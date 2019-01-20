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كُتّاب وآراء
بوريطة يُمثل الملك في "قمة بيروت" وسط غياب قادة دول عربية
مثَل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الملك محمدا السادس في أشغال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، التي تنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت يومه الأحد تحت شعار "الإنسان محور التنمية".
وتنعقد هذه القمة العربية بعد ستة أعوام من انقطاعها منذ قمة الرياض 2013 وسط غياب معظم الملوك والرؤساء العرب، إذ لم يشارك فيها سوى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون؛ بينما أوفدت باقي الدول رؤساء حكومات أو وزراء خارجية أو وزراء مالية.
وتتركز أشغال هذه القمة على دراسة تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية السابقة (الكويت 2009، شرم الشيخ 2011، الرياض 2013)، والملفات المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة العربية وبالأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى القضايا المتصلة بالسياحة والثقافة والاقتصاد الرقمي ومكافحة الفقر وتنمية المرأة والطفل ودعم الشباب.
وذكرت تقارير دولية أن العديد من رؤساء الدول العربية ألغوا مشاركتهم في القمة الاقتصادية بعدما أكد ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول مشاركتهم، وأشارت المصادر ذاتها إلى اختلاف الدول العربية بشأن الملف السوري والنزاعات الداخلية في لبنان.
وأوردت التقارير أنه "على الرغم من أن القمة العربية الاقتصادية ليست بنفس أهمية قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في تونس في مارس المقبل؛ لكنها شهدت حضور العديد من القادة عندما عقدت آخر مرة في الرياض".
وافتتح الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية، وقال: "لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب وإنما لمعالجة نتائجها على اقتصاد بلداننا".
وأضاف الرئيس اللبناني أن "الحروب الداخلية وتفشى ظاهرة الإرهاب والتطرف واندلاع موجات النزوح واللجوء أثرت سلبا على مسيرة التنمية"، داعيا اللاجئين السوريين إلى العودة إلى وطنهم، ولاسيما للمناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها.
وطالب رئيس الجمهورية اللبنانية، في كلمة بمناسبة افتتاح القمة العربية التنموية المنعقدة ببيروت بمشاركة 20 دولة عربية، بتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها وتطورها.
وكانت الأشغال التحضيرية لهذه القمة قد انطلقت يوم الخميس الماضي على مستوى كبار الموظفين والخبراء في الدول العربية، تلاها اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب أول أمس الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
"اتفق العرب على ألا يتفقوا "
الذي يجب علينا العودة للخلف لمعرفة منبع انطلاق المقولات الثابتة لمسألة عدم اتفاق العرب أو المسلمين ،التي خرجت، بكل حمولاتها الثقافية التي حمتلها عبر الزمن ، في الأساس من منطلق ديني مغلوط ،استنادا لحديث لا تعرف مدى صحته، إلا أنه شكل وعاء للمقولة ، والتي تروي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه ثلاث خصال، فأجابه في اثنتين ولم يجبه في الثالثة «أن لا يلبسنا شيعا»، وهي الخاصة بوقوع الفتنة والشقاق والاختلاف بين المسلمين أنفسهم، والتي رسخ لفكرة أن العرب لا يتفقون أبدا
اللهم دم على مكلنا المفدى العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات .
الجامعة العربية وهم واكذوبة وقد وصفها الدكتور سعد الركراكي بأنها نادي للأماني العربية.
العرب والغير العرب ابتلعوا الخدعة.
ما اصعب ان يقنعك احد بانتظار ما لن يأتي ابدا.
قمة يائسة وميؤوس منها لنظرا لان اغلبية الدول ليست لها سيادة وطنية وزعمائها بياادق في خدمة الغرب