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كُتّاب وآراء
بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا
دافع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، عن المعاش الاستثنائي الذي بدأ الاستفادة منه مطلع السنة الجارية، وقال إن الملك خصص له معاشا استثنائيا بعد أن بلغ إلى علمه أن "الحركة واقفة عنده".
وكشف بنكيران، في كلمة أمام شباب حزبه ببيته بالرباط، مساء أمس الإثنين، أن فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، هو الذي نقل إليه خبر تمتيعه بمعاش استثنائي، وأضاف، مهاجما منتقدي استفادته من المعاش الاستثنائي: "فين كاين المشكل؟".
بنكيران كشف معطيات مثيرة بخصوص وضعيته المالية بقوله إنّ الحسابات البنكية الأربعة التي يملكها أوشكت، قبل أسابيع من استفادته من المعاش الاستثنائي، أن تفرغ، ولم تتبقّ له سوى عشرة آلاف درهم، على حد قوله، وأضاف: "بقيت لي عشرة آلاف درهم، وطلبت من زوجتي أن تصبر معي حتى أجد حلا، ولم أكن أريد أن أطلب معاشا استثنائيا، لأن لي كرامتي أحرص على الحفاظ عليها"، لافتا إلى أن وزراء حزبه ساعدوه من أجل تجاوز "محنته" المادية.
أكثر من ذلك قال بنكيران إنه كان يبحث عن عمل بعد مغادرته منصبه كرئيس للحكومة، وحاجته إلى المال، وحصل أن قدّم له أفراد من أسرته عرضا لإدارة شركة في ملكيتهم، "ولكن العرض الذي قدموه لم يكن مناسبا"، واستطرد: "القضية تزيرات عندي، وعرف بذلك عدد من المقربين مني، وكانت وزارة المالية تريد أن تسوي وضعيتي بالطرق المعمول بها، لكني رفضت طلب المعاش، فوصل الخبر إلى جلالة الملك، الذي أرسل سي فؤاد (يقصد مستشار الملك فؤاد عالي الهمة)، وأخبرني بأن الملك سيتكلف بهذه القضية، وبأنه أمر َلي بمعاش استثنائي".
بنكيران وجه انتقادات لاذعة إلى منتقدي استفادته من المعاش الاستثنائي، قائلا: "كنت أظن أنهم غادي يحشمو، لأن مصدر المعاش الاستثنائي هو سيدنا، ويلا ما وقروني على الأقل غادي يوقرو سيدنا، ولكن ما كيحشموش".
وربط بنكيران تمتيعه بمعاش استثنائي بوضعيته المادية، قائلا: "لو كان جلالة الملك يعلم أن لدي مالا ما كان ليخصص لي هذا المعاش"، وأردف: "سيدنا ماعطاش المعاش الاستثنائي لسي جطو، لأنه غير محتاج، ولكنه أعطاه للسي اليوسفي".
وفي وقت لازالت مواقع للتواصل الاجتماعي تضج بالنقاشات حول استفادة بنكيران من معاش استثنائي، ومؤاخذته لكونه لم يساهم فيه بشيء، بينما اقتطع من أجور الموظفين لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وصف رئيس الحكومة السابق معاشه بـ"المشرّف"، قائلا: "هناك من كتب أن معاشي مُحرج، وأنا أعتبره مشرّفا، وهذا تصرف من ملك شريف ابن شريف وفي إطار احترام القانون".
وبخصوص السيارة التي يتحرك بها بعد أن غادر منصب رئيس الحكومة، قال بنكيران إنها ليست في ملكية الدولة، بل أهداها له الملك محمد السادس، وتسلّمها مباشرة بعد أن سلّم السيارة التي كانت مخصصة له حين كان رئيسا للحكومة.
وردا على الاتهامات الموجهة إليه بكونه راكم ثروة خلال السنوات الخمس التي قضاها في منصب رئيس الحكومة، قال بنكيران: "ما عندي لا فيلّا لا بارطما.. كاينة شي بركة خلاتها الوالدة وهي ملْك للورثة"، واصفا وضعيته المالية بـ"ما دُون البغل وفوق الحمار".
