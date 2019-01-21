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الرئيسية | سياسة | الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان

الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان

الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 21 يناير 2019 - 21:00

قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن "الحكومة الحالية لو قادت المغرب منذ الاستقلال لما وُجدت كل هذه المشاكل التي تعاني منها المملكة"، مطالبا بمقارنة البلاد بالبلدان التي في نفس مستواها، وليس بالبلدان المتقدمة التي تتجاوزها بفارق 200 سنة؛ ولكن رغم ذلك "بُذلت مجهودات كبيرة، وتم التمكن من تقليص المدة"، على حد تعبيره.

وأضاف الداودي، في معرض جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين مساء الاثنين بمجلس النواب، أن "المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي ينشد تحسين وضعيته، فجميع الدول تجري من أجل مستقبل أفضل لشعوبها؛ لكن بفضل العمل الحكومي تم التمكن من جذب الاستثمار"، وزاد: "طوال الـ40 سنة الماضية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد الحلول لجميع المشاكل، ولا يمكن الآن أن نحاسب الحكومة الحالية بالأسابيع".

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي، بعد ملاحظات وجهها الفريق الاستقلالي بخصوص وضعية المناطق الحدودية التي تعاني من التهميش وقلة فرص الشغل، أن "المغرب لديه مناطق حدودية كثيرة، ومع تنصيب الحكومة سنة 2012، وجد العديد من الوزراء أن بعض المناطق لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغيرها، خصوصا في المناطق الشرقية".

وأشار الداودي إلى أنه "لا يمكن ألا يتمتع سكان منطقة بنفس الحقوق التي وفرت لقاطني مدن أخرى"، لافتا إلى "تخصيص مليارات الدراهم من أجل تزويد الشرق المغربي بالماء، وتحلية البحر، وبناء الطرق السيارة والسكك الحديدية، والموانئ، وكل هذا يتابعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن كثب".

