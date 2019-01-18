المالكي يمثل الملك في تنصيب رئيس مدغشقر‎

هسبريس من الرباط

سيمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملك محمدا السادس في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية مدغشقر الجديد، أندري نيرينا راجويلينا، بالعاصمة "أنتاناناريفو" غدا السبت، حيث سيكون مرفوقا بمحسن جزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي.

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى أندري نيرينا راجويلينا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر، أعرب خلالها عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق للرئيس الجديد في مهامه السامية.

وفي ذات البرقية، استحضر الملك الزيارة التي قام بها في نونبر 2016 لمدغشقر، والتي حظي فيها باستقبال حار مفعم بمشاعر الحفاوة والترحيب، معبرا عن سعادته بلقاء شعب شقيق، تجمعه بالعائلة الملكية وبالشعب المغربي أواصر تاريخية وثيقة.

وأضاف الملك أن هذه الزيارة مكنت، بفضل ما يربط بين البلدين من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، من إرساء أسس تعاون يتسم بمزيد من الكثافة والمتانة، ويصبو إلى دعم جهود جمهورية مدغشقر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، أكد الملك عزمه الوطيد على العمل مجددا مع الرئيس أندري نيرينا راجويلينا من أجل الارتقاء بشراكة البلدين إلى مستوى نموذجي، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين وبما يسهم في دعم السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.