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الرئيسية | سياسة | الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي

الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي

الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:30

دعا عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المستشارين البرلمانيين إلى "الاطلاع على حال الوزراء كيف كان وكيف أصبح"، متحديا أن يأتوا بوزير واحد اغتنى على حساب الشعب المغربي، أو اشتغل لصالح مصالحه الشخصية في الحكومة الحالية أو الماضية، وزاد قائلا: "لي كانو مرفحين، كانو مرفحين من شحال هادي، قبل ميدخلو للوزارة".

وطالب الرباح، في معرض جوابه عن أسئلة مستشار عن الفريق الكونفدرالي في جلسة اليوم الثلاثاء، بأن "يُطلع الناس حول وضعه المعيشي السابق والحالي باعتباره يعرفه عن كثب، وذلك من أجل أن يفهموا من الغني حقا"، مشيرا إلى أن "الله لن يبارك في عمل من يريد أن يغتني على حساب المغاربة"، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول الحكومي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية القائد للتحالف الحكومي الحالي، أن "وزراءنا لم يتغيروا، ومن يريد الفوز حقيقة عليه أن يشمر على سواعده، ويكف عن الكلام غير الصحيح، داخل مؤسسة دستورية هي البرلمان يستغلها من أجل تمرير أمور خاطئة"، مشددا على أن أول إجراء قام به منذ توليه المنصب الحكومي الحالي هو نشر لائحة كاملة حول الخارطة الجيولوجية للمعادن ووضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي، ليعرف أماكن تواجد الثروات في مختلف جهات المملكة.

وأشار الرباح إلى أن "المغرب يجني سنويا 48 مليار درهم، جراء بيعه للفوسفاط، الموجه أساسا نحو الأسواق الخارجية، كما يوفر مناصب شغل لأزيد من 41 ألف مواطن مغربي"، لافتا إلى أن "الوزارة ستوفر أحدث المدارس لتخريج المهندسين في مجال المعادن، وبدأت بالفعل في إحداثها في مدن ورزازات طنجة وبنكرير، فضلا عن مصانع لإنتاج الألواح الشمسية والريحية".

وأردف وزير الطاقة والمعادن أن "الوزارة وضعت مخططا لضمان النجاعة الطاقية في الإدارات، فضلا عن كون الدولة في المستقبل القريب ستشتغل بنظام السيارات الكهربائية. كما أن البلاد انفتحت على العديد من الأسواق في القارة الإفريقية، من أجل ضمان ومواصلة الريادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - خليلوفيتش الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:37
كفاكم إسهزاءا بالشعب المغربي كلكم بحال بحال يقول المثل المغربي ((ما تبدل صاحبك غير بماكفس ))
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72
2 - خريبكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:38
لاصافي...من دون اضافات ف فيلم العدالة والتنمية (حماض) المرجو فيلم اخر لمخرج اخر على سبيل التسلية
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65
3 - kenz الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:38
علي من كتكذبو ؟ عيني عينك تكذبون علي الشعب وكتقولها بوجهك حمر وقدم الكمري لكم الله يا ابناء الشعب الفقراء
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52
4 - مواطنة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:38
اسيدي باز مالقيت منقول و الله العظيم عجز لساني عن الكلام ا
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47
5 - عبدالحق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:39
آية المنافق ثلاث ، على العموم الحساب يوم لاينفع لامال ولا بنون
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49
6 - Aka^^ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:40
وداك الفلوس فين كيمشيو خداوهوم جنون متلا ؟
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40
7 - omar الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:41
لا يا خوي
بأمارة ايه
دارت ديالكوم كاتبنيو بيها الفيلات
ودارت ديالنا كناكلوا نصها قبل ما نشدوها واللي بقى كيمشي فنهاروا ملي كنشدوها ونبداو تاني نخلصوا
من نهار جيتو ترقعتو على حساب الشعب وما بان لينا معاكوم حتى شي خير
كنا كانامنوا بالديمقراطية وملي خرجات لينا الرهوط بحالكوم كفرنا بيها
ها العام بعدو منا قبل ما تخرجونا من الدين والملة
وباش نقول ليك رآه باقي مومن بالله سيرو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوم
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39
8 - وحدوه الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:41
مساكن بعض الوزراء كانو فقرا ووخا ولاو برلمانيين ووزراء فمبغاوش يتخلصو وخدامين في سبيل الله لذلك بقاو فقرا لانه هدفهم جنات النعيم والحور العين
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31
9 - مبارك الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:42
شوفو حالكم قبل...ثم من بعد...كيف كنتي كي وليتي...ولا وقيلا بغيتو تنافسو اخنوش...وتكنو مليارديرات بفلوس الشعب...راه زمان هذا كولشي عايق بكم...سينتهي عمركم بعد حين.
