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الرئيسية | سياسة | الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن

الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن

الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:00

يبدو أن الدورات المقبلة لمجلس الأمن ستحملُ غير قليل من المشاكل للدبلوماسية المغربية، بعد الإصرار الذي أبدته خارجية جنوب إفريقيا في التنسيق مع دول مقربة من جبهة البوليساريو، تتقدمها الجزائر، وذلك بلقاء وزير خارجيتها، عبد القادر مساهل، قصد نقل وجهة نظر مناوئة لمصالح المملكة، تزامنا مع تواجدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الدورات المقبلة.

اللقاء الذي احتضنته الجزائر العاصمة، وحضرته وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، لينديوي سيزولو، تناول فيه الطرفان قضية الصحراء المغربية، حيث شددا على اتفاق وجهات النظر بخصوص حل القضية "من خلال ممارسة ما يسمى الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وتطبيق اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن".

وبالموازاة مع اللقاءات المكثفة التي تعقدها جنوب إفريقيا، أصدرت بيانا تبدي فيه مساندتها للبوليساريو، وترحيبها بالمفاوضات الرباعية التي احتضنتها جنيف، داعية الأطراف إلى "إظهار إرادة تساعد على بناء مناخ الحوار"، وزادت: "قرار العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الربع الأول من السنة المقبلة إيجابي".

وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن "جنوب إفريقيا مرتاحة لتمكن أطراف الصراع من اللقاء، وتتمنى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومقبول من كلا الطرفين، بما يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، على حد تعبيرها.

وفي هذا الصدد، يرى هشام معتضد، الأستاذ الجامعي في كندا، أن "التشبث بالمواقف السياسية الكلاسيكية لمحور الجزائر-جنوب إفريقيا بخصوص ملف الصحراء، خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري بنظيره الجنوب إفريقي، قد يدفع مسار المفوضات التي تجمع جل الأطراف المعنية بقضية الصحراء والمنتظم الدولي إلى مراجعة مدى الاستعداد الجدي للجزائر للانخراط الإيجابي في مسلسل المفاوضات بين جل أطراف النزاع".

وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "رغم استعداد جنوب إفريقيا لاستلام مقعدها داخل مجلس الأمن خلال الولاية الحالية فإن طموح الجزائر للاستفادة من هذه الورقة لإيصال أطروحتها الكلاسيكية قد يعصف بالمبادرات الأممية في هذا الملف"، مشددا على أن "القائمين على تدبير ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة سيتابعون مدى جدية السياسية الجزائرية في هذا الباب، خاصة أن دورها في إنجاح مسلسل التسوية في الملف كطرف مباشر يتمثل في تحمل كامل المسؤولية السياسية والتاريخية لإنهاء الصراع".

وأوضح الباحث في جامعة شيربوك الكندية أن "التشبث بالمنهجية ذاتها في التواصل السياسي من طرف الجزائر، وذلك رغم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات، لن يدفع مسلسل التسوية إلى إيجاد خريطة طريق لإنهاء هذا الصراع المفتعل".

