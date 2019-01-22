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الرئيسية | سياسة | "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟

"الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟

"الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:00

دورٌ جديدٌ أُسند إلى وزارة الداخلية، بعد أن لم يستطع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجاراة مطالب المركزيات النقابية، حيث ارتضى أن يمنح الحوار الاجتماعي إلى "أم الوزارات"، بالرغم من تباعد الاختصاص، حيث أصبح عبد الوافي لفتيت هو المبعوث الحكومي الأول للتداول في مواضيع الزيادة في الأجور والتقاعد وغيرها من القضايا ذات الطابع الاجتماعي.

ولم يخفِ أغلب المتتبعين لتاريخ "الحراكات الاجتماعية"، على امتداد الألفية الحالية، أن وزارة الداخلية تحركت غير ما مرة من أجل نزع فتيل الاحتقان من عديد الملفات؛ أبرزها "الأساتذة المتدربون"، فيما ذهب البعض إلى اعتبار الأمر عودة قوية لوزارة الداخلية إلى الواجهة من أجل تدبير ملفات ساخنة، وضربا لقوة مؤسسة رئاسة الحكومة داخل دستور 2011.

ولم تفلح وزارة الداخلية خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع المركزيات لنقابية، من إيجاد حل وسط يقي الدولة صداع الإضرابات والمسيرات المتوالية، خصوصا مع تكلفتها الكبيرة على عدة أصعدة، وأولها إغلاق الخدمات في وجه المواطنين الذي سجلوا تذمرهم من توالي تغيب الموظفين عن مقرات العمل.

عيطو على الدولة

قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن "تكليف وزارة الداخلية بتدبير أمور الحوار الاجتماعي أمر يثير الاستغراب، خصوصا أن رئيس الحكومة فرط في اختصاص من اختصاصاته الأساسية، وهو الإشراف على الحوار مع النقابات؛ لكن إذا عرف السبب بطل العجب"، على حد تعبيره.

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العثماني استوعب أنه، لتجاوز رفض النقابات الجلوس مع الحكومة، عليه العودة إلى الطرق القديمة، عبر دخول وزارة الداخلية على الخط، مستحضرا سلفه عبد الإله بنكيران، الذي يقول على الدوام إن رضا الداخلية مطلوب"، وزاد: "سبق لبنكيران أن كلف وزارة لفتيت بالحوار مع الأساتذة المتدربين، فضلا عن عباراته الشهيرة التي تلخص كل شيء "عيطو على الدولة"".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "العثماني يريد أن يبقى مشرفا على الحوار، لكن بعد سنوات الشد والجذب، يبدو أنه استوعب جيدا الأمر، وأدرك أن الداخلية هي الأصلح للقيام بمثل هذه الأمور؛ لكن الغريب هو أن تقبل النقابات مجالسة وزارة أقل من مؤسسة رئاسة الحكومة من الناحية الدستورية".

وزاد المتحدث قائلا: "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن نجح في عديد حواراته"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية لم تغادر أصلا موقعها القوي على مدار السنوات الماضية، كل ما في الأمر أنها ضعفت على المستوى الأمني، بوجود رجل مثل عبد اللطيف الحموشي على رأس مديرية الأمن".

إبعاد من تجاذبات السياسة

قال أمين السعيد، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن "تكليف وزارة الداخلية بتدبير ملف الحوار الاجتماعي يستند من الناحية الدستورية إلى الفصل 93، الذي ينص على أن الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي".

وأضاف السعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "انخراط وزارة الداخلية في هذا الملف يعد إجراء حكوميا عاديا يرتبط بإدارة قطاع ينتمي في جزء كبير منه لقطاع الداخلية، خاصة أن هذا الملف تعثر منذ ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وكانت له انعكاسات كبيرة على مستوى الساحة الاحتجاجية التي عرفت تنامي الظاهرة الاحتجاجية وأثر بشكل سلبي على تنافسية الاقتصاد المغربي".

وأوضح الباحث في جامعة محمد الخامس بالرباط أن "كل هذه العوامل قادت بالمؤسسة الملكية في خطاب العرش من سنة 2018 إلى تنبيه الحكومة إلى أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. والإلحاح عليها بالاجتماع مع النقابات، والتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

وفسر السعيد هذا التوجه من خلال "قدرة وزارة الداخلية على استيعاب هذا الملف، وامتصاص التوتر الحاصل بين النقابات والأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، نظرا للتجربة السياسية التي تتوفر عليها وزارة الداخلية ومقاربتها الحيادية الرامية إلى عدم تسييس هذا الملف الحارق وإبعاده من دائرة الصراع الحكومي النقابي، لكون ملف الحوار الاجتماعي يرتبط بالأمن الاجتماعي للدولة أكثر منه بالحسابات السياسية".

