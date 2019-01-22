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الرئيسية | سياسة | بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا

بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا

بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:00

دافع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، عن المعاش الاستثنائي الذي بدأ الاستفادة منه مطلع السنة الجارية، وقال إن الملك خصص له معاشا استثنائيا بعد أن بلغ إلى علمه أن "الحركة واقفة عنده".

وكشف بنكيران، في كلمة أمام شباب حزبه ببيته بالرباط، مساء أمس الإثنين، أن فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، هو الذي نقل إليه خبر تمتيعه بمعاش استثنائي، وأضاف، مهاجما منتقدي استفادته من المعاش الاستثنائي: "فين كاين المشكل؟".

بنكيران كشف معطيات مثيرة بخصوص وضعيته المالية بقوله إنّ الحسابات البنكية الأربعة التي يملكها أوشكت، قبل أسابيع من استفادته من المعاش الاستثنائي، أن تفرغ، ولم تتبقّ له سوى عشرة آلاف درهم، على حد قوله، وأضاف: "بقيت لي عشرة آلاف درهم، وطلبت من زوجتي أن تصبر معي حتى أجد حلا، ولم أكن أريد أن أطلب معاشا استثنائيا، لأن لي كرامتي أحرص على الحفاظ عليها"، لافتا إلى أن وزراء حزبه ساعدوه من أجل تجاوز "محنته" المادية.

أكثر من ذلك قال بنكيران إنه كان يبحث عن عمل بعد مغادرته منصبه كرئيس للحكومة، وحاجته إلى المال، وحصل أن قدّم له أفراد من أسرته عرضا لإدارة شركة في ملكيتهم، "ولكن العرض الذي قدموه لم يكن مناسبا"، واستطرد: "القضية تزيرات عندي، وعرف بذلك عدد من المقربين مني، وكانت وزارة المالية تريد أن تسوي وضعيتي بالطرق المعمول بها، لكني رفضت طلب المعاش، فوصل الخبر إلى جلالة الملك، الذي أرسل سي فؤاد (يقصد مستشار الملك فؤاد عالي الهمة)، وأخبرني بأن الملك سيتكلف بهذه القضية، وبأنه أمر َلي بمعاش استثنائي".

بنكيران وجه انتقادات لاذعة إلى منتقدي استفادته من المعاش الاستثنائي، قائلا: "كنت أظن أنهم غادي يحشمو، لأن مصدر المعاش الاستثنائي هو سيدنا، ويلا ما وقروني على الأقل غادي يوقرو سيدنا، ولكن ما كيحشموش".

وربط بنكيران تمتيعه بمعاش استثنائي بوضعيته المادية، قائلا: "لو كان جلالة الملك يعلم أن لدي مالا ما كان ليخصص لي هذا المعاش"، وأردف: "سيدنا ماعطاش المعاش الاستثنائي لسي جطو، لأنه غير محتاج، ولكنه أعطاه للسي اليوسفي".

وفي وقت لازالت مواقع للتواصل الاجتماعي تضج بالنقاشات حول استفادة بنكيران من معاش استثنائي، ومؤاخذته لكونه لم يساهم فيه بشيء، بينما اقتطع من أجور الموظفين لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وصف رئيس الحكومة السابق معاشه بـ"المشرّف"، قائلا: "هناك من كتب أن معاشي مُحرج، وأنا أعتبره مشرّفا، وهذا تصرف من ملك شريف ابن شريف وفي إطار احترام القانون".

وبخصوص السيارة التي يتحرك بها بعد أن غادر منصب رئيس الحكومة، قال بنكيران إنها ليست في ملكية الدولة، بل أهداها له الملك محمد السادس، وتسلّمها مباشرة بعد أن سلّم السيارة التي كانت مخصصة له حين كان رئيسا للحكومة.

وردا على الاتهامات الموجهة إليه بكونه راكم ثروة خلال السنوات الخمس التي قضاها في منصب رئيس الحكومة، قال بنكيران: "ما عندي لا فيلّا لا بارطما.. كاينة شي بركة خلاتها الوالدة وهي ملْك للورثة"، واصفا وضعيته المالية بـ"ما دُون البغل وفوق الحمار".

من جهة ثانية، جدّد عبد الإله بنكيران دفاعه عن النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، وعبر عن موقفه المساند لها في "قضية الحجاب"، بقوله: "نحن لا نريد أن نرى أشياء مخالفة لعقيدتنا، ولكننا كنا في بداية عهدنا في الحركة الإسلامية أعطينا الحجاب واللحية مكانة أكبر من المكانة الطبيعية لهما"، واستدرك: "هذا لا يعني أنني أقول للنساء أن ينزعن الحجاب، وإذا وقع شيء من هذا فهو أمر يهم فاعلته، ولكن الذي يجب أن تعرفوه هو أن خصومنا يلجؤون إلى هذه الأمور لأن أيدينا نظيفة، ولم يجدوا ما يؤاخذوننا عليه".