من جهة ثانية، جدّد عبد الإله بنكيران دفاعه عن النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، وعبر عن موقفه المساند لها في "قضية الحجاب"، بقوله: "نحن لا نريد أن نرى أشياء مخالفة لعقيدتنا، ولكننا كنا في بداية عهدنا في الحركة الإسلامية أعطينا الحجاب واللحية مكانة أكبر من المكانة الطبيعية لهما"، واستدرك: "هذا لا يعني أنني أقول للنساء أن ينزعن الحجاب، وإذا وقع شيء من هذا فهو أمر يهم فاعلته، ولكن الذي يجب أن تعرفوه هو أن خصومنا يلجؤون إلى هذه الأمور لأن أيدينا نظيفة، ولم يجدوا ما يؤاخذوننا عليه".
بنكيران أكد تمسكه بالتصريحات التي أدلى بها قبل أيام بخصوص طبيعة نظام الحكم السياسي في المغرب، إذ قال إنه يعارض الملكية البرلمانية، موردا: "حيتْ ما بغيتش تدّار بالمغاربة"، وزاد: "لا أشك في نوايا دعاة الملكية البرلمانية، ولكنهم يطالبون بملك يسود ولا يحكم، فمن سيحكم إذن؟"، وتابع: "أنا حين كنت رئيسا للحكومة قلت إنني لن أتدخل في العلاقات الخارجية، لأن موقفي هو أن أساند الملك في قراراته، ثم إن القضايا الكبرى، كقضية الصحراء، تتطلب إستراتيجيات طويلة الأمد، ويستحيل أن يسيرها رئيس الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة للأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يجب أن يظل الدين في يد شخص يثق فيه كل أفراد الأمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (167)
الموضفون المغاربة يشكونك للى الله
ودافعي الضرائب يشكونك الى الله
واللي زدتي عليهم في كل شيء يشكونكم الى الله
لعن الله السياسة والسياسيين اجمعين
نحن نعرف حقائق المخزن اكثر منك ، بحكم ان بصيرتك عمياء .
كل شيئ يباع و لكنك انت تبيع الكلام بدقة للنيفة.
أستاذ ورئيس حزب ورئيس الحكومة ووووووووووووووو
ماذا نقول عن أصحاب السميك والتقاعد الذي لايتعدى ألف درهم والأرامل
وهناك أرامل لايتعدى راتب المعاش بعد وفات أزواجهم مئتي درهم
جاوبني عفاك
أعضاء في المجالس البلدية بعد نجاحهم في الإنتخابات أصبحوا أثرياء وأصحاب محلات وعقارات وعاد زيد علهم البرلمانيين .. فمابالك بوزير ورئيس حكومة للي أجرته كانت سبعة مليون سنتم خالصة ...
أتذكر قول بنكيران للشعب بمعنا اخر : صبروا معانا نديروا إصلاحات و من بعد را كايجي الخير للجميع.
حنا صبرنا الاجرة ديالنا رجعات للور و هو جاه الخير.
ومذا على الفقير أن يقول (إنه يقول الحمد لله) لأنه غني بتعففه وبصبره.
ثم من تجوز فيه الإعانة؟
نسأل الله أن يعيننا في فقرنا وعلى صبرنا فلا معين إلا هو سبحانه. وبادارجة المغربية أقول لكم(عند سيدي ربي غادي نشبعو عليكم ضحك).
فين مشات 420 مليون ا السي بنكيران؟ اذا كنت بذرت مالك او استثمرته فذاك شأنك، هنالك من هو احوج منك لذلك المعاش الاستثنائي.
الشعبوية ليست مهنة لكن تستطيع دير بها لفراجة في جامع لفنا
إذا كانت هذه الحقائب الوزارية لاتدير على أصاحبها مالا فلما التهافت على هذه الحقائب .. أو هناك مشكل ما في صاحبها ..أو هناك فساد (!!..) ..
أم ماذا .. !!
قال تعالى :
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90)
وقبل الوزارة من أين كنت تسترزق
ولماذا أربع حسابات بنكية ؟
و أين المدرسة ؟
و أين مشاريعك القبلية ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مازال الخطاب هو الخطاب.
سنرى العاقبة.
ورابعة لحم وبعض الخضر ....لوازم العيش هكدا يراها ملايين اللمغاربة البسطاء ويحمدون الله بها...نرجو من بن كيران ان يضع لنا مقياسا حسب فهمه للمحنة ....لنقيس عليها اوضاع الاخرين ممن لم يكونوا ابدا وزراء ولا علاقة لهم بقطر ...ويعيشون فقط ب 70 درهما اواقل ....
