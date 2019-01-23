جزر الكناري ترحل انفصاليا مطلوبا للعدالة المغربية

متابعة من خالد ملوك

أقدمت السلطات الأمنية لجزر الكناري على ترحيل ناشط انفصالي متحدر من مدينة العيون، بعدما بلغ السواحل البحرية للأرخبيل مطلع الشهر الجاري على متن قارب للهجرة السرية هربا من المحاكمة بتهم تتعلق ب"ممارسة أنشطة سياسية مخالفة للقانون"، في إشارة إلى الترويج لمواقف جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأشارت صحيفة "إل إسبانيول" أن الطالب الصحراوي الحسين البشير إبراهيم، البالغ من العمر 27 عاما، معروف بدفاعه القوي عن أطروحة الانفصاليين داخل ساحة جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، مردفة في السياق ذاته أنه وصل ساحل "El Barranco Mulión" بجزيرة لاس بالماس في ال11 من الشهر الجاري.

وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن الانفصالي البشير "تقدم بطلب الحصول على اللجوء السياسي فور وصوله إلى تراب الأرخبيل بدعوى تعرضه لمضايقات ومتابعات قضائية داخل المغرب"، مبرزا أنه يعد من ضمن النشطاء الأكثر دفاعا عن مواقف تنظيم إبراهيم غالي، من خلال المشاركة في مسيرات احتجاجية داخل مدينة العيون.

"جرى اعتقاله بأرخبيل لانثاروتي" بعد مرور ستة أيام عن تاريخ وصوله إلى جزيرة لاس بالماس، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب في ال17 من الشهر الجاري"، تقول الصحيفة، التي أوردت أيضا أن السلطات المغربية أودعته سجن الوداية بمراكش، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها بشأن المنسوب إليه.

وقال حمدي منصور، ممثل جبهة البوليساريو بجزر الكناري، إن "الموقوف انتهز الفرصة للهروب من المغرب، إلا أن الشرطة الإسبانية اعتقلته وطردته بالرغم من أنه كان على استعداد لطلب اللجوء مخافة إخضاعه للمحاكمة بالمغرب"، موضحا أن إجراء الترحيل تم دون الاستماع إليه أو إخضاعه لاستنطاق.

وزاد القيادي الانفصالي أن "ما أقدمت عليه السلطات الإسبانية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث إن المعني بقرار الطرد ليس مجرما"، مضيفا في المنحى نفسه أن كل ما فعله الطالب الصحراوي هو "رفع علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمشاركة في مظاهرات سلمية مطالبة بالحق في تقرير المصير"، بتعبيره.

وسبق لكونسويلو رومي، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بقضايا الهجرة، أن أكدت، خلال زيارتها للمغرب شهر أكتوبر من السنة الماضية، أن المغرب يندرج ضمن البلدان الآمنة ولا يحق منح اللجوء لمواطنيه، مشيرة إلى أن قرارات الترحيل سوف تتم بشكل سريع، مع ضرورة توفير كامل الضمانات الأساسية للأشخاص المعنيين.