وزاد المتحدث: "سياسيا، يتوجب على وزارة الداخلية مراعاة التوازنات السياسية وتكلفة نتائج الحوار ومدى انسجامه مع البرنامج الحكومي والقانون المالي لسنة 2019. كما أن النقابات يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الفاعل السياسي وإمكاناته والتزاماته مع الخارج، وأن تركز بشكل رئيسي على أولوية المطالب التي ليست لها انعكاسات مالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - رأي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:14
رئيس حكومة يستنجد بوزير !!! يعني أن حزبه ضعيف . وإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. ههه والساعة جابها لينا رئيس الحكومة .
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5
2 - إيش او ما تكفيش الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:15
تحية للزعيم بنكيران اللي كان قاد بشغلوا
الزعماء الحقيقيين
وتحية لقادة المصباح الأشاوس
وتحية للقناديل وقنديلات الحزب
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-17
3 - TEXAS الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:16
نتوما زيدو لبنادم 100 درهم حتى يشحف أو بنكيران ياخود 9مليون شهريا حيت باع لماتش اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
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14
4 - امينه المنصوري سلا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:23
حزب لاعدالة ونميمه...سياسته فاشلة بكل مقايص في نسخته 1و2 بكل صراحه..تبيعات واتباع بنكران اصبحو من اغنياء واعيان الوطن احتلو مناصيب وظاءيف شواهد دكتورا ماستر اجازات مزوره ترامي على زوجات اصبحن عشيقات رغم سنهم .وصل عتيا.هاد لحزب جاء لينثقم من لمغاربه ...اغرقه بديون خارجيه لبطالا الفقر.الاجرام واغرقوه بالافارقه والمشكل انهم لدون تفكير او روح المسؤليه اجهزو على ملاين دراهيم خصصت متيازات تعويضات ندريس ابناءهم 3500في جامعات تركيه بايعو ادروغان ونوريسين والاخوان هناك باعو الوطن لتركيا افلامه الزنديقيه استولو على اقتصاد المغرب تلاعبو بعقول المغاربه عن طريق تحريض على مقاطعة حليب سنترال لضرب 187الف فلاح 165تعونيه ولمساهمة في تجويع وتبيطيل حوالى 48الف عامل وعامله واعطو الصوء الاخظر لشركة حليب جوده لستراد اطنان من غبره تمزج بالماء مكان الحليب وهد سياسة لنثقاميه الدي نهجه حزب الاخوان لضرب اقتصاد المغرب ليس في حب لمستهلك مغربي حتى زيادات لهمحيه في لغزوال كهرماء طريق سيار حدف ملاير لمقاصه غيرو اموالها.لجيوب لوزرا وتقاعد بنكران 9مليون واجرت حامي دين وماء العينين 16مليون سنتم شهريا لكل واحد.منهم
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8
5 - فلا من يطفيها الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:23
والله لقد تميع الموضوع ، من الأحسن إقفاله بالمرة .
هذا الملف مر من جميع الأكاذيب و التلاعبات .
خذوا العبرة من الدول الأخرى .
ـ إذا إندلعت ، فلا من يطفيها .
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4
6 - Mann الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:23
من ليس له الكفاءة حتى للحوار مع النقابات كيف سيسير بلدا
لكن العيب في الشعب الذي ارتمى في احضان الخوانجية المكبوتين .. فليتحمل المسؤولية و النتائج الكارثية لهؤلاء
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5
7 - bourg الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:27
هل المعادلة صعبة لهذا الحد اتفاق 26 أبريل 2011 واليوم نحن في يناير 2019 والله لو كان هناك حوار الطرشان لوصل لحل لكن يبدو أن الطرفين يستفيدان من المطولات ....أراهن أن الأطراف كلها تغني قف يا زمان لسيدة الطرب أم كلتوم
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1
8 - المعلم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:29
هي محاولة حتى لايحتسب اي اتفاق لاية جهة سياسية .رءيس الحكومة من البيجيدي ؛وزير المالية من احتضان الاحرار . ومن البديهي ان تكون تلك الجهة محايدة وهي وان كانت لم تبق ام الوزارات فهي مازالت كلمتها مسموعة وقادرة بتجربتها وسعة صدرها وطول نفسها ان تتوصل الى حل مع تلك النقابات ؛بشيوخها الدين عمروا طويلا ويلعبون الاشواط الاضافية في عملهم النقابي.
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3
9 - Peace الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:30
وزير الداخلية يمكن ان يتدخل في اجور الموظفين في وزارته فقط و هذا فعلا هو المفروض, ه و رئيسهم و يمكنه التحور معهم, اصلا وزارة الداخية عندها نظام اجور خاص بها تحدده هي بنفسها و تطوره حسب الامكانيات النتاحة لها و لي ما عجبوش الحال ما عندو مايدير اصلا, لانها وظيفة خاصة جدا يتم اختيار الموظف حسب معايير معينة.

اما القطاع الخاص فلا دخل لوزير الداخلية في هذا النقاش, هو نقاش خاص بمجلس المستشارين و النقابات مع ارباب العمل او اتحاد المقاولات.
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2
10 - مغربي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:32
بكل بساطة لان الداخلية تعرف الكبيرة والصغيرة عن قادة النقابات المفسدين، والعثماني يعرف ذلك جيدا، قريبا سوف لن نسمع كل يوم إضراب. برافو العثماني
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1
11 - %%%%% الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:33
j attend une intervention royale dans tout ce bazard .une augmentation de 600 dh pour yout le monde en prenant exemple par si ben zidane .
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0
12 - aammar الثلاثاء 22 يناير 2019 - 15:36
أي سياسيين هؤلاء الذين ابتلانا الله بهم؟
مع هذا انتقلنا من الحوار الاجتماعي الى الاخضاع والقمع الاجتماعي.
اتساءل اذا فشل الفتيت فمن ياترى التالي؟
اخشى ان يكون هذه المرة الجنرال حسني بن سليمان.
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