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الرئيسية | سياسة | الكونغرس الأمريكي يتجه لاعتماد قانون مالية داعم لصحراء المملكة

الكونغرس الأمريكي يتجه لاعتماد قانون مالية داعم لصحراء المملكة

الكونغرس الأمريكي يتجه لاعتماد قانون مالية داعم لصحراء المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 20 يناير 2019 - 18:00

بعد تلويحه بتمرير مشروع قانون مثير للجدل يستثني الصحراء من الدعم السنوي المقدم للمملكة المغربية، يبدو أن الكونغرس الأمريكي يتجه نحو التراجع على هذا النص الذي هدد بنسف العلاقات التقليدية التاريخية بين الرباط وواشنطن.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الشهر الماضي على مقترح مشروع لميزانية الدولة لسنة 2019 جاء شقه المتعلق بالمساعدات الخارجية مخالفاً لتطلعات المغرب وللغة التي دأب المشرع الأمريكي على اعتمادها بخصوص قضية الصحراء، لكن يبدو أن تحركات قوية جرت بين صناع القرار في البلدين ستسفر عن طرح صيغة جديدة من المشروع لصالح المملكة المغربية.

وأكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن النسخة الأخيرة من المشروع الخاص بالمساعدات الأمريكية برسم قانون المالية المعروض حالياً، "تنص فعلا على استعمال الأموال الموجهة إلى المغرب أيضا بالصحراء المغربية، كما جرت العادة في السنوات السابقة".

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "النقاشات لم تنته بعدُ وتتجه لصالح المغرب، لكن يجب التصويت على الصيغة الجديدة من قبل الكونغرس الأمريكي في غضون اليومين المقبلين لتصبح معتمدة رسمياً".

وأثار المقترح السابق الذي أوصى باستثناء الصحراء من المساعدات المالية المقدمة للرباط جدلا واسعا بين الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصا أنه يُشير إلى منطقة الصحراء ككيان منفصل عن المغرب.

وكانت مصادر هسبريس قد استبعدت أن تتم الموافقة على مشروع القرار المعادي للمغرب، الذي هللت له الصحف الموالية للجزائر والبوليساريو بشكل واسع على اعتبار أنه تم اعتماده نهائيا.

ونبه محللون مغاربة وقتها من التحرك الذي يقوم به اللوبي الجزائري مؤخرا داخل دواليب الإدارة الأمريكية، وقال الخبير الدبلوماسي سمير بنيس، في تصريح سابق لهسبريس، إنه في حالة اعتماد المشروع من قبل مجلس الشيوخ "قد يشكل كبوة كبيرة للمغرب ويضرب عرض الحائط المكاسب التي حققتها المملكة في الكونغرس خلال السنوات الأربع الماضية، التي اعتمد فيها المشرعون الأمريكيون لغة محابية للمغرب تدعم سيادته على الصحراء بشكل ضمني".

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أورد في قانون المالية برسم سنة 2018، كما هو الحال في قانون مالية 2017، أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد الله الحارث الأحد 20 يناير 2019 - 18:14
يعلم الله ماذا سنقدم من تنازلات في كرامتنا، واستقلالية قرارنا، ومبادئنا (إن بقيت لنا مبادئ) وفي دعمنا لقدسنا الأسير ولإخواننا الفلسطينيين بموجب هذا الابتزاز السنوي الذي لا نهاية له !!
* الخزي والعار لنظام الجنرالات المعقدين في الجزائر على هذه التصرفات التي لا تليق بكرامة الرجال (وأنى لعبيد فرنسا معرفة معنى الرجولة ومعنى الكرامة)
* العيب كل العيب على دبلوماسيتنا الفاشلة التي لا تعرف انتزاع الحقوق ورفع الهامة وصيانة الكرامة.
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2 - حداوي الأحد 20 يناير 2019 - 18:15
Le Maroc doit refuser l'aide américaine si elle exclut nos provinces du sud المغرب في صحراءه الى أن يرث الله الأرض وما عليها
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3 - تاغنجة الأحد 20 يناير 2019 - 18:27
المرتزقة يعيشون في الاوهام مند اوهمهم القدافي وبومدين انهم يشكلونا شعبا ويمتلكون دولة اغفلت عن الاشارة اليها كل كتب التاريخ ويعتقدون ان المغرب يعيرهم ادنى اعتبار وهم مجرد كراكيز يحركهم حكام الجزائر للتضييق علىغريمه المغرب
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4 - jawad الأحد 20 يناير 2019 - 18:29
العقلية العسكرية تبذر الأموال الجزائرية و ،المواطن في حاجة ماسة إليها.تخلف العرب للأسف.الغرب يبحث عن التكتلات والعرب عن التفرقة!.
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5 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 20 يناير 2019 - 18:31
تحركات الدبلماسية المغربية تعطي ثمارها في الحين و تصويت البرلمان الاوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب و اعترافه بسيايدته على صحرائه سيكون له انعكاسات ايجابية على مسار قضية الصحراء المغربية فقرار الكنغريس الامريكي الذي يعترف للمغرب بسيادته على صحرائه من خلال المساعدات الاقتصادية التي تشمل جميع الاراضي المغربية من طنجة الى لكويرة يعني السير في الاتجاه الذي سار عليه البرلمان الاوروبي كقوة عظمى عالمية فالنظام الجزائري استهلك كل جهده الدبلماسي و تبخرت اموال نفطه و غازه و سيحصد الا الريح و الزوابع الرملية و الصفعات المتتالية و الشيئ الذي مازال لم يستوعبه هو ان مليشيات البوليساريو لا تمثل الصحراويين المغاربة و كيانها الذي تاسس فوق الاراضي الجزائرية غير معترف به امميا او عربيا و اوروبيا هو نظام يلهث وراء السراب بالرغم من فشله على مدى 44 سنة حاول اختراق الادارة الامريكية بدعمه لجماعات الضغط لكن الكل يضحك عليه و يستنزفه جون بولتن هو الذي سيوجه الضربة القاضية للذراع الارهابية للمخابرات الجزائرية لان العلاقات المغربية الامريكية اقوى من تفاهة البوليساريو او اموال سوناطراك السائبة فعلا هو نظام غبي
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6 - Observateur الأحد 20 يناير 2019 - 18:36
الكونغرس الأمريكي يتجه لاعتماد قانون مالية داعم للأقاليم الجنوبية .. وزارة الخارجية الجزائرية بدأت اتصالات مكثفة مع مادورو و موغابي و الموزمبيق لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بهذه القضية و خصوصا مصير "الجمهورية" التندوفية القذافية !
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7 - كولونيا الأحد 20 يناير 2019 - 18:40
لو تكرمتم وقمتم بدكر قيمه المنحه اللاتي سيقدمها الكونجرس إلى المغرب وهل هناك جمعيات أو أو حكوميه أو غير حكوميه تقوم بإعطاء متل هده الهبات للمغرب وكم قيمتها
حبد ان تكون الارقام من سنه الماضيه
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