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36
10 - mohamed tetouani الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:43
لسنا في خاجة الى تصريحك لمعرفقة الفرق قبل الدخول للحكومة وبعد دخولها. لأن صورتك وباقي زملائك من البيجيدي بملابس بالية وشعر منفوش وأسنان صفراء التي يمكن الوقوف عليها عند الحاج غوغل خير دليل على معرفة الفرق قبل وبعد الزواج بالسياسة والحكومة
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33
11 - الرشيدية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:44
الحمد لله على الانترنيت الذي لا زال يحتفظ بصوركم إبان القحط والجوع الذي كنتم تمرون منه وبمجرد فوزكم في الانتخابات تغيرتم ونسيتم أيامكم
وكل هذا على ظهر اللي تاقوا فيكم مساكن وعطاوكم الأصوات وها أنتم اليوم تذيقونهم مرارة ثقتهم
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37
12 - Maroc الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:44
لو كانوا صادقين لنشروا الذمة المالية للوزراء، قبل وبعد تولي المناصب. الفرق باين???!!!!
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28
13 - andou الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:45
نعم. كيف كنتي كيوليتي هههههههههههههه
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27
14 - رأي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:45
مازال يطل علينا بخرجاته الكوميدية !!! هذه الأسطوانة المشروخة لا تزيد المغاربة إلا غضبا على من خانوا العهد و تنكروا لمن منحهم فرصة الوصول إلى هذه المناصب . مقولة : " كي كنتي و كي ولليتي " .
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23
15 - atis الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:46
الحمد لله الوزراء لا يغتنون من الوزارة و لكن كيف لنا ان نصدقك يا سيادة الوزير : الوزراء يتحابون و يجدون الوقت للحب رغم الهم لي هازين /الوزراء بتباهون بالمنصب رغم انه تقليد في عنقهم / الوزراء يغتالون الطبقة الوسطى / الوزراء يساندون نائبة اختارت نفاق الزي . المهم كيف تقنعنا ان من لم يخشى الله في المسؤولية سيخشاه في المال اللذي هو زينة الحياة (و هو ما يحتاجه الانسان من اجل الحب و المتعة و النشاط في حانة الطاحونة الحمراء) . طحنتونا الله يجازيكم
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21
16 - أمعمر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:47
والله منسمح فحقي
وعند الله نتحاسبود
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22
17 - mouna الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:47
وجه الله الى ما غير سكتوا دايرين بحال جراد كتاكلوا وتغوتو
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21
18 - استاد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:48
راحنا عارفين بان الوزراء يعانون ماديا كباقي الموظفين المغاربة . الله يحسن عونهم .الاقتطاع الرابع في نهاية الشهر و فاتورة الماء و الكهرباء و الهاتف و لافنييت واقتطاع البنك ووووو بالصحة لابن كيران 9 ملايين من اقتطاعات الموظفين
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19
19 - فهيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:48
مشنو كتسمي 90000 درهم تقاعد سي بن زيدان لا حول ولا قوة الا بالله هربوا البلاد قضيتوا على الطبقة المتوسطة وفقرتوا الفقير كولشي زاد غلاء في ظل حكومتكم عندما الصح الملك يكون راضي عليكم كيف قلتوا حيق حققنوا المراد وبالزيادة ....حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ا حزب المنافقين
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15
20 - rachid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:48
شوف الصور واللبس واحكم بنفسك. ارجع للوراء نحن نعرف الكثير عنكم وعنك وأين ترعرعت وووو لكن لايهمنا ولاأكثرث لكن لا للكدب. انظر لصاحب الصندالة و وو و .وشوف كي كان أين أصبح. وصاحب ٩ ملايين تقاعد.حارب 30 سنة في الصحراء وعرض نفسه للرصاص. باش ياخد هدا التقاعد.
