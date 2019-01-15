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الرئيسية | سياسة | العثماني يكشف استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية "راميد"

العثماني يكشف استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية "راميد"

العثماني يكشف استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية "راميد"
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:00

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هناك مغاربة يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد" وهم لا يستحقون ذلك، مشيرا إلى أن نسبة 10 في المائة من غير المنتمين إلى فئة الفقراء يحملون بطاقة التغطية الصحية المجانية.

وأوضح رئيس الحكومة، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، جواباً على أسئلة حول السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي، أن المدخل الأساسي لمحاربة الاختلالات الحاصلة في برامج الدعم هو إخراج السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يعتمده المغرب قريباً.

وقال العثماني إن مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تعمل على إخراج مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لتدخل هذه البرامج المدعمة من قبل الدولة عهد الحكامة والنجاعة.

وأكد العثماني أن محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب تعتبر أولوية من أولويات الحكومة الحالية؛ وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى قانون المالية لسنة 2019.

لكن رئيس الحكومة يرى أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، قائلاً: "هذا مسلسل طويل، وجميع الحكومات السابقة نصت في برامجها على محاربة الفقر والهشاشة، لكن عندما أتينا نحن وجدنا الفقر، وهو دليل على أن هناك مجهودات بذلت، ولكنها غير كافية".

ويعتبر العثماني أن المدخل الأساسي لمحاربة الفقر هو تجويد الخدمات الصحية والاهتمام أكثر بقطاع التعليم، مشيرا إلى رفع ميزانية التعليم لتصل إلى 68 مليار درهم، والزيادة في ميزانية الصحة أيضا.

وبخصوص العالم القروي، أشار العثماني إلى الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم، سيتم تموليها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47%) والمجالس الجهوية (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%).

كما سيبلغ الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار البرنامج نفسه، برسم سنة 2019، يضيف رئيس الحكومة، "ما قدره 7.41 مليار درهم موزعة بين مساهمات مختلف الشركاء"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المرصود سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.

وأورد العثماني أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط فك العزلة عن التسريع القروي (28 مليار درهم)، الذي يستهدف المناطق الجبلية والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة، وكذا الدواوير الأكثر تضررا من حيث الولوجية إلى الطرق، ومياه الشرب، والمدارس وخدمات الصحة، إلى جانب برنامج تأهيل الشبكة الطرقية وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات، والذي تقدر تكلفته بـ8 مليارات درهم، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Najm الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:08
روح تنعس اعمي العثماني و خلينا نعسو الله يرضي عليك روح...
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52
2 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:13
استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية "راميد" ما فيه استفادة حينما يقال للمريض السكانير خاسر ايرعيم كذلك حتى هو خاسر الطبيب غائب الادوية غير موجودة في المستشفى او اعطية لشخص اخر غير محاج او اخدها الممرضين لحجياتهم الخاصة . ما نقول استفادة مغاربة ميسورين من التغطية الصحية ابدا الكل يعاني من هذه النوعية للتغطة الصحية "راميد"
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37
3 - ولد حميدو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:15
واحد ورث 200 مليون و عنده متجرين و 3 شقق مكتراة و يسكن مع أمه في فيلا
و يستفيد من راميد
ما عندوش مسكين
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34
4 - ريندو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:15
المبالغ التي يرددها السيد العثماني و يتغنى بها تبقى غير ذات قيمة و مضللة رغم أنه يتحدث بلغة المليارات ..لكن أين ستصرف هذه المبالغ بالتدقيق و بلغة الارقام فذلك غير مهم بالنسبة اليه ...لتبقى المعادلات و النتائج مخيبة للآمال كالعادة ....
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19
5 - خالد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:15
Que du blabla
سئمنا من البلابلا
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33
6 - Ahmed الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:16
10% c 'est enorme il ne faut pas s'arréter la il faut que les gens responsables de cette fraude soient jugés , si un responsable a octroyé le Ramed a une personne aisée , il doit etre jugé et viré et si une personne aisée a fraudé pour obtenir le Ramed elle doit aussi étre jugée ca s'appelle la fraude sociale et elle doit rembourser tout l'argent qu'elle a escroqué avec une lourde amende en plus
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7
7 - sissou abdellah الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:17
هذا ماهو إلا شيئ قليل من الفساد المنتشر في ربوع الوطن
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12
8 - ولد لبلاد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:17
يجب إصلاح الشعب قبل إصلاح الحكومة، لأن الحكومة و المخزن من الشعب، فإن كان الشعب يغش غنيا كان أم فقيرا فكيف تريد أن تكون الحكومة صالحة.
الجزار يغش
الخضار يغش
الصباغ يغش
المعلم يغش
الخراز يغش
العطار يغش
الخباز يغش
المقاهي تغش
و الائحة طويلة.
أصلحوا المجتمع تصلح الحكومة.
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45
9 - واحد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:17
وا عطينا راقم آ الشريف ... عطينا شحال خاص المدخول ديال الأسرة باش تعتبر ميسورة ... راك مسؤول حكومي ... المفروض تعطينا أرقام وطريقة حساب هاد الأرقام ... نتا كتهضر معانا بلغة غير الشاب خالد بوحدو يقدر يفهمها ... بركة طارت جنحين طارت علات ... وسي لا في .. لا لا لا لا ...

