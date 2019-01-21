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كُتّاب وآراء
الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن "الحكومة الحالية لو قادت المغرب منذ الاستقلال لما وُجدت كل هذه المشاكل التي تعاني منها المملكة"، مطالبا بمقارنة البلاد بالبلدان التي في نفس مستواها، وليس بالبلدان المتقدمة التي تتجاوزها بفارق 200 سنة؛ ولكن رغم ذلك "بُذلت مجهودات كبيرة، وتم التمكن من تقليص المدة"، على حد تعبيره.
وأضاف الداودي، في معرض جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين مساء الاثنين بمجلس النواب، أن "المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي ينشد تحسين وضعيته، فجميع الدول تجري من أجل مستقبل أفضل لشعوبها؛ لكن بفضل العمل الحكومي تم التمكن من جذب الاستثمار"، وزاد: "طوال الـ40 سنة الماضية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد الحلول لجميع المشاكل، ولا يمكن الآن أن نحاسب الحكومة الحالية بالأسابيع".
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي، بعد ملاحظات وجهها الفريق الاستقلالي بخصوص وضعية المناطق الحدودية التي تعاني من التهميش وقلة فرص الشغل، أن "المغرب لديه مناطق حدودية كثيرة، ومع تنصيب الحكومة سنة 2012، وجد العديد من الوزراء أن بعض المناطق لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغيرها، خصوصا في المناطق الشرقية".
وأشار الداودي إلى أنه "لا يمكن ألا يتمتع سكان منطقة بنفس الحقوق التي وفرت لقاطني مدن أخرى"، لافتا إلى "تخصيص مليارات الدراهم من أجل تزويد الشرق المغربي بالماء، وتحلية البحر، وبناء الطرق السيارة والسكك الحديدية، والموانئ، وكل هذا يتابعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن كثب".
وأردف وزير الشؤون العامة والحكامة أن "مسألة الانتقاد سهل جدا"، داعيا النواب البرلمانيين إلى معاينة المشاريع المنجزة، وزاد معلقا على مسألة انتشار التهريب في المناطق الحدودية: "المغاربة توجهوا نحو التهريب قهرا، لأنهم لم يجدوا حلولا ناجعة؛ لكن الحكومة عازمة على توفير فرص شغل تمنح الكرامة للمواطنين، وتجعلهم يشتغلون داخل بلدهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
التهريب كاين كاين لماذا لا تجدون له حلا كي يصير قانونيا؟
عدد الوزراء واجورهم هو مقياس إرادة الحكومة في اصلاح احوال الشعب.
الشعب دابا هو للي كيخدم عليكوم باش تبرعوا ففرنسا.
من منعك من تسقيف اسعار المحروقات ابا حسون.
جاوب يالله
لانرجو منكم شيئا سوى الإنسحاب
لأن رائحة الخيانة زكمت الأنوف
وظهرتم على حقيقتكم
ياتجار الدين
كن قدتم المغرب منذ الاستقلال لكنا في خبر كان. بانت الملامح من سبع سنوات فقط كلي شيء بالبلاد في تقهقر و خاصة الأساس او دعامات كل الام و هم : الصحة:فامة موبوئة زائلة.
التعليم:فامة جاهلة بائدة.
العدل: حدث و لا حرج مع قانون الغاب القوي يأكل الضعيف.
اما الأسعار عرفت في عهدكم ارتفاعات بسرعة الصواريخ الأمريكية.
تجميد المعاشات.
اللهم نسألك السلامة في الاتي.
1/ تخريب التعليم بشكل مأساوي. 2/ تخريب الصحة بصورة فظظظيعة. 3/ تدمير الشباب بنعت يصعب وفصه. والله احفظ من الخفي الأعظم.
دعاوى البلاء تابعاكم .. انتظروها فهي لكم بالمرصاد.
أما نحن كشعب هده الأسطوانة حفظتها ولنا نسخ منها فلاداعي للتكرار لانه يسرطن عقول الشباب
لدى على الداودي الكف عن هذا الخطاب البرغماتي الشعبوي الانتفاعي الفاسد و الكاسد و الذي يرغب من خلاله تلميع صورة محكومتهم الفاشلة المسيطر عليها من طرف طغمة خدام الدولة و دكاكين الريع السياسي الفاسدة خصوصا و أنه لم ينجز أي شيء لمصلحة المستهلك طيلة تدبيره لقطاع المقاصة و المحروقات و ارتفاع أسعارها المتواصل و عدم قدرته على مجابهة لوبي و مافيا هذا القطاع المستنزف للقدرة الشرائية لشرائح الشعب و منهم مستعملي الطرق و السيارات والشاحنات...
من نيتو كيهدر هاد السيد وجهو قاصح بزاف هاد الكوارث لي دارو باقي ما كفاو
ولاكن لمادا مطبق على المغرب الضرائب مثل الدول المتقدمة
ولمادا لم يطبق قانون الاجرة للعمال و الموضفين مثل البلدان المتقدمة
ولمادا نجد بعض المواد في المغرب أغلى من البلدن المتقدمة
ولمادا وزير في البلدان المتقدمة يسكن في شقة و وزير في المغرب يسكن أحسن فيلا أو له في كل مدينة فيلا حتى في اروبا يملك فيلا
فالكلام طويل وهناك بزاف ميقال نتمنى من الله ان يخلصنى منالضالمن
لا اسلامين لا شيوعين لا علمانين. كلهم مغاربة. و انتم تعرفون النغاربة.. جريو علي ريوسكم. خدوو حققكم باي طريقة...........
Moroccans are very intelligent , hard working, nice in genuine way people.. if you give them the opportunity to practice their full right from good education, good healthcare system, good education , the whole country will turn all around to the better .. Morocco has been a poor country forever , nothing has ever changed: the rich gets richer and the poor gets poorer, l mgharba are tired of being miserable .please stop being a fool.. we are smarter than that
تعويضات العاطلين عن العمل-تعويضات المطلقات بدون نفقة'- العمل على تعديل المقاصة.ليستفيد الفقير مباشرة.-اصلاح الضراءب .لان اغلبية المواطنين لا يعرفون ماذا يجري في هذه الايام. الناس مابغاوش اخلصو الضراءب.الكبار ماشي الصغار.
اكتفي بهذا القدر.نتما راه عارفين كولشي.غير لي مابغاش.
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قال المغرب أو بالأحرى أنا المغاربة في سنة 2050 م سيعيشون الرفاهية ما عليهم هو الصبر و الكفاح و تزيار سمطا
اتقوا الله يا رويبضة
اتقوا الله يا تجار الدين
اليوم عمل و لا حساب و غذا حساب و لا عمل
اعملو على الباقية الآن دنيا فانية
أناس شيوخ أرامل ضعفاء صالحين يحتضرون و يرفعون شكواهم إلى رب العالمين
الأمانة للأمانة العدل والمساواة
كفى نفاق سياسي و سياسة التسويف
ألمانيا تركيا الصين و حتى إسرائيل لم تبنى عن النفاق و الخداع
لماذا لا تنشري هسبريس تعليق لاءق
أتمنى من جلالة الملك نصره الله إقالة هذه الحكومة وحل البرلمان.