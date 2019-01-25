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الرئيسية | سياسة | "النهج الديمقراطي" يتضامن مع الشعب الفنزويلي

"النهج الديمقراطي" يتضامن مع الشعب الفنزويلي

"النهج الديمقراطي" يتضامن مع الشعب الفنزويلي
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 يناير 2019 - 14:20

قالت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إن "الشعب الفنزويلي وقيادته الشرعية يتعرضون إلى محاولة انقلابية على الرئيس المنتخب من طرف المعارضة المدعومة، ماديا وإعلاميا، من طرف الإمبريالية الأمريكية".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أنه "من المعلوم أن الإمبريالية استهدفت الرئيس الراحل هوكو شافيز؛ بما فيها محاولة تدبيرها لانقلاب عسكري عليه، لا لشيء سوى أنه استطاع أن يقود معركة تحرير بلده من الهيمنة الأمريكية التي دأبت على نهب ثروات بلدان أمريكا اللاتينية وضمنها فنزويلا، إلا أن كل محاولات الإمبريالية الأمريكية تم إفشالها من طرف الشعب الفنزويلي الملتف حول رئيسه التقدمي".

واليوم، يضيف البلاغ، "تعيد هذه الإمبريالية نفس السيناريو، بدعم ما يسمى بالمعارضة، التي تتشكل من الرأسماليين الموالين لها، بعد أن فشلت كل مخططاتها الاقتصادية الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفنزويلي، من تطبيق سياسة تخفيض أسعار البترول الذي يعد أهم مورد اقتصادي، ثم الحصار المفروض على البلد منذ عدة سنوات".

وأشار المصدر ذاته أنه "لما لم تُجدِ كل هذه المخططات الرهيبة نفعا، بسبب صمود الشعب والتفافه حول قيادته الشرعية، ها هي تمر إلى تحريك عملائها وخلق بؤر التشويش بدعم إعلامي واسع، تشارك فيه الإمبريالية الأوروبية لزعزعة استقرار البلد. وكالعادة، خرجت الجماهير الشعبية في العديد من المدن رافضة للتحرشات الإمبريالية ومتمسكة بتحررها من محاولات عودة الاستعمار الإمبريالي المتلهف لنهب ثرواتها".

وختمت الكتابة الوطنية بلاغها بالإشارة إلى أن "النهج الديمقراطي إذ يدين بقوة محاولات زعزعة استقرار الجمهورية البوليفارية من طرف القوى الإمبريالية، وتدخلها السافر وبكل وقاحة في شؤون الشعب الفنزويلي، يعبر عن تضامنه معه ضد مختلف المحاولات الهادفة إلى إركاعه قصد الاستيلاء على ثرواته وخيراته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 25 يناير 2019 - 14:32
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيرحل عن السلطة قريبا والأحزاب السياسية المغربية كلمتها لا تعبر عن شيء
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1
2 - رأي الجمعة 25 يناير 2019 - 14:36
و ماذا عن التدخل السافر لفنيزويلا في قضية الصحراء المغربية ودعمها لعصابة البوليساريو ؟ ؟ ؟ وإذا أردت إظهار معارضتك فإن المواطن المغربي أولى بها . شوفي جهة معانات المغاربة من التماسيح و العفاريت.
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5
3 - منير الجمعة 25 يناير 2019 - 14:38
وما رأي هدا الحزب في وقوف هدا النظام الفنزويلي مع مرتزقة البوليزاريو أليس أولى لحزب النهج الأشتراكي التنديد بالمواقف المناوئة لوحدة المغرب الترابية
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2
4 - محمود الجمعة 25 يناير 2019 - 14:38
ستساند القيادة الفينيزيلية الحالية لو كانت مع وحدتنا الترابية و بما انها ضدها فالتذهب للجحيم أنا أساند الانقلابيين و أمريكا .
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3
5 - من بريطانيا الجمعة 25 يناير 2019 - 14:39
امريكا إمبراطورية الشر التي لا يتجاوز عمرها 260 سيأتي يوما الدور عليها وستذهب إلى مزبلة التاريخ ولهم في الروم والفرس وغيرهم عبرة.. لم يتركوا بلدا إلا وتدخلوا في شؤونه بداعي نشر الديموقراطية وحقوق الإنسان..
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6 - rachida الجمعة 25 يناير 2019 - 14:45
انا ايضا مع استقرار فنيزويلا وضد مخطط ترامب الشيطاني .فاذا كانت امريكا هي من تنصب من يحكم الشعوب فلماذا نصرف اموالا طاءلة في الانتخابات ؟ بصراحة امريكا طغت وتجبرت ونحن ننتظر عقاب الله الذي طال فرعون وغيره من المتجبرين .
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