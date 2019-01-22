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الرئيسية | سياسة | هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟

هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟

هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:00

على الرغم من ابْتعاده عن المشهد السياسي بالمغرب ما دام أنه لا يتقلّد أيَّ منصبٍ حكومي ولم يعُد يتمتع بأيّ صفة سياسية أو حزبية قيادية؛ فإن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية، لا يزالَ يثيرُ المشاكل لـ"أغلبية سعد الدين العثماني"، فقد عادَ ليطلقَ سيلاً من النيران الحارقة على حلفاء حزبه في الحكومة في مقدّمتهم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وهاجمَ بنكيران، في خطاب بثه أمس على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. ويبدو أن خرجة بنكيران الأخيرة ستُسبّبُ مشاكل كبيرة لرئيس الحكومة، الذي انبرى في وقت سابقٍ إلى التبرؤ من التصريحات التي قذف بها سلفه في الحزب والحكومة حلفاءه في الأغلبية من منصة مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية بالرباط.

ومعروف أن مثل هذه الخرجات التي يبصمُ عليها بنكيران عادة ما تنتهي بتفجُّر أزمة داخل الأغلبية الحكومية، فقد سبق لأحزاب الحكومة أن طالبت باجتماع لوقف ما وصفته بـ "الإساءات غير المسبوقة التي شهدتها المرحلة الأخيرة، والتي يمكن أن تهدد تماسك الأغلبية وتضع حكومة العُثماني على كف عفريت بعد أقل من عام على تشكيلها"، في إشارة إلى هجوم بنكيران على لشكر وأخنوش خلال مؤتمر الشبيبة.

خرجة بدون رهانات

وفي السياق، يؤكد المحلل السياسي خالد البكاري أنَّ "خرجة بنكيران كانت بدون رهانات سياسية، أو في أحسن الأحوال تعبر عن إحساس الرجل بأن الحزب مُستهدف، وبأنه المؤهل للرد وإنقاذ ماء وجه الحزب، غير أنه سقط في التكرار والنمطية اللتين ستهددان مستقبلا تلقي خرجاته".

وأوردَ البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه "باستثناء حديثه عن المعاش الاستثنائي لم يكن ثمة جديد، وهذا المعاش بدوره هو رسالة مشفرة من القصر حول دخول بنكيران مرحلة التقاعد السياسي، وبالتالي فحديث البعض عن تهيئة بنكيران للرجوع لا توجد أي مؤشرات عليه".

وقال المحلل السياسي خالد البكاري: "القصر عبر المعاش الاستثنائي يرسم تقاعده وانتهاء خدماته. ومن جهة ثانية، فمضامين خرجات بنكيران المتكررة والمكرورة هي بمثابة وصايا أكثر منها رسائل سياسية، وصايا تتمركز حول تأطير علاقة الحزب والملكية في إطار علاقة الوفاء لعقد البيعة، أي التعاقد الديني بين ولي الأمر وخدامه، قبل أي تعاقد دستوري"، مشيراً إلى أن "بنكيران استوعب رمزية المعاش باعتباره إقرار ضمني بدخول مرحلة التقاعد السياسي كما حصل مع اليوسفي".

ولا يستبعدُ البكاري احتمال تأثر الأغلبية الحكومية بتداعيات هذه الخرجة وأضافَ البكاري: "الأحرار يهاجمون "البيجيدي" عبر قيادات من غير الوزراء كبايتاس، و"البيجيدي" يفعل الشيء نفسه عبر البوقرعي، أما بنكيران فلا يهمه سوى ضمان سلامة الحزب من أي غضبة ملكية".

أقوى تهديد

وأشار خالد البكاري إلى أنَّ "العثماني بدوره يعي بأن الضرب تحت الحزام بين الطرفين قائم، ويعرف أن قياديي الأحرار بدورهم مقتنعون بأن بنكيران يتحدث خارج الأجهزة ويعرف أن إثارة موضوع خرجات بنكيران هو للتراشق والابتزاز. وبالتالي، فتبرؤه من خرجات بنكيران علنا هو سلوك دبلوماسي فقط تفتضيه مواضعات المنصبين الحكومي والحزبي لا أقل ولا أكثر".