لله، وديوني تفوق 16000 درهم، ولا يتبثقى لي أكثر من 1000 درهم.
الان كرهنا خلقتكم، ومن الأفضل أن تغبروا وجوهكم لم نعد نطيقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
أنت تمسكنت حتى تمكنت وأخذت ما ليس لك فيه حق لان المعاش الممنوح لك هو من اقتطاع المشتركين وليس من المال الخاص للملك
بالصحة والراحة
هذه شهادة لله
شكرا لهسبريس على الحيادية
ثم ان الامر بينه و بين من اعطاه ذلك المعاش ( الملك) كما يقول من ماله الخاص! اما مسألة من اين مصدر هذا المال فذلك الامر متروك للخالق، هو سيحاسب الجميع يوم الحساب عن كل درهم من اين اتى و فيما انفق!
و مسألة أخيرة السي بنكيران، الدين بين الله عز و جل! هو الوحيد الذي نثق فيه!
الله غالب
كنا معه أوضده راه كان رئيس حكومة، كونوا عقلانيين وحقانيين، ماتخليوش الغل والحقد والكره يعمي لكم البصيرة..
بنكيران عندو أزمة مالية !!! ملقاش باش يعيش !! الله أكبر ...لك الله يا مواطن ..يا مسكين ..يا موظف...يا عاطل ...انعدمت الثقة والكرامة في مسؤولي هذا البلد ...واك واك أعباد الله !!!!
سيرو الله ياخد فيكم الحق كاااااملين gاع لي عندو يد في تسيير هاد البلاد
اعيد السؤال هل فهمتم بنكيران .
ولماذا سكت عن ذلك أن صح الى الان.
وبصفته رئيس حكومة سابق فلديه احصائيات عن عدد المغاربة الذين يعانون اكثر منه أس 10
لم ارى حرباء متعددة الألوان مثل هذا الشخص المتملق
تبا للدكاكين السياسية بجميع اتجاهاتها
لا تمثل المواطن في شي سوى مصالحهم الخاصة
تبا لكم
و لا سبيل لمقارنة وضعنا بوضعه.
نفرض أن خبر معاشه صحيح ، وشرع في الإستفادة منه .
فيكون معدل أجره اليومي 3000 درهماً ، مبلغ أكبر من
الأجرالشهري لفئة عريضة من اليد العاملة .
واش مزال مبغى يحشم..التقاعد العادي (اقل تقدير5 ملاين شهريا) ثم النسبي وتوظيف الأبناء وأبناء العائلة و الأقارب والمعارف ...والمؤسسات التعليمية الخاصة والمشاريع الشخصية ما قبل وأثناء وبعد نهاية توليه المحكومة والإمتيازات التي لا تعد ولا تحصى ولا توجد إلا في المغرب ....جمع حب تبن و قال ليك مزال ما كمل الفراش ديال شقة الله (اعلم إلا كانت الشقة في المريخ) وكعاني من ضائقة مالية.بالله عليك آش خليتوا للدراوش والفقراء والمعوزين والمرضى ميقولوا.
آتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم .
غريب وعجيب أمركم وتفكيركم.
الحمدلله على نعمة القناعة.
اين القواننين التي تنظم كل شيئ؟ ومن بينها قانون المعاشات
ما دور البرلمان وما دور الحكومه في هذه البلاد؟
واضح السي بنكيران انت كنت تظحك على الشعب المغربي .في الوقت الذي كنت تتحدث عن فضح العفاريت والتماسيح في الحقيقه انت كنت واحد منهم . والان يتم تعويضك على الخدمات الجليله التي قدمت لهم.
سيأتي يوم ليس ببعيد سنراكم تطلبون اللجوء في دول اخرى بعد ان يفقد الشعب المغربي اعصابه بالكامل.
او مالقاش باش يخلص مول الحانوت. واش تتفلاو علينا
ومن جهة أخرى "عشنا وشفنا" حتى رأينا كبيرهم خانعا خاضعا متسولا بائسا ويائسا ، يطلب رحمة زوجته لتمهله بضعة أيام للحصول على الموافقة من أجل منحه 9ملايين وسيارة دون عناء أو تعب أو مساهمة في هذا الصندوق الذي مافتئ يخطب فينا أنه انتهى ولم يبق فيه إلا الفتات ، فلا هنيئا لك ولا مبارك لك في هذا الحرام
مادا يعني المغاربة في هذا الأمر ؟و جلهم يعيشون ازمات !
monteur
التي تكلم عنها المقال مقابل السيارة والمعاش؟
والكلام اليوم عن السي فؤاد بعد ان كان ينعته بالتمساح والمتحكم.. لدليل واضح/فاضح على انه تمساح كبير يستطيع فعل اي شيء من اجل المصلحة الخاصة به،
فما قام به ضدا في المغاربة وفي زمن قياسي لم تقم به أية حكومة سابقة عليه
هاذ الشيء ولا ك.......