وزاد قائلا: "للجزائر دور مهم ومباشر في إطار هذا النزاع، والظرفية الإقليمية والسياسية الراهنة تحتم عليها الانخراط الفعلي والإيجابي من أجل تجاوز الخلافات للتركيز على الرهانات المشتركة والبناءة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - سيدي حنيني الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:14
ليس الجزائر من يوصي جنوب افريقيا فيما تفعله ....فهل الجزا\ئر هي من اوصت جنوب افريقيا بكسر الحصار عن القذافي ضدا عن العالم باسره ؟؟؟
جنوب افريقيا لديها مبادئ ترسخت لديها حينما تسلط عليها الظالمون.....
جنوب افريقيا لديها كل الوثائق التي تثيت من كان من الدول الافريقية مرتبط بعلاقات حميمية مع نظام الابارتايد تحت الطاولة ... و من كان يؤيدها فوق الطاولة
على الذين خانوا المؤتمر الوطني في جنوب افريقيا حينما كان بحاجة لمن يازره عليهم ان يدركوا ان خيانتهم مرتبطة بتاريخ تلك الامة الى يوم يبعثون تدرس للاجيال و محفوظة للمؤرخين ...فمن ضن ان الخيانة ستسقط بالتقادم فهو واهم
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-10
2 - oujdi الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:15
la 1ere cause nationale tout le monde la connaît quand il n y aura pas de marocains sur la planète dans ce cas là l'Algérie peut faire ce qu'elle veut a bon entendeur salut
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4
3 - احلام الشعب الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:16
همنا اليومي ،تطوير التعليم والبحث العلمي والسكن المحترم والهيش الكريم وجودة قطاع الصحة والبحث عن فرص العمل، ومحاربة إهدار المال العام وناهبي الثروة،
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7
4 - لك الله ياجار الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:16
اللهم اجعل كيدهم وتدبيرهم وخستهم وشرو رهم في نحورهم ياالله...ياالله...يالله
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15
5 - karim الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:17
C’est très simple
Ne plus discuter au N U à propos de l’intégrité territorial tant que l’Afrique du sud est présente dans ces membres
De toute façons l’Afrique du Sud était déjà et il n’a rien changé
Laissez les hurler comme des chiens
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4
6 - driss الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:19
الجزائر تظن بان خسران المغرب لصحراءه ومذه من سبع المستحيلات انها سترتاح لا يعلمون ان المغرب بعد ذلك سيسخر كل اقتصاده من اجل القضية القبائلية والحدود الشرقية والاراضي الي استنزفت من تونس ومالي وموريتانيا
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5
7 - مواطن عادى الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:20
الجزائر نموت نعرف علاش هد الحقد كاملل
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5
8 - zahra الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:21
اللهم زلزل حكام الجزائر و ارينا فيهم يوم اسود
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9 - raaaa الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:22
لانعرف سبب عداوة جنوب افريقيا للمغرب. من يشرح لنا مشورا
.
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1
10 - عبدالغني الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:22
معاني الترجليت عند المساهل التحالف مع إيران ضد المغرب و تحريض جنوب افريقيا ضد المغرب و استثمار جريمة شمهروش في زيارته للدول الاسكندنافية وإطلاق تصريحات الهبل حول لارا م وزيد وزيد
معاني الترجليت عند المغرب فتح حوار مباشر لحل المشاكل فتح الحدود التخفيف من التوتر الإعلامي توحيد الخطاب اتجاه أفريقيا و الغرب وأوروبا والمشرق التعاون الاقتصادي تنمية الثقافة المشتركة أحداث مشاريع تنموية في المناطق الحدودية التنسيق لمحاربة الإرهاب
عجيب أمر الترجليت
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11 - قبايلي امازيغي الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:23
لماذا الجزائر تحشر نفسها دوما في ما لا يعنيها. المغرب اكبر بكثير من الجزائر .شوفو المراركة فين وصلو بلا بترول بلا غاز . حنا الثروة تاعنا شفروها العسكر ولي بقا كيصرفوه على البوليزاريو ... نحن ناس القبايل بدورنا نطلب تقرير مصيرنا بانفسنا ... رآها جايا ان شاء ألله .
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12 - ابو عمر المغربب الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:23