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18
21 - Mohammed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:49
أول إجراء قام به منذ توليه المنصب الحكومي الحالي هو نشر لائحة كاملة حول الخارطة الجيولوجية للمعادن ووضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي، ليعرف أماكن تواجد الثروات في مختلف جهات المملكة.
آش غادي نديرو بها.
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16
22 - مسكين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:50
في الواقع فان كل الوزراء يتحكمون في دجاجات تلد بيضا من دهب وما حدها كا تقاقي وهي كتزيد فا لبيض .
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11
23 - سبحان الله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:50
حسبي الله ونعم الوكيل مع هذا الناس ..مامعنى تقاعد ديال كبيركم ب تسعة ملايين..والاقتطاع من الاجور الهزيلة لانقاد صندوق التقاعد؟كفى ضحكا على الدقون..انتم افقرتم الشعب وقهرتوموه بهذا المعنى..
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13
24 - Samir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:52
بطبيعة الحال سينفي. حتا هو مستفيد. كلشي على حساب الشعب المغربي المسكين.
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11
25 - صابرعبدالصبور الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:52
ماذا تقول في تقاعد ابن كيران اليس اغتناء من مال الشعب بغير وجه حق؟؟؟!! وماذا تقول في فيلا رئيس الحكومة السيد العثماني الذي زعم أنها قسطا منها كان بدارت ؟!!!ان كنتم انظف من النظافة كما تدعون فصرحوا بممتلكاتكم وفسروا لنا كيف كنتم وكيف صرتم وانتم ما هو عليه .وتحدوا الشعب .اوك
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11
26 - البرنس الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:54
باش كتعجبوني بدوك الجمل الدينية لي كدوخو بيهم بنادم من قبيل "الله لن يبارك في عمل من يريد أن يغتني على حساب المغاربة"
كتفكروني فيامات الكنيسة كانت كتنصب على العباد باسم الدين.

ما بقا ليكم والو الشعب عاق و فاق و حقنا غادين ناخدوه فالدنية و عند الله نتحاسبو
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13
27 - سمو عليه الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:54
عينا و تقهرنا بالكذوب ديالكم، صافي رآه كلشي باين ... بلا متبقاو تردونا قرودة !
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12
28 - صلاح الدين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:55
شهد شاهد منهم... من واحد الناحية صراحة راكم ماوليتوش أغنياء على ضهر الشعب حرام! نتوما راكم وليتو جبروت وليتو سلاطين بالمال والجاه لا مسامحة دنيا وآخره هنيئا لكم...
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11
29 - مغربي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:55
أبشع أنواع الريع السياسي تجلت في حزب العدالة والتنمية .. اغتناء الوزراء والبرلمانيين تحصيل حاصل لا يجادل فيه إلا كذاب او منافق .. الأمر تعدى هؤلاء إلى رؤساء الجماعات والمنتخبون من حزبهم .. والشعب يعرفهم واحدا واحدا كيف كانوا وكيف أصبحوا .. لكن المتضرر الأكبر من هذا التحول والتنوع هم أسرهم وخاصة لدى بعض الزوجات اللائي تم تطليقهن او التعدد عليهن .. وهذا ابتلاء من الله عظيم مني به كثير من المسضعفون في هذا الحزب الذين وهبوا ثقتهم له ثم خدعوا وصدموا حين رأوا هذا التخلي الفاضح عن القيم والتسابق المحموم على الأموال والأملاك والأراضي والنساء والرجال ووو .. فهل هناك فضيحة أكبر من هذا .. لكن التنافس على الدنيا قد أعمى بصيرتهم واختلطت عليهم الألوان .
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12
30 - لم يغتنوا أصلا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:56
ألا ترون أنهم من أفقر فقراء الشعب ، ألا ترون أنهم تصدقوا بكل ما يملكون لفقراء الأمة.
ألا ترون أن كبيرهم أصبح شحاتا لولا محافظته على ماء الوجه .
