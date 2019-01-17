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الرئيسية | سياسة | اليسار الإسباني يرافع أمام المحكمة الدستورية لدعم جبهة البوليساريو

اليسار الإسباني يرافع أمام المحكمة الدستورية لدعم جبهة البوليساريو

اليسار الإسباني يرافع أمام المحكمة الدستورية لدعم جبهة البوليساريو
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 17 يناير 2019 - 23:00

فصول جديدة فتحها اليسار الراديكالي الإسباني في أطوار مسلسل ندوة كان من المزمع أن تنظمها تنظيمات سياسية إسبانية، بحضور جبهة البوليساريو، داخل برلمان الجارة الشمالية، إذ أعلن حزب "بوديموس" لجوءه إلى المحكمة الدستورية المحلية لإسقاط قرار فعاليات سياسية مقربة من المغرب، تدخلت لمنع الندوة من الانعقاد.

الندوة التي كانت تهدف إلى "التضامن" مع ما يسمى "الشعب الصحراوي" اعتبر بوديموس منعها "إخلالا صريحا من البرلمان الإسباني الذي حرم برلمانيين عن الاتحاد الأوروبي، ومنتخبين شرعيين عن مجلس النواب الإسباني، من التداول في قضية الصحراء"، مبديا استعداده لرفع دعوى قضائية ضد القرار "في أفق إبطاله والتمكن من عقد الندوة بشكل عادي".

ولم يحظ مقترح التنظيم الذي تقدم به "بوديموس" بأي دعم رسمي إلى حدود اللحظة، إذ رفض الحزب الشعبي الإسباني والحزب العمالي الاشتراكي المطلب؛ فيما قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن رفض ملتمس "المجموعة البرلمانية المشتركة لدعم الشعب الصحراوي" يأتي بغرض "الحفاظ على العلاقات الجيدة بين حكومتي الرباط ومدريد".

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الحسن الثاني بالمحمدية، قال إن "الموقف الذي يتخذه اليسار الإسباني من قضية الصحراء المغربية ينبني على عوامل عدة، من بينها الإيديولوجيا التي تعود إلى فترة الحرب الباردة، وتنظُر بشكل مغلوط وضيق إلى حيثيات ملف الصحراء"، مشيرا إلى أن "الأمر ليس وليد اليوم، بل يعود إلى عقود خلت".

وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضع يختلف في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا"، مفسرا ما يقع في إسبانيا بتغلغل جمعيات المجتمع المدني داخل اليسار الإسباني، وزاد: "الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية دعمت في وقت سابق ومبكر هذه المسألة، ولازلت إلى حدود الساعة تفعل الأمر ذاته".

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "الدبلوماسية المغربية بدأت تتفطن إلى الأمر، وخلقت نوعا من التوازن مع شريك إستراتيجي"، مشددا على أن "الموقف الرسمي الإسباني يقترب من الحياد، ويساند المغرب بشكل ضمني؛ وذلك لاعتبارات عدة، لكن على الطرف الآخر تتواجد أحزاب اليسار، ومنها الحزب الاشتراكي بشكل أقل"، وزاد مستدركا: "لكن مساندة البوليساريو تبدو جلية في حالة اليسار الراديكالي المتمثل في حزب "بوديموس"".