وزاد المحلل السياسي: "بنكيران بدوره كان يقوم بهذا الأمر حين كان رئيسا للحكومة؛ الأساس أن هذه المناوشات بين الحزبين لا أهمية لها في التدبير الحكومي الذي بدوره يخضع للمواضعات التقنية أكثر من أي رهانات سياسية".

"ليس هناك أي حرب حالية بين أخنوش وبنكيران؛ الحرب بينهما انتهت بنهاية البلوكاج" يصرّح البكاري مضيفاً: "بنكيران لم ينس لأخنوش ما فعله به، ويعتبره هو السبب في نهايته السياسية، كما يعتبر أن أخنوش هو الذي يهدد استمرار "البيجيدي" لولاية ثالثة لذلك يهاجمه كما كان يفعل مع العماري سابقا".

ويبرز البكاري بأنَّ "البيجيدي" "يرى الأحرار هو أقوى تهديد لاستمراره لولاية ثالثة؛ والأحرار يعتبر أن تصدره للانتخابات المقبلة غير رهين بالحصيلة الحكومية لوزرائه؛ بل رهين بتراجع مصداقية "البيجيدي""، وفقَ تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - رشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:10
ليس من حق جلالة الملك مع كامل احترامي لشخصه و لمنصبه كرئيس الدولة أن يعطي معاشا استثنائيا لبنكيران أو غيره، بعد أن تسائل جلالته عن مصير الثروة قبل ذلك في إحدى الخطب ! الثروة (..ما بقي منها) ملك للشعب المغربي كله و صرفها و استعمالها يجب أن يصب في مصلحة الشعب و ليس أشخاصا معينين.
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10
2 - OUSSAMA الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:14
أتمنى أن تؤدي هدي المشاكل الى أقالة الحكومة و حل البرلمان الدي ينام فيه أعضاؤه الشخرمانيين الكرام
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2
3 - Naturaliat الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:15
لم أصدق التصريحات الأخيرة # الفترة العصيبة من الناحية المادية# وحتى الطفل ذو الست أو سبع سنوات لن يصدقها

وحتى أن افترضنا أن ما قاله صحيح ألم يترك يوما قيل في حكومته أن الموظفون المغاربة لهم مرتبات ممتازة بالمقارنة مع بعض الدول

إذن اين ذهب مرتب رئيس الحكومة السابق ونحن نعلم انه ملتزم لايقرب المحرمات التي تستنزف المال

م
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5
4 - موحى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:17
مكاين لا كف عفريت ولا كف شمهاروش كلهم كيف كيف...نهار كان فالسلطة صلح الحال ديالو و خرج على المغاربة كافة و دابا باغي يولي فيها المهدي المنتظر...باركة من النفاق.
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5 - Mouatene الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:18
اتذكر حينما فاز حزب المصباح بالانتخابات , واخذ المواطن يمجد في اعضائه حينما اصبحوا وزراء , فمنهم من اصبح بطلا باكله للبصارة في مطعم شعبي ومنهم من اصبح رمزا بتخليه عن سيارة الدولة واستعماله للقطار ووو

