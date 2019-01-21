24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور
- سرقة بالوعات المجاري
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش"
- بنيعيش: المغرب واعد في قطاع صناعة السيارات
- خطورة الجني المغربي
الروائي خُوسيه ساراماغو .. من صانع أقفال إلى منصّة "نوبل للآداب" (5.00)
في الذكرى الثانية لرئاسة الولايات المتحدة .. ترامب: "أمريكا أولا" (5.00)
مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.50)
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش" - (89)
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور - (73)
- رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران - (68)
- أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار - (35)
- في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي" - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوجار يبحث تفعيل "التعاون القضائي" من رواندا
يقوم وزير العدل، محمد أوجار، بزيارة رسمية إلى رواندا خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، من أجل إرساء وبناء أسس التعاون القضائي مع هذه الدولة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل دينامية وزارة العدل في مجال التعاون القضائي على المستوى الإفريقي، وانسجاما مع توجهات المملكة المغربية بخصوص تقوية العلاقات مع دول القارة السمراء على جميع الأصعدة، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
ويتوقع أن يعقد محمد أوجار لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في مجال العدل، ومع شخصيات سياسية من مستوى رفيع.
وبالمناسبة، قام الوزير، اليوم الأحد، بزيارة إلى المتحف التذكاري للإبادة الجماعية، بحضور المدير العام للبحث والتوثيق حول الإبادة الدكتور جان دمسين كسانابو، وسفير المملكة المغربية بكيغالي يوسف العماني، وبعد ذلك وقّع في الكتاب التذكاري وترحم رمزيا على شهداء الإبادة.
ويرافق وزير العدل وفد رفيع المستوى من وزارة العدل يتكون من عبد الرفيع الرويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وحسن القباب، مدير الميزانية والمراقبة، وليلى منارة وخالد الشرقاوي السموني، مستشارا وزير العدل.