وأورد زين الدين: "بالعودة إلى انتصار المغرب على مستوى الاتفاق الفلاحي سنجد أن أغلب المصوتين ضد الاتفاق ينتمون إلى اليسار الأوروبي والإسباني على وجه الخصوص"، مسجلا "ضرورة تحرك اليسار المغربي وجمعيات المجتمع المدني لتصحيح الصورة، وتعديل الكفة لصالح المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mohamed tetouani الخميس 17 يناير 2019 - 23:19
الناس لي قبل منا قالوا ( من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر ) لذا الاولى على اليسار الاسباني ان يدافع عن استقلال اقليم الباسك واقليم كاطالونيا عوض حشر نفسه فيما لا يعنيه.
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62
2 - moha الخميس 17 يناير 2019 - 23:19
يجب على جميع المغاربة المقيمين في اسبانيا الدين لهم حق التصويت عدم التصويت على الحزب الردكالي اابوديموس لأنهم يدعمون جبهة البريساريو
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55
3 - Hakim khouribgui الخميس 17 يناير 2019 - 23:22
عاش المغرب من طنجة إلى الكويرة رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين
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60
4 - المتحابان في السوء الخميس 17 يناير 2019 - 23:27
يحنّون إلى عهد الاستعمار، كما تحن أختهم إلى عهد الحرب الباردة.. التخلف نسق يشمل دول العالم الثالت كما يشمل بعضا ممن يسمون أنفسهم المتقدمين.
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11
5 - نبيل المغربي الخميس 17 يناير 2019 - 23:30
اليسار الراديكالي يظهر الوجه الحقيقي لنظرة الاسبان للمغرب، الحزب الشعبي و اليسار بحكم اخدهم بعين الاعتبار المصالح المشتركة نجدهم اقل مشاكسة للمغرب في حقوقه التاريخية, لكن بوديموس يذكِّرنا ان لا ثقة في الاسبان مهما كان و لو انه يختبيء وراء ايديولوجية يسارية معاكسة بطبيعتها و مناقضة لطبيعة المغرب الا انه يشرح لنا ما يضمره الايبيريون و ما قد نكون مظطرين لمواجهته ولو بعد حين. وجب الاعداد لتلك المرحلة من الان
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7
6 - معاملة بالمثل الخميس 17 يناير 2019 - 23:33
لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ فلا يُغرُّ بطيب العيش إنسانُ
* على المسؤولين المغاربة أن يدعموا الباسك ، والأقليات
في إسبانيا .
السن بالسن والبادئ أظلم.
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5
7 - ابن طنجة الخميس 17 يناير 2019 - 23:33
إسبانيا لديها عقدة تاريخية من المغرب منذ دولة المرابطين التي هزم فيها السلطان يوسف بن تاشفين الملك الاسباني الونسو في معركة حاسمة بالاندلس أدت الى بقاء واستمرار دولة المسلمين باسبانيا أكثر من 400سنة
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6
8 - عكاشة بو شرويطة . الخميس 17 يناير 2019 - 23:36
اليسار في العالم ملة واحدة .
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9
9 - رأي الخميس 17 يناير 2019 - 23:37
لماذا لا ترد الديبلوماسية المغربية بقوة على من يحشر نفسه في القضية الوطنية ؟ ؟ ؟ وآخر من يتحدث عن الانفصال هم الإسبان !!! يحتلون سبته و مليلية ، ويعانون من انفصال كتالونيا و الباسك !!!
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13
10 - مغربي حر الخميس 17 يناير 2019 - 23:41
اسبانيا تتحرش بنا ...يجب على المغرب الا يسكت عن هذه الاستفزازات وان نرد بالمثل ...ونقطة ضعف اسبانيا هو اقليم كتالونيا ...تريدون دعم الجبهة البوليزاريوا سندعم كتالونيا
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12
11 - زهير الخميس 17 يناير 2019 - 23:45
حزب "بوديموس" المعاق يمد يده إلى معاق مثله, وتبقى الصحراء مغربية و المغرب صحراوي للأبد
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12 - ahmed faras الخميس 17 يناير 2019 - 23:46
Tout le sud de l’Espagne appartient au Maroc à l'époque Messieurs les radicalisme.
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13 - كتبيعو ثرواتنا فابور وهذا خطاء الخميس 17 يناير 2019 - 23:47
نهار تديرو شي اتفاقية مع الاتحاد الاروبي خاصكم تشاورو مع الشعب هو الاول.
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14 - العبدي الخميس 17 يناير 2019 - 23:48
وعلى اليسار المغربي ان كان يحب وطنه ان يتحرك لدعم و استقبال بمقراته رئيس حكومة القبائل السيد فرحات مهنى ودعمه سياسيا وكدالك الكتﻻن المعارضين من اجل التوازن بدل التشويش الفارغ على الحكومة الحالية. .
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15 - aziz الخميس 17 يناير 2019 - 23:52
عندنا اليسار ناعس خاص حتى يخورهم شي حد عاد يفيقوا. ماكاين لا يسار ولا يمين ولا وسط أصبحوا كلهم أحزاب تجارية إذا لم يستفد لا يعمل. شوفوا على وطنية لما الإنسان يتلاعب بالقضايا الوطنية. وبالأخص القضية الأولى. التي وجب على كل الأطياف ان يتكلموا بلسان واحد. وصوت واحد وفكر موحد. خلي يسارك ووسطك ويمينك للتبزنيس يكفي. القضية تكتسي واجب وطني مختلف وسيدنا رسم خريطته بأن تكون هناك سياسة هجومية. والي دار شي حاجة للوطن لا يمنها.
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