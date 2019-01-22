24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
- سرقة محتويات السيارات تجرّ 5 أفراد إلى السجن
- عاصفة انتقادات تواجه وزير الإسكان في البرلمان
"عراق بايكرز" يرفعون شعار "لا للسياسة" لعلاج "جروح الطائفية" (5.00)
بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت (5.00)
- مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور - (137)
- الداودي يلمع وجه "حكومة الإخوان" ويعد المغاربة بالرفاه والأمان - (108)
- بفضل المحسنين .. "أسرة الكهف" تنتقل من "الغار" إلى منزل بميدلت - (63)
- البوليساريو تلجأ إلى القضاء الأوروبي أمام الانتصار الدبلوماسي المغربي - (47)
- آلام داء غريب حير الأطباء تُفاقم معاناة مريضة معوزة في فاس - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الفقراء يؤدون فواتير الماء والكهرباء بأقل من التكلفة في إطار الشطرين الأول والثاني؛ في حين يتم رفعها قليلاً بالنسبة إلى الفئات الميسورة بأكثر من الكلفة كشكل من أشكال التضامن.
وأضاف رباح، في معرض حديثه أمام مجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الاثنين، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء لا يرفع الفواتير على الفئات الاجتماعية الفقيرة؛ لأنها مؤسسة تؤدي خدمة عمومية ولا تطمح إلى الربح بل للحفاظ على التوازن فقط .
وأوضح المسؤول الحكومي، رداً على تساؤلات نواب الأمة، أن الحكومة تُعد عقد برنامج جديدا لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتبقى فواتيره غير غالية بالنسبة إلى الفئات الهشة في المستقبل أيضاً.
البرلمانيون واجهوا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمسألة كثرة الاحتجاجات في عدد من المدن والجماعات القروية بسبب الفواتير المرتفعة المحتسبة على أساس التحديد الجزافي لشهور عديدة؛ وهو ما وعد الوزير بتجاوزه مستقبلاً، باستعمال عدادات جديدة.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب إطلاق حملة وطنية باستثمارات ضخمة لاستعمال العدادات الذكية للماء والكهرباء عوض العدادات الكلاسيكية، من أجل حل عدد من الإشكاليات.
كما كشف رباح، خلال الجلسة البرلمانية نفسها، أن المغرب أصبح يُنتج 35 في المائة من كهربائه بفضل الطاقات المتجددة، أي من الريح والماء والشمس؛ وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ساهمت فيها عدد من الدول.
وحسب ما صرح به، فقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال ما يقارب 130 مليار درهم؛ من ضمنها استثمارات دولية من آسيا وأوروبا وأمريكا والدول العربية، مشيراً إلى مخططات المغرب فيما يخص رفع هذه الحصة تسير وفق ما هو مخطط له.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
المهم وزراء هاد الحزب دالنحس منين طلعو او هما منيْشين غير على جيوب الفقراء.....
و ناسيين بلي اصلا الوزراء و البرلمانيين و كبار الجنرالات وووو هن اصلا ماكايأديوش فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف و الكراء ووووووووووو.....
واش فراسكوم بلي دول افريقية كانت تعاني في الثمانينات من المجاعة و الحروب ووو هي دابا أفضل من المغرب في التصنيفات الدولية ديال التنمية...غينيا .. اثيوپيا ..كينيا مثال....
و في فصل الصيف بقدرة قادر هذا المبلغ يضاعف و نأدي 450 / 500 درهم ؟
المشكل هو أننا لا نشرب ماء الصنبور التابع لمكتب الماء و الكهرباء لأنه بكل صراحة ملوث
و يكثر ملوحة و جافيل و كلور ...
فكل يوم يأتينا بلون :: أصفر..أحمر ..أكحل.. ؟
فإذا به نشتري الماء لنشرب...؟ و هذا ضياع في ضياع... يقع هذا في غياب لأي مراقبة ...؟
المغرب اغلى طريفة في العالم في الكهرباء و الماء انا شخصيا لا تقل عن 800-1000 فما فوق درهم شهريا مع ان كل شيء مطفي قالو الزراق ينقص الاستهلاك كل المنزل بالضوء الازرق وغير مطفي فحال الشفارة في الدار غير ف الظلام وهدا كيكدب علينا
حتى نفهمك جيداً ، لتقنعنا :
ـ قل لنا تلك السدود والقنوات المائية و الأسلاك الكهربائية ،
و جميع التجهيزات المتعلقة بالماء والكهرباء في ملكية من ؟
ـ زد على ذلك ، بعض من التجهيزات كانت منذ عهد الإستعمار،
هل منذ ذلك الوقت و الدولة لم تسترد تلك الأموال التي صرفت من
أجل التجهيز ؟
* إن ONE و ONPT ،مكلفان بالصيانة و التوزيع فقط ؟
** و الدليل على ما أقول هو أن جميع العمال و المستخدمين
و الموظفين ، يستفيدون أكثر و أحسن من عموم المواطنين .
** هل الصيانة وحدها مكلفة إلى ذلك الحد ؟ إن الماء والكهرباء
ثروة وطنية ، يجب علينا أن نستفيد منها كباقي شعوب الدول .
استهلاكهم يقفز الى الشطر الرابع و ما فوق بذلك يؤدون بالتسعرة الاعلى .وليس العكس كما يدعي .
هل يتناول معه العدس في وجبة الغداء
سيارةلا بنزين او الاقضية حتا هي من مرجان، كلشي على حساب المزاليط دافعي الضرائب.
الحاسوب كلشي متفقين على اذلال و استنزاف هاد الشعب.
لا اله الا الله.
إن كان المواطن يؤدي الفاتورة أقل من التكلفة لماذا زدتم عليه في عهد بن كيران صاحب غرغري أو لا تغرغري و أدخلتم المواطن بذهاء شيطاني قل نظيره في الأشطر و بالتالي اختلاس أمواله بزيادة صاروخية و بالبهتان.
فمثلا استهلك 250 كيلوماط أصبح يؤديها بثمن مرتفع في الشطر الرابع عوض أن يؤدي بثمن الأشطر أقل من 100 ثم من 101 إلى 200 و هكذا.
نفس الشيئ زعم كبيركم عن تحرير البترول و الفرق يؤديه غالبية المواطنين زد عن ذلك التقاعد و سوف ستصطادونهم في قارورة الغاز بدعوى أن الاغنياء هم من يستفيدون و هم نسبة قليلة مع الفقراء التي أنهكتموهم.
بالصحة 9 مليون تقاعد لقد خرخرت بطنك
غريب كيف يمكن القيام بهاد العملية ؟
وكيف يمكن ان تعرف الميسور من غيره ؟