بنكيران أكد تمسكه بالتصريحات التي أدلى بها قبل أيام بخصوص طبيعة نظام الحكم السياسي في المغرب، إذ قال إنه يعارض الملكية البرلمانية، موردا: "حيتْ ما بغيتش تدّار بالمغاربة"، وزاد: "لا أشك في نوايا دعاة الملكية البرلمانية، ولكنهم يطالبون بملك يسود ولا يحكم، فمن سيحكم إذن؟"، وتابع: "أنا حين كنت رئيسا للحكومة قلت إنني لن أتدخل في العلاقات الخارجية، لأن موقفي هو أن أساند الملك في قراراته، ثم إن القضايا الكبرى، كقضية الصحراء، تتطلب إستراتيجيات طويلة الأمد، ويستحيل أن يسيرها رئيس الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة للأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يجب أن يظل الدين في يد شخص يثق فيه كل أفراد الأمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ESCANDINAVIA الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:09
بحالك نتا يا بنكيران لو كنتي في سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان كانو دابا حطوك في حبيبيس,نتا يا بنكيران حجتك ظعيفة وسوقك خاوي ومنافق وامي واغلبية المغاربة تيكرهوك ومتيحملوكش ,كنتي ((((رئيس المحكومة)))) وخربتي ودمرتي جميع القطاعات وغرقتينا في الديون وغليتي علينا المعيشة ومازال كتزيد كتبين وجهك ????
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152
2 - mohamed tetouani الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:09
باعتباري مواطن مغربي ومن خدام الدولة. وبسبب الضائقة المالية التي أمر بها. التمس من سيدنا منحي معاشا استثنائيا أسوة بالمسمى عبد الاله بنكيران
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172
3 - معلقة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:09
علاش سيدنا بان ليه غي بن كيران اللي دايز في محنة مالية مبانتش ليه 40 مليون نسمة اللي كلها محنة من نهار تزادت حتى تموت
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201
4 - خريبكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:09
الله يخلي ليك سيدك والله معانا...حنا كاملين تنمرو بمحنة على طول العام وعلى طول العمر
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132
5 - ALI الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:09
تنازع المواطن المسكين في حقه في الاستفادة من الدعم على قنينة الغاز وتتمتع أنت في الملايين، سبحان الله.
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124
6 - hajji الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:11
براكا من النفاق
الموضفون المغاربة يشكونك للى الله
ودافعي الضرائب يشكونك الى الله
واللي زدتي عليهم في كل شيء يشكونكم الى الله
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109
7 - abdou rabat الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:11
النجم الكبير بنكيران والله يصلاح يكون ممثل سينمائي أو سيناريست أو حتى مخرج .
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73
8 - pedro الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:11
9 ديال لميون شهريا هههههههههههههه
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69
9 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:11
حيت ادى اامهمة على احسن وجه.. قنقصد المهمة للي راكم عارفينها.. لقى حلول على ظهر الشعب بلا ماتنوض الفوضى.. حرر الاسعار بطريقة لبقة وحك الشعب نيفو وبلا متنوض الفوضى.. دبر على فلوس تنمية الاقاليم الجنوبية الطريق والمرسى ٨٠ مليار بلا منتنوض الفوضى..ومن بعد قالو ليه بنكيران باركة عليك درتي للي عليك.. خللي لينا هاد الدمدومة ديال عثيمينا باش نرونو الحزب وتبقى انت صورتك مع الحزب مزيانة.
لعن الله السياسة والسياسيين اجمعين
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75
10 - wood الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:12
مرة أخرى يثبت المخزن أن ليس هناك في بلاد المخزن لا قانون و لا مساطر ، فالقوانين يتم إنتقاءها و إنزالها على الضعفاء فقط ، و شيء طبيعي أن يمنح هذا المرتزق تقاعد إستتنائي للخدمات التي قدمها للمخزن ، فهو قبل أن يكون ممسحة حيث المداويخ المغاربة و الأغبياء منهم لا يجدون إلا بنكيران ليكيلوا له مختلف أنواع الشتم و السباب و يحملوه وضعيتهم المزرية مع أنه لا يعدو كونه بيدق و كركوز في مسرحية من إخراج المخزن !!!
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73
11 - مغربي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:12
ش غادي نقولك الله الى حشمت بلاصتك واش كيحساب ليك حنا مكلخين لهاد الدرجة
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74
12 - ياسين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:12
مزال كضحك عل ناس، واش نقول أنا لموظف بسيط و عندي دراري و كنمر كل يوم بمنحة مالية أضطر و العياد بالله لتسول من بعض الأصدقاء من أجل تأمين قوت عيش أطفالي ههههه سبحان الله
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76
13 - Azad meryam الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:12
اعطينا للحجاب واللحية مكانة أكبر من المكانة الطبيعية لهما"....اودي بركا عليك غي هاد الجملة أقليل الحيا......فعلا تاجر دين وبامتياز.
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77
14 - عبد الله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
لماذا تستحمر المغاربة يا رجل ؟
نحن نعرف حقائق المخزن اكثر منك ، بحكم ان بصيرتك عمياء .
كل شيئ يباع و لكنك انت تبيع الكلام بدقة للنيفة.
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52
15 - ع الطيف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
لقد ظهرت حقيقتكم . اذا كنت أنت تعاني من ضائقة فماذا يقول المواطن البسيط الذي يقضي عمره في العمل وتتركون له الفتات زائد الاقتطاعات المتتالية من راتبه الهزيل
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50
16 - نورة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
بن كيران كنقولك دخل سوق جواك من اليوم متبقاش تهضر المغاربة عاقو بيك
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43
17 - kamal الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
والله مكتحشم أسي بن كيران راه الى كنتي نتا كاتنسا الشعب المغربي مكينساش منسيناش فضيحة المطبعة ديالك الي كاتستافد من صفقات مشبوهة معا الحزب المشؤوم ديالكم. منسيناش محل ديال جافيل لي ولا شركة ومنسيناش الأملاك لي درتي بسميت مرتك ومانسيناش المدارس الخصوصية دبا على من بغيتي ضحط يا المنافق الى كنتي راجل ومسلم تنازل على داك التقاعد لي مكتستهلوش وعلى الطموبيل
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36
18 - عمر بيجيدي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
تحية حاره للاستذ بنكران نحن وراك جنود مجندا تستحق اكتر من هذا لانكا شخص نازه و لم تسرق اموال الفوقرا كما فعل السابقون و نتمنى من جلالت الملك ان يستعيدك لتكون رايس الحكوما فانت احسن رايس حكوما في طاريخ المغرب.
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-100
19 - المنتصر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:13
والله حتى حشمت ف بلاصتك
أستاذ ورئيس حزب ورئيس الحكومة ووووووووووووووو
ماذا نقول عن أصحاب السميك والتقاعد الذي لايتعدى ألف درهم والأرامل
وهناك أرامل لايتعدى راتب المعاش بعد وفات أزواجهم مئتي درهم
جاوبني عفاك
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44
20 - عبدووو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:14
أكبر بوحاطي فتاريخ البلدان البشرية هوا بن كيران
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43
21 - أكاديري من ألمانيا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:15
ههههه هل تصدقون أن الجمل يدخل في ثقب إبرة ؟ يكذبون بدون استحياء هاد جماعة العدالة والتنمية . واش يمكن للمغربي يصدق هاد الكذب يا عباد الله !
أعضاء في المجالس البلدية بعد نجاحهم في الإنتخابات أصبحوا أثرياء وأصحاب محلات وعقارات وعاد زيد علهم البرلمانيين .. فمابالك بوزير ورئيس حكومة للي أجرته كانت سبعة مليون سنتم خالصة ...
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32
22 - انا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:15
حتا الا تبقنا هدرتوا بانه مفلس. كيف لانسان لا يستطيع حتى تدبير اموره المالية يعطى مسوولية تدبيير دولة باكملها؟
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11
23 - ayyoub الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:16
والله حشمت انخلي شي كلمت باااز لبنادم كيف كيفكر
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9
24 - الله يخلف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:16
وحصل أن قدّم له أفراد من أسرته عرضا لإدارة شركة في ملكيتهم، "ولكن العرض الذي قدموه لم يكن مناسبا"، لو كانت لك كرامة لقبلت به لكنك يا مسيلمة ولفت الماندا ب6 اصفار اللهم اطل عمره وزد في فقره
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10
25 - abolina الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:16
mon pays est une vache .tout le monde cherche ça tétine et enfin je suis maskine.les commerçants ne veulent pas payer les impots les sahrawas sont libérés .......mais c est dommage mon pays
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5
26 - sofia الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:16
انت كتبيع القرد وكضحك على الي شراااه .... قالك أزمة مالية ....تيقنااااك
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9
27 - أطلسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
إذا كأن الأمر كذلك فجميع المواطنين يمرون بمحن أكثر منك. هل يستحقون معاشا استثنائيا
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10
28 - simsim الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
من نكت هذا الزمان بنكيران يمر بدائقا مالية ههههه والكل يعلم ما يملك بنكيران و عائلته ... لا داعي لذكر المدارس الخاصة و الفيلا على شكل قصر على حافة سد بين الودان .... يا للعجب
