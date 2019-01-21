المالكي ينقلُ رسالة الملك لرئيس مدغشقر الجديد

هسبريس من الرباط

مثّل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملك محمدا السادس في مراسيم تنصيب أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر الجديد، بالعاصمة أنتاناناريفو .

واستقبل رئيس الجمهورية الجديد رئيس مجلس النواب، والذي كان مرفوقا بكل من محسن جزولي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الافريقي ومحمد بن الجيلالي سفير المملكة المعتمد لدى مدغشقر.

خلال هذا الاستقبال، جدّد المالكي، باسم الملك محمد السادس، تهنئة فخامة الرئيس أندري نيرينا راجويلينا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر، وأعرب له عن أصدق المتمنيات بالتوفيق في مهامه لتحقيق ما يصبو إليه شعب مدغشقر، من تقدم وازدهار.

وأعرب رئيس مجلس النواب للرئيس الجديد عن ارتياح العاهل المغربي "لما يربط المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل"، مذكرا بـ"زيارة الملك محمد السادس لمدغشقر سنة 2016 والتي حظي خلالها جلالته باستقبال حار مفعم بمشاعر الحفاوة والترحيب من طرف الشعب الملغاشي الشقيق والذي تجمعه بالعائلة الملكية وبالشعب المغربي أواصر تاريخية وثيقة".

وشدد المالكي، كما جاء في رسالة تهنئة الملك، على "حرص المملكة على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين دول الجنوب".

من جانبه، ثمّن الرئيس المنتخب أندري نيرينا راجويلينا عاليا رسالة التهنئة التي بعث بها ملك المغرب، وأعرب عن "تأثره لحرص جلالته على المشاركة في مراسيم تنصيبه واعتبره تقديرا كبيرا لجمهورية مدغشقر ولرئيسها المنتخب، مؤكدا جودة وعمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر".

وقال الرئيس الجديد، وفقا لبلاغ صادر عن مجلس النواب، "إنه والشعب الملغاشي يكنان احتراما كبيرا لجلالة الملك وللشعب المغربي، لما يجمع بينهما من أواصر تاريخية إنسانية عميقة ومتينة".

وأكد الرئيس الملغاشي "تقديره لكل ما يقوم به جلالة الملك سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القاري، ولسياسته التي تهدف إلى الاندماج الإقليمي والانفتاح على كل الشركاء والأصدقاء على أساس المصالح المتبادلة والمتكاملة لما فيه خير الشعوب"، معبرا عن رغبته في زيارة المغرب والتعرف على مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة الشعب المغربي.