متمنياتنا لأبناء الشعب أن تصلهم هذه المبادرة أيضا...لماذا و جلهم لم يملك 10.000 درهم التي أفزعت الرجل الذي بنج المغاربة بالدين لكي يتخطى المغرب المرحلة الحرجة.
برافو برافو برافو على ألحان محمد الجم.
وإن كان تقاعده من وظيفته "أستاذ" لا يغنيه عن التسول ، فما باله وبال الحكومات من معاش كل الموظفين العموميين ؟
وانا اقرأ ما قاله بنكيران، يخيل إلي وكانه المسكين كان يشتغل في معمل يجلب من خلاله قوت اهله.
فهذه إحدى علامات التقدم في السن، والتي اثناءها يتحدث الشيخ بكلامه لا يستطيع أن يصدقه غيره...
على بنكيران أن يحمد الله ويشكره على النعم الكثيرة التي انعمه الله بها في الدنيا، وعليه أن ينفقها في ما يرضي الله، وأن يكف عن مثل هذا الخطاب الذي لا يرقى إلى الصواب لا من قريب ولا من بعيد والذي لا يصدقه إلا الغافلون من الناس.
مع احترامي لمواطن تقلد منصب رئيس للحكومة سابقا.
اين قولة غرغري او لا تغرغري؟
كذاب تفو
أصحاب وعي وثقافة وفهم لما ضحكتَ عليهم أنت وصاحبة المانضات
المتعددة وتخراج العينين في البرلمان وأصحاب المغامرات الغرامية ولكن
خلا لك الجو فبيضي واصفري وآضحك على من أعطوك المجال بقصص
الكوزينة والصالون والحمير والبغال .سيكتب التاريخ المغربي أن أستاذ فيزياء
في الكوليج الإعدادي لا يفقه لا في إقتصاد ولا لُغات أجنبية ولا في أي عِلمٍ
مُعتبر قد تاجر بالدين والحكايات الجُحاوية ليترأس الحكومة هو ومن تبِعه من
الذين إستيقنوا بأن الأكل والشرب والزواج مثنى وثُلاث وبناء وشراء الفيلات
سهل وسريع بالدين واللحية والفولار والقلقلة والفنقلة والعنعنة والخطابة بالجهر
والصراخ. هنيئا لكم ولأبنائكم بالكاطكاطات رباعية الدفع واميريديسات بعد أن
كنتم جميعا تتنقلون بالموبيلات والطوبيسات . وهنيئا لكم بتوظيف الأبناء والبنات
وضمان مستقبلهم ومنحهم الجنسية التركية. لكل مَنْ أعطاكم صوته أقول"من ضرَبَتْه يدُه
فلا يقل أحّْ"
سيدك أعطاك معاش محترم جدا جدا
و أنت اخنقت المواطنين البسطاء
نعلم جيدا لمادا سيدك أعطاك معاش محترم جدا جدا لسبب واحد فقط هو لأنه و بكل بساطة أنت خاؤن للوطن للمواطنين
مجموعة من الخونة للوطن هم من يسيرون البلاد
قتلو من راسو يحيى من رجليه
و المشكل الحقيقي هي انعدام القناعة و حب الذات و الانانية المطلقة
فهل يستطيع بنكيران ان يجرا على جرد ممتلكاته و امواله الحقيقية ؟؟
لكن من ذاق -بزولة - الحكومة يستحيل ان يفطم منها
و حسابنا البنكي دائما فيه الناقص
الله يكوالمغاربة
عشرة ألف درهم كيخدم فيها اللي عندو الزهر ربع شهور السي وبارك من الطنز
وانت فق واش تضحك على رأسك ولا علينا والمغاربة دارت بهم نهار صوتوا عليكم
ربنا ارينا الحق حقا وارزقنا أتباعه و ارينا الباطل باطلا
و جنبنا اتباعه