وأردف وزير الشؤون العامة والحكامة أن "مسألة الانتقاد سهل جدا"، داعيا النواب البرلمانيين إلى معاينة المشاريع المنجزة، وزاد معلقا على مسألة انتشار التهريب في المناطق الحدودية: "المغاربة توجهوا نحو التهريب قهرا، لأنهم لم يجدوا حلولا ناجعة؛ لكن الحكومة عازمة على توفير فرص شغل تمنح الكرامة للمواطنين، وتجعلهم يشتغلون داخل بلدهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - معلقة الاثنين 21 يناير 2019 - 21:06
فين هد شي متكولش ليا فالمغرب وحتى ايلا كان غادي يكون فشي مسلسل مغربي ولكن ديما نهاية بحالها بحال الواقع ديما مرة
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24
2 - رشداوي مدغري الاثنين 21 يناير 2019 - 21:09
 "المغاربة توجهوا نحو التهريب قهرا، لأنهم لم يجدوا حلولا ناجعة؛ لكن الحكومة عازمة على توفير فرص شغل تمنح الكرامة للمواطنين، وتجعلهم يشتغلون داخل بلدهم".
التهريب كاين كاين لماذا لا تجدون له حلا كي يصير قانونيا؟
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12
3 - mounir paris الاثنين 21 يناير 2019 - 21:10
هههههه وناري على كدبا والله عضيم إلى درتي شي حاجه كيف كيفهم
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19
4 - Mourad الاثنين 21 يناير 2019 - 21:11
اسال هل هؤلاء الوزراء يتركون وجوههم في المراحيض صباحا ثم يخرجون للافتاء
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33
5 - سكزوفرين الاثنين 21 يناير 2019 - 21:12
ومن قادها اسي الداودي ما تقوله خطير.
عدد الوزراء واجورهم هو مقياس إرادة الحكومة في اصلاح احوال الشعب.
الشعب دابا هو للي كيخدم عليكوم باش تبرعوا ففرنسا.
من منعك من تسقيف اسعار المحروقات ابا حسون.
جاوب يالله
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23
6 - مواطن في الدرك الاسفل الاثنين 21 يناير 2019 - 21:13
تحدث كما تشاء السي داودي وانت الذي تتقاضى الملايين و تسكن في احياء راقية جدا.. اما نحن لن اكذب عليك اذا قلت لك اني لم استطيع ان اوفر حتى الطعام لاسرتي وانا موظف اتقاضى 3800 درهم واكتري ب 1600 درهم و اقتطاع بنكيران ينتظرني هذا الشهر .. لا حول ولا قوة إلا بالله
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37
7 - هروكي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:13
الرفاهية والأمان !!!! السيد يتكلم عن الآخرة
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32
8 - خالد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:14
والله اسكن حيّا ب م ع حي الزدهار..نعيش السيبة نهارا و الظلم ليلا...النجارة الحدادة دون رخص...وقاعة حفلات رخّص لها بعد شكاية السكان....اذن بعد كلام الداودي سنعيش الامان والراحة؟؟؟؟؟!!!!!!
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14
9 - سعد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:15
هاد الاخوان ديال العدالة والتنمية دايما كيجبدو الحكومات السابقة او المجالس الجماعية السابقة باش يبررو الفشل ديالهم .اسطوانة حافية
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28
10 - عصام الوجدي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:15
نعم لقد اوقفتم التهريب المعيشي على الجهة الشرقية . وأوقفتم بذلك كل نشاط تجاري و اتيتم باستثمارتكم انتم وابنائكم و جعلتم من الجهة الشرقية جهة استهلاكية ولا تنتج شيئا . التجارة في وجدة مبوكرة . دعيناكم الله ايها الدئاب الملتحية . خرجتو على الجهة الشرقية .
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0
11 - jalal الاثنين 21 يناير 2019 - 21:15
علی ما اظن لو مكثم الی قيام الساعه فلن تزيدوا الشعب الا خساره ولن تری الاجيال الاتيه الا ما وجده الجيل الحالي نحن العرب كتب علينا الشقاء والذل طالما وجد شعب بعيد عن الدين والله وحكومات استغلت الفرصه تتلاعب بالدين كما احبت تحل ما تشاء وتزيد وتحرم ما تشاء
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1
12 - hassan brasil الاثنين 21 يناير 2019 - 21:16
مؤسسة الحكومة هي مؤسسة استمرارية ولا تتوقف , اذا دخلتم الى الحكومة عليكم حلول امشاكل السابقة وليس نحن وجدنا المشاكل , الى جبتو ٢٠ مقعد ف الانتخابات التشريعية اجي عكر للمغاربة , الا في حالة واحدة ان الشعب لازال يرضى بالدل و التبلحيس , انشري يا جريدة من فظلكم .
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13 - بو لحية..أوهو ! الاثنين 21 يناير 2019 - 21:17
آلله آودّي! الرفاه والأمان اللي شفناه في هاذ 8 سنين نشوفوه فيما تبقى من ولاية الإخونجية...والله صوتي لا خذاه شي بو لحية...وأقول : لا للأحزاب الدينية...
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14 - المنتصر الاثنين 21 يناير 2019 - 21:18
راه الشعب عاق بيكم تحضرون للإنتخابات 2021
لانرجو منكم شيئا سوى الإنسحاب
لأن رائحة الخيانة زكمت الأنوف
وظهرتم على حقيقتكم
ياتجار الدين
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15 - الحب المشروط الاثنين 21 يناير 2019 - 21:18
بعد اعفاء بنكيران تم اعطاءه 70 مليون سنتيم كمنحة وبعد اشهر جاءت تعليمات ملكية لتمكينه من "تقاعد استثنائي" (بعد عبد الله براهيم وعبد الرحمان اليوسفي).بنكيران اعتبر تقاعده حقا واعلن انه لايمتلك اي عقار في المغرب (كلشي في اسم المدام) وانه احتفظ بالسيارة لانها هدية شخصية من محمد6.وهذا يفسر تعبيره عن حبه الكبير للملك بحماس مؤخرا
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16 - rachid الاثنين 21 يناير 2019 - 21:19
هاها و٩ مليون تقاعد.كل شيء كان رخيص بنصف تمن اليوم او أقل والضراءب نصف ضراءب اليوم او أكثر. الكهرباء والماء والبنزين و أثمنة القطار وووو. أين كانت وأين أصبحت في عهدكم. والمستشفيات والتعليم أين كانت وأين أصبحت. الرفاهية هي لي كانت اما الان القهرة والحكرة لاتعليم لاصحة لا لا لا .
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17 - محارب سابق الاثنين 21 يناير 2019 - 21:20
الله يحفظ....
كن قدتم المغرب منذ الاستقلال لكنا في خبر كان. بانت الملامح من سبع سنوات فقط كلي شيء بالبلاد في تقهقر و خاصة الأساس او دعامات كل الام و هم : الصحة:فامة موبوئة زائلة.
التعليم:فامة جاهلة بائدة.
العدل: حدث و لا حرج مع قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.
اما الأسعار عرفت في عهدكم ارتفاعات بسرعة الصواريخ الأمريكية.
تجميد المعاشات.
اللهم نسألك السلامة في الاتي.
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18 - محمد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:20
انها حكومة الاخوان فعلا لانها تجمع العدالة والتنمية والاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي
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19 - متضرر الاثنين 21 يناير 2019 - 21:20
لاحول ولا قوة إلا بالله، أفقرتم الطبقة الوسطى وأنهكتم الطبقة الفقيرة ولا تخجلون، على من تكذبون....؟؟؟
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20 - %%%%% الاثنين 21 يناير 2019 - 21:20
daoudi vit dans une bulle ou dans un cocon .et ce qui est sûr c qu il a perdu sa memoire .avant 2012 tu galéré toi et ton parti dans les rues .maintenant apres avoir goûté au delice du pouvoir vous parlez comme un extra terrestre..oui je critique et c tres facil .mais c vous et tes semblables qui on pris le pouvoir pour faire le changement .mais vous avez commencé par vous meme. c normal. tous les marocains sont des opportunistes sauf une poignée de gens .vous n avez jamais pris vos cv et fait le tour des sociétés pour un boulot miserable et des sous de misere la ou tous les droit sont bafouille les licenciements comme bonjour. de quel travail vous parlez .6%des marocains ont toutes les richesse du pays et le reste sont comme des zombie qui boufera l autre . j attends comme la plupart des marocains le jour j devant dieu .pour vous voir.
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21 - متـــــــــــألم الاثنين 21 يناير 2019 - 21:21
حقيقة انجازات حارقة.منها:

