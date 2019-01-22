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كُتّاب وآراء
هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟
على الرغم من ابْتعاده عن المشهد السياسي بالمغرب ما دام أنه لا يتقلّد أيَّ منصبٍ حكومي ولم يعُد يتمتع بأيّ صفة سياسية أو حزبية قيادية؛ فإن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية، لا يزالَ يثيرُ المشاكل لـ"أغلبية سعد الدين العثماني"، فقد عادَ ليطلقَ سيلاً من النيران الحارقة على حلفاء حزبه في الحكومة في مقدّمتهم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وهاجمَ بنكيران، في خطاب بثه أمس على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. ويبدو أن خرجة بنكيران الأخيرة ستُسبّبُ مشاكل كبيرة لرئيس الحكومة، الذي انبرى في وقت سابقٍ إلى التبرؤ من التصريحات التي قذف بها سلفه في الحزب والحكومة حلفاءه في الأغلبية من منصة مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية بالرباط.
ومعروف أن مثل هذه الخرجات التي يبصمُ عليها بنكيران عادة ما تنتهي بتفجُّر أزمة داخل الأغلبية الحكومية، فقد سبق لأحزاب الحكومة أن طالبت باجتماع لوقف ما وصفته بـ "الإساءات غير المسبوقة التي شهدتها المرحلة الأخيرة، والتي يمكن أن تهدد تماسك الأغلبية وتضع حكومة العُثماني على كف عفريت بعد أقل من عام على تشكيلها"، في إشارة إلى هجوم بنكيران على لشكر وأخنوش خلال مؤتمر الشبيبة.
خرجة بدون رهانات
وفي السياق، يؤكد المحلل السياسي خالد البكاري أنَّ "خرجة بنكيران كانت بدون رهانات سياسية، أو في أحسن الأحوال تعبر عن إحساس الرجل بأن الحزب مُستهدف، وبأنه المؤهل للرد وإنقاذ ماء وجه الحزب، غير أنه سقط في التكرار والنمطية اللتين ستهددان مستقبلا تلقي خرجاته".
وأوردَ البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "باستثناء حديثه عن المعاش الاستثنائي لم يكن ثمة جديد، وهذا المعاش بدوره هو رسالة مشفرة من القصر حول دخول بنكيران مرحلة التقاعد السياسي، وبالتالي فحديث البعض عن تهيئة بنكيران للرجوع لا توجد أي مؤشرات عليه".
وقال المحلل السياسي خالد البكاري: "القصر عبر المعاش الاستثنائي يرسم تقاعده وانتهاء خدماته. ومن جهة ثانية، فمضامين خرجات بنكيران المتكررة والمكرورة هي بمثابة وصايا أكثر منها رسائل سياسية، وصايا تتمركز حول تأطير علاقة الحزب والملكية في إطار علاقة الوفاء لعقد البيعة، أي التعاقد الديني بين ولي الأمر وخدامه، قبل أي تعاقد دستوري"، مشيراً إلى أن "بنكيران استوعب رمزية المعاش باعتباره إقرار ضمني بدخول مرحلة التقاعد السياسي كما حصل مع اليوسفي".
ولا يستبعدُ البكاري احتمال تأثر الأغلبية الحكومية بتداعيات هذه الخرجة وأضافَ البكاري: "الأحرار يهاجمون "البيجيدي" عبر قيادات من غير الوزراء كبايتاس، و"البيجيدي" يفعل الشيء نفسه عبر البوقرعي، أما بنكيران فلا يهمه سوى ضمان سلامة الحزب من أي غضبة ملكية".
أقوى تهديد
وأشار خالد البكاري إلى أنَّ "العثماني بدوره يعي بأن الضرب تحت الحزام بين الطرفين قائم، ويعرف أن قياديي الأحرار بدورهم مقتنعون بأن بنكيران يتحدث خارج الأجهزة ويعرف أن إثارة موضوع خرجات بنكيران هو للتراشق والابتزاز. وبالتالي، فتبرؤه من خرجات بنكيران علنا هو سلوك دبلوماسي فقط تفتضيه مواضعات المنصبين الحكومي والحزبي لا أقل ولا أكثر".