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8
29 - عبوا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
هته تسمى بسياسة الإحتواء حيث يقوم الحاكم رئيسا كان أو ملكا بإعطاء إكراميات لمن كان أو يحتمل أن يشكل نوعا من المعارضة فيتم تكميم فمه بمتاع الدنيا أو بوسام براق حتى لا يجد سبيلا للنباح من جديد. من وجهة نظري لا أنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فليس فالقنافذ أملس.
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3
30 - عبوا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
هته تسمى بسياسة الإحتواء حيث يقوم الحاكم رئيسا كان أو ملكا بإعطاء إكراميات لمن كان أو يحتمل أن يشكل نوعا من المعارضة فيتم تكميم فمه بمتاع الدنيا أو بوسام براق حتى لا يجد سبيلا للنباح من جديد. من وجهة نظري لا أنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فليس فالقنافذ أملس.
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1
31 - husta الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
Il a combattu bec et ongle l'économie de rente. Le voilà le grand bénéficiaire du système. Paradoxe et contradiction sont la marque de fabrique du PjD.
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2
32 - كلمة حق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
مسكييين قطعتي قلبي، ملقيتي ماتاكل؟؟ بعتي المطبعة و المعمل و الفيلا و مقدوكش لفلوس؟؟؟ ياكما كنتي مسلف من البنكة راها كطيير البركة.....!! قول درتي داكشي اللي بغاك ديرو واخا الشعب ماباغيهش درتيه، و خلا لك سالير مشحم باش تبقا جامع علك الدبان.
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3
33 - farid baraka الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:17
من نهار شفناك البركة تهزات من البلاد ....ودبا قالبها سعايا ماكتحشمش.
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5
34 - geulmim الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:18
اودي انحمدو الله ملي مزالا كتصب الشتاء. او الواحد اخوتي المغاربة بلا ميتعصب غا يجيبها غا فصحتو. اما انا كترت ماكنقرا اونشوف بحال هاد البلانات نبدأ كنولف.
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3
35 - سمير العثماني الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:18
هانت كتعترف بخير سيدنا ومكيكر فيك والوووو كتاكل وتنكر العفووو
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1
36 - فؤاد من برشلونة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:19
خليو اعليكم بنكيران تابعينو في حياتو ابحال هو الوحيد الي كان رئيس الحكومة في المغرب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ياك الملك هو الي تيخلص ليه المعاش ياك الأغلبية كتبقى تستنا الملك باش تطلب منو طاكسي ولا المال من أجل حاجة. الملك لكان شاف بنكيران عندو ميعطيهش المعاش بارك متبعو السيد في حياتو اتقو الله كل واحد منا غيتحاسب امام الله عز وجل، احنا يومين كنحاسبو بنكيران كلشي ولينا كنفهمو في السياسة والاقتصاد. زدنا فيها بزاف .
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-12
37 - مجيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:19
ان لم تستحي انت وهو فالله لا يستحي من الحق يوم القيامة
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3
38 - Peace الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:19
اسي بنكيران انت تتشد 9 المليون سنتيم معاش و مصدعنا و تتقول ما قداكش فالمغرب و مراتك مسكينة صابرة معاك, اوا فين تدير هاد الفلوس راه يمكن انجلا ميركل و مغاديش تشد هاد المعاش كولو, اودي الى دار فيك جلالة الملك خير احمد الله و شكرو و تكمش و خليه عليك فالتيقار, انت مازال عاد زايد فيه. و كاين مسالة اخرى, واش عالي الهمة قالها الملك بعدا او لا دار ليك شي تدويرة بلا اخبارومن تحث الدف??! و راه كولشي ممكن فهاد البلاد السعيدو بحال والو تكونو مصاحبين انت وياه بلا اخبار حد.
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3
39 - الحاضي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:19
لا حول ولا قوة الا بالله كيقطع القلب مسكين تزيرت عندو الوقت كون عرف كيفاش يفرش الصالون و بيت نعاس بشي حاجة عادية مايوصلش لهاد الحالة
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3
40 - امازيغ سوسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:20
اتمنى ان يحس كدلك بالمحن المالية والنفسية التي نعاني منها ويعطينا معاشا صغيرا نعيش به ....... هل بهده البساطة تريد ان يصدق الشعب المغربي ما تقوله ؟؟!! والله انك لسادج .الشعب المغربي اصبح ملما بتفاصيل اللعبة .
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2
41 - مواطن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:20
والله ماكجشم هذا سيد و كذوب و النفاق عين باين !!!
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2
42 - محمود الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:20
لقد سبق لجلالة الملك ان قال في احدا خطبه ان السياسيين يختبوءون وراء القصر بمعنى ان السيد بنكيران يقول لكم "رخفو مني "هذه تعليمات ملكية و بالتالي لا تناقشوا هذا الموضوع .
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3
43 - المتتبع الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:21
لا اعرف لماذا من يدعون الاسلام ويقولون انهم حزب ذا مرجعية اسلامية اي ان الاسلام دين التكافل وايام كانوا في المعارضة طبلوا وهيصوا ان ذلك فسادا واليوم هم من يتوصلون بتقاعد استثنايي السيد بنكيران بالله غليك هل هذا هو الاسلام عل الاسلام ان تتوصل انت بتقاعد استثنايي يقدر ب 90.000 درهم شهريا هل تعلم السي بنكيران ان تقاعدك الاستثنايي يمكن ان يخلق 20 منصب شغل باجرة شهرية 4.500 درهم والله العلي العظيم ليست فيك لا روح المواطنة ولا حمرة الخجل حتي ولو اتخذ القرار من كرف ملك البلاد مان عليك ان تصرح بان القدر خيالي وحرام ان تحصل عليه اذا كانت خمس سنوات قضيتها في رياسة ابحكومة تخول لك تقاعدا استثناييا ب 90.000 درهم شهريا فعذا هو الريع اتعلم السي بنكيران ان الاجير الذي كان يتقاضى 6.000 درهم شهريا لا ينعم علبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا ب 3.000 درهم شهريا عند بلوغه سن التقاعد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم
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3
44 - قنيطري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:21
6 سنوات و انا في الوظيفة العمومية بدأت براتب 5100 درهم و رغم تسلقي الرتب إلى أن أجرتي الشهرية تتناقص و أصبحت 4900 درهم. بسبب الزيادة في الاقتطاعات في صندوق التقاعد و صندوق الضمان الاجتماعي.
أتذكر قول بنكيران للشعب بمعنا اخر : صبروا معانا نديروا إصلاحات و من بعد را كايجي الخير للجميع.
حنا صبرنا الاجرة ديالنا رجعات للور و هو جاه الخير.
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4
45 - تقاعد ارملة مسكينة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:21
تبريرات واهية ااااااااهي حمادي ... فقط انتم طغات حربائيين . ليس في الباجدة ما هو أملس
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2
46 - حسني الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:21
هاديك رشوى سكوتك من بعد عزلك بشكل غير لائق لا من طرف المصوتين لا من طرفك . بعتي الجمهور بشوية الفلوس . لاكن السؤال هل هناك شخص قادر على مواجهة المخزن من اجل الشعب
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0
47 - khaald الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
الحركة واقفة عندك غير انت ؟ حنا واش مطفرينو ؟ رجانا في الله سبحانه
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0
48 - تازي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
هل الوزير الأول السابق وأمين الحزب السابق الذي يقول هذا الكلام؟
ومذا على الفقير أن يقول (إنه يقول الحمد لله) لأنه غني بتعففه وبصبره.
ثم من تجوز فيه الإعانة؟
نسأل الله أن يعيننا في فقرنا وعلى صبرنا فلا معين إلا هو سبحانه. وبادارجة المغربية أقول لكم(عند سيدي ربي غادي نشبعو عليكم ضحك).
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49 - Asmaa الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
كنتي كتشد 7 المليون فالشهر. على خمس سنوات هي 420 مليون. هادشي غير اللي باين ما خفي كان اعظم.
فين مشات 420 مليون ا السي بنكيران؟ اذا كنت بذرت مالك او استثمرته فذاك شأنك، هنالك من هو احوج منك لذلك المعاش الاستثنائي.
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50 - علي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
كالك جا احارب الفساد و الريع و الان غمس اديه فطجين الريع
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51 - ولد الحاج الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
اسي بنكيران لوكان كانت عندك كفاءات لوكان تهافتو عليك الشركات و الموءسسات باش يخدموك. لم يعرف تاريخ البشرية رءيس وزراء سابق عاطل عن العمل لاسباب عدم وحود كفاءة.
الشعبوية ليست مهنة لكن تستطيع دير بها لفراجة في جامع لفنا
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52 - جمال الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:22
بت أتوجس و أشمئز من كل مظاهر التدين لكثرة الخيبات التي جاءتني من انطلاء الحيلة علي بطلاء ديني.هذا مع أن المغاربة أكثر تدينا فهم للأسف الشعب الأول في العالم في الفساد والخيانة والنفاق.أنظر في google /le peuple le plus malhonnete au monde.الشعب السويسري هو شعب أقل تدينا ومع هذا من بين الشعوب الأولى في النزاهة .الدين يجب أن يبقى مسألة شخصية ويخرج من الحياة السياسية حتى لايستخدم لاغراض سياسية .
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53 - Driss الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:23
