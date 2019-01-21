أوجار يبحث تفعيل "التعاون القضائي" من رواندا

هسبريس من الرباط

يقوم وزير العدل، محمد أوجار، بزيارة رسمية إلى رواندا خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، من أجل إرساء وبناء أسس التعاون القضائي مع هذه الدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل دينامية وزارة العدل في مجال التعاون القضائي على المستوى الإفريقي، وانسجاما مع توجهات المملكة المغربية بخصوص تقوية العلاقات مع دول القارة السمراء على جميع الأصعدة، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

ويتوقع أن يعقد محمد أوجار لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في مجال العدل، ومع شخصيات سياسية من مستوى رفيع.

وبالمناسبة، قام الوزير، اليوم الأحد، بزيارة إلى المتحف التذكاري للإبادة الجماعية، بحضور المدير العام للبحث والتوثيق حول الإبادة الدكتور جان دمسين كسانابو، وسفير المملكة المغربية بكيغالي يوسف العماني، وبعد ذلك وقّع في الكتاب التذكاري وترحم رمزيا على شهداء الإبادة.

ويرافق وزير العدل وفد رفيع المستوى من وزارة العدل يتكون من عبد الرفيع الرويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وحسن القباب، مدير الميزانية والمراقبة، وليلى منارة وخالد الشرقاوي السموني، مستشارا وزير العدل.