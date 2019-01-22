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الرئيسية | سياسة | وصف "الشلح مول الحانوت" يثير جدلا بالبرلمان

وصف "الشلح مول الحانوت" يثير جدلا بالبرلمان

وصف "الشلح مول الحانوت" يثير جدلا بالبرلمان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:04

أثارت النائبة البرلمانية مينة الطالبي، عن الفريق الاشتراكي، جدلا داخل البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى الحكومة مساء أمس الإثنين، بعد أن وصفت التاجر الصغير بـ"مول الحانوت، هاداك الشلح".

وكانت النائبة البرلمانية المذكورة تسائل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول التجارة الداخلية، حين قالت مخاطبة الوزير: "الحكومة أغفلت التجارة الداخلية، وما تتخبط فيه هذه الشريحة التي نتحدث عنها جميعا، اللي هي مول الحانوت..هاداك الشلح، واللي هو داك البقال...".

العبارة التي تفوهت بها مينة الطالبي جعلت زميلها في الفريق الذي كان جالسا بمحاذاتها يعض على شفته السفلى، وكأنه توقع أن تثير العبارة ردود فعل داخل قاعة مجلس النواب، وهو ما حصل، بعد أن قهقه رئيس الجلسة، وارتفعت أصوات بعض البرلمانيين بالاحتجاج.

وسارعت النائبة البرلمانية مينة الطالبي إلى الاعتذار، قائلة: "معذرة، هذا تمثّل". ووسط احتجاج البرلمانيين الرافضين للعبارة المذكورة، أضافت الطالبي: "بالعكس، نعتز بهاد الشلح ونعتز بالبقال"، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة لإعادة الهدوء إلى القاعة.

وتواصل احتجاج بعض البرلمانيين بعد إنهاء مينة الطالبي سؤالها، ما دفع برئيس الجلسة إلى توجيه إنذار إلى أحدهم. وتواصلت الجلسة، قبل أن يثار السجال ثانية حول عبارة "هاداك الشلح"، بعد أن استهل نائب برلماني سؤاله مخاطبا مينة الطالبي بالقول: "أنا شلح، ولد مول الحانوت، وكنفتاخر بأصلي"، مضيفا: "التمييز ما غنقبلوهش أبدا".

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمازيغ عن استيائهم من عبارة "مول الحانوت هاداك الشلح"، التي تفوهت بها برلمانية الاتحاد الاشتراكي، معتبرين أنها تنم عن "تمييز وعنصرية" في حق الأمازيغ، في حين اعتبرها معلقون آخرون مجرد "زلة لسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - brahim44 الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:16
مول الحانوت عندو دور إقتصادي مهم في وسط المجتمع...لكن هما ياصبحان الله مرة مرة كيستفزو المجتمع بالتصرفات والتصريحات وهدا يدل على جهلهم بالمواطنينين
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4
2 - ahmed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:17
الحقيقة تظهر في زلة اللسان و في اللاشعور ...
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8
3 - شلح من اكادير . الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:17
الشلح صفة والعروبي صفة والمديني صفة فما القدح في الموضوع .
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0
4 - شلح الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:20
كاينين شي وحدين غير حاضيين زلة اللسان باش يشبعو فيك سبان..
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0
5 - عبدالله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:21
خصكوم غين فين تشدو ، انا شلح وافتخر بها ، ما هاذا الانتقاد او مول الشلح مول الحانوت نفتخر به هو لي كان تا يدير لينا الكريدي باش تا نكملو الشهر.
دايرين بحال الدراري الصغار خصكوم غير فين تشدو لان الرأس عامر غير بتحرميات.
شدو فهادوك البرلمانيين لي حصلو سارقين الدولة او سولوهم منين جابو هادوك الفلوس ديال العقارات والملايير لي دارو في جيبهوم ديال الشعب او بغينا نعرفو شكون هما بالأسماء وبغينا القضاء يحكم عليهم بالحبس. هادشي لي خصكم تفضحوه اما الشلح مول الحانوت هو مغربي بحال الصحراوي او بحال الدكالي كل واحد او عنده اسمه في المغرب وشيء عادي بلا مسرح او سينيما.
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7
6 - المختار السوسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:22
الاتحاد الاشتراكي او حزب السومو مادا قدم للمغاربة طيلة فترة حكمه الى الان ؟

كيف ينجح حزب "ملحد" محارب لله و رسوله ؟

هدا الحزب اسقطه المغاربة انتخابيا .. و دخل للبرلمان بزز رغم انوف المغاربة .,

المغاربة اسقطوا حثالة اليسار الدي فشل فشلا دريعا و ادخله الاححرار من الباب الخلفي .


هدا الحزب هو حزب قومجي من بقايا .. لافيراي البعث العربي .. و هو احد اسباب تعرييب الامازيغ .
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3
7 - أمين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:24
أنا أعتبرها زلة لسان و البرلمانية إعتذر في نفس الوقت عن تلك الكلمة فلا داعي لتضخيم الأمور.أنا أيضا أمازيغي .
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8 - بريوي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:25
نساء هدا الحزب لو وضعو رمزهم في اماكنهم لعبرت افظل ﻻن الوردة رمز زرع اﻻبتسامة والبسمة والسرور على وجه اﻻخرين
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0
9 - سعيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:26
مهزلة البرلمانيين لن تتتهي بهته التفاهات كنا نود مشاهدة ممثلين ينكبون في المسائل المصيرية لا أن يعقبو وبشراصة على التفاهات وماذا بعد هل تلبرلمات هو لعبة في روض الاطفال تيا لعقولكم
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1
10 - المراكشي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:26
ايوا اش فيها كاع حنا من نهار عقلنا وحنا كنوجدو الحانوت فيها الشلح محماد أو حماد أو....
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-2
11 - الشلح مول الحانوت الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:31
انا شلح مول الحانوت وراضي بها لانني شلح وازاول عملي بالحانوت ما المشكل يا برلمانيون الضعفاء انتم اسباب اثارة المشاكل والعنصرية بين المواطنون وهل الشلح اوالعربي او الصحراوي او الزياني او الريفي تناقش في البرلمان ؟؟؟؟ ناقشوا مشاكل الشعب باسره لا فرق بين الشلح والصحراوي وجميع اطياف الشعب المغربي الا بالتقوى برلمان امــــــــــــــــــــي وذو مستوى ضعيف جدا
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12 - محمد انا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:32
مول الحانوت الشلح با عابد احماد محماد واسماء كتيرة لعبت دور كبير في مساعدة عدت اسر مغربية من الموظفين والعمال وذلك بمنحهم سلع بالكريدي الى اخر الشهر من منا لايتدكر ذلك الكتيب الصغير الذي الايفارق الشخص عندما يذهب الى ذلك التاجر ياخد المواد ويقول قيض ابا عابد والقصة طويلة تحية لهؤلاء من القلب .
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