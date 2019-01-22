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الرئيسية | سياسة | رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة

رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة

رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:00

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الفقراء يؤدون فواتير الماء والكهرباء بأقل من التكلفة في إطار الشطرين الأول والثاني؛ في حين يتم رفعها قليلاً بالنسبة إلى الفئات الميسورة بأكثر من الكلفة كشكل من أشكال التضامن.

وأضاف رباح، في معرض حديثه أمام مجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الاثنين، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء لا يرفع الفواتير على الفئات الاجتماعية الفقيرة؛ لأنها مؤسسة تؤدي خدمة عمومية ولا تطمح إلى الربح بل للحفاظ على التوازن فقط .

وأوضح المسؤول الحكومي، رداً على تساؤلات نواب الأمة، أن الحكومة تُعد عقد برنامج جديدا لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتبقى فواتيره غير غالية بالنسبة إلى الفئات الهشة في المستقبل أيضاً.

البرلمانيون واجهوا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمسألة كثرة الاحتجاجات في عدد من المدن والجماعات القروية بسبب الفواتير المرتفعة المحتسبة على أساس التحديد الجزافي لشهور عديدة؛ وهو ما وعد الوزير بتجاوزه مستقبلاً، باستعمال عدادات جديدة.

وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب إطلاق حملة وطنية باستثمارات ضخمة لاستعمال العدادات الذكية للماء والكهرباء عوض العدادات الكلاسيكية، من أجل حل عدد من الإشكاليات.

كما كشف رباح، خلال الجلسة البرلمانية نفسها، أن المغرب أصبح يُنتج 35 في المائة من كهربائه بفضل الطاقات المتجددة، أي من الريح والماء والشمس؛ وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ساهمت فيها عدد من الدول.