1/ تخريب التعليم بشكل مأساوي. 2/ تخريب الصحة بصورة فظظظيعة. 3/ تدمير الشباب بنعت يصعب وفصه. والله احفظ من الخفي الأعظم.
دعاوى البلاء تابعاكم .. انتظروها فهي لكم بالمرصاد.
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22 - berkani الاثنين 21 يناير 2019 - 21:22
المومن يلدغ من الجحر مرة واحدة، والله فيكم لا تقت،أكبر إحباط عرفناه امعاكم انتوما، لا تقة في احد بعد الآن، زدتونا فقرا على فقر،من الآخر احشيتوهالنا.
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23 - مراد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:22
مادام ليس هناك تفعيل لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة فلا شيء من الاحلام ولو الصغيرة منها ستتحقق في هذا البلد الذي ضاق فيه درعا شعب صبور...فاللهم انصرنا على الظالمين
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24 - متتبع الاثنين 21 يناير 2019 - 21:23
تعاني آلاف الممرضات القابلات خريجات المعاهد العليا للتمريض التابعة للدولة من البطالة والعطالة منذ سنوات طويلة ،بينما يحتل المغرب مراتب متأخرة عالميا على مستوى نسب وفيات الأطفال أثناء الوضع والأمهات على حد السواء ،وأمام شح وقلة المناصب المالية سنويا المخصصة لتوظيف هذه الفئة ،يبقى مصيرهم المعاناة في البطالة ،رغم أن الخصاص يبقى مهول في هذا الصنف من الممرضات في مختلف المستشفيات ودور الولادة .
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25 - فرانكفورت الاثنين 21 يناير 2019 - 21:24
ربما يتكلم عن حكومة ألمانيا واخطأ الشعب الموجه له الخطاب
أما نحن كشعب هده الأسطوانة حفظتها ولنا نسخ منها فلاداعي للتكرار لانه يسرطن عقول الشباب
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26 - مشجع لفريق الجيش الملكي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:24
المشروع الاسلامي فشل و كره المغاربة في تجار الدين يقية يتيم و ماء العين لا نريد تجار الدين في الحكومة ونريد إخراج الدين من الدولة..نريد أن نجعل المغرب مثل ألمانيا و اليابان الدين بينك و بين الله الخدمة عطينا المفيد..
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27 - مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:26
تصريحات الداودي وزير سنترال تستفز المغاربة مثل كبير الباجدة المخلوع بنكيران رئيس الحكومة السابق الذي يستفيد من ريع سياسي فاسد دون موجب حق...
لدى على الداودي الكف عن هذا الخطاب البرغماتي الشعبوي الانتفاعي الفاسد و الكاسد و الذي يرغب من خلاله تلميع صورة محكومتهم الفاشلة المسيطر عليها من طرف طغمة خدام الدولة و دكاكين الريع السياسي الفاسدة خصوصا و أنه لم ينجز أي شيء لمصلحة المستهلك طيلة تدبيره لقطاع المقاصة و المحروقات و ارتفاع أسعارها المتواصل و عدم قدرته على مجابهة لوبي و مافيا هذا القطاع المستنزف للقدرة الشرائية لشرائح الشعب و منهم مستعملي الطرق و السيارات والشاحنات...
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28 - هشام الاثنين 21 يناير 2019 - 21:26
شر البلية ما يضحك هههههههه..من نهار شفناكم والمزيرية لصقانا..
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29 - Daoudi الاثنين 21 يناير 2019 - 21:26
وضعنا فيكم الثقة فخدلتمونا. رفعناكم إلى فوق فبصقتم علينا. رب ملحد تقضى على يديه حاجات الناس. وبئس متأسلم مقنع يضحك على عقول من وضعوا فيه الثقة. كتبتم كتابكم في الدنيا لتضللوا عقولا بسيطة. فهل أنتم قادرون على كتابة كتاب الآخرة لتضللوا من خلقكم ويعلم وسواس صدوركم. المال فان والدنيا فانية. كم عددكم سوف يأتي الله بقلب لم يمسه صدأ السياسة؟ قلة منكم نحترم وهم على رؤوس الأصابع معدودون.. وكثيركم دخل جحر الضب وهو لايعلم أنه لايعلم ولكن في المصلحة دين غير الاسلام. ضعفنا رفعناه للذي من أجله اخترناكم..
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30 - حسن الاثنين 21 يناير 2019 - 21:26
لو خصلتم على الحكم من عهد الاستقلال كن المغاربه حتى واخد ما خدام وكن ختي مغربي ما يلقى فين يسكن انتم في ظرف نده قليله اصبختم بالفيلات والسيارت الفارهة الله يعطينا وجهك يا مجموعة تجار الدين المنافقين ما فعلتم بالشعب لم يفعله اليهود لعنه الله عليكم جميعا وعلى حزبكم
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31 - مصطفى المذكوري الاثنين 21 يناير 2019 - 21:27
