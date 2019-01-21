مجلس النواب يقتطع من تعويض صديق والإدريسي

هسبريس من الرباط

اتخذ مجلس النواب قراراً في حق كل من محمد صديق، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، وعبد الله الإدريسي البوزيدي، برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، يقضي بالاقتطاع من تعويضهما الشهري بسبب غيابهما للمرة الرابعة عن الجلسات بدون عذر مقبول.

وجرت تلاوة اسمي البرلمانيين المتغيبين للمرة الرابعة في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الاثنين، ومن المقرر أن ينشر اسماهما أيضاً في الجريدة الرسمية لمجلس النواب والنشرة الداخلية للمجلس إضافة إلى الموقع الرقمي للمؤسسة التشريعية.

وقالت رئاسة الجلسة التشريعية لمجلس النواب إن هذا القرار يأتي تطبيقاً لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 69، وعملاً بمقتضيات المادتين 146 و147 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتغيب محمد صديق أربعة أيام خلال الدورة التشريعية الحالية، أيام 14 و15 و16 نونبر 2018 والجلسة التي عقدت يوم 11 دجنبر 2018. أما عبد الله الإدريسي البوزيدي فتغيب يوم 26 نونبر الماضي، و3 و10 و11 دجنبر 2018.

وكان مكتب مجلس النواب قد قرر أن يعتمد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم تغيبه أي برلماني بدون عذر مقبول، ما يعني أن البرلمانيين صديق والإدريسي يواجهان قراراً بخصم مبلغ 5200 درهم من التعويض الشهري الذي يصل إلى 32 ألف درهم.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر قبل انعقاد الجلسة العامة.

ووضع النظام الداخلي للمجلس عدداً من الأعذار المقبولة من طرف البرلماني المتغيب؛ من بينها حضوره نشاطاً رسمياً بدائرته الانتخابية، أو قيامه بمهمة نيابة أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجوده في إجازة مرضية أو رخصة ولادة، والمشاركة في دورات مجلس الجماعات أو الغرف المهنية.