لم يفرطوا في فرصتهم الوحيدة ،
ولكنهم يطمعون في العودة اليها عن طريق وليهم الصالح و مفتي ديارهم المتفتح .
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11
31 - fahi الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:57
إن لم تستحي فافعل ما شئت. الرباح يدق أخر مسمار في نعش دكان البيجيدي.
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13
32 - Bencheikh الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:57
..........قد ماصبت وصحات.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجنبنا النفاق.
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10
33 - هوتيتيت الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:57
و ٩ مليون ديال بن خيران ؟ وووووووووووووو
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34 - محارب سابق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:57
شمرنا حتى عيينا و لم نصل...
المهم بالصحة و الراحة و لي حسدكم اعما...
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5
35 - راصد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:58
ينفي ذلك و ماذا عن شراء رئيس الحكومة قبل أيام لفيلا بالهرهورة.
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12
36 - بوجادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:59
التجارة بالأديان هي التجارة الرابحة في المجتمعات التي ينتشر في الجهل، فإذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك أن تغلف كل باطل بغلاف ديني...
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10
37 - اسماعيل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:59
اذا لم تستح فقل ما شأت، ماذا ستقولون لربكم يا حوب النفاق والشقاق
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9
38 - Moulay الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:59
كيفاش افسر لينا الفيلات بالملاير اللي ابناو اتباع الحزب وأحزاب أخرى فالهرهورة والرياض وبيرقاسم أما حكاية بنشماس والعقارات في إسبانيا وطنجة والرباط واخشيشن و ماء العنين والطالبي العالمي ومنصف بلخياط وووووووو
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7
39 - سعيد من الريف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:59
ههه واحد أمينة ماء العينين كانت أستاذة خدامة ب 9000 درهم كأبعد تقدير وولات كاتشد 10 مليون سنتيم وقالك اللي مرفحين كانو مرفحين قبل الاستوزار ههههه
على من كايكذبو هاد الناس
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10
40 - محمد رضا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:59
و الله ما كاتمرگ ملي جيتوا النهار لول مكردين،لمخيير فيكم كان عايش فلحمام دخلت عليكم بالله شكون إوصلكم لهاد النعمة مشي الناس لمساكين لي صوتوا عليكم باش تشوفوا من حالهم ساعة العكس شتوا حالكم...شوفوا فالمراية كي كنتوا أو كي وليتوا ولكن طلعتوا معلمين دخلتوا بالدين أو التقشف أو دابا ولات عندكم الحرية الفردية وليتوا كتلعبوا بالفلوس ..ولكن كلكم غادي التحاسبوا فدنيا أولا أو عند الله ونعم بالله. ها لإنتخابات جاية و إلى مزبلة التاريخ،مع محاسبة الشعب المغربي.
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10
41 - تاجر كلام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:01
جميع وزراء اشتروا فيلات و سيارات و عملوا مشاريع باسم زوجاتهم و تقول انهم لم تطرأ اية تغيرات حولهم
ادا كان وزير الدي يتقاضا ما يقرب 70000 درهم او اكثر لم يتغير حاله ؟؟؟
لم اجد كلاما اخر بعد هدا بن زيدان الدي خرج على طبقة متوسطة يكدب بشأن تقاعده امام منخرطي حزبه لان الانتخبات قد اقترب موعدها فتخرج ورقة تفظح كدبه و نفاقه بعد اقل من 24 ساعة من ادعائه فقر وعوز ؟؟؟
ويقولون حرب اسلامي اليس الكدب حرام ام انه كدب ابيض فقط اكدبوا على جهلاء و استميلوهم ليصوتوا مرة اخرى لكم
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8
42 - المكلخ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:02
صراحة يجب ان يكون الوزير يحصل على راتب محترم يجعله بغنى عن افعال مشينة كالرشوة...ولكن على الحكومة ان تفكر في باقي المواطنين من خلال البحت عن كيفية تحسين الدخل والقضاء على الفقر
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0
43 - اكيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:02
زيدو استحمرو الشعب ارباعة .....الرقم لي عطيتي ديال المدخول السنوي للفسفاط فيه مغالطات .....المهم لحساب لهيه يوم الحساب
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7
44 - mdmaroc الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:03
طبيعي اسي رباح دافع عن الحزب تاعك
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6
45 - غير المغضوب عليهم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:06
يا له من سفاهة ، لو كان بالامكان ان نرسل في هذا التعليق فيديوهات لابن زيدان حين يقول " كي كنتو اوكيولتو " كنتو تجيو على R18 او R12 الا على غير شي بشكلتا ، دبا كتجيو على مرسديسات، وقال بالحرف لا يهمه الشعب بل ما يهمه هو شحال ياخذ في الشهر،لعنة الله عليكم المنافقين ، خرجتو على هاذ البلاد ،ولكن غتشوفو العاقبة ديالكم فين غادي تخرج.
