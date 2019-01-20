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الرئيسية | سياسة | بوريطة يُمثل الملك في "قمة بيروت" وسط غياب قادة دول عربية

بوريطة يُمثل الملك في "قمة بيروت" وسط غياب قادة دول عربية

بوريطة يُمثل الملك في "قمة بيروت" وسط غياب قادة دول عربية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 20 يناير 2019 - 13:00

مثَل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الملك محمدا السادس في أشغال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، التي تنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت يومه الأحد تحت شعار "الإنسان محور التنمية".

وتنعقد هذه القمة العربية بعد ستة أعوام من انقطاعها منذ قمة الرياض 2013 وسط غياب معظم الملوك والرؤساء العرب، إذ لم يشارك فيها سوى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون؛ بينما أوفدت باقي الدول رؤساء حكومات أو وزراء خارجية أو وزراء مالية.

وتتركز أشغال هذه القمة على دراسة تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية السابقة (الكويت 2009، شرم الشيخ 2011، الرياض 2013)، والملفات المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة العربية وبالأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى القضايا المتصلة بالسياحة والثقافة والاقتصاد الرقمي ومكافحة الفقر وتنمية المرأة والطفل ودعم الشباب.

وذكرت تقارير دولية أن العديد من رؤساء الدول العربية ألغوا مشاركتهم في القمة الاقتصادية بعدما أكد ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول مشاركتهم، وأشارت المصادر ذاتها إلى اختلاف الدول العربية بشأن الملف السوري والنزاعات الداخلية في لبنان.

وأوردت التقارير أنه "على الرغم من أن القمة العربية الاقتصادية ليست بنفس أهمية قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في تونس في مارس المقبل؛ لكنها شهدت حضور العديد من القادة عندما عقدت آخر مرة في الرياض".

وافتتح الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية، وقال: "لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب وإنما لمعالجة نتائجها على اقتصاد بلداننا".

وأضاف الرئيس اللبناني أن "الحروب الداخلية وتفشى ظاهرة الإرهاب والتطرف واندلاع موجات النزوح واللجوء أثرت سلبا على مسيرة التنمية"، داعيا اللاجئين السوريين إلى العودة إلى وطنهم، ولاسيما للمناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها.

وطالب رئيس الجمهورية اللبنانية، في كلمة بمناسبة افتتاح القمة العربية التنموية المنعقدة ببيروت بمشاركة 20 دولة عربية، بتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها وتطورها.

وكانت الأشغال التحضيرية لهذه القمة قد انطلقت يوم الخميس الماضي على مستوى كبار الموظفين والخبراء في الدول العربية، تلاها اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب أول أمس الجمعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اتفق العرب على ألا يتفقوا الأحد 20 يناير 2019 - 13:24
ما أغربها من أمة عربية ، وأغرب بها من أمة ، يصاب المتأمل لحال شعوبها بقدر كبير من الذهول ، في زحمة غيوم التوتر الخانقة المخيمة على أجوائها المزدحمة بالظواهر السلبية ،إنها والله لصورة درامية لاتخلو من سخرية ، ألا تتوحد أمة تعبد إلاه واحد وتتوجه لقبلة واحدة ، إلا على يد القرضاوية والحويني وحول قضايا تافهة وأحداث سخيفة وهامشية كحجاب المرأة ورضاعة الكبير وتفخيد الرضيعة ، وتفاقم التفرق بينها في كل شيء وفي كل مجال ، حتى صدق فيها القول المشهور:

"اتفق العرب على ألا يتفقوا "