وزاد المحلل السياسي: "بنكيران بدوره كان يقوم بهذا الأمر حين كان رئيسا للحكومة؛ الأساس أن هذه المناوشات بين الحزبين لا أهمية لها في التدبير الحكومي الذي بدوره يخضع للمواضعات التقنية أكثر من أي رهانات سياسية".
"ليس هناك أي حرب حالية بين أخنوش وبنكيران؛ الحرب بينهما انتهت بنهاية البلوكاج" يصرّح البكاري مضيفاً: "بنكيران لم ينس لأخنوش ما فعله به، ويعتبره هو السبب في نهايته السياسية، كما يعتبر أن أخنوش هو الذي يهدد استمرار "البيجيدي" لولاية ثالثة لذلك يهاجمه كما كان يفعل مع العماري سابقا".
ويبرز البكاري بأنَّ "البيجيدي" "يرى الأحرار هو أقوى تهديد لاستمراره لولاية ثالثة؛ والأحرار يعتبر أن تصدره للانتخابات المقبلة غير رهين بالحصيلة الحكومية لوزرائه؛ بل رهين بتراجع مصداقية "البيجيدي""، وفقَ تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
وحتى أن افترضنا أن ما قاله صحيح ألم يترك يوما قيل في حكومته أن الموظفون المغاربة لهم مرتبات ممتازة بالمقارنة مع بعض الدول
إذن اين ذهب مرتب رئيس الحكومة السابق ونحن نعلم انه ملتزم لايقرب المحرمات التي تستنزف المال
م
لكن مع الاسف سقطت الاقنعة .
لمادا في هده الظرفية بالضبط الجميع كان يعتقد أنه إنتهى سياسيا و الله إنه لأمر غريب جدا
ربما المخزن تأكد بأن الشعب المغربي فقد الثقة الكاملة في جميع مؤسسات الدولة العميقة هل سيعتمدون مرة أخرى على بن كيران لانقادهم كما حصل في الماضي القريب المهم و بالتأكيد هناك شيء ما
الأن يتكلمون كثيرا سنقول كثرة الحرية دوختونا ما بقينا عارفين اشنوا انشدوا
انتهى الكلام و انتهى معه عهدك.
اما بحال تحلتيقيت ديالك راهوم كاينين فجامع الفنا.
وا سبحان الله و العجب يا سادة
بما أنَّ بن كيران سبق له تقاضى عشر ملايين شهريا لمدة خمس سنوات ثم راتب شهري بالملايين ثم بعد كل هذا يعاني من مشاكل مالية مما جعل ملك البلاد يتدخل و يعطيه راتب شهري إضافي إستثنائي من أموال الشعب الفقير !!
فماذا سيقول المواطن الذي ليس له أصلا أي مدخول شهري؟!
ماذا سيقول الموظف البسيط؟!
هل يفهم القائمون على شؤون الوطن أن المسألة خطيرة و لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد و إستقرار الوطن!
ألا يخشى القائمون على البلاد إنفجار الأوضاع في أي لحظة؟!
العدل هو أساس الْمُلْك.
إذا لم يكن هناك عدل فلن يكون هناك مُلك!
أتمنى ان يفهم بن كيران ان ماله ليس به بركة لان المواطن البسيط يعيش ب 5000 درهم شهريا و يعيش فرح قانع بدون مشاكل....بينما رئيس الحكومة السابق يعاني!! لدرجة انه بدأ يتسول من عند زملائه الوزراء و يحصل على مساعدات!
اللهم لا شماتة.
كمال المنصوري من بلاد العدالة العالمية لاهاي بهولندا
و حين يستفيق الشعب و يعي ستهاب الاحزاب اختياراته