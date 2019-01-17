24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)

  2. الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات (5.00)

  3. مركز إعلامي يدين الاعتداء على صحافي هسبريس (5.00)

  4. الحركات الإسلامية والإساءة إلى الدين (5.00)

  5. وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي يلتقي مع موغيريني ويدعو إلى تقييم شراكة المغرب وأوروبا

المالكي يلتقي مع موغيريني ويدعو إلى تقييم شراكة المغرب وأوروبا

المالكي يلتقي مع موغيريني ويدعو إلى تقييم شراكة المغرب وأوروبا
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 17 يناير 2019 - 20:00

دعا لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى تقييم اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وذلك خلال لقاء جمعه مع فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، بمقر البرلمان المغربي.

واعتبر المالكي، في الاجتماع الذي جمعه مع الممثلة الأوروبية، أن الوضع المتقدم الذي يميز علاقة المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي "لا بد من تقييمه منذ سنة 2008 لفتح آفاق جديدة، خاصة أن الرباط تقوم بدور رئيسي تجاه أوروبا".

وشدد المالكي على أن المغرب يلعب أدواراً مهمة في كل ما له علاقة بالاستقرار والأمن في عدد من البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا "التقييم يجب أن ينبني على تجربة المغرب الرائدة في مجالات متعددة، وفي إطار العلاقات الثنائية؛ وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بيننا".

وخيّمت الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الجزائر على لقاء رئيس مجلس النواب والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، وقال المالكي إن "الاجتماع مع موغيريني كان مناسبة للتأكيد على المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية؛ ومن بينها مبادرة العاهل المغربي لاستئناف حوار مغربي جزائري تحت يافطة آلية مشتركة سيكون البلدان متفقين على طبيعتها".

وأوضح المالكي، في تصريح صحافي، أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن أبدت تفهمها لمبادرة الملك محمد السادس، مضيفا أن "المغرب متشبث بمواقفه بخصوص قضية الصحراء في إطار المفاوضات الجارية حاليا برعاية الأمم المتحدة".

وحول تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح الاتفاق الزراعي، أورد المالكي أن هذا "التصويت الإيجابي هو إشارة لتجديد الثقة في إطار الشراكة ذات البعد الإستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن زيارة موغيريني في الوقت الحالي إلى الرباط خطوة "مفيدة وإيجابية جدا بعد قرار البرلمان الأوروبي".

"قدمنا خلال اللقاء ذاته أيضا لمحة حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب في المجال المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، يورد لحبيب المالكي مشددا على الدور الطلائعي الذي يقوم به المغرب في مجال الهجرة والأمن والتقلبات المناخية.

وتواصل فديريكا موغيريني عقد سلسلة لقاءاتها مع المسؤولين المغاربة بالرباط، حيث التقت مساء أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، واليوم الخميس كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويرتقب أن تلتقي أيضا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتأتي هذه الزيارة، وفقا لبيان صادر عن مكتب موغيريني، "في إطار استئناف العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبهدف بناء شراكة وثيقة أكثر عمقا وأكبر طموحا". وستستعرض المسؤولة الأوروبية والوفد المرافق لها العلاقات الثنائية مع المغرب في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والهجرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 17 يناير 2019 - 20:36
استقبال حار يخصصه المغرب للسيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الاستراتيجية بين المغرب و القارة الاوروبية و كذالك بمناسبة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يؤكد اعتراف القارة العجوز بوحدة المغرب الترابية من طنجة الى لكويرة و السيادة على صحرائه و الغير القابلة للنقاش و المساومة فالمغرب و لله الحمد اصبح دولة عظمى في افريقيا و اصبحت الاتحادات القارية تتعامل معه الند للند لقد اصبح الجميع يعترف بقوة بلدنا اما الدويلات امثال الجزائر فلا مكان لهم مع الكبار لانها دويلات تافهة لا قيمة لها حينما ارادت الجزائر باموال نفطها و غازها و دبلماسيتها لي ذراع امبراطوريتنا بتفاهة البوليساريو خلال المنازلة التي عرفها برلمان الاتحاد الاوروبي و هو يصادق على الاتفاق الفلاحي بالاغلبية الساحقة تكسرت ذراعها و ظهرت في حجمها الحقيقي و الطبيعي كدويلة تافهة غبية و غير مهمة و لا تنفع في شيئ سوى تبذير اموال شعبها على مليشيات استوطنت ارضها و لا تستحق حتى كمشة من الدولارات فالمغرب يحتفل بانجازاته مع الكبار و الجزائر تحتفل مع دوبة تندوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - خالد F الخميس 17 يناير 2019 - 20:38
المقال فيه إجابة لبعض المشككين في عمل الدبلوماسية المغربية.
في المقابل، فحسب منظمة نداء جنيف (غير حكومية) فإن عصابة البوليزاريو تخلت نهائيا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد من خلال تدميرها بالكامل 17954.
ملاحظة: المرجو من المعلقين تجنب سب الشعب الجزائري فهم عكس ما تتصورون فهم أصدقائي وزملائي في العمل. رجالة بمعنى الكلمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - ابوزيد الخميس 17 يناير 2019 - 21:00
قال المالكي ان الرباط تقوم بدور رءيسي اتجاه اوروبا وشدد أن المغرب يلعب أدوار مهمة لكل ماله علاقة بالامن والاستقرار اتجاه عددا من الدول الاروبية.يعني أن المغرب أصبح شرطي اوروبا.ويضحي بابناءه لإرضاء أوروبا. حيث أصبح طرد الأبرياء بتهمة الارهاب و هذه ظاهرة خطيرة تستغلها حكومات اليمين المتطرف في أوروبا لتفرقة وتشتيت شمل العاءلات المسلمة التي لا دخل لها لا من قريب ولا من بعيد في قضايا الإرهاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.