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10
46 - سعيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:07
العلم عند الله وفي الأخيرة ستاحسبون على هذه المسؤولية ولدي 30 عام ديال العسكر تقاعده 1400 الدرهم أين ثمن الكراء أين الكهرباء أين الدواء وانتم ياحزب العدالة والتنمية تلعبون بالملايين اجرتكم فوق 8 ديال الملايين في الشهر وبنكيران تقاعده 9 ديال الملايين في الشهر انتم تضحكون على الفقراء بسياستكم الدينية الناس الذين يشتغلون بإخلاص لحماية الوطن من الإرهاب والاعداء من جيش ملكي ودرك ملكي والشرطة والمخزنية هؤولاء من يستحقون تقاعد جيد تحية احترام وتقدير لهم على الأمن الذي يوفرونه لنا
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3
47 - تنغيري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:08
صدقت السي الرباح الوزراء سابقا بزاف عليهوم اتغناو او اشفرو حيت كانوا على الاقل يحملون ذرة ولو قليلة من الايمان والخوف.اما الان فوالله كل الوزراء اغتنوا على ضهر الشعب وانت اولهم.كفى نفاقا وعبثا فليس في حزبكم وباقي الاحزاب املس.ولكن يضحك كثيرا من يضحك اخيرا.
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3
48 - خالد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:08
ليس في القنافد أملس
و السلام
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1
49 - مقاطع الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:11
و أنت بك...... كيف كنتي او كيف وليتي.
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2
50 - Amine chaouni الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:12
لا حول ولا قوة الا بالله...ان لم تستحيي فقل ما شئت للأسف الفنا خزعبلات هذه الحكومة الفاشلة ...انشري ياهسبريس.
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2
51 - محمد روداني الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:13
ياك السي رباح كنت غر كتحدث عند اللي عندو شي عقيقة في القنيطرة. وعطيها للزرود بحالك بحال الطلبة. او تفكر داك الايام واتقا الله.
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1
52 - شي حد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:14
اول واحد تغنا فيهم مول 9 الملاين، كبيرهم الذي علمهم السحر. كاليك نتحدا اللي يجيب وزير واحد تغنا على ظهر الشعب. وتا سييييييييييييير....
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1
53 - مروكي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:14
و ماذا تقول عن تسعة ملايين سنتيم اللي تيشدها باطل بدون استحقاق هذاك كبيركم بن خريان؟؟
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0
54 - المندر الحميري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:16
يمارسون الثقية وما ادراك ما التقية . لا نملك شيءا لا نغتني على حساب الفقراء فاتورة الماء والكهرباء ليست مجحفة في حق المواطن ونسي انه يدافع عن شركات اجنبية مثل . ريضال . التي تمتص دماء المغاربة . لا نملك سيارات لا نمتلك سكن ولا فلل سبحان الله وكانكم اولياء زاهدون فالدنيا وكان الشعب مغفل لا يبصر ولا يعقل كفاكم استهتارا بنا فلد طفح الكيل
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55 - نفاق وريع فاسدوتفقير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:16
ههههههههههههه سير تضحك على هادوك المنافقين الذين يعج بهم حزبكم أو بالأصح دكانكم السياسوي...لقد اغتنيتم على حساب جماهير الشعب الكادح و المقهور و تسلقتم طبقيا و ارتقيتم إجتماعيا على أكتاف الجماهير الشعبية و الناخبين المغرر الواثقين بخطابكم الشعبوي البرغماتي الانتفاعي الشعبوي الزائف الفاسد و الكاسد في مقابل إثقال كواهل الطبقات والشرائح الاجتماعية بترسانة سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي تقودنها...