كان بنكيران يقول بانه خدام مع الله و مع ذلك فانه طمع في تسعة ملايين كمعاش منحته له الدولة بدون ان يشارك في اي صندوق للتقاعد. اولا لا نقول خدام مع الله لان بنكيران لا يتساوى مع الله بل نقول خدام في سبيل الله و اذا كان بنكيران خدام في سبيل الله فعليه ان لا يطمع في الاموال العمومية كدخل ريعي يستفيد منه السياسيين
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54 - Aziz الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:23
الحمد لله على أمطار الخير وان شاء الله سوف يعمل الفلاح بعرق جبينه وتكون الغلة.. وحينها لن يسب أحد الملة.. الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت والحمد بعد الرضى... والله ادم علينا نعمة الفقر والحشمة والحكمة...
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55 - مواطن عادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:23
رئيس وزراء سابق .. يشكو ومر من أزمة مالية سبحان الله عجب العجاب .. وماذا يقولوا المواطن العادي !!
إذا كانت هذه الحقائب الوزارية لاتدير على أصاحبها مالا فلما التهافت على هذه الحقائب .. أو هناك مشكل ما في صاحبها ..أو هناك فساد (!!..) ..
أم ماذا .. !!
قال تعالى :
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90)
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56 - هشام كولميمة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:23
بعد هذه المواقف أتساءل من هم التماسيح و العفاريت الذين اشتكى منهم ذات يوم؟و لكن من قرأ عن الجماعات الإسلاماوية عبر التاريخ يعرفهم جيدا...السلطة و الحكم هو الهدف و ليس شيئا آخر.(لكم الشعب يا فقراء هذا البلد،أما تجار الدين فقد خانوا الأمانة لأن طبيعتهم الغدر و الخيانة و باسم الدين).
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57 - مواطن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
الله اكبر خمس سنوات رئيس الحكومة ومنحة المغادرة وماخفي أعظم وأربعة حسابات بنكية والله اعلم فماذا عسى ان يقول من لايجد حتى قوت يومه فافتوني في هذا الأمر يا تجار الدين
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58 - amzajik الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
ههههه بعد مصطلحات التماسيح والعفاريت يخرج علينا بوصف وضعيته مابين الحمار والبغل، هل سمع أحدكم بوجود وضعية مادية اجتماعية مصنفة مابين الحمار والبغل؟ إنه ابن مقفع عصره يلمح إلى وضعية المغربي مابين الحمار والبغل
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59 - انا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
هكذا يتصرف النظام مند الستينات يشتريك و يعطيك الحليب و لا يحاسبك عن الفساد و السرقة المال العام المهم و المقابل هو الولاء و السمع والطاعة و تنفيذ الأوامر عبر الهاتف الجميع يتسابقون على خدمة النظام مقابل الامتيازات و اللعبة تتكرر كل 5 سنوات لإبقاء نظام المخزن تمتع يا ابن كيران في الدنيا الفانية لكن لا تنسى انك سوف تقابل الملك الحقيقي لهذا الكون و الخالق العظيم و حتى حساب الشعب ربما يستيقظ في أي لحظة ليحاسبك انت و حزبك المنافق و جميع الأحزاب التجارية و النظام بأكمله كل شيء قريب صراصير مكة مؤشر على قرب نهاية هذا الظلم يا إما نهاية هؤلاء الأنظمة الاستبدادية أو نهاية الدنيا و رفع الأعمال ايوا وجد راسك.
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60 - hor الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
il avait déjà inée belle vie et maintenant il à une vie de princesse un pauvre ne gagne même pas 3000 dirhams en travaillant dur pendant tous le mois c’est ça le makhzen bravo l’égalité dans notre pays
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61 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
جاتني الضحكة كاليك الحركة واقفة عندو,,,كان كيربح 10 دلمليون فشهر وضربوها فشحال من شهر دوز ؤزيدو لبريمات ؤضربات ؤكان عايش فابور,,وزاد كملها عطاه سيدو معاش استتنائي ؤخاص وعولتو عليهم بكري يا لمغاربة,,,كل واحد كيضرب على جيبو. يعلم الله شحال كيجيه فهاد المعاش الاسثتنائي,,وبسيف مادير la CNSS ,faillette.
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62 - الوطنية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
انت عطاك الملك 9 المليون الشعب لي فقرتيه عاطيه الله باقي عاد ك تفوح وك تهدر وراه بعض الموظفين ما عندهمش حتى 2000 ده في الشهر والفقير لي جالس ف الموقف راه ما ك صورش حتى 1000 ده في الشهر انت لي عندك مليون وصبتي مشكلة وا فكر في الشعب لي جوعتيه فكر ف المعلم لي نزلت ليه على التقاعد . 9 المليون جزاك بها حيث كاع الملفات التي كانت عالقة في الحكومات السابقة سوتيها والتي تسير ضد الشعب الذي يدعو لك كلما تذكرما وقع له . 9 المليون باش ما تزيدش تطمع في الحكومة من بعد يعني مت موتا سريريا
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63 - السيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:24
يا هذا ، اتق الله
وقبل الوزارة من أين كنت تسترزق
ولماذا أربع حسابات بنكية ؟
و أين المدرسة ؟
و أين مشاريعك القبلية ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مازال الخطاب هو الخطاب.
سنرى العاقبة.
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64 - هشام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:25
عادي تشد هاد المعاش لان هذا هو ثمن بيع احلام و اوهام الشعب لي علقها عليك عادي هاداك هو ثمن خداع الشعب و تمرير ما لم تستطع اي حكومة تمريرة و وضعه تحت كاهل الشعب و ها البرهال ازديد كل الازمات بصحتك جازاك سيدك راه حتى هو سكتي ليه العبيد و قولبتيهم ها الاقتطاعات ها تحرير اثمنة البيترول و .....
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65 - عجيب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:25
عجيب أمركم أصبح الغني يشتكي الفاقة والضيق المالي. أما الفقير لا محل له من الإعراب. لكن كلام لابد له من أجل تبرير الحصول رشوة
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66 - ali الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
بنكيران بشي مغربي باش اساهم مغربي غي باش ياخد
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67 - جاد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
حقيقة هذا الشخص لايجيد إلا فن المراوغة والتلون بألشكال وألوان مختلفة وأحسن وصف يمكن أن يتصف به هو أنه شخص حربائي...أنا أتساءل كم من شخص في هذه البلد السعيدة يمر من ضائقة مالية كم من شخص يلتحف الأرض تحت رحمة البرد والأمطار كم من شخص يعيش التشرد ولا يجد ما يسد به رمقه كم من ارملة لاتجد حتى ماتطعم به أبناءها كم من موظف وعامل قضى زهرة شبابه حتى وصل أرذل العمر ولا يجد مايسد به رمق أبنائه الجياع كم من ارملة لايتعدى المعاش الذي تتقضاه 500 درهم وغير هؤلاء كثرة لا حد لهم في هذه البلد السعيد طالما هناك أشخاص يحلون مايحرمونه على غيرهم..هذا المعاش الاسثنائي لما سيتقاضاه دون غيره طالما هذه أموال دافعي الضرائب وهناك من هم في أمس الحاجة له ولم يكونوا رؤساء حكومات..كيف لشخص لايجيد حتى تسيير شؤون بيته المالية و بعيد كل البعد عن ترشيد نفقاته أن يكون رئيس حكومة خصوصا أنه خرج من الوزارة بتعويضات ضخمة ؟؟؟؟؟ حقيقة حمرة الخجل انعدمت عند هؤلاء..
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68 - Agayo الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
لا ادري ما دا يعني بالحركة واقفة عندو..هل عجز متلا على توفير تمن قالب سكر وبعض زيت العود للفطور
ورابعة لحم وبعض الخضر ....لوازم العيش هكدا يراها ملايين اللمغاربة البسطاء ويحمدون الله بها...نرجو من بن كيران ان يضع لنا مقياسا حسب فهمه للمحنة ....لنقيس عليها اوضاع الاخرين ممن لم يكونوا ابدا وزراء ولا علاقة لهم بقطر ...ويعيشون فقط ب 70 درهما اواقل ....
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69 - samir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
كنت كتشد 7 المليون من غير التعويضات ، وساكن فابور وكتحرك فابور والوضعية عندك ما دون البغل وفوق الحمار ؟؟ والناس لي كتخلص الفتات كيفاش غادي تكون الوضعية ديالهم ؟ ونتا خدام كتقطع للموظفين وتزيد فالضرائب ؟ ولا هدوك مكيهموك ؟ مكاين شي بغل ولا حمار قد دوك لي باقي كيتيقو التبوحيض ديالك ، والأكاذيب ...
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70 - وجدي طايب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
‏اللهم ارزقنا معاشة استثنائيا والسيارة فارهة
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71 - مول الكرسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:26
تبارك الله علي سيدنا ماعمرو ما سمح في المساكين والفقراء الله ينصرو ويخليه لشعبو العزيز عاش الملك عاش الملك عاش الملك..
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72 - جريئ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:27
بكل بساطة لا يسعوني الاان اظحك .والعفو اش غادي تقولوا امام الله.انا حشمت بلاصتكم متعصبونيش
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73 - موظف مسحوق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:27
ماذا عسانا نقول بعد وصفك أسيهم بنكيران لوضعيتك المالية بـ"ما دُون البغل وفوق الحمار"، وأي وصف تركت لأمثالي من الموظفين المسحوقين بديون لا تبقي ولا تدر، حسبنا الله فيك وفي أمثالك على سياستكم التفقيرية التي وضعتنا فيما نحن فيه من معاناة وقهر وديون، وأشهد الله أني موظف درجة ممتازة وأشتغل بالخصوصي أيضا بشكل اضطراري رغم مرض مزمن أعاني منه والحمد
لله، وديوني تفوق 16000 درهم، ولا يتبثقى لي أكثر من 1000 درهم.
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74 - kiran الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:27
كذب كذب . اتقوا الله . كفى من الافتراء على الناس يا معشر هسربس
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75 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:27
سقى الله ايامك يا عبد الرحمن اليوسفي اخر الرجال المحترمين، احيانا الله حتى اصبحنا نرى التهريج و السفه و الحماقة و الابتذال تحمل لقب رئيس حكومة!
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76 - حتى ليوم العرض الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:28
الناس كلهم واقفة عندهم الحركة وانت السبب... المهم المعاش هو مكافأة عن ما فعلته بهذة البلاد
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77 - قهرتنا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:29
اهذافكم تحققت على حساب الشعب و الدين. راكمتم ثرواتكم، و استفدتم من الوظائف لاقرباىكم ، و دستم على الفقراء و الطبقة الوسطى.
الان كرهنا خلقتكم، ومن الأفضل أن تغبروا وجوهكم لم نعد نطيقكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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78 - karim الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:29
شيئ جميل أن يحل ملك البلاد مشكل مالي لرئيس حكومة سابق ويرفع عنه الضائقة حسب قوله وان كان هذا كلام لا علاقة له بالمنطق والحقيقة والواقع فاذا كان رئيس حكومة يقع في أزمة مالية بمجرد خروجه من الحكومة فكيف الحال بالنسبة لبقية الشعب وأقصد هنا الفقراء وليس متوسطي الحال من يفكر في هؤلاء ومن يفك محنتهم ثم انت مسؤول حزبي كبير ولا شك أنك تتقاضى راتبا ولحد علمي فاني لم ا سمع أن رئيس حكومة سابق وحتى مسؤول بسيط في المغرب دارت به الايام
أنت تمسكنت حتى تمكنت وأخذت ما ليس لك فيه حق لان المعاش الممنوح لك هو من اقتطاع المشتركين وليس من المال الخاص للملك
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79 - هشام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:29
الاستاد بنكيران استفاد اخيرا من التقاعد
بالصحة والراحة
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80 - وجدي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:29
مكافئة له لطحنه للشعب و تمريره لقرارات لاشعبية لصالح النظام، هنيئا لك
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81 - عبد الحق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:29
مادامت أدعية الشعب المغربي خصوصا ضحايا محضر 20 يوليوز متواصلة على بنكيران فلن يفلح في دنياه ولا في آخرته لأن أدعية المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب ...بنكيران سلب مناصب معطلي محضر 20 يوليوز بلا وجه حق بعد أن تحايل عليهم وتوفي حتى الآن خمسة منهم كمدا وحسرة وما يزال الآخرون عرضة للأمراض والمعاناة المتواصلة .بنكيران قام بعد سلب حقوق المعطلين المحضريين بتوظيف ابنته على حسابهم لتأكل أموالهم بالباطل ...فالله نسأل أن يرينا عظيم قدرته فيه سبحانه إنه سميع مجيب .
هذه شهادة لله
شكرا لهسبريس على الحيادية
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82 - الله غالب .. الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:30
اعتقد ان المسألة اعطيت اكثر من حجمها .. فنحن في دولة الريع بامتياز! و إذا كان المغنيون و الراقصات يستفيدون من مؤذونيات و اوسمة و امتيازات، فلا اجد الامر غريبا ان يستفيد رئيس حكومة سابق من معاش!
ثم ان الامر بينه و بين من اعطاه ذلك المعاش ( الملك) كما يقول من ماله الخاص! اما مسألة من اين مصدر هذا المال فذلك الامر متروك للخالق، هو سيحاسب الجميع يوم الحساب عن كل درهم من اين اتى و فيما انفق!
و مسألة أخيرة السي بنكيران، الدين بين الله عز و جل! هو الوحيد الذي نثق فيه!
الله غالب
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83 - دكتوراه بدون عمل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:30
لا حول ولا قوة الا بالله . حسبنا الله و نعم الوكيل . اطلب من الله ان يسامحني يوم قمت بالتصويت على هدا الحزب و يوم وثقت بهاته الذئاب البشرية.
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84 - رشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:30
مافهمتش كيفاش واحد و مراتو متقاعدين فاش غادي يحتاجو 9 د المليون شهريا ؟ و أغلب المتقاعدين المغاربة عايشين بأقل من السميگ و أفضلهم حالا كايشد 5000 درهم !! واش الأخ بنكيران كايفطر بالكاڤيار مثلا !؟
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85 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:30
ما مناسبة احتياجك لمعاش اجرة وزير.اولم تشبع و ما اسديت للمغرب يا البنكي ران وقد اغرقتنا في يم القروض الخارجية.قاتلكم الله يا اعداء الوطن
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86 - zak الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
الؤمور واضحة، هادوك فلوس الضرائب ديال المغاربة، ليس لبنكيران أو غيره الحق في الإستفادة ولو جاع فهناك جمعيات ومحسنين
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87 - Le patriote الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
Honte à toi benkirane! Tu voles le peuple marocain avec ta retraite de 90.000dh/mois! Tu donnes l'exemple,tu es un profiteur,un vampir qui suce le sang des marocains! Honte à toi!
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88 - زهير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
أين أنت يا سيدنا عمر لترى أين وصل بنا الحال .. الفرق شاسع بين العدالة و التنمية 2009 و العدالة و التنمية 2019 .. ألهذا الحد أنتم منافقون .. يتحدث أن الملك هو الذي أعطاه هذا التقاعد و كأن الملك سيعطيه اياه من ماله الخاص .. بالدارجة ندمت حنتي صوت عليكم
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89 - مسلم سابق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
وفين كاين المشكل؟ كل رؤساء الدول كاياخدوا معاش التقاعد بعد انتهاء مدة رآستهم, مع إمتيازات، سيارة وحارس شخصي وسكن..
كنا معه أوضده راه كان رئيس حكومة، كونوا عقلانيين وحقانيين، ماتخليوش الغل والحقد والكره يعمي لكم البصيرة..
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90 - hicham الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
هلكتي الدرويش والموظف الله ياخد فيك الحق كانت ناس تتعاني من الكرا ونتا زدتي ف الظو الماء الظراءب زدت ف المازوت اوطوماتيك غيتزاد المركوب الخضرة كولشي
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91 - شي حد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
هبة من لا يملك لمن لا يستحق. تلك اموال الشعب الذي لا يملك من امره شيئا.
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92 - من برشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
الان عرفت لماذا ثرثرت كثيرا في الشهور الأخيرة.. انك كنت عارف انهم سوف يسكتوك بمنحة...
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93 - عبدالعزيز الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
لا حول ولا قوة إلا بالله ...إنا لله وإنا إليه راجعون ..إلى هذا الحد أصاب الطمع والجشع والانقلاب على المواقف والمباديء هذه الشرذمة من مرتزقة الحزب " ،الإسلامي"
بنكيران عندو أزمة مالية !!! ملقاش باش يعيش !! الله أكبر ...لك الله يا مواطن ..يا مسكين ..يا موظف...يا عاطل ...انعدمت الثقة والكرامة في مسؤولي هذا البلد ...واك واك أعباد الله !!!!
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94 - فرحات الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
ان رئيس الحكومة قد يمر بأزمة مالية فكيف يكون حال المغربي الذي قد لا يستطيع كسب قوت يومه والذي يمر بأزمة طوال حياته
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95 - Mounir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:31
نعم .لقد قمت بالمهمة التي كلفت من أجلها وهي إفقار الطبقة الكادحة وإغراق البلاد في مزبلة الديون
سيرو الله ياخد فيكم الحق كاااااملين gاع لي عندو يد في تسيير هاد البلاد
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96 - Kamal Deutschland الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
المعاشات موجودة حتى في الغرب،هي تضمن لشخص سير الدولة حياتا كريمة لأن لايمكن لأحد أن يرى حاكمه الأسبق مثلا يتسول أو يعيش في الشارع.المهم بالنسبة لي أن يعيش المواطن المغربي بكرامة كيفما كان شأنه وفي أحترام تام للقانون.على الأقل السيد بنكيران لم نسمع عنه أنه سرق المال العام أو ٱستغل النفوذ.والله أعلم.
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97 - Hamid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
هذا المدعو بن كيران مستعد لفعل اي شيء حتى و لو كان مخالفا للإنسانية من اجل مصالحه الشخصية ( لكن ذكائه البسيط و سداجته عرتا على حقيقته )
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98 - معاذ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
سبحان مبدل الاحوال و حسبي الله و نعم الوكيل.
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99 - سكزوفرين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
هل فهمتم بنكيران
اعيد السؤال هل فهمتم بنكيران .
ولماذا سكت عن ذلك أن صح الى الان.
وبصفته رئيس حكومة سابق فلديه احصائيات عن عدد المغاربة الذين يعانون اكثر منه أس 10
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100 - حسن بن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
في الحقيقة وان اقرأ هدا الخبر حسّيت بالدوخة، والضغط الدموي و الرعشة تدب في أعضاء جسدي. بالله عليكم واش هدا المخلوق ما بغاش يبعد منا. واش ما بغاش يحشم ويدخل سوق راسو. والله العظيم أصبحت أكرهه. ما بقيتش باغي نشوف هدا الوجه.لم اعد استحمله.
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101 - Sriar الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
السلام عليكم
لم ارى حرباء متعددة الألوان مثل هذا الشخص المتملق
تبا للدكاكين السياسية بجميع اتجاهاتها
لا تمثل المواطن في شي سوى مصالحهم الخاصة
تبا لكم
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102 - Jkl الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:32
مسكين معاش استثنائي لانه في محنة مصابش باش يعشي الدراري
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103 - رشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
هذا ما يسمى بالريع ! يلا كان قانون ف البلاد لا مجال للاستثناءات.. "يهب من يشاء و يمنع من يشاء".. قالك بلاد الحق و القانون !!