لكن مع الاسف سقطت الاقنعة .
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4
6 - مغربي أصيل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:18
هناك شيء ما على ما اعتقد كثرة الإهتمام بهادا السيد في هده الأيام ليست عن طريق صدفة أو شيء من هذا القبيل
لمادا في هده الظرفية بالضبط الجميع كان يعتقد أنه إنتهى سياسيا و الله إنه لأمر غريب جدا
ربما المخزن تأكد بأن الشعب المغربي فقد الثقة الكاملة في جميع مؤسسات الدولة العميقة هل سيعتمدون مرة أخرى على بن كيران لانقادهم كما حصل في الماضي القريب المهم و بالتأكيد هناك شيء ما
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7 - دخنا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:19
شحال هاذي كانوا السياسيون لا يتكلمون كنا نقول قلة الحرية
الأن يتكلمون كثيرا سنقول كثرة الحرية دوختونا ما بقينا عارفين اشنوا انشدوا
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8 - عبدالصمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:19
اخنوش بزااااف عليك احسن وااااازير فالمغرب لحد الان
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9 - simo الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:21
لي على كف عفريت هو الشعب اما بنكيران هو العثماني ضربوه في الشعب او دارو علاش يرجعو يسحاب ليهم دنيا خالدة
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10 - ولد زروال الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:21
يجب على عبد الإله بنكيران ان يعرف جيدا ماذا يقول، لانه ليس من المعقول مهاجمة حلافائه في الحكومة
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11 - Samira الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:22
الافضل لهذا البلد الكريم ان تحل الحكومة الحالية التي لا تنبري عن المس بمرتبات الموظفين والمواطنين البسطاء
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12 - صناااادو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:22
باراكا.. خليو عليكم الناس اللي بغاو اخدمو فالتيقار.. اخنوش دار ليك الحلاقم
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13 - المفتش كولومبو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:22
مساهمة الاحرار في الحكومة الحالية لا اعتقد ان بنكيران يدركها جيدا.
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14 - مدوخ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:22
المغرب كله في كف عفريت بسبب السياسات الفاشلة التي نهجتها كل الحكومات التي اوصلت البلد إلى الباب المسدود وبسبب غياب المحاسبة والمعاقبة فعم الإستبداد والظلم والثراء الفاحش على حساب كرامة المواطن وهضم حقوقه.
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15 - المغرب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:22
تقاعد 9 ملايين تعطي للإنسان معنويات عالية....... خاصة في بلد البعض لا يتعدى تقاعده البعض 200 أو 300 درهم
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-1
16 - ايت القاضي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:23
بانت حقيقتكم… وبائعي الوهم، هاد بنكيران كان مسؤول محلي، وبرلماني لعدة مرات، واستثمر ف جافييل، وكان استاذ، وصاحب مدرسة تعليمية خاصة، عندو ولدو كبير وخدام مزيان، وعندو صاحبو الرميد لي واحد من الناس لي داروا اللعاقة ديال بصح.. ودابا جاي كيبكي او اشكي تزيرت ومعندي فلوس.. أش اقولو لمغاربة لي خدامين في الوظيفة العمومية وكيشدو جوج ريال، ولي خدام في الخاص غير مستقر أي نهار اجريو عليه، أما لي طالب معاشو راه بحال إلا زومبي "أموات أحياء".
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17 - sohail الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:23
هادشي ديال بنكيران العثماني اخنوش بحال الى كتفرج فشي قصة معندها نهاية بين الاب والابن والصديق فبنكيران الاب السلطوي البخيل يقول لابنه العثماني المراهق الخجول لا ترافق صديقك اخنوش ولد الفشوش الذي لا يهمه الا المال والليالي الملاح لكن الابن العاق وجد ظلته في صديقه وفي كل مرة يجيب اباه هذا ليس شانك ادخل سوق راسك وهكذا دواليك ...
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18 - ابن ياسر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:24
لا افهم لماذا يحاول بنكيران ان يثير الزوبعة و يتدخل في شؤون الحكومة و عدم احترام التحالف الحكومي
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19 - اسماء الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:24
