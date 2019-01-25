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كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بطارق المالكي الذي عين في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، ومحسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير، وعبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.