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104 - هاديك كاينة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
إذا كانت السيارة التي أهداك سيدنا إياها ليست ملكا للدولة فالمعاش ملك للدولة والمشكل لي ماعرفتيش فين كاين، كاين في أنك ما ساهمتي فيه حتى بسنتيم والمشكل كاين في أنك توزرتي وتبرعتي خمس سنوات وخرجتي بتقاعد 9 ملايين وهو تقاعد استثنائي حقا أما الموظف المقهور يفني عمره في خدمة الدولة وزدتي قهرتيه بثلاث سنوات إضافية وباقتطاعات مرهقة لم تفرضها على نفسك لأنك رجل إستثنائي يستحق معاشا إستثنائيا وكل ذلك من أجل أن تعفو عن التماسيح والعفاريت الذين طالما تشدقت بمحاربتهم لكنك حاربت الفقراء الذين حملوك على ظهورهم لتتربع على الكرسي الوتير فأدرت لهم ضهرك في النهاية،وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولله در زهير حين قال: ومن يجعل المعروف في غير أهله### يكن حمده ذمّاً عليه ويندم. لقد ندمنا على وضع ثقتنا في غير أهلها ولكن الندم الحقيقي هو ندمكم يوم القيامة وموعدنا الصبح وإنه لقريب...
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105 - موظف محنه بنكيران الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
أنت تمر بمحنة بعدما جعلت الكثير من المغاربة يمرون بمحن، لكن محنتك لم تدم سوى شهور معدودة والمحنة التي وضعت فيها المغاربة ستستمر لسنين. ثم أليست استفادتك من هذا المعاش ريعا؟ ألم تقل عندما اقتطعت من أجور المضربين أنك وجدت في القرآن ما يبرر ذلك "السماء رفعناها ووضعنا الميزان" ففي أي ميزان كتب أنك يستحق 9 ملايين شهريا كتقاعد دون أن تساهم يوما بأي درهم. الموظف يشتغل لمدة 30 سنة ولا يصل 8000 درهم (كمتوسط الموظفين : كاين أقل و كاين أكثر) و اقتطعت له منه و زدته في سنوات الخدمة و فرضت عليه مساهمة أكثر. ثم لماذا لا تخبرنا عن ممتلكات زوجتك يا من يمر بمحنة؟ المهم كلشي عاق و فاق بالحزب المنافق
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106 - 3000 درهماً في اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
أما نحن ، أليس في علم الملك أن حالتنا جد مزرية ؟
و لا سبيل لمقارنة وضعنا بوضعه.
نفرض أن خبر معاشه صحيح ، وشرع في الإستفادة منه .
فيكون معدل أجره اليومي 3000 درهماً ، مبلغ أكبر من
الأجرالشهري لفئة عريضة من اليد العاملة .
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107 - رضوان الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
لقد صدق بنكيران ... لو كانت يداه متسختان لما احتاج الى عمل اخر و لما ساعده الملك. إنه شريف ابن الشرفاء. لك الله
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108 - younes الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
سبحان الله العظيم. غريب أمر هاد النوع ديال البشر وخصوصا هاد تجار الدين
واش مزال مبغى يحشم..التقاعد العادي (اقل تقدير5 ملاين شهريا) ثم النسبي وتوظيف الأبناء وأبناء العائلة و الأقارب والمعارف ...والمؤسسات التعليمية الخاصة والمشاريع الشخصية ما قبل وأثناء وبعد نهاية توليه المحكومة والإمتيازات التي لا تعد ولا تحصى ولا توجد إلا في المغرب ....جمع حب تبن و قال ليك مزال ما كمل الفراش ديال شقة الله (اعلم إلا كانت الشقة في المريخ) وكعاني من ضائقة مالية.بالله عليك آش خليتوا للدراوش والفقراء والمعوزين والمرضى ميقولوا.
آتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم .
غريب وعجيب أمركم وتفكيركم.
الحمدلله على نعمة القناعة.
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109 - اب موسى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:33
بنكيران يحاول ان يتقرب من الملك لعب و عسى ان يمن عليه بمنصب جديد.
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110 - Amir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:34
هذه هي الديموقراطية MADE IN MOROCCO
اين القواننين التي تنظم كل شيئ؟ ومن بينها قانون المعاشات
ما دور البرلمان وما دور الحكومه في هذه البلاد؟
واضح السي بنكيران انت كنت تظحك على الشعب المغربي .في الوقت الذي كنت تتحدث عن فضح العفاريت والتماسيح في الحقيقه انت كنت واحد منهم . والان يتم تعويضك على الخدمات الجليله التي قدمت لهم.
سيأتي يوم ليس ببعيد سنراكم تطلبون اللجوء في دول اخرى بعد ان يفقد الشعب المغربي اعصابه بالكامل.
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111 - chakib الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:34
والله حتى هاذ الشي مستفز،إلى كانت القضية عندو تزيران وهو لي حصل على 500 مليون د السنتيم فخمس سنين، شنو هيقول لي صور 25 مليون د السنتيم فخمس سنين بحال رجال التعليم و الصحة...
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112 - هشام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:34
محنة مالية ؟؟؟ يعني واش مالقاش باش يخلص الكرى
او مالقاش باش يخلص مول الحانوت. واش تتفلاو علينا
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113 - yassine benfkir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:34
مقاله بنكيران ربما صحيح لأن المخزن بسياسته الخبيت دايما يتي بوزير فقير كي يخاف من المعلم. قبل ذاليك كان البصري فقيرا وكان يخدم الحسن التاني. والعتماني كذالك. هل الفقير يستطيع الغني بالطبع لا. وماذا ينطضير الشعب من وزير الداخلية في المغرب
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114 - رضوان الصراحة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:34
هههههه الله يحسن العوان مسكين...؟؟؟؟!!!!
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115 - الموحدين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:35
من جديد يطل علينا هذا الرجل بأسلوب الاستعطاف و المظلومية و انا فقير. فهل انا فقير فعلا.
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116 - استاذة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:36
قلت لمارتك تصبر عليك وانت عندك مليون وعندك مدرسة خصوصية ما قداتكش ولفتي التخمة ديال الحكومة
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117 - Youssef الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:36
انتهت الازمة ولا مازال المغاربة فأزمة من نهار تزادو
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118 - متفائل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:36
بصحتك أيها الزعيم رجل شريف ابن الشريف رغم المسؤلية التي كنت تتمتع بها في دوالب الدولة كانت أيديكم نضيفة عكس الحكومات السابقة .هكذا يكون الشرفاء النزهاء والسلام عليكم ورحمة الله.
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119 - ابو غالب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:36
من يستطيع ان يثق في هذا الرجل، لقد قال كلاما كثيرا و لم يكن صادقا.
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120 - ouadie الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
انا كنت دايما ضد هذا السيد كقائد و لكن كانسان فهو وطني و طيب و السياسة تحتاج الثعلب الماكر الذي يفعل اي شيئ ليحقق الهدف و الانسان الشريف لا يصلح لهذه المناصب
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121 - شحاد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
هل يحاول بنكيران إثارة عاطفة المغاربة. ام ان قواه قد خارت و لم يتبقى لديه سوى خطاب الشحادة
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122 - الفرزدق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
إن ذنوب المغاربة التي تتابع هذا الشخص كثيرة ومتنوعة ، فمنهم من أخذ حق أولاده من الضرائب الكثيرة والمجحفة ،ومنهم من أهلكه بقرارات حكومته الجائرة ، والظالمة ومنها إصلاح أو بالأصح إفساد صندوق التقاعد، الذي نهب به جيوب الموظفين من أبناء الشعب البسطاء،تخيلوا معي حكومة تدعي أنها مسلمة متمسكة بالعقيدة الربانية تجتمع في ما بينها وآخرهم أجره يصل ل 57000درهم لكي يتفقوا على إصلاح تقاعد موظف في السلم الخامس أجره 3000 درهم!! أوليست هاته لعنة ستطارده أينما حل وارتحل؟ أوليست هذه وصمة عار على جبين حزبه المتأسلم الذي يدعي الشفافية والمصداقية؟ هؤلاء هم الذين سيخرجون المغاربة من الملو والدين لأنهم يسيؤون كثيرا إليه ، ففضائحهم الكثيرة التي لاتغتفر أبدا سلطت الضوء عليهم كأول حكومة منافقة في تاريخ المغرب هذا من جهة .
ومن جهة أخرى "عشنا وشفنا" حتى رأينا كبيرهم خانعا خاضعا متسولا بائسا ويائسا ، يطلب رحمة زوجته لتمهله بضعة أيام للحصول على الموافقة من أجل منحه 9ملايين وسيارة دون عناء أو تعب أو مساهمة في هذا الصندوق الذي مافتئ يخطب فينا أنه انتهى ولم يبق فيه إلا الفتات ، فلا هنيئا لك ولا مبارك لك في هذا الحرام
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123 - mohamed jaouhar الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
مسكين رئيس وزراء سابق يمر بأزمة مالية.
مادا يعني المغاربة في هذا الأمر ؟و جلهم يعيشون ازمات !
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124 - ام البنات الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
حسنا الله ونعم الوكيل فيك وفالحزب ديالك لهلا يمتعك بيه حرمتيه على المغاربة وحللتيه عليك
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125 - محمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:38
90 % من الشعب كله محتاج للمعاشات ولو بعد 1000 درهم شهريا ماشي 90000 درهم. والله انكم تضحكون على الشعب. ماخليتوا لناس الجبال الذين يموتون بردا ولا شيئ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وفي المقال شكر خاص للملك على هذه الالتفاتة ونتمنى أن تكون في المستقبل التفاتة أخرى ولو صغيرة للفقراء والمساكين الذين هم في أمس الحاجة أكثر من بنكيران والوزراء والبرلمانيين. ...
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126 - maati الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:39
ارجو منك اسي بنكيران ان تبلغ الملك ان الحركة واقفة عندي تانا غير هو اني قانع غير ب خمسة الاف درهم هههههههه