آويلي وحدي على بلاد
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20
10 - مصطفى الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:17
السلام على من إتبع الهدى
نريد أن نعرف أين تذهب أموال مؤسسة محمد الخامس لتضامن
نري إلغاء القفة في رمضان
نريد معرفت أين ذهبت الأموال التي وفرتم من صندوق المقاصة. مشفنا والو.!
نريد أن نعرف أين ستذهب الأموال الثي ستجمعون من الزياد في الضرائب
المهم نريد تطبيبا جيدا لكل بدون مقابل
ونريد إصال الأكل والأغطية إلى المناطق الجبلية الثي تموت من البرد
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13
11 - هماندوزي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:18
واين كنتم يا تجار الدين ؟ ومن سلم لهم هذه الشهادة ؟.
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8
12 - bavaria marokko الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:19
لو جاءت كل أحزاب العالم الى المغرب لن تقدر على الاصلاح و التقدم ...لان المغرب دولة مخزنية تحكمها آلية و نظام رجعي متخلف يعتمد الولاة و العمال و المقدمين و الشيوخ و البشوات ...دولة تحكم باساليب تشجع على الفساد و الريع و منظومة التخلف ...دون نسيان تهميش بناء و توعية الانسان لا داعي لكترة الكلام في دولة ريعية و فاسدة ...
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21
13 - نورة الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:21
كل وراءك الأخ العثماني من أجل المزيد من الاصلاحات لا تلتفت للعدمين
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-12
14 - مصطفى الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:23
نحن ننتظر ان تضرب بيد من حديد على هولاء الفاسدين ، لقد هرمنا من سماع مشاكل الفساد نريد ان نرى العقاب لها على ارض الواقع ، ان ت الوزير الاول لست بحاجة لإعلان هذه الأشياء في البرلمان ، وإنما عليك ان تجر هولاء المجرمين الى المحاكم حتى ينالوا جزاءهم لا غير
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2
15 - متتبع الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:23
اشنو كاين فهاد الراميد لي صدعتنا بها. ما دام فالسبيطار تيقولو لك جيب الفاسما وجيب وجيب ويعطيوك الورقة باش تشري الدوا .على زين السبيطارات. ....
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9
16 - nadori الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:24
اضعف رءيس حكومة في تاريخ اامغرب ولا يعرف ماذا يحدث في المغرب يبيع اوهام واكاذيب لا يعرف ما هو اقتصادي وما هو مالي ولا سياسي
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3
17 - Elbouhali الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:25
السي العثماني سير اظحك على شي واحد الشعب رآه عاق وفاق كمهاجر وفي بلاد تعطي للصحة أولوية وانا في مقهى الشعب سألت عن الراميد لشخصي ولست محتاج إليها فسمعت مالم أسمعه وكمثال بسيط لأحد الاصدقاء المعوزين قال لي دهبت بالراميد لعمل السكانير على رجلي فأجابني أحد الممرضين بأنه معطل وبعد برهة جاء أحد المرضى أعطى رشوة أو من أصحاب ياك صاحبي فتم قضاء حاجته هنا علمت أن حكومتكم فاشلة مثل جميع الحكومات السابقة أقول لك بالراميظ أكبر كدبة صدقها الشعب أقول لك بأن للصحة والتعليم والعدل للجميع فقيرا أو غنيا اتقوا الله
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5
18 - رشيد البركة الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:27
فقط الشفوي أما المعقول الله يجيبو.... كل عام نسمع مثل هذا الكلام،،، أموال طائلة تصرف لكن لمن لا ندري من المستفيد كبار المسؤولين وخدام الدولة أما الطبقة الوسطى والفقيرة فلها الله سبحانه وتعالى
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2
19 - ثقافة الاستحقاق....؟؟؟ الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:29
استفاد اشخاص من التعيينات العليا
لا يستحقونها....!
وهمشت الكفاءات المهمة والقوية
ذات الخبرة والتجرب في الميدان.....!
مناصب التعيينات تقاسمها الاحزاب
المكونة للحكومة # اعطيني ننعطيك#
ضاربين عرض الحاءط :
المنافسة الشريفة...!
تكافؤ الفرص....!
مانتج عن المباراة....!
وهكذا اقصيت الكفاءات التي يمكنها
ان تسهر على التنمية على جميع
المستويات....!
مما جعل بعض البرلنانيي الغيوىين
اصحاب الضمير الحي من اجل خلق
لجنة للتقصي اليوىين في مهزلة
هذه التعيينات التي كان معيارها
المحسوبية....!
والولاء للحزب...!
والصداقة...!
والقرابة...!
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2
20 - واقعي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:29
للأسف الشديد نعلم علم اليقين أنه لن تستطيع فعل شيء يا رئيس الحكومة. نطلب منك على الأقل عدم التبدير بالمال العام و محاسبة كل درهم ينقص من الخزينة. فقط شوية تزيير. و كن راجل شوية مالك و غير شوية. واش نتا رئيس الحكومة ولا مقدم..دولة شعبها فقير جدا وشي بعضين يخسر الملايير في اشياء تافهة
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0
21 - مروك الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:31
نسبة 10 في المائة من غير المنتمين إلى فئة الفقراء يحملون بطاقة التغطية الصحية المجانية.هم واقاربهم استفادوا من الرميد اما الفقراء هم الضحايا في التطبيب.
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2
22 - تسويق الوهم الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:31
العثماني يسوق الوهم والكذب للمغاربة لان السجل الاجتماعي الموحد ما هو إلا مصيدة وخدعة لطحن الطبقة المتوسطة و اغناء الاغنياء. أما الحكامة والنجاعة ما هي إلا مفردات للتمويه واقسم بالله ان العثماني لا يعلم شيئا لا عن المجاعة ولا الجكامة. هاته المفردات هي سلوك وأسلوب حياة في النرويج والسويد و ألمانيا وغيرها. لو أراد العثماني وكل سياسيينا المنافقين لهذه البلاد أن تتقدم لارجعوا الأموال التي اخذوها من أموال الشعب كامتيازات وتراكم المناصب ةالتعويضات التي رفض العثماني أن تناقش في البرلمان طبقا لمقترح الاتحاد الاشتراكي الذي لم يبقى منه إلا الاسم و أشباه المناضلين و اتكلم عن القيادة. العثماني اقول لك ستموت يوما و سنحاسبك أمام الله.
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3
23 - Said الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:34
الصراحة السيد عندو الصح ميسورين بحالو وكيستافدو بكلشي بالمجان
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3
24 - اللهطة الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:37
إلى المنتخبة التي وَصفت بـ "اللهطة" معوزات فقدن الحياة على حفنة دقيق :