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56 - martin pres du kiss الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:16
...كلام جميل..لكن قليل.......اشهار كنا كنشوفو ه فالثمانينات ..اشهار مونادا لاسيكون....بلارج كيقول كلام جميل لكن قليل.....واليوم قليل الذي سيفهم أو يصدق مثل هذا الكلام حتى ولو كان صدقا..لان المؤمن لا يلدغ مرتين من حجر واحد....ولكم واسع النظر.....خريطة المعادن المغربية فين موجودة باش يعرفوها المغاربة كاملين...قريناها فالحغرافيا سنين هدي..وكنعرفو حتى المناجم اللي تسدو...اللي مزال معرفناهش....فين كيمشيوا خيراتهم.؟ هو هذا السؤال.....monsieur le ministre..on a pas besoin de connaître l'emplacement des mines du Maroc... ...on les connais nous sommes nous aussi des marocains ce qu'on veut ..c'est oû vont leur rentes. . h
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57 - مواطن غيور على دينه ووطنه الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:18
حقا مللت من التعليق لانه لا فائدة في ذلك فالسياسيين لن يغيروا سلوكهم او نظرتهم او سيتاثرون بمعاناة الشعب فهم في وادى والشعب في وادى اخر. لذا الفرصة المواتية للانقضاض عليهم تكمن في الانتخابات وكفى. اتمنى ان يكون الشعب في الموعد هذه المرة.
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58 - اعطيني نعطيك.....!! الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:20
انتهاك الفصل 92 من الدستور
حول التعيينات في المناصب العليا...!
ومعياره :
الكفاءة.....!
الاستحقاق....!
تكافؤ الفرص....!
الشفافية.............!
الا ان الحكومة تصادق على التعيينات
التي معيارها :
الصداقة.....!
القرابة.......!
الزبونية......!
الولاء للحب...!
وبذالك تتقاسم التعيينات في المناصب العليا في مابين الاحزاب المكون للحكومة :
** اعطيني نعطيك **
وهكذا تهمش الكفاءات القوية التي
نستحق هذه المناصب....وبالتالي لا
يمكن ان يتطور اي قطاع وزاري....!
الحكومة
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59 - كثر الكلام الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:21
كما يقولون:"كل إناء يرشح بما فيه".
ـ الله يا سي الرباح ، لا أحد يتهمكم بذلك ، بالعكس .
أنتم ساهرون على مصالحنا ، تاركون أغراضكم الشخصية ،
ولا تُغمض لكم عين من أجلنا ، و حسب علمي أنكم تدعموا
ميزانية الدولة من مالكم الخاص .
ـ رغم هذه التضحية الجسيمة ، فإن المغاربة جاحدون ، ناكرون
لفضائلكم عليه.
*إضحك ، إفرح ، نحن مداويخ ،بيننا و بينك الله ، وموعدنا
الإستحقاقات القادمة.
* اليوم طل علينا كثيراً ، ليشبعنا كذباً ، يمكن أوشكت نهايته.
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60 - سبحان الله الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:21
جميل هذا الكلام الملائكي إن لم يكن العكس هو الصحيح في زمن قيل عنه زمن العكس هو الصحيح وأن الجميع في صراع من أجل البقاء دون استثناء على حساب من.
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61 - جوندس الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:21
ما سمعنا يوما وزيرا خرج معية الشعب يطالب بالزيادة او اضرب عن العمل لعدم كفاية الاجارت و التعويضات المختلفة الاشكال و الالوان التي يتلقاها ....
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62 - دفاتري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:22
المغاربة عاقوا بيكم يا الباجدة المنافقين. زعيمكم بنكيران سلخ المغاربة وجوعهم وفي الأخير أخذ تقاعد ديال 9 ملايين في الشهر مدى الحياة! شوهتوا البلاد وتكرفستوا على العباد يا تجار الدين. قال تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» ﴿النساء 145﴾...