ما أثار دهشتي هو قوله لو حكمنا المغرب منذ الاستقلال لكان المغرب بلد متقدم جدا.
من نيتو كيهدر هاد السيد وجهو قاصح بزاف هاد الكوارث لي دارو باقي ما كفاو
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32 - rida الاثنين 21 يناير 2019 - 21:28
نحن متفقين معك بأن المغرب من بلدان العالم الثالت وليس كالبلدان امتقدمة هدا متفق عليه.
ولاكن لمادا مطبق على المغرب الضرائب مثل الدول المتقدمة
ولمادا لم يطبق قانون الاجرة للعمال و الموضفين مثل البلدان المتقدمة
ولمادا نجد بعض المواد في المغرب أغلى من البلدن المتقدمة
ولمادا وزير في البلدان المتقدمة يسكن في شقة و وزير في المغرب يسكن أحسن فيلا أو له في كل مدينة فيلا حتى في اروبا يملك فيلا
فالكلام طويل وهناك بزاف ميقال نتمنى من الله ان يخلصنى منالضالمن
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33 - بركاك في الطاليان الاثنين 21 يناير 2019 - 21:29
من خلال كل الاحزاب التي سيرت الحكومة. كلهم منافقون. كاذبون. خادعون. يعيشون في اقتصاد الريع و الامتيازات. حتي بن كيران لي قلنا جاا باش ايحارب الريع، استفاد من الريع 10.000 دولار تقاعد كل شهر مدي الحياة.
لا اسلامين لا شيوعين لا علمانين. كلهم مغاربة. و انتم تعرفون النغاربة.. جريو علي ريوسكم. خدوو حققكم باي طريقة...........
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34 - معلق الاثنين 21 يناير 2019 - 21:30
حكومة الوعود الزائفة فعلتم ثم فعلتم جزاكم الله أحسن الجزاء لا يخفى على أحد ماقدمتموه للشعب المغربي حتى بدأ يكره الإنتماء لهذا البلد الذي جعلتهم شعبه حقلا للتجارب إنه شعب صبور لكنه ليس مغفل لتستغفلوه بشعاراتكم المزيفة فالخوف كل الخوف أن ينتفض انتفاضة لاتبقي ولا تذر فهدفكم تدمير الوطن والمواطنين إذا كانت حكومة تبحت عن الحلول من خلال جيوب شعب مقهور لإغناء الغني وإفقار الفقير فانها حكومة انتهازية تلهث وراء ارضاء أصحاب رؤوس الأموال إعجابهم يسيل ورائها .الأموال التي جمعتها من خيرات البلاد وارزاق العباد اتقوا الله أن كان في قلبكم ذرة إيمان باليوم الآخر .
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35 - معلق الاثنين 21 يناير 2019 - 21:30
حكومة الوعود الزائفة فعلتم ثم فعلتم جزاكم الله أحسن الجزاء لا يخفى على أحد ماقدمتموه للشعب المغربي حتى بدأ يكره الإنتماء لهذا البلد الذي جعلتهم شعبه حقلا للتجارب إنه شعب صبور لكنه ليس مغفل لتستغفلوه بشعاراتكم المزيفة فالخوف كل الخوف أن ينتفض انتفاضة لاتبقي ولا تذر فهدفكم تدمير الوطن والمواطنين إذا كانت حكومة تبحت عن الحلول من خلال جيوب شعب مقهور لإغناء الغني وإفقار الفقير فانها حكومة انتهازية تلهث وراء ارضاء أصحاب رؤوس الأموال إعجابهم يسيل ورائها .الأموال التي جمعتها من خيرات البلاد وارزاق العباد اتقوا الله أن كان في قلبكم ذرة إيمان باليوم الآخر .
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36 - مراقب من بعيد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:31
I don’t know why our government always justifies their failures by comparing Morocco to other third world countries ... our politicians are really blind , they ignore the fact we have a very treasure source which is the people: الشعب
Moroccans are very intelligent , hard working, nice in genuine way people.. if you give them the opportunity to practice their full right from good education, good healthcare system, good education , the whole country will turn all around to the better .. Morocco has been a poor country forever , nothing has ever changed: the rich gets richer and the poor gets poorer, l mgharba are tired of being miserable .please stop being a fool.. we are smarter than that
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37 - بوجادي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:31
" إن من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والبرلمان والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر"
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38 - Hakim الاثنين 21 يناير 2019 - 21:31
واش هاد خينا مزال في الحكومة ياك كلك استاقل
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39 - عبده الاثنين 21 يناير 2019 - 21:32