تعويضات عبد الإله بنكيران من 1997 إلى 2017 كبرلماني: 760 مليون سنتيم، وقاليك كيقلب على خدمة.
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20 - متابع الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:24
اتمنى من الله ان يخلصنا م هذه الوجوه وهذا الحزب الاسلاموي الوصولي الذي لا يرى الا نفسه في الساحة السياسية والذي يريد ان يلغي جميع الاحزاب يريد تدمير جميع الاحزاب خاصة التي تنافسه بسكل قوي فهم هم الايادي النظافة والاخرون كلهم فاسدون شفارة باندية شلاهبية والمشكل اتباعهم يتلقفون كل ما يقول كانه نبي مرسل . حتى عندما تحدث عن الحريات الفردية قبلوا منه ما رفضوه من نور اادين عيوش. غريب امر هذا الشعب القليل العلم القليل الحيلة والكثير التدين الزاءف
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21 - إلياس الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:26
قوة اخنوش هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم به
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22 - ما هي على كف عفريت؟ الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:27
من يوم ما صعد حزب العدالة و التنمية إلى سدة الحكم،و خصوصا لما أعلن بنكيران عن تسامحه مع الفساد(عفا الله عما سلف)،بنكيران عنصر انتهازي و متملق و مهرج و أناني،تنقصه الجرأة و الرجولة و الشجاعة لهذا كان يندد بالتماسيح و العفاريت،و هو مكلف بهذا الدور بعدما حصل على المعاش الاستثنائي و السيارة الفارهة،ليس إلا،بنكيران يمتهن التهريج بالمقابل،بنكيران(رجل) صفقات ليس إلا،مجرد (رقاص) عند المخزن،و المخزن يلقنه ما يتفوه به من خزعبلات لا تسمن و لا تغني من جوع،و كما يقال (القافلة تسير و الكلاب الضالة تنبح) مع احترامي الكامل للكلاب الأوفياء عكس تجار الدين و الضمير و أعداء الله و الوطن و الشعب.و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،الحزب الحاكم في مزبلة التاريخ و بئس المصير،و الحكومة كذلك أصبحت في خبر كان،و حكومة سعد الدين العثماني تعيش(البلوكاج) و معها كل مؤسسات الدولة.
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23 - H MEN الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:27
بنكيران قبل ان يصير وزيرا اشتغل استاذا للفزياء بمدرسة عليا للتعليم التقني وفي ملكيته مطبعة+برلماني (19سنة ) + اشتغل وزيرا لمدة 6 سنوات وعند اعفاءه في 5 ابريل 2017 حصل على منحة (70 مليون سنتيم) فكيف يعلن انه لم يعد يملك شيئا?
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24 - حمزة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:27
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب العمل و المعقول
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25 - ظل القمر الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:27
لا اعتقد ذالك خرجات بنكيران عادية تأتي في إطار الرد على بعض الناس الذين يقولون اشياء لا اساس لها من الصحة اذن من حقه ان يتكلم له كامل الحرية في التحدث فالسياسة وغيرها له كامل الحرية في التعبير عن قضايا الوطن نعم كان ر ئيس الحكومة اصاب واخطأ مثله مثل ما سبقوه لكن يحارب الشخص بهذه الطريقة انه الظلم بعينه اين كنتم قبل العدالة والتنمية الان يحارب على اكثر جبهة وكان الحكومة فيها غير هما عجيب
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26 - امين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:29
حزب الاحرار هو الحزب الذي اره شخصيا يستهل اسير لبلاد
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27 - الى الرجل الشريف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:29
رغم كل ما يقال عن بنكيران فهو أحسن رئيس الحكومة داز في المغرب و لكن لأنه يقول الحقيقة و يتكلم بزاف جابوه على برا رغم فوزه في الإنتخابات و أما من بقي من حزبه في الحكومة فهم فقط عشاق الكراسي و المناصب
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28 - مريم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:29
بن كيران مغادي اتهنى حتى اخرج على العثماني
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29 - الوزير المتقاعد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:29
بنكيران يبحث عن إثارة المشاكل و عدم احترام التحالف الحكومي من شأنه أن يعصف بالانسجام الحكومي.
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30 - مغربي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:30
بن كيران شرف وحماق وخرج ليه العقل الله استر
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31 - samia الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:30