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63 - واحد من الرعية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:25
كلامه صحيح مئة بالمئة ، لا أحد من الوزراء اغتنى على حساب الشعب المغربي ، لأنه أصلا لا وجود للشعب المغربي ، كل ما هناك قطيع لا يهش و لا ينش و سرب دجاج معد للأكل كلما أراد "الشلاهبية" إقامة حفلاتهم و مهرجاناتهم . لو كان للمغرب شعب لعرف كيف يوقفكم عند حدكم و ينهي مهزلة جلوسكم على الكراسي الحكومية . هذا الكائن صريح و لا يلجأ إلى اللف و الدوران ، المال الذي اغتنى منه هو و زمرته مال سائب لا صاحب له ، و حتى لو كان له صاحب فـ "عفا الله عما سلف" و ما سيسلف مستقبلا لمن نهبه و غرف منه بكلتا يديه و لم حتى رجليه .
ملاحظة : أضحكتني في الموضوع عبارة : "أول إجراء قام به منذ توليه المنصب الحكومي هو نشر لائحة كاملة حول الخارطة الجيولوجية للمعادن ووضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي ، ليعرف أماكن تواجد الثروات في مختلف جهات المملكة" . يا له من إنجاز خارق . هذه الخرائط و المعلومات كنا نعرفها و نحن في الابتدائي أيام كان التعليم تعليما . السؤال : أين عائداتها يا أبا الخرائط ؟ ماذا استفدنا منها ؟ مع العلم أن الكل يعلم ماذا استفدتم انتم لأن هذه العائدات تعتبر ريعا و مالا سائبا .
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64 - كمال الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:26
في دوله كالمغرب الاجر الادنى فيه لا يتجاوز ٣٠٠٠ درهم - وهناك من يتقاضى اقل من ذالك- رواتبكم معشر الوزراء لا يجب ان يتعدى١٠٠٠٠ درهم.
هذه هي المعادله الصحيحه سيدي الوزير.
لكي تتقاضو تلك الرواتب انتم كان من المفروض ان يكون سميك عندنا في حدود ٩٠٠٠ درهم في اقل تقدير. وذالك لنكون عادلين.
٣٠٠٠ درهم مقابا ٨٠٠٠٠ الف درهم مع الامتيازات امر غير مقبول.
رواتبكم يحب ان تكون مغربيه وليست امريكيه.
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65 - مفكر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:27
السي بنكيران ربي يخليك زيد على هادك 9 مليون دير بحال المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر مني سالى مع الحكومة مشا كيخدم مدير عند شركة غازبروم الروسية في المانيا والله الادرتي بحالو غادي تزيد توصلك 20 مليون في الشهر بصاحتك حنا والله ماحسدناك حنا مازالين كنتعلمو الديموقراطية ولكن والله تعلمنا بزاف رءيس الحكومة المقبل والله مانزل البرنامج ديالو والله مايشوفها دك 9 مليون في الشهر.
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66 - مفقوصة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:31
وشكون غادي يشهد للعروسة هههههههههه
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67 - أكبر أغتناء الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:34
أكبر ريع وإغتناء هو أن يحصل الوزراء على تقاعد مريح 5 ملايين من أموال الشعب ولم يساهموا فيه والله لحرام.
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68 - الوطنية الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:35
ايوى هذيك 48 مليار ديال الفوسفاط فين ك تمشي . غادي تخلصوا العمال والباقي بح . اما عن الاغتناء حتى واحد ما داخل للحكومة بش يخدم فابور لا بد من الاجر الوفير والسفريات والكزوال فابور وووو
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69 - التصريح بالممتلكات الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:35
ولمادا يرفظون المسؤولون
التصريح بالممتلكات
تضحكون عن الشعب
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70 - مهتم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 21:36
حسب علمنا استطاعت شركات المحروقات بزعامة احد الوزراء المتواجدين في حكومتكم ان تربح 17 مليار درهم خلال سنتين وقد سمي هذا الربح انه لا اخلاقي لانه استغل الفراغ القانوني بعد تحرير الاسعار و الاغلاق المدبر لشركة لاسامير فماذا سنسمي هذا الاغتناء اكان بامكان هذا الوزير الذي يستحوذ على 40% من السوق ربح هذه المبالغ لولا تواطء وزراء البيجيدي لتسهيل العملية و قبض المقابل
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