لقد عدتم بالمغرب إلى سنوات إلى الوراء..لو كانت مثل هذه الحكومة تسير المغرب منذ الإستقلال لكنا نعيش حياة القرون الوسطى...ولكان المغاربة يسكنون في الكهوف...جميع المشاريع الكبرى للمغرب كالمناء المتوسطي...والطرام..وtgv ..والطاقة الشمسية..والطرق السيارة وبناء الموانئ....يعود فيها الفضل إلى جلالة الملك...ثم الحكومات السابقة قبل 2012::::
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40 - قهرتونا بدواوة الاثنين 21 يناير 2019 - 21:32
هاد الحكومة كن حكمات منذ الاستقلال لكانت الكارثة الكبرى كلشي زدت فيه أيامكم معدودة أخير ولاية عندكم الى مزال صوت عليكم شي مواطن غير الى كان معايش في المغرب
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41 - المغرب المغرب الاثنين 21 يناير 2019 - 21:32
وانا اقول لك يا السي الداودي كل الحكومات تعد المواطن بالرفاهية والامان وفي الاخير يستغلون فرصة الكرسي وكما قال القائل ليس في القنافذ املس
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42 - globale الاثنين 21 يناير 2019 - 21:33
رغم انه شيب الرأس الوش والكذب معمر اتفرق معهم ٠
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43 - جلال الفضالي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:33
سيدنا عمر بن عبدالعزيز حكم الأمة الإسلامية في عامين وزدهرت ولم يعم الفقر الأمة الإسلامية كاملة وأنتم غير المغرب واحلين معاه
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44 - سكليس الاثنين 21 يناير 2019 - 21:33
كون احكمتو من الاستقلال حتى اليوم كون لمغاربة خواو لبلاد وبقيتو غير مع بعضكم.اقهرتونا بالكذوب والنفاق والتملق. ياك امولاي اخرجتي مع شركة الحليب في احتجاج ضد الشعب وكبيركم خذا 9 ملايين تقأعد ديال الحكومة وأيضا تقاعد البرلمان وزيد وزيد. ياك الحجاب حلال في المغرب وحرام في فرنسا. ياك تم الغاء الوظيفة وإقرار التعاقد لقهر أبناء الشعب. سير اتكمش وبراكا من لكذوب راه ساعتكم سلات
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45 - مدوخ الاثنين 21 يناير 2019 - 21:35
الرفاه والامان!!!!!!!!!!!!!!!!!! وخير دليل سكن عائلة بمغارة لولا المحسنين اللذين تدخلوا لانقاذ هذه الاسرة المسكينة !!?اين كانت حشومتك يا السي الدوادي !!?كفانا من الشفوي والكذب على ...!!المواطنين عاقوا بكم !اما بوطزطاز داخل القبة وشدلي نقطع ليك ,فهمها الشعب !كون الخوخ اداوي كون دوى راسو!!سياسة داخ دوخ لم تعد تنفع مع المغاربة!
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46 - عبو الاثنين 21 يناير 2019 - 21:37
لو كان الداودي فعلا وامثاله مند الاستقلال في الحكومة لتكنت طبقة ثرية ثراء فاحشا مقابل اصل الهرم السكاني في زلط مدقع ودلك حينما يخفض الضريبة على الشركات من 30 الى 10 بالماءة والزيادة في المحروقات وتخفيض الاجور وتجميدها . المغاربة يدكرون بعض الحكومات السابقة المكونة للاحزاب الادارية كانت الطف بالمغاربة على مستوى القدرة الشراءية هده الحكومة التي سنت تشريعات كلها في صف الباترونا تحت دريعة نشجيع الاستثمار في ظل هده الحكومة انتهكت الحقوق واقيمت محاكمات شوهت صورة المغرب الدي كان في وضعية احسن سابقا والداودي نفسه في سابقة عالمية يخرج في وقفة احتجاجية ضد الطبقة المهمشة وضمن بدلك بقاءه على كرسي الوزارة وانا شخصيا حضرت عدة مرات لقاءات جماهيرية اقامها الداودي واجد صعوبة في القول ان الرجل هو اليوم من يتحدث
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47 - diaz med الاثنين 21 يناير 2019 - 21:37
الله اعاونكم.لكن العدميين والفاشلين لن يعجبهم كلامك.لانه وبكل بساطة ينتقدون كل شيء. ils tirent sur tout ce qui bouge.لكن لا يهم نحن نساندكم لا نه كما قلتم ،ماذا فعلت الحكومات السابقة؟ انا لا اساند هنا حزب العدالة،ولكن لي اليقين الكامل ان معظم مسؤوليها لا يفسدون ولا يسرقون.ولكن للامانة في بعض الاحيان ينقصهم التدبير الجيد.وعلى سبيل المثال ، سنتدرج هنا بعض من انجازاتهم مع العلم ان بعضها لم يتم تفعيلها بعد:
تعويضات العاطلين عن العمل-تعويضات المطلقات بدون نفقة'- العمل على تعديل المقاصة.ليستفيد الفقير مباشرة.-اصلاح الضراءب .لان اغلبية المواطنين لا يعرفون ماذا يجري في هذه الايام. الناس مابغاوش اخلصو الضراءب.الكبار ماشي الصغار.
اكتفي بهذا القدر.نتما راه عارفين كولشي.غير لي مابغاش.

