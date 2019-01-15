24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو
- إسبانيا تعتقل العشرات في بطولة غير قانونية للديوك
- أسرة طفلة متوفاة تتهم مستشفى مكناس بـ"الإهمال"
- مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان"
- فريح يطرق أبواب الأسر المغربية بـ"فاطمة الزهراء"
مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)
واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)
- الداخلية للنقابات: زيادة 600 درهم "بزاف" .. والعرض الحكومي كافٍ - (114)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (101)
- نبوءات مخيفة .. نهاية العالم تتزامن مع القمر الدموي في 21 يناير 2019 - (99)
- أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد - (86)
- يساريون يتهمون بنكيران بخدمة المخزن لمهاجمة الملكية البرلمانية - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني يكشف استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية "راميد"
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هناك مغاربة يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد" وهم لا يستحقون ذلك، مشيرا إلى أن نسبة 10 في المائة من غير المنتمين إلى فئة الفقراء يحملون بطاقة التغطية الصحية المجانية.
وأوضح رئيس الحكومة، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، جواباً على أسئلة حول السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي، أن المدخل الأساسي لمحاربة الاختلالات الحاصلة في برامج الدعم هو إخراج السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يعتمده المغرب قريباً.
وقال العثماني إن مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تعمل على إخراج مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لتدخل هذه البرامج المدعمة من قبل الدولة عهد الحكامة والنجاعة.
وأكد العثماني أن محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب تعتبر أولوية من أولويات الحكومة الحالية؛ وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى قانون المالية لسنة 2019.
لكن رئيس الحكومة يرى أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، قائلاً: "هذا مسلسل طويل، وجميع الحكومات السابقة نصت في برامجها على محاربة الفقر والهشاشة، لكن عندما أتينا نحن وجدنا الفقر، وهو دليل على أن هناك مجهودات بذلت، ولكنها غير كافية".
ويعتبر العثماني أن المدخل الأساسي لمحاربة الفقر هو تجويد الخدمات الصحية والاهتمام أكثر بقطاع التعليم، مشيرا إلى رفع ميزانية التعليم لتصل إلى 68 مليار درهم، والزيادة في ميزانية الصحة أيضا.
وبخصوص العالم القروي، أشار العثماني إلى الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم، سيتم تموليها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47%) والمجالس الجهوية (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%).
كما سيبلغ الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار البرنامج نفسه، برسم سنة 2019، يضيف رئيس الحكومة، "ما قدره 7.41 مليار درهم موزعة بين مساهمات مختلف الشركاء"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المرصود سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.
وأورد العثماني أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط فك العزلة عن التسريع القروي (28 مليار درهم)، الذي يستهدف المناطق الجبلية والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة، وكذا الدواوير الأكثر تضررا من حيث الولوجية إلى الطرق، ومياه الشرب، والمدارس وخدمات الصحة، إلى جانب برنامج تأهيل الشبكة الطرقية وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات، والذي تقدر تكلفته بـ8 مليارات درهم، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
و يستفيد من راميد
ما عندوش مسكين
الجزار يغش
الخضار يغش
الصباغ يغش
المعلم يغش
الخراز يغش
العطار يغش
الخباز يغش
المقاهي تغش
و الائحة طويلة.
أصلحوا المجتمع تصلح الحكومة.
آويلي وحدي على بلاد
نريد أن نعرف أين تذهب أموال مؤسسة محمد الخامس لتضامن
نري إلغاء القفة في رمضان
نريد معرفت أين ذهبت الأموال التي وفرتم من صندوق المقاصة. مشفنا والو.!
نريد أن نعرف أين ستذهب الأموال الثي ستجمعون من الزياد في الضرائب
المهم نريد تطبيبا جيدا لكل بدون مقابل
ونريد إصال الأكل والأغطية إلى المناطق الجبلية الثي تموت من البرد
لا يستحقونها....!
وهمشت الكفاءات المهمة والقوية
ذات الخبرة والتجرب في الميدان.....!
مناصب التعيينات تقاسمها الاحزاب
المكونة للحكومة # اعطيني ننعطيك#
ضاربين عرض الحاءط :
المنافسة الشريفة...!
تكافؤ الفرص....!
مانتج عن المباراة....!
وهكذا اقصيت الكفاءات التي يمكنها
ان تسهر على التنمية على جميع
المستويات....!
مما جعل بعض البرلنانيي الغيوىين
اصحاب الضمير الحي من اجل خلق
لجنة للتقصي اليوىين في مهزلة
هذه التعيينات التي كان معيارها
المحسوبية....!
والولاء للحزب...!
والصداقة...!
والقرابة...!
سيدتي،
هل لك عبارة تليق بمقام هؤلاء الذين يلجؤون إلى الغش للإستفادة من خدمات صحية و هم مادّياً في غنى عنها و كيف حصلوا على البطاقة التي خولت لهم ذلك ؛ هل أدلوا بواثائق تبرهن على أن دخلهم أقل من 20 درهم في اليوم ؟
الجواب على سؤال : «أين هي الثروة ؟» هو : «إنها في جيب من استحوذ عليها !» ... لكن ... ! (الزيادة من راس الحمق !)
أو فيناهوما الميسورين لمستفدين من المؤدونيات أ لكريمات ديال الطاكسيات أ الكيران و مقالع الرمال و الصيد البحري و رخص الحمامات الشعبية و حانات الخمر و الفنادق و الفحص التقني للسيارات وووووووو .
كتبقا ساكت و ملي كتهدر كتزبلها غي سكت حسن ليك يا سيهم العتماني
السكن ، السيارات ، الهواتف ، النفوذ. . .
إلا الحكومة التي تستمر في أكاذيبها .
يتبين أن هذه الحكومة :
ـ إما لا يعيشون معنا في المغرب .
ـ وإما هم ليسوا مغاربة .
* من أنتم ؟
المستشفات تحتاج إلى موارد لا إلى الكلام الفارغ.