بن كيران كعادته يريد الإصطياد في الماء العكر
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32 - باغي نعرف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:30
انت اصلا كنت شجرة شوك آذيت جميع المغاربة وخاصة الطبقة الوسطى و الفقيرة .... اوراقك ذبلت وسقطت ... السياسية بريئة منك براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام .... ولتستطنع لنفسك مكانا .. دائما تتير الفوضى و البلبلة بخرجاتك الغير محسوبة ... اتق الله في نفسك فنحن لن نسامحك .... لنا الله الحكم العدل سبحانه وتعالى هو الدي سيتولى حسابك يوم لاينفع مال ولا جاه على ما اقترفت من جبروت وسطوة في حق المغلوبين على امرهم والضعفاء ... واعلم ان الله يمهل ولا يهمل
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33 - صلاو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:30
بن كيران مبقى والو اقوليكم جمعو ليه الصدقة
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34 - nahid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:30
مابغاش يمشي والو ! ولو طارت معزة. الطوموبيلات و الكارد كورات ولافة اسي بن كيران. حشم شويا من راسك راك زايد فيها بزاف.
انتهى الكلام و انتهى معه عهدك.
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35 - saad الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:31
هاد بن كيران عالام. ماعمرو ينسى الحكم حتى يمشي عند الله. فعلاً الولف صعيب. للتذكير فقط رَاه ساعتك سلات و اليوم مابقات عندك بلاصة لا فالحكومة و لا فالحزب أسيهوم بنزيدان.
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36 - توريا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:31
هههههه بن كيران مسكين 9المليوم مقداهش بقى فيا
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37 - aicha الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:31
لا يعقل ان تأتي اليوم بهذا الخطاب الشعبوي البائيس و بالأمس كنت تنهك الفقراء و الطبقة المتوسطة بقراراتك الهاوية و اللاشعبية الناس عاقو بك.
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38 - نورة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:31
بن كيكي وخرجاته طون غير دار شي حلقة فجامع الفناء
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39 - mon3ich الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:31
هههه هاد بن كيران والله الى كان تيضحك حتا ولا دابا ضحكة ديال بصاح
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40 - مهتم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:32
إذا نظرنا الى الأمور بجدية فسنرى ان بنكيران يعي جيداً مايقول فقد استهدف شخصه بشتى الوسائل كي تطوى صفحة أحد الوزراء السليط اللسان على الواقع المر للسياسة في المغرب ومن ثم استهداف الحزب وكل الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية على حد سواء ليهيء وعلى طابق من ذهب للمستوحذي ليتموا استحواذهم على مابقي،فالمغاربة سءموا من أحزاب لا تعمل إلى لصالحها ولا تملك شيئا للصالح العام أو المواطنين،فحزب الاحرار هو جوكير يحتوي على أكبر مستوحذ وبعض المستفيدين من الفتات و لن يزيد الطين إلا بلة.
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41 - رشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:33
بنكيران نهى مسيرته السياسية بيديه
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42 - nour الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:33
سي بن كيران، راه المغاربة باغين شي سياسي ليجيب ليهوم سي مقترحات باش الناس فهاد البلاد تخدم، اولا شي حاجة باش الاقتصاد ديالنا يتحسن.
اما بحال تحلتيقيت ديالك راهوم كاينين فجامع الفنا.
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43 - منصوور الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:33
إلى متى سنتحمل هذا المهرج ؟ إلى متى ؟ راحنا عيبنا من هاد الشعبوية و التجارة فالدِّين و العواطف ! أين العمل ؟ أين التغيير ؟ أين الإصلاح ؟ قهرتينا يابن كيران اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد.
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44 - saad الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:33