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48 - MOHA الاثنين 21 يناير 2019 - 21:37
و اش اسي الداودي مافراسكبش بلي الشباب المتعلم ملاقيش الخدمة سولت صاحبي امضرا واش ولدك خدم قالي مزال فقالي بانه مامقللقش قلت ليه علاش جاوبني قالي راه كاع البروموسيون ديالو كالسين بلاخدمة وضحكنا معا
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49 - MOUDJ AMAZIGH الاثنين 21 يناير 2019 - 21:38
عجبا لم أعد أفهم شيئا في هذا البلد، أنا من ساكني منطقة السيد الوزير،السي لحسن الكل مقتنع 100/100 أنه ليس الحسن الذي كنا نعرفه ، you've changed more my old
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50 - حنظلة المغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 21:38
من يسمعك تتكلم عن الرفاهية والامان يحساب ايه كتكلم عن النرويج.الكذوب حرام ف الاسلام اسي الداودي.وهاد البشر لي كيهاجر لبلاد من مهندسين واطباء وكوادر.شنو تقول عليهم"حتى واحد مكيهرب من دار العرس"تصبحون على وطن.
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51 - Alaa الاثنين 21 يناير 2019 - 21:38
Ce personnage nous démontre de jour en jour l'extraordinaire étendue de sa bêtise. Ne devait-il pas déjà démissioner il y a plusieurs mois ?! Mais dans quel état vivons-nous pour accepter une telle situation ? Sérieuseument, à lui seul il réussit d'accorder une note proche du néant à la crédibilité de ce gouvernement. Une bande d'incapables cherchant avant tout leurs intérêts personnels et noyés dans une mascarade de guerre ridicule entre partis politiques (tous financés par le régime, soyons clairs) qui n'apporte aucune avancée au rééls débats qui doivent animer leurs discussions entre ministres et au parlement... Il est temps que le peuple Marocain manifeste dans les rues pour réclamer justice et plus de démocratie. Tant que nous resterons silencieux, et plus ce sera difficile de mettre la pression sur les autorités pour qu'elles fassent enfin leur travail et qu'elle servent les intérêts des citoyens avant les leurs!!!
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52 - وفاء 1 الاثنين 21 يناير 2019 - 21:39
خطاب كالعادة وبالخصوص قرب الانتخبات القادمة والله اسي داودي لا نتخبت على شي حزب واخة يكون فيه حتى الوليد الله يرحمو حيث فقنا من سباتنا وعارفين شكون لي في يديه مستقبل الوطن والمواطنين كفاية ضحك على ادقاننا وليس لي الا ان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل
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53 - اتقوا الله يا مسؤولين. الاثنين 21 يناير 2019 - 21:39
اعلانها الوزير الدويدة عفوا الوزير الدودي عندما

