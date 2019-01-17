الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بفوزي بكاوي، الذي عين في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة، وحسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال، والسيدتين أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط -سلا -القنيطرة، والسيدة سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.