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127 - اناسي فيصل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:39
إلى متى سيظل هذا الخطاب هو السائد في المجتمع المغربي.
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128 - نور الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:39
و باز عليكم الله يعطينا غير ربع محاينكم المالية واش عندكم اللي يتحرق ما يتم هذا غير اللي باين اما ما خفي و هرب كان اعظم، طلبو غير السلامة و حسن الخاتمة ، المدارس الخصوصية ديالك فين مشات،. المشاريع اللي درتو على ظهر الشعب، القناعة ما كايناش و لكن غادين تخلصو في الدنيا و قبل الاخرة، ما صدقتيش بيبو بان عيبك و مازال، و بيناتنا الخالق الرحمن، انتهى الكلام.
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129 - Sen fen الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:39
حاجة واحدة اللي كيتقنها بنكيران هي تخراج العينين و الفم القاصح. الموظفين نزلتي عليهم. المواطنين قجيتيهوم و لكن الفلوس اللي عطاك الملك بدون وجه حق "حلال" ياك!؟ باش تعرفو ان تجار الدين اخطر من تجار المخدرات
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130 - Rachid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:40
Comment es tu en crise financière
monteur
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131 - Mohamed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:40
هل يمكننا ان تتساءل :هل كانت هناك صفقة ؟ ان يقوم بن كيران بكل الاجندات
التي تكلم عنها المقال مقابل السيارة والمعاش؟
والكلام اليوم عن السي فؤاد بعد ان كان ينعته بالتمساح والمتحكم.. لدليل واضح/فاضح على انه تمساح كبير يستطيع فعل اي شيء من اجل المصلحة الخاصة به،
فما قام به ضدا في المغاربة وفي زمن قياسي لم تقم به أية حكومة سابقة عليه
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132 - امزرو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:40
سي بن كيران "لي تلف اشد الارض" مثل حكيم يردده المغاربة، وانتوما تلفتو او ما راضيين تشدو الارض
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133 - عبد الله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:40
حتى انا بحالك عمري كله كنخدم من 6صباحا حتال 9الليل. ما عندي لا سكن لا عمل قار لا تقاعد لا................... ونتا غرقتي شعب وراس مالك غا داوي وخارج بتقاعد 9المليون. نصيحتي لك بقى غي ساكت مابقاش تهضر. واللي حشموا ماتوا. والله المستعان عليكم.
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134 - الغزالي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:40
الى هذا الحد يجرؤ على الحديث عن حياتك الشخصية. لم تثير شفقتنا لانك لم ترحم وضعنا المادي.
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135 - روكا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:41
ماذا تريدون ياشعب التحنزيز ، هذا رئيس حكومة اذا لم يكن وضعه المالي يتناسب مع منصبه السابق والتزاماته الحالية فهزلت من دولة وهزل مسئولوها ، الا تعتقدون ان المنصب الذي كان فيه بن كيران قد فرض عليه برستيج وبروتوكولات تحتاج الى الكثير من المال ليظهر بالمظهر المشرف لرئيس حكومة سابق . ؟؟!!!!!!!!
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136 - مراد الماقد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:41
على ما كيظهر لي ان دعاء ملايين المغاربة مزال موصلوكش لانه نهار غادي يوصلوا الله اعلم بحالك
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137 - g stan الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:41
واواو!!!!!!
هاذ الشيء ولا ك.......
متمنياتنا لأبناء الشعب أن تصلهم هذه المبادرة أيضا...لماذا و جلهم لم يملك 10.000 درهم التي أفزعت الرجل الذي بنج المغاربة بالدين لكي يتخطى المغرب المرحلة الحرجة.
برافو برافو برافو على ألحان محمد الجم.
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138 - meme الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:41
اولا هادوك دعاوينا على الاقتطاعات والزيادة في التقاعد اللي كنت السبب فيه ثانيا راك صلحتي حتى تقوس ظهرك و ظهرنا حار ونار
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139 - روك الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:42
هدوك المدارس الخصوصية ديالو دايرهوم في سبيل الله للفقراء والمساكين. الضحك على الدقون.
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140 - المهلهل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:43
إذا كان الوزير الأول و رجل العمال في نفس الوقت يشكي للملك من ضاءىقة مالية فما عساي ان أقول أنا المسكين كرست زهرة شبابي كمدرس في الجبال و الأطفال و خرجت في ارذل العمر بتقاعد 2000درهم لا يكفيني حتى لشراء أدوية الأمراض المزمنة من الضغط و ما يترتب عنه و السكر و عواقبه على العين و القلب .. امثالي كثيرون أرجو من الملك ان يلتفت إلينا كما فعل مع الوزير المسكين .
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141 - عبد الرحمان الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:43
سيدنا إلا باقي حاصل شي معاش أحمباك
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142 - منير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:43
وفين هو التقاعد ديال رئاسة الحكومة ..كل الوزراء يبقى لهم تقاعد سمين بعد خروجهم من الحكومة فما بالك برئيس الحكومة أضف إلى دلك مجموعة مدارس أرض السلام بحي كريمة بسلا و اللتي تضر عليك الملايين...ألا تستحيي يا بن كيران و يعلم الله ما خفي كان أعظم
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143 - Mourad الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:43
على ما يبدوا قد تم دق آخر مسمار في نعش العدالة و التنمية عن سبق إسرار و ترصد
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144 - chahid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:43
المحنة المالية هي التي يعيشها المغاربة مع سياستكم الفاشلة
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145 - محمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:44
تحدثت فكذبت ووعدت فاخلفت واؤتمنت فخنت.سقطت اقنغتكم وبانت وجوهكم القذرة وتعرت نواياكم يا تجار الدين خسئتم...
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146 - mbarak الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:44
ان لم تستحي فاصنع ما شئت .
وإن كان تقاعده من وظيفته "أستاذ" لا يغنيه عن التسول ، فما باله وبال الحكومات من معاش كل الموظفين العموميين ؟
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147 - مصطفى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:44
لا السي بنكيران هناك أكثر من مشكل. من اراد ان يساعدك فليفعل ذلك من ماله الخاص...اما انا تكون حساباتك الأربعة فيها فقط عشرة آلاف درهم فهذا قمة الرفاهية عند أكثر من نصف المغاربة الذين لا يملكون أصلا حسابا بنكيا و أكثر ما عندهم عشرة دراهم...عد إلى رشدهم يا زعيم!!!
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148 - م المصطفى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
عندنا مثل بالرشيدية يقول : عيبك لا تحكيه حتى مع نفسك.
وانا اقرأ ما قاله بنكيران، يخيل إلي وكانه المسكين كان يشتغل في معمل يجلب من خلاله قوت اهله.
فهذه إحدى علامات التقدم في السن، والتي اثناءها يتحدث الشيخ بكلامه لا يستطيع أن يصدقه غيره...
على بنكيران أن يحمد الله ويشكره على النعم الكثيرة التي انعمه الله بها في الدنيا، وعليه أن ينفقها في ما يرضي الله، وأن يكف عن مثل هذا الخطاب الذي لا يرقى إلى الصواب لا من قريب ولا من بعيد والذي لا يصدقه إلا الغافلون من الناس.
مع احترامي لمواطن تقلد منصب رئيس للحكومة سابقا.
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149 - صاحب دراجة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
الظالم لن يفلح. ظلمت الموظف و ظلمت المتقاعد ظلمت الصغير و الكبير. وسامحت الغني الفاسق مختلسوا أموال التقاعد و مختلسوا المال العام. رغم المال . فالصحة لن يعوضها لك أحد. سوى نية عملك.
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150 - ولد حميدو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
الله يقنعنا و السكوت احسن..........
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151 - مراكشي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
.. رجل كبير شايب ويكذب هكذا بوجه احمر .. كان يستفيد من 7 مليون شهريا لا يصرف منها شيئا .. الماء الكهرباء الطباخ النقل كله توفره الدولة لمدة 5 سنوات .. مدرسته الخاصة ايضا؟ ومع ذلك زعما لم يوفر منها شيئا
اين قولة غرغري او لا تغرغري؟
كذاب تفو
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152 - bounakhalla الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
لو كان المغاربة الدراويش والمُغَفَّلون الذين ضحكتم عليهم بالدين
أصحاب وعي وثقافة وفهم لما ضحكتَ عليهم أنت وصاحبة المانضات
المتعددة وتخراج العينين في البرلمان وأصحاب المغامرات الغرامية ولكن
خلا لك الجو فبيضي واصفري وآضحك على من أعطوك المجال بقصص
الكوزينة والصالون والحمير والبغال .سيكتب التاريخ المغربي أن أستاذ فيزياء
في الكوليج الإعدادي لا يفقه لا في إقتصاد ولا لُغات أجنبية ولا في أي عِلمٍ
مُعتبر قد تاجر بالدين والحكايات الجُحاوية ليترأس الحكومة هو ومن تبِعه من
الذين إستيقنوا بأن الأكل والشرب والزواج مثنى وثُلاث وبناء وشراء الفيلات
سهل وسريع بالدين واللحية والفولار والقلقلة والفنقلة والعنعنة والخطابة بالجهر
والصراخ. هنيئا لكم ولأبنائكم بالكاطكاطات رباعية الدفع واميريديسات بعد أن
كنتم جميعا تتنقلون بالموبيلات والطوبيسات . وهنيئا لكم بتوظيف الأبناء والبنات
وضمان مستقبلهم ومنحهم الجنسية التركية. لكل مَنْ أعطاكم صوته أقول"من ضرَبَتْه يدُه
فلا يقل أحّْ"
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153 - العدل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
ليس هناك أي مشكل سيدي الموقر