وحسب ما صرح به، فقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال ما يقارب 130 مليار درهم؛ من ضمنها استثمارات دولية من آسيا وأوروبا وأمريكا والدول العربية، مشيراً إلى مخططات المغرب فيما يخص رفع هذه الحصة تسير وفق ما هو مخطط له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - mohamed berkani الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:08
الشعب المغربي نضن بل نجوم بأنك لا تدفع فاتورة الماء
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6
2 - الوجدي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:10
شنو نقولك نقسو شوية من هذ لكدوب ديالكم .ان لم تستحيي ( فقل ما شئت).
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15
3 - mohamed berkani الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:11
الشعب المغربي و انا نضن بل نجزم بأنك لا تدفع فاتورة الماء و من هذا المنطلق لا يمكنك معرفة كم يدفع الفقير (الله يعطينا وجهك)
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18
4 - Khalid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:14
ومذا تنتظرون من شخص كهذا إلا الخروج بهاته الترهات إسألوا عنه سكان القنيطرة فهم يعرفونه حق المعرفة و يعلمون أنه وزير اللسانيات و الكلام الفارغ
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18
5 - مواطن عادى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:17
هنا في ايطاليا الماء بالمجان... و الكهرباء كل شهرين بي اقل كثير من المغرب والله شهيد علي مااقول
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20
6 - حسن بنلحسن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:20
واخا نصرطوها. وكيف يؤديها الأغنياء و المسؤولون وهل يؤدونها أصلا، و نحن لا نعني الذين يسرقون خطوط الكهرباء من الضغط الضعيف والمتوسط.
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9
7 - هروكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:22
أسي تخيل عائلة فقيرة دخلها 00 من أين تدفع 30/40DH ؟؟؟ أو عائلة متكونة من أب عامل يدوي manœuvre و زوجته بدرن شغل و 3 أولاد في التعليم الإبتدائي الدخل اليومي 70 درهم بالله عليك فهمني كيف ممكن تكون لهم كرامة ؟؟؟؟
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12
8 - زائر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:23
و الوزراء المغاربة يتقاضون اضعاف اضعاف ما يتقاضوه الوزراء في دول متقدمة وصناعية ....وقس عليهم نظرائهم البرلمانيون.....
المهم وزراء هاد الحزب دالنحس منين طلعو او هما منيْشين غير على جيوب الفقراء.....
و ناسيين بلي اصلا الوزراء و البرلمانيين و كبار الجنرالات وووو هن اصلا ماكايأديوش فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف و الكراء ووووووووووو.....
واش فراسكوم بلي دول افريقية كانت تعاني في الثمانينات من المجاعة و الحروب ووو هي دابا أفضل من المغرب في التصنيفات الدولية ديال التنمية...غينيا .. اثيوپيا ..كينيا مثال....
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10
9 - طنجاوى كاعي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:25
ضحكتيني ،اجي تسكن معانا او شوف،مني تجي الفاتوره نعطوهالك
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8
10 - قنيطري 1 الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:26
بما أن المغرب يسير في طريق الإعتماد على الطاقات المتجددة وبالتالي الحد من استهلاك مواد الطاقة الاحفورية، والتقليل من كلفة استيرادها، فيجب إلغاء فوترة سعر الكهرباء حسب الأشطر، وحساب كمية الاستهلاك فقط. الذي يستهلك كمية أكبر من الكهرباء ليس بالضرورة غنيا، وحتى وإن كان ميسورا فذلك حقه. وللبحت عن طرق اقتصاد الكهرباء، فيجب النظر مثلا في شأن بعض الموظفين والمستخدمين الذين يحصلون علي الكهرباء مجانا وكيف ما كان استهلاكهم. بعض مستخدمي وكالات توزيع الكهرباء لا تنطفئ المصابيح في بيوتهم ليلا ونهارا
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4
11 - الماء...؟ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:28
يا سعادة الوزير...نسكن منزلا اقتصاديا في وجدة...و نأدي ما يقارب 250 درهم شهريا ...
و في فصل الصيف بقدرة قادر هذا المبلغ يضاعف و نأدي 450 / 500 درهم ؟
المشكل هو أننا لا نشرب ماء الصنبور التابع لمكتب الماء و الكهرباء لأنه بكل صراحة ملوث
و يكثر ملوحة و جافيل و كلور ...
فكل يوم يأتينا بلون :: أصفر..أحمر ..أكحل.. ؟
فإذا به نشتري الماء لنشرب...؟ و هذا ضياع في ضياع... يقع هذا في غياب لأي مراقبة ...؟
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4
12 - بدون تعليق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:32
........ بدون تعليق. .......
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8
13 - معلق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:33
الله اودي باش كتعرفهم هل العداد يعرف صاحب المنزل وهو الذي يخليكم بحالته المادية كفاكم ضحكت على الدقون نكتة تضحك تم تبكي .
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4
14 - لطفي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:35
الوزير الرباح يمكن عايش في عالم غير المغرب.
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15 - Hassan الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:36
ان لم تستحيي فقل ما شئت.
انتهى الكلام
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3
16 - اغلى فاتورة فيالعالم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:36
