ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.