قال المغرب أو بالأحرى أنا المغاربة في سنة 2050 م سيعيشون الرفاهية ما عليهم هو الصبر و الكفاح و تزيار سمطا

اتقوا الله يا رويبضة
اتقوا الله يا تجار الدين

اليوم عمل و لا حساب و غذا حساب و لا عمل

اعملو على الباقية الآن دنيا فانية

أناس شيوخ أرامل ضعفاء صالحين يحتضرون و يرفعون شكواهم إلى رب العالمين

الأمانة للأمانة العدل والمساواة

كفى نفاق سياسي و سياسة التسويف

ألمانيا تركيا الصين و حتى إسرائيل لم تبنى عن النفاق و الخداع

لماذا لا تنشري هسبريس تعليق لاءق
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54 - محمد الاثنين 21 يناير 2019 - 21:40
هاهو يرجعنا بنا القهقرى ويحمل التاريخ المسؤولية ويقول أن المشاكل إرث تاريخي، أقول لك أسي الداودي أنكم في برنامجكم الانتخابي وعدتم المغاربة بتوفير سبل العيش الكريم ولكن لا مؤشر على ذلك لامسناه على واقعنا المعيشي أجزم لك أسي الداودي أن ال pjd لن يتصدر مرة أخرى الانتخابات ( أقول هذا كباحث في العلوم السياسية ولا أنتمي لأي حزب أو حركة أو أو .....) لأنه أخلف وعده مع المغاربة من غير المقبول أن نتكلم عن التنمية والحكومة تعيش على وقع خلافات كبيرة وعميقة بين مكوناتها وصلت إلى الحضيض.
أتمنى من جلالة الملك نصره الله إقالة هذه الحكومة وحل البرلمان.
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