مسرح الحي أو بالأحرى المسرحيات الحكومية سئمنا من هذه الخرجات والمسرحيات لما تكونون في المعارضة تهاجمون الحكومة ولما تكونون في الحكومة تهاجمون المعارضة مسرحيتهم فضحت ماذا فعلت للشعب المغربي لما كنتم رئيسا للحكومة فقرت الفقير وزدت في غنا الأغنياء حاسب نفسك انت أولاثم حاسب غيرك كم هو عمرك الآن انت والعثماني والحكومة جمعاء كم ستعيشون مائة سنة والله لإن الموت ملاحقكم كل نفس دائقة الموت ويوم الحساب سيحاسبك من لا يغفل ولا ينام على مسؤلياتكم ومل صغيرة وكبيرة ونحن ندعوا ظلمكم وجبروتكم لله الواحد الأحد هذا ما سؤقوله لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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45 - سمير الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:34
خرجتي على الوقت اودا بنكيرانه
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46 - لا لحية لا فولار الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:34
ما كاينة لا ولاية ثالثة ولا هم يشطحون...لامبة تقاضا ليها الگاز...الإنخابات المقبلة المغاربة غاديين يصليوْ صلاة الجنازة على حزب الإخونجية ودفنوه في مقبرة التاريخ بلا شاهد بلا لوحة منقوش عليها حروف الشؤم...صافي سلينا.
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47 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:34
هادشي كولو من أجل إلهاء الشعب عن المشاكل التي يتخبط فيها ،، فين الساعة القديمة و فين زيادة فالاجور و فين سكيرج ههههه صراحة سكيرج وضح لينا ان دولة ضعيفة قدام اليهود (سكيرج يهودي و عندو جنسية امريكية) واش اعباد الله واحد كيهضر فعرض الاسرة الحاكمة و مازال مطلوق .. من هنا يتضح ضعف المخزن لي كيحكر غي على الشعب المقهور كنا بغينا سكيرج يكون فالحبس و يتفتح تحقيق حيت جبد سمية مسؤول كبير و لكن العفاريت و التماسيح هي لي حاكمة البلاد
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48 - رشيد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:34
اعترف بحصوله على 9 مليون كتقاعد ومازال يتكلم على الاقل اخنوش تنازل على راتبه هو وزميله العلمي الذي تنازل هو ايضا عن راتبه الوزاري
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49 - محمادي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:35
اخنوش يعمل اكثر مما يتكلم و هذا هو السياسي الحقيقي.
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50 - فحالpjd فحال rni الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:35
ليس في القنافيذ املس. كلهم دكا كين سياسية تبيع الوهم والنفاق للمنتخبين. ويؤجرون على دورهم في المسرحيات التي يؤدون ادوارهم فيها. فهنيئا لكم على اكلكم السحت. وضحككم على شعب يبيع صوته 100درهم.وانتظروا عقاب الله فيكم بموتة مذلولة.
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51 - حمزة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:36
حزب المنافقين هؤلاء يبيعون القرد ويضحكون على من إشتراه
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52 - روبيو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:36
لا ينقصنا سوى أنت كي تتحدث ؟ من نهار شفناك لباراكا اللي في هاذ البلاد طارت
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53 - المعقول الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:36
كثرة التحليلات والحكايات والذهاب نحو إضفاء الأكشن وجعل الأشياء أكثر تشويقا وكأن هناك حربا بين الأحزاب وعلى الشعب أن يهتم بما يدور فيها وتتبع حلقاتها مثلما يجري بأمريكا بين الحزبين الإثنين الذين لاثالث لهما...المغربي لايوجد داخل جمجمته أي رغبة أو أهمية لمعرفة أخبار الأحزاب التافهة وكهنتها.الأحزاب هي مثل الأسباب وكما يقول المثل تعددت الأحزاب والموت واحد ...يجي حمان ولى قدور كلهم أصابع تحركها يد واحدة...إحترموا عقول المغاربة
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54 - معمورة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:38
وا سبحان الله من يتحدث 
وا سبحان الله و العجب يا سادة
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55 - سمسوم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:38
هههه باغي يعاود يرجع للساحة الشياشية مرة أخرى.. سيرو راه عقنا بكم
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56 - Agourram الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:40
انها مسرحيه يتقاسمون فيها الادوار على الشعب المغربي من اخراج المخزن
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57 - مزسى الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:41
شحال هادي كان عرفوووك الحلايقي لبارح حاصك غي كرسي فجامع الفنة مزال كتجبد سيادك اسي اخنوش احسن واااااير فديك زريب ديالك خرجتز على هاد البلاد