الذي يجب علينا العودة للخلف لمعرفة منبع انطلاق المقولات الثابتة لمسألة عدم اتفاق العرب أو المسلمين ،التي خرجت، بكل حمولاتها الثقافية التي حمتلها عبر الزمن ، في الأساس من منطلق ديني مغلوط ،استنادا لحديث لا تعرف مدى صحته، إلا أنه شكل وعاء للمقولة ، والتي تروي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه ثلاث خصال، فأجابه في اثنتين ولم يجبه في الثالثة «أن لا يلبسنا شيعا»، وهي الخاصة بوقوع الفتنة والشقاق والاختلاف بين المسلمين أنفسهم، والتي رسخ لفكرة أن العرب لا يتفقون أبدا
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16
2 - صلاح الأحد 20 يناير 2019 - 13:38
العرب يعيشون اسوء مراحلهم والسبب هو اجتماع اموال النفط وتخلف اصحايه الدين اصبحوا هم من يتحكم فى القرار العربي مع تبعيتهم للصهيوامريكا مما نتج عنه انهم اصبحوا ادوات لتدمير العرب عوض بناء مجتمعاتهم
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9
3 - عربي الأحد 20 يناير 2019 - 13:47
الجامعه ألعربيه تحتاج الي تغيير في الفكر والقيادة ليس شرط ان يرأسها مصري ( متقاعد من وزاره الخارجية المصريه ) .... نريد أناس تملك القرار والتغيير الجميع مرتبط بها وانا ارشح هنا الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وينفض عنها الغبار ويعيد لها قيمتها مثل باقي الاتحادات الدوليه التي في عمرها الزمني اقل وإذا ظل الحال الي ما هو عليه فعلا الدول ألعربيه السلام وإنشاء او الانضمام الي تكتلات اخري لها قيمه
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2
4 - الاندلسي الأحد 20 يناير 2019 - 13:47
على ماذا يجتمعون و قلوبهم متفرقة.. و ليس يهمهم سوى رضا الغرب و اسرائيل؟؟
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9
5 - مغربي الأحد 20 يناير 2019 - 13:47
ما الفائدة الحضور في القمة مبعثرة فاشلة بالجميع المقاييس.؟
اللهم دم على مكلنا المفدى العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات .
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-7
6 - جاسم الأحد 20 يناير 2019 - 13:54
الاتحاد الاوروبي قائم على الانتماء لأوروبا رغم الاختلاف في الدين( كاتوليك وبروتستانت واورتودوكس)، الاتحاد الافريقي كذلك واتحاد دول جنوب امريكا كذلك، ونحن عندنا جامعة الدول العربية قائمة على العرق وتمنى بذلك اقضاء معظم سكان افريقيا الشمالية و سكان دول عديدة كالعراق وسوريا مثلا وهذا هو السبب الاساسي في ان هذا التجمع لم ولن ينجح ابدا.
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7 - سكزوفرين الأحد 20 يناير 2019 - 14:00
كالك الأمة العربية
الجامعة العربية وهم واكذوبة وقد وصفها الدكتور سعد الركراكي بأنها نادي للأماني العربية.
العرب والغير العرب ابتلعوا الخدعة.
ما اصعب ان يقنعك احد بانتظار ما لن يأتي ابدا.
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8 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 20 يناير 2019 - 14:04
القمم العربية الاقتصادية في هذه الظروف لا فائدة منها سناخذ على سبيل المثال العلاقات المغربية الجزائرية فهي شبه مقطوعة منذ 1975 الى اليوم و الحدود مغلقة كذالك من جانب واحد منذ ربع قرن بالرغم من مناشدة جلالة الملك محمد السادس للنظام الجزائري بفتح باب الحوار المباشر لاعادة العلاقات الى طبيعتها فعن اي شيئ و اي اهداف اقتصادية سيتناقش فيها وفدا البلدين مادامت الحدود مغلقة و حرب سياسية طاحنة فالمغرب تصرف بحكمة و بعد نظر حينما طور علاقاته التجارية و الاقتصادية مع القارة الافريقية و دول الاتحاد الاوروبي و كذالك مع بعض الدول العربية الشقيقة البعيدة جغرافيا عن المغرب العربي فالنظام الجزائري لو استثمر مئات ملايير دولارات التي اهدرها على تفاهة البوليساريو في موريتانيا و المغرب و تونس لاصبحت الجزائر مثل ماليزيا و الامارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية لكنه فضل صرفها على الريح و الزوابع الرملية بالصحراء المغربية فالدول العربية تحتاج الى عشرات السنين لتعرف انه لا سبيل لتطورها سوى في الابتعاد عن الصراعات النفسية التافهة فيما بينها التي تولد الحقد و الكراهية فالعرب يمتلكون كل شيئ لكن تنقصهم العبقرية
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9 - دمحم الأحد 20 يناير 2019 - 14:05
اطلب الله المحتاج أن يرزقه و إلى الغني أن يزيده و إلى العدو أن يقدمه و ان يصلح ما فينا هن غدا في القلوب و حب الكرسي و لو بالقتل و الإبادة. هناك معلق أشار إلى الدين. اقول له هناك دوله واحدة يترأسها ديني اما الباقي فهم لا كفار و لا عرب. أما الجامعة العربيه لابد من التداول على الرأسه سنويا و ان يكون الريس ليس بانتمائهم للوزراء و لا سياسي بل اقتصادي و وطني و مشهود له بالنزاهة و الشفافية. أما في يومنا هذا فلا خير في الجامعة العربيه و لا في الاتحادات وووو هي مجرد أكاذيب عن الشعب.
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10 - CITOYEN الأحد 20 يناير 2019 - 14:06
لبنان اهلكتها سياسة البنك الدولي 48في المائة من من اموله تذهب للديون التي اغلبها تعود الى فرنسا والسعودية يليها المغرب الذي يطبق عليه نفس السيناريو
قمة يائسة وميؤوس منها لنظرا لان اغلبية الدول ليست لها سيادة وطنية وزعمائها بياادق في خدمة الغرب
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