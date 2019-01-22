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كُتّاب وآراء
الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي
دعا عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المستشارين البرلمانيين إلى "الاطلاع على حال الوزراء كيف كان وكيف أصبح"، متحديا أن يأتوا بوزير واحد اغتنى على حساب الشعب المغربي، أو اشتغل لصالح مصالحه الشخصية في الحكومة الحالية أو الماضية، وزاد قائلا: "لي كانو مرفحين، كانو مرفحين من شحال هادي، قبل ميدخلو للوزارة".
وطالب الرباح، في معرض جوابه عن أسئلة مستشار عن الفريق الكونفدرالي في جلسة اليوم الثلاثاء، بأن "يُطلع الناس حول وضعه المعيشي السابق والحالي باعتباره يعرفه عن كثب، وذلك من أجل أن يفهموا من الغني حقا"، مشيرا إلى أن "الله لن يبارك في عمل من يريد أن يغتني على حساب المغاربة"، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول الحكومي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي الحالي، أن "وزراءنا لم يتغيروا، ومن يريد الفوز حقيقة عليه أن يشمر على سواعده، ويكف عن الكلام غير الصحيح، داخل مؤسسة دستورية هي البرلمان يستغلها من أجل تمرير أمور خاطئة"، مشددا على أن أول إجراء قام به منذ توليه المنصب الحكومي الحالي هو نشر لائحة كاملة حول الخارطة الجيولوجية للمعادن ووضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي، ليعرف أماكن تواجد الثروات في مختلف جهات المملكة.
وأشار الرباح إلى أن "المغرب يجني سنويا 48 مليار درهم، جراء بيعه للفوسفاط، الموجه أساسا نحو الأسواق الخارجية، كما يوفر مناصب شغل لأزيد من 41 ألف مواطن مغربي"، لافتا إلى أن "الوزارة ستوفر أحدث المدارس لتخريج المهندسين في مجال المعادن، وبدأت بالفعل في إحداثها في مدن ورزازات طنجة وبنكرير، فضلا عن مصانع لإنتاج الألواح الشمسية والريحية".
وأردف وزير الطاقة والمعادن أن "الوزارة وضعت مخططا لضمان النجاعة الطاقية في الإدارات، فضلا عن كون الدولة في المستقبل القريب ستشتغل بنظام السيارات الكهربائية. كما أن البلاد انفتحت على العديد من الأسواق في القارة الإفريقية، من أجل ضمان ومواصلة الريادة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
بأمارة ايه
دارت ديالكوم كاتبنيو بيها الفيلات
ودارت ديالنا كناكلوا نصها قبل ما نشدوها واللي بقى كيمشي فنهاروا ملي كنشدوها ونبداو تاني نخلصوا
من نهار جيتو ترقعتو على حساب الشعب وما بان لينا معاكوم حتى شي خير
كنا كانامنوا بالديمقراطية وملي خرجات لينا الرهوط بحالكوم كفرنا بيها
ها العام بعدو منا قبل ما تخرجونا من الدين والملة
وباش نقول ليك رآه باقي مومن بالله سيرو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوم
وكل هذا على ظهر اللي تاقوا فيكم مساكن وعطاوكم الأصوات وها أنتم اليوم تذيقونهم مرارة ثقتهم
آش غادي نديرو بها.
كتفكروني فيامات الكنيسة كانت كتنصب على العباد باسم الدين.
ما بقا ليكم والو الشعب عاق و فاق و حقنا غادين ناخدوه فالدنية و عند الله نتحاسبو
ألا ترون أن كبيرهم أصبح شحاتا لولا محافظته على ماء الوجه .
لم يفرطوا في فرصتهم الوحيدة ،
ولكنهم يطمعون في العودة اليها عن طريق وليهم الصالح و مفتي ديارهم المتفتح .
ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجنبنا النفاق.
المهم بالصحة و الراحة و لي حسدكم اعما...
على من كايكذبو هاد الناس
ادا كان وزير الدي يتقاضا ما يقرب 70000 درهم او اكثر لم يتغير حاله ؟؟؟
لم اجد كلاما اخر بعد هدا بن زيدان الدي خرج على طبقة متوسطة يكدب بشأن تقاعده امام منخرطي حزبه لان الانتخبات قد اقترب موعدها فتخرج ورقة تفظح كدبه و نفاقه بعد اقل من 24 ساعة من ادعائه فقر وعوز ؟؟؟
ويقولون حرب اسلامي اليس الكدب حرام ام انه كدب ابيض فقط اكدبوا على جهلاء و استميلوهم ليصوتوا مرة اخرى لكم
حول التعيينات في المناصب العليا...!
ومعياره :
الكفاءة.....!
الاستحقاق....!
تكافؤ الفرص....!
الشفافية.............!
الا ان الحكومة تصادق على التعيينات
التي معيارها :
الصداقة.....!
القرابة.......!
الزبونية......!
الولاء للحب...!
وبذالك تتقاسم التعيينات في المناصب العليا في مابين الاحزاب المكون للحكومة :
** اعطيني نعطيك **
وهكذا تهمش الكفاءات القوية التي
نستحق هذه المناصب....وبالتالي لا
يمكن ان يتطور اي قطاع وزاري....!
الحكومة
ـ الله يا سي الرباح ، لا أحد يتهمكم بذلك ، بالعكس .
أنتم ساهرون على مصالحنا ، تاركون أغراضكم الشخصية ،
ولا تُغمض لكم عين من أجلنا ، و حسب علمي أنكم تدعموا
ميزانية الدولة من مالكم الخاص .
ـ رغم هذه التضحية الجسيمة ، فإن المغاربة جاحدون ، ناكرون
لفضائلكم عليه.
*إضحك ، إفرح ، نحن مداويخ ،بيننا و بينك الله ، وموعدنا
الإستحقاقات القادمة.
* اليوم طل علينا كثيراً ، ليشبعنا كذباً ، يمكن أوشكت نهايته.
ملاحظة : أضحكتني في الموضوع عبارة : "أول إجراء قام به منذ توليه المنصب الحكومي هو نشر لائحة كاملة حول الخارطة الجيولوجية للمعادن ووضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي ، ليعرف أماكن تواجد الثروات في مختلف جهات المملكة" . يا له من إنجاز خارق . هذه الخرائط و المعلومات كنا نعرفها و نحن في الابتدائي أيام كان التعليم تعليما . السؤال : أين عائداتها يا أبا الخرائط ؟ ماذا استفدنا منها ؟ مع العلم أن الكل يعلم ماذا استفدتم انتم لأن هذه العائدات تعتبر ريعا و مالا سائبا .
هذه هي المعادله الصحيحه سيدي الوزير.
لكي تتقاضو تلك الرواتب انتم كان من المفروض ان يكون سميك عندنا في حدود ٩٠٠٠ درهم في اقل تقدير. وذالك لنكون عادلين.
٣٠٠٠ درهم مقابا ٨٠٠٠٠ الف درهم مع الامتيازات امر غير مقبول.
رواتبكم يحب ان تكون مغربيه وليست امريكيه.
التصريح بالممتلكات
تضحكون عن الشعب