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58 - wood الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:43
خرجات بنكيران ينطبق عليها المثل المغربي ( كيكوي و كيبخ) ، أو بتعبير أخر يبالغ في الإنبطاح لدى المخزن ليقول للجميع أن هذا ما يريده المخزن و لا يريد إلا المنبطحين ، و أن المخزن هو الذي يوزع اللعاقة على من يشاء و بدون حساب و لا قانون ، كما قد يشير كلامه على وضعيته المادية أكثر بقليل من الحمار و أقل من البغل أنها حالة السياسيين في المغرب و الذي يخدمون الدولة المخزنية !!؛
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59 - x ben x الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:45
انا غادي نصوت على الا منتمون. جميع الاحزاب منافقة وتخدم مصالحها اولا وقبل كل شيء.
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60 - Peace الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:46
انا اعتقد ان بنكيران لم يعد يهمه ككل او كمرجعية وانما يدافع فقط عن جزء من اعضاءه, الذين ما زالوا يعتبرونه ابوهم الروحي, كماء العينين و حامي الدين ومن معهم. و بالتالي هو يدافع عن شخصه و يريد الانتقام ممن كان السبب في اعفاءه و اقحام الملك في خطاباته ليس لانه يحب الملكية, كما يدعي, و لكن للعب على حبلين و هذا هو تكتيكه دائما. لذلك عليه, احسن له, ان لا يقحم الملك و لا يتحدث عنه اصلا و يخليه عليه فالتيقار اي يوقره. استغلال الحديث عن الملكية و امارة المؤمنين اسلوب وقح لبنكيران و انا اكره هذا الاسلوب المنافق.
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61 - Double discours الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:46
Benkirane défend ses propres intérêts et ceux des frères musulmans. Et continue de parler sans vergogne en profitant du système qu’il a longtemps critiqué. Bénéficier des privilèges et se présenter en tant qu’opposant. Un double langage. Un hypocrite quoi.
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62 - مولاة لحريرة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:48
بنكيران كيشطح شطحة لفروج لمدبوح. ارا متنقز. فاتك القطار يا بنكيران. سير حتا نتا لباريز لبس شورط وضربها ليك بعومة. عفا الله عما سلف.
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63 - ابو ايمن الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:48
عبد العزيز اخنوش أعطى الكثير في مجاله الفلاحي انت ماذا أعطيت سوى الحلقة الكلام الفارغ والزلط لهذا الشعب سير اجمع راسك الكل عاق بك لا أحد يسمع لك سير قلب شي ناس مايعرفوكش
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64 - فارس الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:48
ما يحز في النفس هو ان الكل في هذه البلاد يريد ان يضحك على هذا الشعب من اعلام وسياسين وحتى محللين سياسين،يتكلم عن بنكيران وهو يعلم علم اليقين ان بنكيران لم يتكلم حتى اعطي له الضهء الاخضر،،الدولة والاحزاب السياسية يلعبون لغية le bon et le mechant,اما الواقع كلهم سواسية والدليل هو علاقة النسوبية والعرضات بناهم،لا تحتمروننا ،
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65 - نبيل الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:52
و يبقى المواطن المغربي هو الخاسر الأكبر في هاته المسرحية...
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66 - عبد المنعم الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:53
أصلا الجميع ساخط على هاته الحكومة المشؤومة وأنا منهم بالرغم من أنني صوتت لهم غسلت يدي نهائيا
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67 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:54
بعدما اعطى السيد عبدالالاه بنكيران توضيحات عن تقاعده الاستثنائي المثير للجدل و نشكره على ذالك و على تلك الصراحة تفهنا وضعيته و رحبنا بذالك التقاعد الذي كان بامر من صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه في حق احد رعاياه الذي تراس الحكومة المغربية في وقت كانت الاوضاع في المغرب و في الدول العربية تحت تاثير ما اصطلح عليه بالربيع العربي و ما نتج عنه من خراب و دمار و عدم الاستقرار فالسيد بنكيران يستحق تلك الالتفاتة الملكية و نحن وراء جلالة الملك في كل قراراته لكن عليه ان يلتزم بحدود اللعبة الديمقراطية و تجربة العدالة و التنمية في الحكم لم تكن موفقة بعد مرور 7 سنوات و اعتقد ان الشعب المغربي لن يعيد الثقة لحزب جربه مدة 10 سنوات متتالية اللهم الا اذا حدثت معجزة و قام بتغيير صورته و اصلح ما افسده طيلة هذه المدة الطويلة لكن الوقت لن يرحم لم تبقى الا سنتين لحلول اسنحقاقات 2021 فالطعن في احزاب اخرى اثبت بعض وزرائها كفاءتهم و نجحوا في مهامهم و في القطاعات التي اوكلت لهم لن يقنع احدا مهما كانت الدعاية المضادة لان الشعب لا يمكن لن يلدغ من الجحر مرتين.