دبا هدشي شنو نسميواه الكدوب الكدوب قليل يتوصف يه هدا
المغرب اغلى طريفة في العالم في الكهرباء و الماء انا شخصيا لا تقل عن 800-1000 فما فوق درهم شهريا مع ان كل شيء مطفي قالو الزراق ينقص الاستهلاك كل المنزل بالضوء الازرق وغير مطفي فحال الشفارة في الدار غير ف الظلام وهدا كيكدب علينا
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5
17 - نقطة نقطة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:36
آسي رباح ( الرباح هو الله) ، سر معنا نقطة نقطة ،
حتى نفهمك جيداً ، لتقنعنا :
ـ قل لنا تلك السدود والقنوات المائية و الأسلاك الكهربائية ،
و جميع التجهيزات المتعلقة بالماء والكهرباء في ملكية من ؟
ـ زد على ذلك ، بعض من التجهيزات كانت منذ عهد الإستعمار،
هل منذ ذلك الوقت و الدولة لم تسترد تلك الأموال التي صرفت من
أجل التجهيز ؟
* إن ONE و ONPT ،مكلفان بالصيانة و التوزيع فقط ؟
** و الدليل على ما أقول هو أن جميع العمال و المستخدمين
و الموظفين ، يستفيدون أكثر و أحسن من عموم المواطنين .
** هل الصيانة وحدها مكلفة إلى ذلك الحد ؟ إن الماء والكهرباء
ثروة وطنية ، يجب علينا أن نستفيد منها كباقي شعوب الدول .
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3
18 - Hassane الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:40
ليكن في علم الرباااح ان الاف العائلات الفقيرة لها عداد مشترك بين عدة بيوت مما يجعل مجموع
استهلاكهم يقفز الى الشطر الرابع و ما فوق بذلك يؤدون بالتسعرة الاعلى .وليس العكس كما يدعي .
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5
19 - Hassan الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:45
المكتب الوطني يسوق الماء و الكهرباء للوكالات و شركات التدبير فتنضاف الرسوم لهامش الربح و ترتفع الفاتورة دون ذكر مصاريف التطهير الصحي و ضرائب أخرى
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1
20 - تيك شبيلا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:45
وكيف يعرف عداد الكهرباء ان الشخص الذي يستعمله من الطبقة الفقيرة.
هل يتناول معه العدس في وجبة الغداء
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3
21 - رأي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:45
اللهم نسألك السلامة من قوم لا يستحون . عندما كان في المعارضة كان يقول العكس والآن عندما أصبح وزيرا بدأ يطل علينا بخرجات كلها خارج النص !!! الفقير زدتهم فقرا ، و الطبقة المتوسطة افقرتموها ، والأغنياء انعشتم ثرواتهم !!! أذكركم أن الكفن ليس به جيوب و الحساب عند الله.
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3
22 - Maroc الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:47
هذه الحكومة تريد طحن المواطن إقتصاديا، الزيادة في فواتير الماء والكهرباء.!! المواطن أصبح الحائط القصير للحكومة.
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3
23 - مقاطعون الى الأبد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:48
هادوا راهم متفقين على الشعب يكحلوها عليه، دابا هاذا شاف غير المزاليط ما شافش هادوك اللي ما كيخلصو والو ، لا الضوء لا الماء لا سكن لا
سيارةلا بنزين او الاقضية حتا هي من مرجان، كلشي على حساب المزاليط دافعي الضرائب.
الحاسوب كلشي متفقين على اذلال و استنزاف هاد الشعب.
لا اله الا الله.
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2
24 - casaoui الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:48
على من تكذبون.
إن كان المواطن يؤدي الفاتورة أقل من التكلفة لماذا زدتم عليه في عهد بن كيران صاحب غرغري أو لا تغرغري و أدخلتم المواطن بذهاء شيطاني قل نظيره في الأشطر و بالتالي اختلاس أمواله بزيادة صاروخية و بالبهتان.
فمثلا استهلك 250 كيلوماط أصبح يؤديها بثمن مرتفع في الشطر الرابع عوض أن يؤدي بثمن الأشطر أقل من 100 ثم من 101 إلى 200 و هكذا.
نفس الشيئ زعم كبيركم عن تحرير البترول و الفرق يؤديه غالبية المواطنين زد عن ذلك التقاعد و سوف ستصطادونهم في قارورة الغاز بدعوى أن الاغنياء هم من يستفيدون و هم نسبة قليلة مع الفقراء التي أنهكتموهم.
بالصحة 9 مليون تقاعد لقد خرخرت بطنك
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25 - Mohamed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:52
نسال الله ان ينتقم منكم أيها المنافقون حين خدعتمون بدين الله والله المستعان به عليكم
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26 - مغترب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:52
مشكلتكم أنكم أصبحتم بوق للدولة العميقة متى كان الفقراء يسددون أقل فوترة؟؟؟ ومتى كان الأغنياء في هذا البلد يؤدون ما عليهم؟؟؟ المشكلة أن أمثالكم من يجعل الفقير يزداد فقرا والغني يغتني على حساب دافعي ضرايب قل الحق أو أصمت كفاكم أكاديب وطنز
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27 - nourkech الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:55
ألناس مدابزا غير مع ألمصاريف تاع ألماء وألضوء وألكراء لهلا إيزيد أكثر ألسي ألرباح. أو حتى ألفاتورة ديالكوم كاتجي غير تقدير بلا معاينة ألعداد. مكاين غير كوار أوعطي ألعوار
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28 - سماعيل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 01:57
في حين يتم رفعها قليلاً بالنسبة إلى الفئات الميسورة بأكثر من الكلفة كشكل من أشكال التضامن.
غريب كيف يمكن القيام بهاد العملية ؟
وكيف يمكن ان تعرف الميسور من غيره ؟
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