سيدك أعطاك معاش محترم جدا جدا

و أنت اخنقت المواطنين البسطاء

نعلم جيدا لمادا سيدك أعطاك معاش محترم جدا جدا لسبب واحد فقط هو لأنه و بكل بساطة أنت خاؤن للوطن للمواطنين

مجموعة من الخونة للوطن هم من يسيرون البلاد
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154 - شفيق بن المختار الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
كيف لرجل يريد ان يسير مغرب بشعبه العظيم و هو غير ناجح في حياته ينتظر الملك ان يصرف معاشه....ماهي مهنة ببنكيران؟؟؟اعتقد انه مسترزق سياسي ....
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155 - mido الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:45
كاين لي كاع ملقا 50 درهم نتا المتملق عندك 90000 درهم اوكتشكا. ماذا ستقول لخالقك. أكره كل من صل للسلطة بإسم الدين.
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156 - ادم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:46
والله لم أصدق ما يقوله هذا الرجل هل ما يقوله فعلا صحيح ام أنه يضحك على المغاربة أصبحت كل خرجاته كمهرج لا غير
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157 - rodéo الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:46
مليون موظف نزلتي عليهم بالإقتطاعات من الأجور من أجل التقاعد و تقول لهم بأن الله وضع الميزان و الأجر يساوي العمل و ما إلى ذلك من خرجاتك المقرفة و في الأخير تتقاضى معاشا من دون وجه حق فعلا شخص بدون مبدأ نسأل الله أن يحاسبك في الدنيا قبل الآخرة و تكون عبرة لغيرك
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158 - maghribi الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:46
غا انت اللي الحركة واقفة عندك ? حنا الحركة مشية عندنا ما يديرش لينا الملك حتى حنا شي معاش استثنائي ? واللي كيشد 3000 درهم الحركة مصابة بالشلل عندهم ? حسبي الله ونعم الوكيل زيد الشحمة فظهر المعلوف رد لجميل راه دار المزيان مع النظام ف 2011
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159 - hmo afifi الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:46
ومالك ضارب الطم حتى جبدوها لخوت علاش ما تقولها للشعب المغربي شحال كون راه تعاطف معاك دابا ما بقا مايتصايب قفرتيه وكان نقول مال بنكيران ما كيهدرش بزاف ساعة هو دايرها قد راسو دابا ششويا عاوتاني يصدامنا ويبانلينا ضارب الشورط فجزر المالديف , صحيح لفلوس اتغير الجبل الاصم
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160 - السامري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:47
دخل بنكيران الحكومة مشكلة خرج منها مشكلة
قتلو من راسو يحيى من رجليه
و المشكل الحقيقي هي انعدام القناعة و حب الذات و الانانية المطلقة
فهل يستطيع بنكيران ان يجرا على جرد ممتلكاته و امواله الحقيقية ؟؟
لكن من ذاق -بزولة - الحكومة يستحيل ان يفطم منها
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161 - بوجادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:48
السيد يدعي أنه في أزمة مالية كبيرة، لكن أين هي الأموال التي راكمها من المدرسة الخصوصية زيادة على معمل جافيل "الشمس" المتواجد بالشيخ المفضل سلا، أم هذا اسلوب جديد من التباكي و الشعور بالمظلومية أم هو تكريس للريع و الضحك على الدقون... إن لم تستحي فافعل ما شئت...
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162 - مقهور الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:48
و نحن كذلك نعاني ازمات مادية منذ سنين
و حسابنا البنكي دائما فيه الناقص
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163 - استغراب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:48
مسكين ما عندوش كتبقى ليه عشرة ألف درهم
الله يكوالمغاربة
عشرة ألف درهم كيخدم فيها اللي عندو الزهر ربع شهور السي وبارك من الطنز
وانت فق واش تضحك على رأسك ولا علينا والمغاربة دارت بهم نهار صوتوا عليكم
ربنا ارينا الحق حقا وارزقنا أتباعه و ارينا الباطل باطلا
و جنبنا اتباعه
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164 - الرباطي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:49
و لله ثم و لله لم اعد افهم شيء هل صحيح مزلت عندك ١٠٠٠٠ درهم في رصيد . اوكي نطالب بكشف الرصيد اسي وزير متقاعد . كلنا مطالبون بتسوية وضعية المالية و لست وحدك اخر الكلام اللهم صل و سلام على حبيب لله
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165 - محمد من امريكا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:49
انصح إخواني وأخواتي المغاربة ان يتجنبوا الظن. أقول في حد علمي لو لم يكن السيد بن كيران صادقا لما سمعنا بالخبر ولكان اليوم يسبح في الملايير حتى لا أقول الملايين.. اتقوا الله، فالبعض منا يتعاما على افعال بعض المفسدين اللدين ينهبون الملايين يوميا وتتبعون كرامة رجلا حاول قدر المستطاع خدمة بلده و اليوم يخصص له معاش لحفض ماء الوجه؟؟ حقيقة نحن شعب قصير الذاكرة و "حكار" و لم نقدر تضحية و إخلاص احد انضف السياسيين الدي عرفه المغرب.
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166 - جاد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:49
انا عافاكم شرحو ليا راه دخت. السي بنكيران منين وصل الوزارة الاولى اوهو يدعي العدم. دبا كيفاش هاد السيد برلماني من 1997 الى 2016 يعني 20 عام بمعنى نقولو موظف برلماني يتقاضى 30000 درهم للشهر بمستوى بروفيسور في الطب. تم خمس سنوات رئيس حكومة براتب 70000 درهم للشهر. الى جمعنا هاد الشي كامل غادي يكون خدا كتعويضات من الدولة مالا يقل عن مليار و140 مليون سنتيم. او مع ذلك يلاه بقات عندو فالصولد 10000 درهم. واه فين طبيتي هاد الشي كامل. اونتا معروف عليك ماتمشي لقصاير مافيك بليا مادوز كونجي سان تروبي. الى نتا هاد شي كامل ماكفاك اومادركتي بيه حتى دويرية او غير ساكن عند الزوجة ديالك اوعاد تمكنتوا تصلحو الكوزينة اش خليتي لي كيكافحو ب 3000 درهم. او على الاقل كنتي تعرف انهم يعانون 10 مرات معاناتك وتتقي الله فيهم بدل تهلكهم بالزيادات والضرائب والاقتطاعات وتجميد الاجور التي لم يعرف المغرب لها مثيل الى في عهدك. او على الأقل كنتي تحمد الله او تشكر أولياء نعمتك او تقول هدو حقوق ديالي بحالي بحال لي سبقوني. لكن استحمار الناس وخطاب المظلوميية والطنز والنفاق متجدر فيك ومن معك وهو رأس مالكم السياسي والانتخابي .
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167 - بوعو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 10:49
هذا الشخص كذب علينا عندما كان رئيسا للحكومة ومازال يكذب وهو خارج الحكومة خلاصة القول إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء
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