سيدتي،
هل لك عبارة تليق بمقام هؤلاء الذين يلجؤون إلى الغش للإستفادة من خدمات صحية و هم مادّياً في غنى عنها و كيف حصلوا على البطاقة التي خولت لهم ذلك ؛ هل أدلوا بواثائق تبرهن على أن دخلهم أقل من 20 درهم في اليوم ؟

الجواب على سؤال : «أين هي الثروة ؟» هو : «إنها في جيب من استحوذ عليها !» ... لكن ... ! (الزيادة من راس الحمق !)
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25 - نسيت سميتي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:43
ما بانت ليك غيى الراميد اللي تهدر عليها لأنها بطاقة الضعف .
أو فيناهوما الميسورين لمستفدين من المؤدونيات أ لكريمات ديال الطاكسيات أ الكيران و مقالع الرمال و الصيد البحري و رخص الحمامات الشعبية و حانات الخمر و الفنادق و الفحص التقني للسيارات وووووووو .
كتبقا ساكت و ملي كتهدر كتزبلها غي سكت حسن ليك يا سيهم العتماني
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26 - خالد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:43
استفادة وزراء مساكين من "كولشي " فابور
السكن ، السيارات ، الهواتف ، النفوذ. . .
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3
27 - من أنتم ؟ الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:47
حسب رأيي ، كل المغاربة فاقو و عاقوا بما يجري في البلاد،
إلا الحكومة التي تستمر في أكاذيبها .
يتبين أن هذه الحكومة :
ـ إما لا يعيشون معنا في المغرب .
ـ وإما هم ليسوا مغاربة .
* من أنتم ؟
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0
28 - عباس مدني الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:59
اودي الحل الوحيد و المختصر هو نهاجروا هاد لبلاد و نجيوا ليها 20 فالعام باش نبدلو الجو ديال القانون و المعيشة الغربية فهاد لبلاد لي كلشي شايط فيها.....اليوم تسرق ليا سباطي ب 230 درهم شريتوا من العيد الكبير ....وفين تسرق في المسجد.....ههههعهه
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0
29 - الرماد الثلاثاء 15 يناير 2019 - 23:59
عندما تسمعون كلمة "يستفيدون" تتخيل في مخك أن المستشفيات لدينا كالجنة.
المستشفات تحتاج إلى موارد لا إلى الكلام الفارغ.
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0
30 - امال الأربعاء 16 يناير 2019 - 00:06
هاد رميد لحمدلله ماما جاها سرطان ثدي وتعالجات بيه ودارت بيه الحصص شيمي و لبوله واحد لبره وكيعطوها دوا ولحمدلله ماما ولات بخير وشكرا
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31 - صحراوي لمتوني الأربعاء 16 يناير 2019 - 00:07
للاسف کل المغاربة فقراء٠٠٠باستثناء حاشية الملک والمرضيون مثلکم من المتحزبين وخدام الدولة٠٠٠اضف الی ذلک انقراض بطاقة لاتعبر عن اهتمام الحکومة بالمواطنين لانها تغطي امورا قليلة٠٠٠
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