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68 - إكتئاب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:57
أعتقد أن بن كيران قد سبب مشاكل نفسانية خطيرة للدولة العميقة في المغرب، ولأنصارها في الخارج.
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69 - aziz الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:57
غريب انا اعتبر بنكيران اصبح من تماسيح هذه البلاد ومسرحيته لا تخدم الا المخزن وتبين مع مرور الوقت انه مجرد اداة للالتفاف على مطالب المغاربة الامور واضحة مادام ليس هناك دستور ديمقراطي يعطي السلطات للشعب المغربي سنظل في اسفل السافلين واقلية تعيش في رفاهية اما الاغلبية فمصيرها الحرمان
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70 - كمال الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:57
نقول لمن يهمه الأمر في هذه الدولة.
بما أنَّ بن كيران سبق له تقاضى عشر ملايين شهريا لمدة خمس سنوات ثم راتب شهري بالملايين ثم بعد كل هذا يعاني من مشاكل مالية مما جعل ملك البلاد يتدخل و يعطيه راتب شهري إضافي إستثنائي من أموال الشعب الفقير !!
فماذا سيقول المواطن الذي ليس له أصلا أي مدخول شهري؟!
ماذا سيقول الموظف البسيط؟!
هل يفهم القائمون على شؤون الوطن أن المسألة خطيرة و لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد و إستقرار الوطن!
ألا يخشى القائمون على البلاد إنفجار الأوضاع في أي لحظة؟!
العدل هو أساس الْمُلْك.
إذا لم يكن هناك عدل فلن يكون هناك مُلك!
أتمنى ان يفهم بن كيران ان ماله ليس به بركة لان المواطن البسيط يعيش ب 5000 درهم شهريا و يعيش فرح قانع بدون مشاكل....بينما رئيس الحكومة السابق يعاني!! لدرجة انه بدأ يتسول من عند زملائه الوزراء و يحصل على مساعدات!
اللهم لا شماتة.
كمال المنصوري من بلاد العدالة العالمية لاهاي بهولندا
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71 - خليلوفيتش الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:59
كفاكم إسهزاءا بالشعب المغربي بجوجكم ما كيضربو غير على مصالحكم الشخصية. الشعب عاق بيكم
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72 - بلادي بلاد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:00
بن كيران سياسي خطير على البلاد و العباد .و ما عندوش المشكل مع أخنوش و لا القصر عندو المشكل مع شعيبة بغا يقولبو مرة أخرى و طالق سلوكيتو علينا علها تصيد شي كانبو منا .المهم بالنسبة له مكرهش يكون عندو شي فلوكة كبيرة يهز فيها عاءلتو و اتباعو
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73 - السامري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:01
ما دام اغلبية الشعب من الاميين سياسيا فالبلد سيبقى دوما في مهب التجاذبات السياسوية هذا امام غيبوبة الشعب
و حين يستفيق الشعب و يعي ستهاب الاحزاب اختياراته
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74 - فساد وريع ونفاق سياسي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:02
الكل عليه أن يرحل حكومة ودكاكين ريعية سياسية مخزنية و على رأسهم حزب تجار الدين وحوارييهم و كبيرهم و شيخهم بنكيران..لأن جماهير الشعب المغربي و شرائحه الإجتماعية المكتوية بلهيب سياط سياساتهم اللاشعبية سئمت و ملت من هاته الأزلية السياسية المحبوكة الإخراج و انتظاراتها وتطلعاتها في العيش الكريم و المساواة و الكرامة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية أكبر من خزعبلات هاته الدكاكين الفاسدة و صراعاتها اللامتناهية من أجل الريع السياسي الفاسد
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75 - حسن البنا الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:03
شكرا لحزب النذالة وتعمية لأنك أتبث للشعب المغربي أن تعلم تعاليم الإسلام مجرد ضياع للوقت لن تصنع حضارة ولا حداثة ولو كان عدد المساجد أكثر صناديق بائعي السجائر.
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76 - Watching الثلاثاء 22 يناير 2019 - 20:04
والله لا افهم هذا اللبن كيران، اعطيت له الفرصة فاثبت فشله وطمعه وكذبه وجوعه ونفاقه وسرقته لجيوب الضعفاء من ابناء الشعب!! ماذا يريد هذا الرجل؟ لماذا لا ينام في بيته ويترك السياسة جانبا، بن زيدان عاد اليكم من جديد ههه
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