اللهم من ارادنا بسوء فعليك به فإنه لا يعجزك..
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0
13 - وجدي الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:24
اخواني المغاربة من يعتقد ان عسكر الجزائر سرطان شمال افريقيا سيتخلى عن عقيدته في معاكسة الوحدة الترابية للمغرب فهو واهم بل سيزداد شراسة باستخدام كل الامكانيات المتاحة ولو ادى الامر الى اشعال حرب في المنطقة والتاريخ الاسود يشهد على ذلك وبالتالي يجب على المغاربة ملكا وحكومة وشعبا ان يستعد للاسوء مع هؤلاء الحمقى لان وجودهم مرتبط باستمرار حمل العداء للمغرب واي حل حل مهما كان في قضية الصحراء المغربية سينهي وجودهم خصوصا والجزائر تمر باصعب مرحلة منذ استقلالها سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية وهو ما سيدفع اكثر جينيرالات الجزائر الى زيادة الحقنة ضد المغرب في الايام والشهور المقبلة للفت الانظار وهو ما يجب التفطن اليه والاستعداد الجيد لكل الاحتمالات
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14 - مواطن الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:25
مرت اكثر من أربعين سنة والجزائر جربت كل الأساليب و الحيل و المخادعات ولم تحصد الاالسراب و الخيبات وحتى الحرب المباشرة أو بالوكالة ولم تحصد الا السراب والمغرب أصبحت له مناعة قوية ضد هذا الفيروس والأيام بيننا وطز والف طز في الجزائر وأفريقيا الجنوبية عاصمة الإجرام.
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15 - مغربي صريح الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:26
عن الرسول الكريم ص التمسو الخير في الوجوه الحسنة٠ فبالله عليكم مادا تنتظرون من هاد جينا نضحكو شوية العالم كله ينتظر الكوارت التى ستحل ببلده وهو يدعي اهتمامه بكمشة من المرتزقة لاهم له سوى الصدقات والاعانات اينما ارتحلو
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16 - الوطنية الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:26
الجزائر تفعل كل ما في جهدها لاضعاف ملف الصحراء بتواطؤ مع جنوب افريقيا التي لم تتوعظ من حكم الابارتايد والتقتيل الذي طال دوي البشرة السوداء هم يساعدون على تكرار نفس السيناريو في مخيمات تندوف تحت سيطرة شيوخ المرادية وانفصاليي البوليزارو . هو ملف لن ينتهي الا بانتهاء الحقد الذي يكنه حكام الجزائر لسيدهم المغرب
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17 - ما العمل الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:26
لقد أصبحنا ندور في حلقة مفرغة بتعلقنا بمفاوضات لا تنتهي،يجب على المغرب ان يكون في مستوى التحديات، وأن يضع حدا لهذه المهزلة التي تتزعمها الجزائر و جنوب أفريقيا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهو شريك في هذه المسرحية
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18 - medmod الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:29
بدوري اتساءل ما هو دور الدبلوماسية المغربية في هذه المرحلة وجب عليها التحرك وبقوة للتصدي الى المناورات الجزاءرية .
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19 - الخميس الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:29
جنوب افريقيا تدافع عن مصالحها ومصلحتها هي في بيع أسلحتها لجارة السوء الجزائر والكل يعلم أن مصانع العتاد الحربي في جنوب افريقيا قاب قوسين او أدنى من الانهيار، وعلى المغرب أن يدخل من هذا الجانب ولو مؤقتا حتى نصبح سواسية أمام هذا البلد الذي ساعده المغرب هو أيضا على الإستقلال.
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20 - mourad الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:29
بكل بساطه الجزائر ليس بلدا شقيقا بل هو بلد عدو يجب التعامل معه معاملة الأعداء ولا لفتح الحدود مع بلد يكن لنا الكره والضغينة.
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21 - مفيد الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:30
شيء واحد يمكن أن نستنتجه من تمادي الجزائر و جنوب افريقيا في موقفهما .. هو أنهما فعلا لا تهمهما أمر الصحراء المغربية و لكن ضرب المملكة المغربية بما أوتوا من قوة و حيل ..فهل موقف دولة و كلماتها في الأمم المتحدة و التي تبعد بأزيد من 5000 كلم عنا لها القدرة على تبديل خريطة بلادنا ..بالطبع لا..إذًا ما الفائدة ؟؟ الفائدة هي إنهاك المغرب بضربات متتالية ..إنهاكه اقتصاديا ثم خلق بلبلة داخلية ..أظن أن المغاربة أكثر ذكاءً من السقوط في هذا الفخ..يجب تقوية الجبهة الداخيلية و مزيدا من الحقوق و مزيدا من الديمقراطية و العدل كل هذا كفيل بقطع الطريق على نواياهم الخبيثة..
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