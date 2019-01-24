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الجيش الفنزويلي يتعهد بالولاء للرئيس مادورو
الخميس 24 يناير 2019 - 19:51
تعهد الجيش الفنزويلى اليوم الخميس مرة أخرى بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو ودعا للحوار، منتقدًا محاولة الاستيلاء على السلطة من جانب رئيس الجمعية الوطنية(البرلمان) خوان جوايدو ووصفها بأنها "خطيرة للغاية".
وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في كاراكاس محاطا بالجنرالات "هناك انقلاب... ضد ديمقراطيتنا".
وأكد "نحن نعترف به رئيسا شرعيا... قائدنا العام ... نيكولاس مادورو".
وتعهد بادرينو بأن الجيش "لن يقبل أبدا رئيسا يخدم مصالح غامضة" ولن "يخضع لقوة أجنبية".
وكان بادرينو قد قدم بالفعل تعهدا مماثلا على موقع "تويتر" أمس الأربعاء ، قائلا إن الجيش رفض تنصيب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا.