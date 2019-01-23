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كُتّاب وآراء
أوجار يوقع بروتوكول قضائي مع نظيره الرواندي
قام وزير العدل، محمد أوجار، بزيارة رسمية إلى رواندا خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير 2019 من أجل إرساء وبناء أسس التعاون القضائي معها، حيث عقد لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في مجال العدل، ومع شخصيات سياسية من مستوى رفيع، بحضور سفير المملكة المغربية بكيغالي، يوسف العماني.
هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل العلاقات القوية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس بول كيغامي، وانسجاما مع توجهات المملكة المغربية بخصوص تقوية العلاقات مع دول القارة السمراء على جميع الأصعدة، ومنها التعاون في قطاع العدالة، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وختم وزير العدل هذه الزيارة بالتوقيع على بروتوكول تعاون في المجال القضائي مع نظيره الرواندي، جونستون بوسينجي. وعبر الطرفان عن عزمهما على توسيع مجال التعاون القضائي في مختلف الميادين وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم مصلحة البلدين.